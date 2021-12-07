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По суточной смертности от COVID-19 Украина опустилась на 5 место в мире и 4 в Европе. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

По суточной смертности от COVID-19 Украина опустилась на 5 место в мире и 4 в Европе. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 7 декабря в мире зарегистрировали 463 274 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 5772 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 266 763 212 случаев инфицирования, из них 424 141 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 278 663 человека, из них 5772 за минувшие сутки.

По суточной смертности от COVID-19 Украина опустилась на 5 место в мире и 4 в Европе 01

Побороли болезнь и вылечились 240,3 млн человек.

Также читайте: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 22 878 человек выздоровели

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

По суточной смертности от COVID-19 Украина опустилась на 5 место в мире и 4 в Европе 02

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 20-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 14-ю, по летальным случаям - 5-ю в мире и 4-ю в Европе.

По суточной смертности от COVID-19 Украина опустилась на 5 место в мире и 4 в Европе 03

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+6
Приуныли вакцинаторы,листают методички😂😂😂
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07.12.2021 09:09
+3
Как то вяленько, без огонька. Оно и понятно, дела то идут неважно
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07.12.2021 10:52
+2
Дана команда зменшувати приписки - не писати в жертви ковіда онкохворих, сердечників та жертв ДТП - попереду Буковелі та новорічні ресторани....
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07.12.2021 09:40
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Приуныли вакцинаторы,листают методички😂😂😂
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07.12.2021 09:09 Ответить
Дана команда зменшувати приписки - не писати в жертви ковіда онкохворих, сердечників та жертв ДТП - попереду Буковелі та новорічні ресторани....
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07.12.2021 09:40 Ответить
Пан може надати докази? Чи одна бабка сказала? У мене кумі навпаки не хотіли ПЛР робити, за свої кошти довелося - і таки ковід...
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07.12.2021 09:51 Ответить
Пан може надати докази, що в нас введено карантин? Офіційні документи? Що Експерементальні препарати, для щеплень від ковід пройшли всі фази випробування?
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07.12.2021 10:01 Ответить
Карантин затверджено постановою Кабміну, постанова на їх сайті є (+постанови про продовження карнатину постійно нові).
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07.12.2021 10:04 Ответить
Короткий ликбез :

http://kmp.ua/uk/analytics/infoletters/illegal-quarantine-in-ukraine/
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07.12.2021 10:19 Ответить
Як так зрозумів - жодного юриста, який би виправдав - цю дурню не знайшлося? Довелося відкопувати доктора ІСТОРИЧНИХ наук))))?
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07.12.2021 12:06 Ответить
А з чого ти взяв, що я, для надання тобі лікбезу, вивчав праці всіх юристів?
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07.12.2021 12:12 Ответить
Можна відкрити ютуб-канал ДНК.
Інтерв'ю з письменником Вадимом Шегаловим.
І багато іншого, що пояснює цю дурню.
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07.12.2021 13:18 Ответить
Єдине з чим згоден - те, що метро і потяги не можна було зупиняти без надзвичайного стану... До речі, у Франції та Італії надзвичайний стан вводили, якщо що... А так, карантин з обмеженнями без надзвичайного стану цілком можливий - у нас міні-карантини щороку в селах вводили через спалах сибірки у корів чи африканської чуми свиней, а ці хвороби ж навіть людям не передаються!
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07.12.2021 12:04 Ответить
Постанови, зони ось яка термінологія заміняє закони та процедури
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07.12.2021 11:15 Ответить
Не заміняє, а доповнює.
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07.12.2021 11:27 Ответить
Фюрер був би задоволений вами. Гебельс заздрісно курить в стороні
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07.12.2021 12:11 Ответить
Не знав, що Ви підтримуєте з ними спіритичний зв"язок.
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07.12.2021 12:25 Ответить
Вони просто в захваті від вас)
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07.12.2021 12:26 Ответить
Не забудьте повідомити про цей факт свого лікаря.
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07.12.2021 12:53 Ответить
навіщо лікар дебілам?

вони щасливі у свому дебілізмі
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07.12.2021 18:29 Ответить
Так де докази маніпуляцій з цифрами кількості хворих?
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07.12.2021 12:40 Ответить
Буде в статистиці смертності за 2021 рік. Чекаємо
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07.12.2021 12:49 Ответить
дай за 2020...

або не пи..ди..
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07.12.2021 18:22 Ответить
Когда исполнительная власть берет на себя функции законодательной, это за гранью здравого смысла, и похоже ребятам пора сушить сухари.
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07.12.2021 16:38 Ответить
После Нового Года скажут:
" Нагулялись, понапивались, позаражались- всех в "красную зону".
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07.12.2021 11:02 Ответить
на расєї це підтверджено.

ПРИПИСКИ.. тільки чомусь в протилежну сторону..

"Нам рекомендовали не ехать за телом в морг. Катафалк подхватил нас с мамой по пути на кладбище. Тело было в герметичном защитном мешке. Его помещают в гроб и закрывают. Запаивают гроб еще в морге, открыть ни при каком условии нельзя, все это очень строго контролируется", - рассказывает Иван (имя изменено). За последние два месяца он потерял отца и дедушку. У отца был подтвержденный тест на коронавирус. Последние две недели до смерти он провел в коме, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких в больнице в московском районе Вешняки.

Несмотря на это, в официальном заключении в качестве причины смерти стоит "онкология". "Он действительно болел раком, возможно, это усугубило течение болезни. При этом хоронить его в открытом гробу нам все равно запретили", - говорит Иван.
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07.12.2021 18:27 Ответить
Угорщина в лідерах невипадково. Спутнік діє.
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07.12.2021 10:06 Ответить
А в германии що дие
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07.12.2021 14:39 Ответить
Чемпіона*по Боротьбі з ковідом жде ще одна стаття.За розкрадання ковідного фонду,несвоечасну закупку вакцин і як наслідок смерті хворих.
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07.12.2021 10:14 Ответить
Скока скока там в Германии привито? И где в списочке Польша со своими 378?
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07.12.2021 10:19 Ответить
Знов Україна кудись опустилася. Тому, що хтось погано працює. Антивакці, за роботу!
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07.12.2021 10:32 Ответить
Как то вяленько, без огонька. Оно и понятно, дела то идут неважно
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07.12.2021 10:52 Ответить
опустилась - перемога.
это всё помогли антиваксерские иконы, молитвы и лучины, громко они лбом об пол бились.
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07.12.2021 19:14 Ответить
 
 