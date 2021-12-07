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Столкновение грузовика и маршрутки в Черниговской области: 13 человек погибли, 6 - травмированы (обновлено). ВИДЕО+ФОТО 18+

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

7 декабря около 7:55 вблизи с. Брусилов Черниговского района на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница". По обновленной информации ГСЧС, количество жертв возросло до 13.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"В результате ДТП вблизи с. Брусилов, Черниговской области, на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч, предварительно погибли 13 человек и 6 человек травмированы. Информация ОБНОВЛЯЕТСЯ. К ликвидации последствий ДТП от ГСЧС привлечены 30 человек и 13 ед. техники", – говорится в сообщении ГСЧС.

Столкновение грузовика и маршрутки в Черниговской области: 13 человек погибли, 6 - травмированы (обновлено) 01

Ранее сообщалось, что в результате ДТП предварительно погибли 10 человек и 7 человек травмированы.

Для деблокации от ГСЧС привлечены 10 человек и 3 ед. техники.

Столкновение грузовика и маршрутки в Черниговской области: 13 человек погибли, 6 - травмированы (обновлено) 02

В департаменте коммуникаций Нацполиции сообщают об 11 погибших и 8 травмированных.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

"Сегодня около 8 утра в полицию поступило сообщение, что вблизи села Киселевка Черниговского района столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Сейчас известно об одиннадцати погибших и восьми травмированных людях. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалистическая лаборатория, группы реагирования полиции, спасатели и медики", – говорится в сообщении Нацполиции.

Столкновение грузовика и маршрутки в Черниговской области: 13 человек погибли, 6 - травмированы (обновлено) 03

В настоящее время полиция расследует обстоятельства ДТП и проводит необходимые следственные действия.

Тем временем на фейсбук-странице "Чернигов Оперативный" появились первые фото с места происшествия.

Внимание! Изображение на фото может травмировать чувствительных людей.

Столкновение грузовика и маршрутки в Черниговской области: 13 человек погибли, 6 - травмированы (обновлено) 04
Столкновение грузовика и маршрутки в Черниговской области: 13 человек погибли, 6 - травмированы (обновлено) 05
Столкновение грузовика и маршрутки в Черниговской области: 13 человек погибли, 6 - травмированы (обновлено) 06
Столкновение грузовика и маршрутки в Черниговской области: 13 человек погибли, 6 - травмированы (обновлено) 07
Столкновение грузовика и маршрутки в Черниговской области: 13 человек погибли, 6 - травмированы (обновлено) 08

Областное управление ГСЧС также опубликовало фото с места ДТП.

Столкновение грузовика и маршрутки в Черниговской области: 13 человек погибли, 6 - травмированы (обновлено) 09
Столкновение грузовика и маршрутки в Черниговской области: 13 человек погибли, 6 - травмированы (обновлено) 10
Столкновение грузовика и маршрутки в Черниговской области: 13 человек погибли, 6 - травмированы (обновлено) 11
Столкновение грузовика и маршрутки в Черниговской области: 13 человек погибли, 6 - травмированы (обновлено) 12
Столкновение грузовика и маршрутки в Черниговской области: 13 человек погибли, 6 - травмированы (обновлено) 13
Столкновение грузовика и маршрутки в Черниговской области: 13 человек погибли, 6 - травмированы (обновлено) 14
Столкновение грузовика и маршрутки в Черниговской области: 13 человек погибли, 6 - травмированы (обновлено) 15

Столкновение грузовика и маршрутки в Черниговской области: 13 человек погибли, 6 - травмированы (обновлено) 16

