По суточной смертности от COVID-19 Украина опустилась на 5 место в мире и 4 в Европе. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 7 декабря в мире зарегистрировали 463 274 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 5772 человека.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
По данным центра, в мире зафиксировали 266 763 212 случаев инфицирования, из них 424 141 только за минувшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 278 663 человека, из них 5772 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 240,3 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 20-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 14-ю, по летальным случаям - 5-ю в мире и 4-ю в Европе.
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http://kmp.ua/uk/analytics/infoletters/illegal-quarantine-in-ukraine/
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4875:legalnist-zaprovadzhennya-karantinu-v-ukrajini-abo-do-pitannya-pro-vidpovidnist-obmezhuvalnikh-zakhodiv-konstitutsijnim-garantiyam-zakhistu-prav-gromadyan&catid=71&Itemid=382
Інтерв'ю з письменником Вадимом Шегаловим.
І багато іншого, що пояснює цю дурню.
вони щасливі у свому дебілізмі
або не пи..ди..
" Нагулялись, понапивались, позаражались- всех в "красную зону".
ПРИПИСКИ.. тільки чомусь в протилежну сторону..
"Нам рекомендовали не ехать за телом в морг. Катафалк подхватил нас с мамой по пути на кладбище. Тело было в герметичном защитном мешке. Его помещают в гроб и закрывают. Запаивают гроб еще в морге, открыть ни при каком условии нельзя, все это очень строго контролируется", - рассказывает Иван (имя изменено). За последние два месяца он потерял отца и дедушку. У отца был подтвержденный тест на коронавирус. Последние две недели до смерти он провел в коме, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких в больнице в московском районе Вешняки.
Несмотря на это, в официальном заключении в качестве причины смерти стоит "онкология". "Он действительно болел раком, возможно, это усугубило течение болезни. При этом хоронить его в открытом гробу нам все равно запретили", - говорит Иван.
это всё помогли антиваксерские иконы, молитвы и лучины, громко они лбом об пол бились.