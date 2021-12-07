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Лидеры Великобритании, Италии, США, Франции и Германии призвали РФ к деэскалации на границе с Украиной и договорились поговорить после переговоров Байдена и Путина

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Лидеры Великобритании, Италии, США, Франции и Германии призвали РФ к деэскалации на границе с Украиной и договорились поговорить после переговоров Байдена и Путина

Лидеры Великобритании, Италии, США, Франции и Германии обсудили отношения между Россией и Украиной, а также выступили за возобновление переговоров в нормандском формате.

Об этом сообщил в ночь на вторник, 7 декабря, Елисейский дворец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия".

"В понедельник, 6 декабря, президент Франции [Эмманюэль Макрон] провел переговоры с главами государств и правительств формата "Квинт" (Франция, Германия, Италия, Великобритания и США), обсудили напряженность в отношениях между Россией и Украиной", - говорится в коммюнике.

Также отмечается, что лидеры стран призвали уважать суверенитет Украины, а также "выразили приверженность работе на благо мира и безопасности в Европе".

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Кроме того, лидеры Великобритании, США, Франции, ФРГ и Италии призвали Россию к деэскалации напряженности на границе с Украиной. Главы государств решили поговорить друг с другом во вторник, 7 декабря, после переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

"Лидеры призвали Россию к деэскалации напряженности и подтвердили свою жесткую поддержку территориальной целостности Украины", - отмечается в коммюнике.

"Лидеры обсудили общую обеспокоенность наращиванием российской армии на границах Украины и все более жесткую риторику России. Они призвали Россию к деэскалации напряженности и согласились, что дипломатия, особенно через "нормандский формат", является единственным путем для разрешения конфликта на Донбассе путем выполнения Минских договоренностей", - говорится в заявлении Белого дома о переговорах лидеров пяти стран, пишет Украинская правда.

