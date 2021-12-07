Резников о возможном вторжении РФ: "Будет кровавая бойня, российские ребята будут возвращаться в гробах"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр обороны Алексей Резников считает, что России не победить в случае нового вторжения в Украину, а российские военные будут возвращаться на Родину в гробах.
Об этом, как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, Резников рассказал в сюжете CNN.
Министр показал репортеру памятные доски с павшими за Украину воинами. "В России будут также такие места. Ради чего, по каким причинам россияне будут умирать?" - сказал министр обороны о возможном вторжении.
Резников заверил, что Украина не напугана, поскольку не может позволить себе подвергаться давлению, а также отметил, что Украина верит данным своей и американской разведок, но окончательного решения о вторжении РФ еще нет.
После этого репортер прямо спросил, верит ли Резников во вторжение России.
"Я не верю, что Россия победит в Украине. Это разное. Это будет кровавая бойня – и российские ребята тоже будут возвращаться в гробах", – ответил он.
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Хотят ли якобы русские? ( кацапы -москали) войны?
Спросите вы у тех казламордых -оккупантах, солдат,
Что под украинскими териконами дохлые гниют -лежат,
И вам из гадкой лапотной страны ответят их сыны,
Хотят ли "русские", хотят ли "русские" ****** войны!
И не за свою страну эти лапти гибнут в эту страшную войну!
Да, кацапы всё пробуют воевать, и видно хотят, чтобы опять,
Солдаты их падали в бою на землю совсем чужую а не свою.
Спросите вы у их жён и матерей, и вы тогда понять должны.
Хотят ли "русские", хотят ли якобы "русские" но кацапы, войны!
Поймёт народ всей лапотной страны -поймёт любой кацап, хоть и дурак, поймёт люмпен рабочий и батрак, но не поймёт фашист )(уйло никак,
Хотят ли "русские", хотят ли "русские"? Хотят ли кацапы - гадкие войны!
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К чему это я... ах да. Прикол в том, что все знали, что на самом деле такой организации никогда не существовало. И тем не менее...
Вот и сейчас мне это напоминает ту же ситуацию. Узбагойтесь, не будет ничего. Готов спорить. Сроки вроде Данилов озвучивал, да? Вот на них и сойдемся, ОК?
Вы лучше задумайтесь, какие вещи под шумок этого хайпа проворачиваются...
шавка путлеровская.
Резникову лучше думать, как сократить свои потери, которых будет тоже не мало.