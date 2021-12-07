Лидеры Великобритании, Италии, США, Франции и Германии призвали РФ к деэскалации на границе с Украиной и договорились поговорить после переговоров Байдена и Путина
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Лидеры Великобритании, Италии, США, Франции и Германии обсудили отношения между Россией и Украиной, а также выступили за возобновление переговоров в нормандском формате.
Об этом сообщил в ночь на вторник, 7 декабря, Елисейский дворец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия".
"В понедельник, 6 декабря, президент Франции [Эмманюэль Макрон] провел переговоры с главами государств и правительств формата "Квинт" (Франция, Германия, Италия, Великобритания и США), обсудили напряженность в отношениях между Россией и Украиной", - говорится в коммюнике.
Также отмечается, что лидеры стран призвали уважать суверенитет Украины, а также "выразили приверженность работе на благо мира и безопасности в Европе".
Кроме того, лидеры Великобритании, США, Франции, ФРГ и Италии призвали Россию к деэскалации напряженности на границе с Украиной. Главы государств решили поговорить друг с другом во вторник, 7 декабря, после переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.
"Лидеры призвали Россию к деэскалации напряженности и подтвердили свою жесткую поддержку территориальной целостности Украины", - отмечается в коммюнике.
"Лидеры обсудили общую обеспокоенность наращиванием российской армии на границах Украины и все более жесткую риторику России. Они призвали Россию к деэскалации напряженности и согласились, что дипломатия, особенно через "нормандский формат", является единственным путем для разрешения конфликта на Донбассе путем выполнения Минских договоренностей", - говорится в заявлении Белого дома о переговорах лидеров пяти стран, пишет Украинская правда.
Лидеры подчеркнули свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Они согласились, что их команды будут поддерживать тесную связь, в том числе в консультациях с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС посредством скоординированного и всестороннего подхода", - отметили в Вашингтоне.
Пожалуйста, подождите...
ІХТАМНЕТ скаже *****
Ну да, замисляться західні партнери.
Слышны новые призывы: в новый мы СОЮЗ пойдем.
А чем старый не сгодился? Что Кремлю - не гоже в нем?
В нем Кремлю что не хватало? Триколора знамени?
Дык, Триденс он тоже предал хану в растерзание.
Люд почем весь загубил - флагам что все верил?
Что готовит «нынче» он? Кто ему поверит?...
Но как сделал свой ты выбор - сплошной только опус…
В небе солнышко сияет: ветер тучи разгоняет,
Чтобы буря мглой не крыла небо сине над Россией…
…Всю страну вы развалили - то царя вы свергли.
И Союз вы распустили - а точней низвергли.
Гитлер, Сталин - все понятно: над Рейхстагом знамя.
Со свободой в пол-Европы - это все за вами.
А за кем же - Триколор? Ведь царя - то стяги,
Да и Власову помог идти из «варяги»…
Превращать страну в бедлам - Ваши в том заслуги?…
Без сомненья - чтобы скрыть: кто за этим всем стоит,
Нужны часты смены - флагов перемены…
Но в петрушке - соль одна, часто так бывает,
На чем флаги все стоят, народ забывает.
Ведь оттуда ветер веет - гордо знамя реет,
Что - народ? Все - не смышленый? Когда он прозреет?
ЗЫ...От того в Чечне есть слезы. Веселы ль березы?
Для чего вам кол осины? Без него - курьезы?
И єто очень хорошо ! Европа , наконец , почувствовала реальную опасность войньі .
Крайне дорогостоящие движения массы людей и военной техники вблизи границ Украины служат главным образом для создания и поддержания угрозы войны, которая в свою очередь является единственным способом путинского режима поддерживать разговор со своими зарубежными собеседниками.
С учетом неизбежного потока в Россию "грузов двести," неизбежных зубодробительных санкций Запада в ответ на войну в центре Европы, такая война, скорее всего, приведет к краху режима и окончательному распаду российской империи.
для кацапов, дебилов-андрофагов, это - успех..
Может быть наконец-то поняли, что это и в их интересах.
Ведь в случае если Орда попрет на Украину, то она потом на Украине не остановится
Следующими будут страны Балтии и Польша... и т.д.