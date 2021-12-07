Лидеры Великобритании, Италии, США, Франции и Германии призвали РФ к деэскалации на границе с Украиной и договорились поговорить после переговоров Байдена и Путина

Лидеры Великобритании, Италии, США, Франции и Германии обсудили отношения между Россией и Украиной, а также выступили за возобновление переговоров в нормандском формате.

Об этом сообщил в ночь на вторник, 7 декабря, Елисейский дворец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия".

"В понедельник, 6 декабря, президент Франции [Эмманюэль Макрон] провел переговоры с главами государств и правительств формата "Квинт" (Франция, Германия, Италия, Великобритания и США), обсудили напряженность в отношениях между Россией и Украиной", - говорится в коммюнике.

Также отмечается, что лидеры стран призвали уважать суверенитет Украины, а также "выразили приверженность работе на благо мира и безопасности в Европе".

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Кроме того, лидеры Великобритании, США, Франции, ФРГ и Италии призвали Россию к деэскалации напряженности на границе с Украиной. Главы государств решили поговорить друг с другом во вторник, 7 декабря, после переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

"Лидеры призвали Россию к деэскалации напряженности и подтвердили свою жесткую поддержку территориальной целостности Украины", - отмечается в коммюнике.

"Лидеры обсудили общую обеспокоенность наращиванием российской армии на границах Украины и все более жесткую риторику России. Они призвали Россию к деэскалации напряженности и согласились, что дипломатия, особенно через "нормандский формат", является единственным путем для разрешения конфликта на Донбассе путем выполнения Минских договоренностей", - говорится в заявлении Белого дома о переговорах лидеров пяти стран, пишет Украинская правда.

Лидеры подчеркнули свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Они согласились, что их команды будут поддерживать тесную связь, в том числе в консультациях с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС посредством скоординированного и всестороннего подхода", - отметили в Вашингтоне.