Лакмусом для оценки итогов встречи Байден-Путин будут заявления по поводу Минских договоренностей, - Гриценко

Если Байден станет на сторону Путина и после переговоров публично повторит его мантру о "необходимости полного исполнения Минских договоренностей", такое упоминание будет индикатором предательства. Если же на переговорах и после них Байден четко заявит, что как средство решения российско-украинского военного конфликта Минские договоренности себя уже исчерпали - вот тогда можно будет говорить о победе.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал бывший министр обороны Анатолий Гриценко, передает Цензор.НЕТ.

"Байден-Путин: лакмус для оценки – победа или предательство? Украина будет ключевым вопросом во время разговора, и это для нас очень важно. Но не единственным ключевым вопросом – есть еще Китай, есть стратегические ракетно-ядерные вооружения, есть Иран и Сирия, и это нас настораживает. Во время переговоров будет не только фиксация временем противоположных позиций (они понятны и уже заявлены) – будет торг, не буквально как на базаре, но близко к тому: чтобы что-то получить (из очень желаемого), нужно чем-то и уступить (лучше из менее важного). Обама, в команде которого работал Байден, был достаточно откровенным - он не считал Украину "жизненно важной" для Америки, поэтому и не приложил усилий для остановки путинской агрессии, ограничившись "глубокой и очень глубокой обеспокоенностью". Байден, став президентом, признал Украину "жизненно важной", впрочем, он же дал зеленый свет антиукраинскому СП-2, чем показал, что интересы Германии и России для него "жизненно важнее" Украины. Китай - еще более "жизненно важнее" для Байдена, здесь не стоит даже сравнивать", - рассказал он.

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"Что для нас будет лакмусом для оценки итогов встречи Байден-Путин? Как отличить победу от измены? Ведь это будет непросто сделать, потому что ни явной победы, ни явной измены - наверняка не будет, разбираться придется в "оттенках серого". Почему? Потому что Байден не согласится предоставить Путину гарантии (да еще и юридически оформленные, как на том РФ настаивает) о том, что НАТО больше не будет расширяться на Восток и не будет наращивать на российском направлении свою военную инфраструктуру. Путин точно не получит, потому что если бы Америка отступила под диктатом Путина, то дальше ее просто порвал бы более мощный Китай, и Байден это осознает. А Путин не согласится на требования Байдена о возвращении Украине Крыма, признания России стороной конфликта (агрессором), не согласится и на скорый вывод войск из Донбасса. Такого победного козыря Байдену Путин точно не даст", – добавил политик.

"А что может дать? Путин может согласиться снять военное напряжение на наших границах (созданное им специально для устрашения Европы и чтобы заставить Байдена сесть за стол переговоров), но в обмен на что? На остановку/ограничение американской помощи нам? Или в обмен на давление на Украину со стороны Америки, чтобы заставить нас выполнять капитулянтские Минские договоренности? Собственно "МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ", мертвые с момента их подписания (ни один пункт за почти 7 лет так и не выполнен) и капитулянтские по своей сути (потому что разорвут нашу страну на несколько частей и лишат выбора собственного будущего) - они, по моему мнению, как раз и будут лакмусом-индикатором результатов переговоров по шкале "победа-измена", - подчеркнул Гриценко.

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"Если Байден встанет на сторону Путина и после переговоров публично повторит его мантру о "необходимости полного исполнения минских договоренностей так как они были подписаны" (зная, что в случае их исполнения не то что Украина в НАТО - Украина как суверенное государство не будет вообще) - такое упоминание Байдена о минских договоренностях и будет для нас индикатором предательства, или же деликатнее, фиксацией факта того, что среди других приоритетов разговора Америка отодвинула Украину на задний план, если же на переговорах и после них Байден четко заявит, что как средство решения российско-украинского военного конфликта МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ себя уже исчерпали, нужно искать другие решения, для этого проводить новые переговоры, и Америка примет в них полноценное участие, а в период до достижения устойчивого мира будет продолжать военную поддержку Украины и ее курс в НАТО - вот тогда, я считаю, нам можно будет говорить о победе, которая не принесет устойчивого мира быстро, но даст нам шанс его достичь, сохранив за собой право выбирать свой собственный внешнеполитический и курс в сфере безопасности. Поэтому в потоке комментариев и пресс-релизов по итогам разговора Байден-Путин советую искать ключевое для нас словосочетание "МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ" и в каком именно контексте оно прозвучит. В идеале, лучше бы оно совсем не прозвучало", - резюмировал Гриценко.