Лидеры подчеркнули свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Они согласились, что их команды будут поддерживать тесную связь, в том числе в консультациях с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС посредством скоординированного и всестороннего подхода", - отметили в Вашингтоне.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+9
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07.12.2021 09:13
+6
Невже за розум взялися? Чи Пуйло вже всіх так дістало?
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07.12.2021 09:11
+5
х..ло добился своего. О нем вспомнили, с ним говорят )))
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07.12.2021 09:12
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Невже за розум взялися? Чи Пуйло вже всіх так дістало?
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07.12.2021 09:11 Ответить
І ЩО ті "перемовини" дадуть?
ІХТАМНЕТ скаже *****
Ну да, замисляться західні партнери.
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07.12.2021 09:15 Ответить
Просто Байден до пуйла поговорил со всеми ними и амеры передали им секретные данные о кацапне-чем их и убедили ,а вот с зекоысой нет и никаких секретных данных о кацапне нам не передавали -не доверяют зескоту
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07.12.2021 09:56 Ответить
х..ло добился своего. О нем вспомнили, с ним говорят )))
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07.12.2021 09:12 Ответить
Воно попустить.
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07.12.2021 09:13 Ответить
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07.12.2021 09:13 Ответить
А чьо на чалдане главного сатаниста гундяя, на папахе. - крест без полумесяца, ведь ОРда московских самозванцев в православии захищала... Навiть ордынцу хан рубил голову за осквернение храма сатанистов-самозванцев.
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07.12.2021 09:32 Ответить
К слову, на всех куполах самозванских кацапоцерквей крест - с полумесяцем... Логический вопрос: " Вы такое видели в Украине на куполах нашей автокефальной церкви?"
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07.12.2021 10:13 Ответить
Я уважаю любую официальную веру... Но вот ведь незадачка... Любая мечеть имеет свой символ - полумесяц. Но ни одна мечеть не имеет в качестве символа крест. Ведь это обозначало бы зависимость Корана от "Библии-кацапской-самозванной".
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07.12.2021 10:18 Ответить
Даже в восемнадцатом веке некоторые географические карты, составленные на Западе, помнили о том, что Русь и Московия - это совершенно разные регионы, другие государства. То, что московские князья, скорее ордынцы, чем русичи, подтверждают и находки нумизматов. Так, на монетах Великого Князя Василия Дмитриевича и отца его, Дмитрия Донского, выдающимся российским востоковедом-арабистом и нумизматом Христианом Фрэн прочтено: «СУЛТАН ТОКТАМИШ ХАН, пусть продлится жизнь его». И вот эта «мелочь» раскрывает истинную суть Куликова поля… А то получается вот какая незадачка: татар то на Куликовом поле «геройски победили», а они - бестии , оказывается , словно птица Феникс, восстали из пепла, да с еще большим усердием стали взимать из московии дань вплоть до 1700-ых годов: интересно, в чем заключается «iсторичне надбання» Куликовской битвы , если крымские татары продолжают свои набеги в Русь вплоть до восемнадцатого столетия?
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07.12.2021 10:08 Ответить
Кацапам-москалям нужно признаться перед самим собой в том, что во времена Орды, РУСЬ (народность у Киева) предали, самоустранившись ее защищать. Что «приоритетом в партнерстве» на тот момент было служение Орде - враждебной РУСИ. А во времена, когда русь-украинцы продолжали борьбу с теми же татарами, подчиненными туркам, Московия предпринимает попытки реинкарнации своего союзника - Орды, способствуя основанию 3-ей и 4-ой Орды… «Третья орда - козанских татар - названа так по замку Козан, стоящему над рекой Волгой у границ Московии, где они живут. Они произошли от главной татарской орды, а именно от чагадайских или заволжских татар, как и все другие татары. Об их государях, деяниях и генеалогии не пишут, так как они-данники князя Московии и зависят от воли его в мирной жизни, и на войне, и в деле избрания себе вождей.
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07.12.2021 10:22 Ответить
Четвертая орда, позднее других возникшая, как ветвь заволжских татар, это оккассы или нагайцы. Для четвертой орды Московия выделяет земли. Четвертая орда - молодая и недавно существующая» - Матвей Меховский Трактат о двух Сарматиях (около 1500г). Признаться в грехах еще не означает стать русью, нужно эти грехи осудить и самое главное - больше не допустить… Как бы там ни было, что бы там ни было, но процесс расселения индоарийцев продолжается , но только уже на 1/6 части суши и в обратном направлении - на ВОСТОК… Как видим жизнь не стоит на месте - течет своим чередом, параллельно снует среди нас кочевой народ - цыгане. Народ, потерявший свою родину. Цыгане помнят слова Зингара, Замора, но не могут вспомнить где их родина. «Старший» же брат(всем известный кацап) знает, где исконная Прародина, но отворачивается - не признает ее. «Мабуть, брате, бажаеш зкуштувати циганськоi долi?» - и пойдет бродить по Востоку новая раса людей с голубыми, но немножко раскосыми глазами… Ее дети будут помнить слово РУСЬ, вот только не будут знать где их ПРАРОДИНА.
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07.12.2021 10:25 Ответить
По-видимому, жизнь подсказывает нашему северному соседу вспомнить о своих корнях. Но «старший» братец, рьяно, не осознав до конца суть истины, пытается реинкарнировать не РУСЬ , а свои имперские амбиции, создавая под эгидой «Русского Мира» аморфное объединение народов ТС-«орда-6» (для одесситов уже разработана и программа «столыпинок», и резервация в Сибири отведена, для ее освоения). Но одессит-практик очень взвешенно оценивает ситуацию, поэтому может на вопрос ответить и вопросом:
Слышны новые призывы: в новый мы СОЮЗ пойдем.
А чем старый не сгодился? Что Кремлю - не гоже в нем?
В нем Кремлю что не хватало? Триколора знамени?
Дык, Триденс он тоже предал хану в растерзание.
Люд почем весь загубил - флагам что все верил?
Что готовит «нынче» он? Кто ему поверит?...

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07.12.2021 10:29 Ответить
-В жизни вон ведь как бывает: стягов тьма, любой - на вкус.
Но как сделал свой ты выбор - сплошной только опус…

В небе солнышко сияет: ветер тучи разгоняет,
Чтобы буря мглой не крыла небо сине над Россией…
…Всю страну вы развалили - то царя вы свергли.
И Союз вы распустили - а точней низвергли.

