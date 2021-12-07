Вертолеты Ми-17, средства для воздушной, морской обороны и радиоэлектронной борьбы: Резников запросил у США часть "афганского" вооружения для ВСУ, - Foreign Policy
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Вашингтон пока обдумывает запрос Украины.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников на фоне вероятного наступления России запросил у Пентагона поставку дополнительного вооружения, в том числе предназначенного для Афганистана до его захвата талибами. Об этом пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на украинского военного чиновника, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Речь идет о предоставлении средств для воздушной, морской обороны и радиоэлектронной борьбы, которые должны защитить от бомбардировок и электромагнитных атак, уточнил неназваный собеседник.
Кроме того, украинская сторона хочет получить принадлежащие США вертолеты Ми-17.
Вашингтон пока обдумывает запрос Украины, как и другие варианты мер по предотвращению возможного вторжения России. В то же время чиновников из Пентагона отправили в Киев для оценки потребностей украинских Военно-воздушных сил.
В распоряжении издания оказалось частное письмо конгрессменов-республиканцев к президенту США Джо Байдену, в котором те выразили сомнение в достаточных действиях Вашингтона для поддержки Украины.
Пожалуйста, подождите...
От тільки чи буде ця підтримка вагомою, коли при владі в Україні зараз зелені - це важке питання. Як для українців, так і для країн, що згадані вище.
Допустим, в США есть некоторое кол-во оружия, которое они планировали поставить Афганистану, но из-за сложившейся ситуации оно "освободилось" и теперь может быть передано нам.
Вроде логично.
Но с какого перепугу упоминаются советские/российские вертолёты? КАК они в США оказались? Неужели США и закупило у России/Совка? Если так - то это ... интересно.
Ничего нет !
В Кандагаре в руки талибов попала авиационная техника армии Афганистана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности в сети появилась видеозапись, где талибы осматривают брошенные афганской армией в Кандагаре вертолеты UH-60A и Ми-17. Источник: https://censor.net/ru/v3282961
https://storage2.censor.net/video/3/160821_afg2.mp4
"- Неизбежен ли теперь захват Афганистана "Талибаном"?
- Нет.
- Почему?
- Потому что у афганских войск есть 300 тысяч хорошо оснащенных солдат, так же хорошо оснащенных, как любая армия в мире, и силы ВВС - против примерно 75 тысяч талибов. Это не неизбежно.
- Обнаруживаете ли вы параллели с тем, что случилось во Вьетнаме?
- Нет, никаких. Ноль. Тогда противник целыми бригадами пробивался через ворота нашего посольства. Шесть бригад, если я правильно помню. "Талибан" - это не северо-вьетнамская армия.