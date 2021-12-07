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Лакмусом для оценки итогов встречи Байден-Путин будут заявления по поводу Минских договоренностей, - Гриценко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Лакмусом для оценки итогов встречи Байден-Путин будут заявления по поводу Минских договоренностей, - Гриценко

Если Байден станет на сторону Путина и после переговоров публично повторит его мантру о "необходимости полного исполнения Минских договоренностей", такое упоминание будет индикатором предательства. Если же на переговорах и после них Байден четко заявит, что как средство решения российско-украинского военного конфликта Минские договоренности себя уже исчерпали - вот тогда можно будет говорить о победе.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал бывший министр обороны Анатолий Гриценко, передает Цензор.НЕТ.

"Байден-Путин: лакмус для оценки – победа или предательство? Украина будет ключевым вопросом во время разговора, и это для нас очень важно. Но не единственным ключевым вопросом – есть еще Китай, есть стратегические ракетно-ядерные вооружения, есть Иран и Сирия, и это нас настораживает. Во время переговоров будет не только фиксация временем противоположных позиций (они понятны и уже заявлены) – будет торг, не буквально как на базаре, но близко к тому: чтобы что-то получить (из очень желаемого), нужно чем-то и уступить (лучше из менее важного). Обама, в команде которого работал Байден, был достаточно откровенным - он не считал Украину "жизненно важной" для Америки, поэтому и не приложил усилий для остановки путинской агрессии, ограничившись "глубокой и очень глубокой обеспокоенностью". Байден, став президентом, признал Украину "жизненно важной", впрочем, он же дал зеленый свет антиукраинскому СП-2, чем показал, что интересы Германии и России для него "жизненно важнее" Украины. Китай - еще более "жизненно важнее" для Байдена, здесь не стоит даже сравнивать", - рассказал он.

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"Что для нас будет лакмусом для оценки итогов встречи Байден-Путин? Как отличить победу от измены? Ведь это будет непросто сделать, потому что ни явной победы, ни явной измены - наверняка не будет, разбираться придется в "оттенках серого". Почему? Потому что Байден не согласится предоставить Путину гарантии (да еще и юридически оформленные, как на том РФ настаивает) о том, что НАТО больше не будет расширяться на Восток и не будет наращивать на российском направлении свою военную инфраструктуру. Путин точно не получит, потому что если бы Америка отступила под диктатом Путина, то дальше ее просто порвал бы более мощный Китай, и Байден это осознает. А Путин не согласится на требования Байдена о возвращении Украине Крыма, признания России стороной конфликта (агрессором), не согласится и на скорый вывод войск из Донбасса. Такого победного козыря Байдену Путин точно не даст", – добавил политик.

"А что может дать? Путин может согласиться снять военное напряжение на наших границах (созданное им специально для устрашения Европы и чтобы заставить Байдена сесть за стол переговоров), но в обмен на что? На остановку/ограничение американской помощи нам? Или в обмен на давление на Украину со стороны Америки, чтобы заставить нас выполнять капитулянтские Минские договоренности? Собственно "МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ", мертвые с момента их подписания (ни один пункт за почти 7 лет так и не выполнен) и капитулянтские по своей сути (потому что разорвут нашу страну на несколько частей и лишат выбора собственного будущего) - они, по моему мнению, как раз и будут лакмусом-индикатором результатов переговоров по шкале "победа-измена", - подчеркнул Гриценко.