Гитлер, Сталин - все понятно: над Рейхстагом знамя.
Со свободой в пол-Европы - это все за вами.
А за кем же - Триколор? Ведь царя - то стяги,
Да и Власову помог идти из «варяги»…
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07.12.2021 10:32 Ответить
-Переменой заболели - от того потуги:
Превращать страну в бедлам - Ваши в том заслуги?…
Без сомненья - чтобы скрыть: кто за этим всем стоит,
Нужны часты смены - флагов перемены…

Но в петрушке - соль одна, часто так бывает,
На чем флаги все стоят, народ забывает.
Ведь оттуда ветер веет - гордо знамя реет,
Что - народ? Все - не смышленый? Когда он прозреет?

ЗЫ...От того в Чечне есть слезы. Веселы ль березы?
Для чего вам кол осины? Без него - курьезы?
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07.12.2021 10:34 Ответить
Данньіе американской разведки о ситуации с концентрацией войск РФ на украинской границе , вместе с приготовлениями ВКС и ракетньіх войск , убедили самьіх отьявленньіх скептиков.
И єто очень хорошо ! Европа , наконец , почувствовала реальную опасность войньі .
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07.12.2021 09:21 Ответить
Только зекрысе эти секретные данные так и не показали ..и почему интересно)
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07.12.2021 09:58 Ответить
хорошо будет - если отреагируют адекватно, а не как население в 2019 году
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07.12.2021 10:26 Ответить
"Заворушилася пустеля, мерці із домовин встають". Очі повинні були відкритися мінімум з 2008 року.
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07.12.2021 09:39 Ответить
Путлер Капут еще до видео с Байденом...Причина? смртрим видос...https://youtu.be/7zp2-z1lLTc
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07.12.2021 09:40 Ответить
Лідер православного Талібану дідуля Ботоксний карлик, зібрав до купи весь свій металобрухт та бірятів, які гасають вдовж кордону України і в Білорусі біля Польщі і просить-поговоріть зі мною, яж великий. Попросіть щоб я не нападав, а то мені самому нападати сцикотно і відступати також сцикотно, що скажуть вєлічаві победопсіхи московити?
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07.12.2021 09:40 Ответить
Человечество за несколько тысячелетий истории государств так и не выработало средств, препятствующих захвату власти Лениными, Сталинами, Гитлерами, Путиными. Война есть форма существования путинизма, без войны путинский режим существовать не может.
Крайне дорогостоящие движения массы людей и военной техники вблизи границ Украины служат главным образом для создания и поддержания угрозы войны, которая в свою очередь является единственным способом путинского режима поддерживать разговор со своими зарубежными собеседниками.

С учетом неизбежного потока в Россию "грузов двести," неизбежных зубодробительных санкций Запада в ответ на войну в центре Европы, такая война, скорее всего, приведет к краху режима и окончательному распаду российской империи.
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07.12.2021 09:44 Ответить
хйло снова стало "великим", когда плешивый карлик взяло в руки спички, подошло к бочке с бензином и стало кричать: "не подходи, я -дурной", на этого убогого прокажёного снова обратили внимание..
для кацапов, дебилов-андрофагов, это - успех..
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07.12.2021 10:22 Ответить
"Лідери В-Британії, Італії, США, Франції та Німеччини закликали РФ до есклаціїї на кордоні з Україною..."

Может быть наконец-то поняли, что это и в их интересах.

Ведь в случае если Орда попрет на Украину, то она потом на Украине не остановится
Следующими будут страны Балтии и Польша... и т.д.
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07.12.2021 13:04 Ответить
В 2014 році все вже було ясно. Але Європа нічого не робила, крім глибокого занепокоєння і санкцій, над якими відверто сміялися к.цапи. А з іншого боку будували Північний потік2, торгівля, інвестиції практично, як зазвичай. Бабка Меркель фактично гладила по голові друга Вальдемара, фактично заохочувала його до нових злочинів.
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07.12.2021 13:39 Ответить
Лучше дайте три ракетных крейсера с инструкторами нам в аренду, пока не умрет Путин.
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07.12.2021 15:09 Ответить
 
 