Резников о возможном вторжении РФ: "Будет кровавая бойня, российские ребята будут возвращаться в гробах"

Министр обороны Алексей Резников считает, что России не победить в случае нового вторжения в Украину, а российские военные будут возвращаться на Родину в гробах.

Об этом, как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, Резников рассказал в сюжете CNN.

Министр показал репортеру памятные доски с павшими за Украину воинами. "В России будут также такие места. Ради чего, по каким причинам россияне будут умирать?" - сказал министр обороны о возможном вторжении.

Резников заверил, что Украина не напугана, поскольку не может позволить себе подвергаться давлению, а также отметил, что Украина верит данным своей и американской разведок, но окончательного решения о вторжении РФ еще нет.

После этого репортер прямо спросил, верит ли Резников во вторжение России.

"Я не верю, что Россия победит в Украине. Это разное. Это будет кровавая бойня – и российские ребята тоже будут возвращаться в гробах", – ответил он.

Также читайте: Резников планирует на этой неделе встретиться с министрами обороны 3 европейских стран