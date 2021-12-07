Столкновение грузовика и маршрутки в Черниговской области: 13 человек погибли, 6 - травмированы (обновлено). ВИДЕО+ФОТО 18+
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7 декабря около 7:55 вблизи с. Брусилов Черниговского района на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница". По обновленной информации ГСЧС, количество жертв возросло до 13.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"В результате ДТП вблизи с. Брусилов, Черниговской области, на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч, предварительно погибли 13 человек и 6 человек травмированы. Информация ОБНОВЛЯЕТСЯ. К ликвидации последствий ДТП от ГСЧС привлечены 30 человек и 13 ед. техники", – говорится в сообщении ГСЧС.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП предварительно погибли 10 человек и 7 человек травмированы.
Для деблокации от ГСЧС привлечены 10 человек и 3 ед. техники.
В департаменте коммуникаций Нацполиции сообщают об 11 погибших и 8 травмированных.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.
"Сегодня около 8 утра в полицию поступило сообщение, что вблизи села Киселевка Черниговского района столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Сейчас известно об одиннадцати погибших и восьми травмированных людях. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалистическая лаборатория, группы реагирования полиции, спасатели и медики", – говорится в сообщении Нацполиции.
В настоящее время полиция расследует обстоятельства ДТП и проводит необходимые следственные действия.
Тем временем на фейсбук-странице "Чернигов Оперативный" появились первые фото с места происшествия.
Внимание! Изображение на фото может травмировать чувствительных людей.
Областное управление ГСЧС также опубликовало фото с места ДТП.
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Слава богу, всё обошлось.
Колесо отлетевшее искали всей маршруткой, так и не нашли.
И подобных инцидентов сотни.
Не говоря уже о том, что работают непрофессиональные водители, и гоняют 140-150 км/ч с полной маршруткой людей (безумцы).
После этого маршрутки такие - ни-ни.
тот будет назначен виноватым ...
А по ширине проезжей части дороги и ширине транспортных средств , участников ДТП.
малейшее движение рулем с гидроусилителем и ты уже за линией на левой стороне
Тем более в гололед.
Ширина проезжей части дороги на снимке , только накатанная по - средине. И каток на обочине.Поэтому назначат виновного - погибшего.
это уже приговор? без суда и следствия?
водителя фуры, скорее всего, просто вынесло на встречную из-за/по полуметровой глубины колее, на, так называемой, "дороге".
Царство небесное погибшим(
А те , що будується в проекті " Велике будівництво " є відмивання грошей, окозамилювання і продовження трагічних автонегод в майбутньому.