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"Если Байден встанет на сторону Путина и после переговоров публично повторит его мантру о "необходимости полного исполнения минских договоренностей так как они были подписаны" (зная, что в случае их исполнения не то что Украина в НАТО - Украина как суверенное государство не будет вообще) - такое упоминание Байдена о минских договоренностях и будет для нас индикатором предательства, или же деликатнее, фиксацией факта того, что среди других приоритетов разговора Америка отодвинула Украину на задний план, если же на переговорах и после них Байден четко заявит, что как средство решения российско-украинского военного конфликта МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ себя уже исчерпали, нужно искать другие решения, для этого проводить новые переговоры, и Америка примет в них полноценное участие, а в период до достижения устойчивого мира будет продолжать военную поддержку Украины и ее курс в НАТО - вот тогда, я считаю, нам можно будет говорить о победе, которая не принесет устойчивого мира быстро, но даст нам шанс его достичь, сохранив за собой право выбирать свой собственный внешнеполитический и курс в сфере безопасности. Поэтому в потоке комментариев и пресс-релизов по итогам разговора Байден-Путин советую искать ключевое для нас словосочетание "МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ" и в каком именно контексте оно прозвучит. В идеале, лучше бы оно совсем не прозвучало", - резюмировал Гриценко.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+4
Не хто а що.Це те що продавало зброю наліво і направо.А тепер каже фи фвсе фрете.
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07.12.2021 10:07
+3
Интересно, где два последних года пропадал полковник Онотоль !?
Ездил на передовую, передавал боевой опыт, обучал молодых бойцов... или сидел под юбкой жены !?
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07.12.2021 09:47
+3
Про це знає тільки Igor L.
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07.12.2021 10:04
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Похоже на то что они за минские соглашения и речи вести не будут.
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07.12.2021 09:40 Ответить
Судя по высказыванию Гриценко - он или дурак или предатель.
Путин как раз упрекает Украину, что мы критикуем Минские и хотим из них выйти, чтобы решить вопрос ОРДЛО военным путем.
Потому и стягивает войска..
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07.12.2021 10:52 Ответить
Щось взагалі не зрозуміла ваша думка.
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07.12.2021 17:53 Ответить
Интересно, где два последних года пропадал полковник Онотоль !?
Ездил на передовую, передавал боевой опыт, обучал молодых бойцов... или сидел под юбкой жены !?
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07.12.2021 09:47 Ответить
Про це знає тільки Igor L.
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07.12.2021 10:04 Ответить
якщо вся влада в Україні стверджує про "безальтернативність МД", то з якого переляку Байден має сказати інше?
ну от уявіть,ви заходити в літак а за штурвалом сидить клоун в костюмі й стверджує що "шас пайдем на взльот",а весь салон йому аплодує?!