Также смотрите: Отец и двое детей погибли в результате ДТП в Житомирской области, мать госпитализировали, - Белошицкий. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+51
я такого даже и не припоминаю дтп, с такими жертвами.. впору траур обьявлять, всегосударственный...
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07.12.2021 09:27
+43
Виходить, що лобове зіткнення. Яке ж велике горе, зразу 10 загиблих. Загиблим Царство Небесне. Співчуття рідним!
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07.12.2021 09:33
+39
Заберіть на .... Спрінтера перероблені. там же сидіти неможливо. Дибіли водії 140 км./год женуть за містами.
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07.12.2021 09:36
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Залізниця не те, що не розвивається, а й деградує. У нас у передмісті маршрутки прибрали, а електрички скоротили до мінімуму.
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07.12.2021 12:56 Ответить
Кто натупил интересно...фура или маршрутка...судя по фото там вообще колеи в снегу..и скорее всего маршрутка шла по встречке..своя полоса забита снегом
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07.12.2021 12:01 Ответить
Можно предположить, что маршрутка вылетела на встречку, видно, что фура пыталась тормозить на своей полосе и прицеп занесло, а маршрутка от удара закрутилась и вылетела на чужую обочину.
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07.12.2021 12:10 Ответить
Хорошие или плохие дороги сами по себе не убивают участников движения. Убивают безнаказанность, безответственность,купленные права и деньги, которые решают все прямо на дорогах, и в кабинетах. И все начинается с чиновников, депутатов, судей, прокуроров, министров,полицейских, мажоров. Они никогда не несут наказание, потому что законы только для простых смертных, а те считают, если им можно и безнаказанно проходит, почему нам нельзя в обход правил...К сожалению, даже хорошие законы и правила не улучшат ситуацию, пока не научимся их соблюдать, а не надеяться на отмазку.
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07.12.2021 12:42 Ответить
Вбивають і дороги. У нас мосту не було роздільних відбійників. Щороку більше десятка аварій і декілька смертей. Поставили відбійники- не кожного року аварії, смертей не було 10 років
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07.12.2021 13:11 Ответить
жуть. Причина ?
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07.12.2021 13:05 Ответить
Зеленський ******* гроші із ремонту доріг, ось результат.
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07.12.2021 16:28 Ответить
Страшна трагедія... Ці прокляті маршрутки треба заборонити законом, скільки вони вже людей угробили...
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07.12.2021 14:08 Ответить
Ну дело в том, что именно в этой аварии, виновен именно водила грузовика. Внимательно надо читать, он выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку.
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07.12.2021 19:42 Ответить
Я когда-то ехал в Черкассы на маршрутке (межобластной), так на ходу колесо у маршрутки отлетело.
Слава богу, всё обошлось.
Колесо отлетевшее искали всей маршруткой, так и не нашли.
И подобных инцидентов сотни.
Не говоря уже о том, что работают непрофессиональные водители, и гоняют 140-150 км/ч с полной маршруткой людей (безумцы).
После этого маршрутки такие - ни-ни.
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07.12.2021 14:45 Ответить
Біда в тому, що немає контролю. А водії згодні працювати на старій техніці та порушуючи усі вимоги режиму праці та відпочинку. А до ПДР ставляться як до формальності.
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07.12.2021 15:57 Ответить
Лобове зіткнення... Помилка, секунда, і вже нічого не можно виправити...
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07.12.2021 14:46 Ответить
Опять ДТП с участием фуры
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07.12.2021 14:53 Ответить
Кто из водителей - погиб ,
тот будет назначен виноватым ...
А по ширине проезжей части дороги и ширине транспортных средств , участников ДТП.
малейшее движение рулем с гидроусилителем и ты уже за линией на левой стороне
Тем более в гололед.
Ширина проезжей части дороги на снимке , только накатанная по - средине. И каток на обочине.Поэтому назначат виновного - погибшего.
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07.12.2021 19:32 Ответить
Uhbif
это уже приговор? без суда и следствия?
водителя фуры, скорее всего, просто вынесло на встречную из-за/по полуметровой глубины колее, на, так называемой, "дороге".
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07.12.2021 19:56 Ответить
Наверняка многие умерли не дождавшись приезда медиков(
Царство небесное погибшим(
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07.12.2021 20:18 Ответить
Ті фури, то мрак.
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08.12.2021 00:19 Ответить
Автостради з мінімально двома смугами руху в кожну сторону є найбезпечнішим видом автомобілбних шляхів.
А те , що будується в проекті " Велике будівництво " є відмивання грошей, окозамилювання і продовження трагічних автонегод в майбутньому.
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08.12.2021 10:06 Ответить
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