полетите в такому літаку,чи скажете "да х з вами" - хочете летіть
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07.12.2021 09:52 Ответить
у Минских есть одна альтернатива: мы о них отказываемся - и тогда Запад умывает руки, позволяет России нас завоевать.
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07.12.2021 10:53 Ответить
замкнуте коло....реалізуєм як хоче кацапія нас навіть завойовувати не прийдеться(
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07.12.2021 11:44 Ответить
Не думаю , что Юлия Мостовая согласна с тезисом супруга о полной "зраде" в Минских соглашениях. Єтот инструмент можно и нужно обратить на пользу Украиньі. При всех недостатках , вьіполнить "Минск" не может именно РФ - в пунктах безопасности и "вьівода всех иностранньіх НВФ и их вооружений с территории Украиньі . У Гриценко ошибочньій подход , имхо
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07.12.2021 09:53 Ответить
Він в своєму відношенні до мінських домовленостей хоча б послідовний і називає такі домовленості зрадницькими. А вони такими і є.
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07.12.2021 17:55 Ответить
А хто таке Гриценко?
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07.12.2021 09:59 Ответить
Не хто а що.Це те що продавало зброю наліво і направо.А тепер каже фи фвсе фрете.
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07.12.2021 10:07 Ответить
Хоча б один документ з його підписом про продаж знайди і покажи
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07.12.2021 17:56 Ответить
Достоин сожаления,пямять потерявший.Документ говорите????Ищите,да обрящете!
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07.12.2021 23:45 Ответить
Вот только некоторые элементы военной техники и оружия, которые продал Гриценко :
- самолеты - 8 штук;
- вертолеты - 14 штук;
- авиационные двигатели - 63 штуки;
- ракетно-артиллерийское вооружение - 16 564 единиц;
- танки - 200 штук;
- БМП, БТР, - 145 единиц.
Примечателен тот факт, что 2 самолета и 2 вертолета были переданы на бесплатной основе.
И все бы ничего, но продажа двух комплексов С-300 является верхом издевательства и лицемерия Гриценко. Источник: https://censor.net/ru/b1101967
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07.12.2021 23:50 Ответить
Боюсь, що результатом цих перемовин буде рішення змусити Україну виконувати мінські хотілки кремля. На це вказує багато факторів. Наприклад, навіщо була ця зустріч Байдена з лідерами ЕС напередодні? Лише для того щоб узгодити якесь нове рішення. Для чого узгоджувати старі? А воно може бути лише одне-кремлівські хотілки по Мінську. Крім того зараз в США "забот повен рот". Тут і Тайвань, і Китай, і внутрішні проблеми. Так просто здати Україну (після Афганістану) вони не можуть і тому мінські домовленності і є та "палочка-виручалочка" : ми, США, з однієї сторони на боці мирного рішення української проблеми, а з іншої задовольняємо Росію, яка тепер буде нам допомагати в наших стосунках з Китаєм. А ці хотілки є завуальвана капітуляція України. І якщо Україна заартачиться, то натиск з ЕС буде дуже потрібний. ТОбто скоріше всього сьогодні ми можемо взнати точну дату нового Мюнхена. Дуже хочу помилитися.
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07.12.2021 10:18 Ответить
Анатоль Мостовий взагалі не має права рота розтуляти. За все своє "паркетне життя" він командував ротою два тижні. Ніякої участі в війні з 2014 року не приймав. Саме він на посту міністра оборони найбільше розпродав і роззброїв українську армію. На посаду міністра потрапив в результаті "міжпартійних тьорок". Його лобіювала Юлька розраховуючись цією посадою за підтримку "Дзеркала тижня" яким керувала його дружина. Мадам Капітєльман взагалі унікальний персонаж - призначення головою СБУ Турчинова, призначення Гриценко, газовий контракт і "жоден танк не має виїхати з ангарів" в 2014 - підірвало обороноздатність країни настільки капітально що ***** має поставити їй памятник на красній площі. Він ї зараз озвучує капітєльманські тези.
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07.12.2021 10:28 Ответить
Так так, це Гриценко все розпродав. За ті 2 тижня, що командував ротою. Порохобот, у вас ця методичка ще іржею не припала, нє? Нащо ви продовжуєте його топити, в нього і так рейтинг - в межах похибки
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07.12.2021 18:01 Ответить
Країна (молодь) має знати "хероїв минулих днів" яким десь там на маргінесі раптом здається що все забуто...
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07.12.2021 19:23 Ответить
Мінські домовленності це путя в некуда.
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07.12.2021 10:31 Ответить
это шанс Украине выжить, поскольку сдерживает агрессию Кремля.
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07.12.2021 10:54 Ответить
Сдерживают агрессию Кремля санкции Западных стран и украинская армия. Минские договоренности ничего не сдерживают, так как они не выполняются ни со стороны российских оккупационных войск ни, соответственно, со стороны независимой Украины.
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07.12.2021 17:58 Ответить
Ну да.. Если заговорят об выполнении минской капитуляции( предыдущего гаранта) или капитуляции нынешнего по формуле " штангенциркуля", или прекращения "блокады" Крыма и ОРДЛО включая подачу воды, или негласный запрет на поставление Украине вооружения и боеприпасов и направление инструкторов стран НАТО, о " очень, очень далекой" перспективе Украины вступления в НАТО и ЕС, или о языке, РПЦ МП, каналах Медведчука и т.д. То да... Все тайное становится явным. Даже если официально нам ничего и не скажут, то это будет видно по действиям и риторике нашей власти, которую поставят перед определенным фактом и выбором., две переговаривающиеся сегодня стороны.
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07.12.2021 10:48 Ответить
Как раз скорее и скажут официально, что "вот по указанию ЕС и США, иначе не будут поддерживать". А если втихую делать, то посчитают за свою инициативу и будут выносить с Банковой.
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07.12.2021 10:57 Ответить
Да вынесут если даже скажут что это под "давлением" ЕС и США.. Да и США не будут молчать если наша власть будет на них безосновательно ссылаться....
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07.12.2021 11:03 Ответить
Звідки ця гнида знову вилізлаю Я думав, що вже здох може від корони.
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07.12.2021 11:32 Ответить
Теперь призываем американцев дать нам комплексы ПВО в замен тех которые продал этот честный полковник.
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07.12.2021 13:10 Ответить
 
 