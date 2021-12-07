РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6163 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Помощь Украине Оборона Война
9 736 45
война (46904) оружие (9393) США (23203) Резников (1168)

Вертолеты Ми-17, средства для воздушной, морской обороны и радиоэлектронной борьбы: Резников запросил у США часть "афганского" вооружения для ВСУ, - Foreign Policy

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Вертолеты Ми-17, средства для воздушной, морской обороны и радиоэлектронной борьбы: Резников запросил у США часть

Вашингтон пока обдумывает запрос Украины.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников на фоне вероятного наступления России запросил у Пентагона поставку дополнительного вооружения, в том числе предназначенного для Афганистана до его захвата талибами. Об этом пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на украинского военного чиновника, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Речь идет о предоставлении средств для воздушной, морской обороны и радиоэлектронной борьбы, которые должны защитить от бомбардировок и электромагнитных атак, уточнил неназваный собеседник.

Также смотрите: Доброволец Грек и главком ВСУ Залужный с привезенными волонтерами на фронт литовскими ручными системами РЭБ. ФОТО ДНЯ

Кроме того, украинская сторона хочет получить принадлежащие США вертолеты Ми-17.

Вашингтон пока обдумывает запрос Украины, как и другие варианты мер по предотвращению возможного вторжения России. В то же время чиновников из Пентагона отправили в Киев для оценки потребностей украинских Военно-воздушных сил.

В распоряжении издания оказалось частное письмо конгрессменов-республиканцев к президенту США Джо Байдену, в котором те выразили сомнение в достаточных действиях Вашингтона для поддержки Украины.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Ідея непогана, але американці добре знають, які "патріоти" при владі і призначені у війська деякі генерали, що можуть ті вертольоти і інша летальна зброя може опинитися на Московії.
показать весь комментарий
07.12.2021 09:54
+6
Стидоба, просять по світу, як нищі, вісім років війна, тільки й закривають підприємства, де щось виготовлялось для оборони, грроші розкрадають, воєнні замовлення не виконують, хоч гроші на це виділені. Майстри-телепні, блін...
показать весь комментарий
07.12.2021 09:58
+4
Ну так Зе дороги строит а на армию мизез,к слову те 100 млрд грн что от списал олигархам можно было бы купить несколько б/у фрегатов и семолетов а про свои Нептун Гром я молчу их бы хватило с лихвой
показать весь комментарий
07.12.2021 10:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ідея непогана, але американці добре знають, які "патріоти" при владі і призначені у війська деякі генерали, що можуть ті вертольоти і інша летальна зброя може опинитися на Московії.
показать весь комментарий
07.12.2021 09:54 Ответить
Ми-17 особенно ценная добыча для москальской разведки.
показать весь комментарий
07.12.2021 10:00 Ответить
Нє. Вони вже талібів озброїли до зубів. Чорна афганська діра - двадцять років війни, два трильйони доларів, тисячі життів американських військових, а толку - нуль. Ще ганьба з виводом військ та втечею проамериканського населення.
показать весь комментарий
07.12.2021 10:02 Ответить
Ганьба это твоё *****, недоразвитое
показать весь комментарий
07.12.2021 10:45 Ответить
Ти ідіот?
показать весь комментарий
07.12.2021 10:45 Ответить
Вброс с Лахты.
показать весь комментарий
07.12.2021 10:36 Ответить
Удивлён, что в Афганистан планировалась поставка средств морской обороны.
показать весь комментарий
07.12.2021 09:56 Ответить
Это просто так слова в предложения складывают. С двусмыслием.
показать весь комментарий
07.12.2021 12:18 Ответить
Без підтримки США, Британії, та можливо Канади (про країни Євросоюзу я тут промовчу), нам мордор не стримати.
От тільки чи буде ця підтримка вагомою, коли при владі в Україні зараз зелені - це важке питання. Як для українців, так і для країн, що згадані вище.
показать весь комментарий
07.12.2021 09:56 Ответить
Стидоба, просять по світу, як нищі, вісім років війна, тільки й закривають підприємства, де щось виготовлялось для оборони, грроші розкрадають, воєнні замовлення не виконують, хоч гроші на це виділені. Майстри-телепні, блін...
показать весь комментарий
07.12.2021 09:58 Ответить
Ну, ти щойно образив Ізраїль, Велику Британію і ще десяток провідних держав які як ти говориш, із стидобою просили по світу у свій час.
показать весь комментарий
07.12.2021 10:06 Ответить
Мозок у тебе "нищій",кацап.
показать весь комментарий
07.12.2021 10:34 Ответить
І літаючу батарею АС-130
показать весь комментарий
07.12.2021 09:59 Ответить
А Тукани? Класна штука, до речі. Швидкість 650 не така вже мала, у Сушки бойова швидкість така само, а те що максималка вища, так це компенсується меншим розміром та меншим тепловам слідом. А якщо підлітати до зони дій на надвалій висоті то Тукан може і краще. Так, менше бойове навантаження, але якщо їх буде 3 замість однієї Сушки?
показать весь комментарий
07.12.2021 10:09 Ответить
З іншого боку на Ми-17 екіпажі мабуть є, а от на Туканах ще треба буде вчитися літати, а не це може не бути часу.
показать весь комментарий
07.12.2021 10:11 Ответить
Я взагалі нікого не збираюсь ображати, просити можна на початку війни, коли нічого не було, а на 8 рік війни самим майже нічого не робити для оборони країни, розкрадати гроші і військовий збір і напрягати країни, хоч хтось щось віддав, то це неприпустимо.
показать весь комментарий
07.12.2021 10:13 Ответить
Ну так Зе дороги строит а на армию мизез,к слову те 100 млрд грн что от списал олигархам можно было бы купить несколько б/у фрегатов и семолетов а про свои Нептун Гром я молчу их бы хватило с лихвой
показать весь комментарий
07.12.2021 10:28 Ответить
Якби ми 6 років тому не відмовилися від канадських фантомів, то зараз у нас було б кому на них літати. А в нас влада ніяк не зрозуміє, що Московія з нами не піддавки грає.
показать весь комментарий
07.12.2021 10:43 Ответить
Ви хоча б уявляєте собі розмір допомоги СРСР у війні з Німеччиною від держав-союзників ??? Там цифри з 15-ю нулями ! Не страшно просити допомоги, страшно нічого не робити і кричати - все пропало !
показать весь комментарий
07.12.2021 12:12 Ответить
Израиль лет так 50 просит и не париться кому там стыдно Вы посмотрите сколько им США каждый год на вооружение даёт
показать весь комментарий
07.12.2021 12:33 Ответить
Ізраїль просить, але і сам багато робить для своєї армії і оборони країни, а у нас влада замилює очі народу, ніби щось десь робить, а сама краде безбожно, воєнні замовлення не виконує, ніби у нас нема війни, та й взагалі "не кує, не меле".
показать весь комментарий
07.12.2021 12:50 Ответить
Ну дык выдвигайся в Афган и бери!
показать весь комментарий
07.12.2021 10:26 Ответить
Вся эта техника сейчас в Узбекистане, тупое лаптеногое
показать весь комментарий
07.12.2021 10:46 Ответить
они скажут: пойди! забери!)))
показать весь комментарий
07.12.2021 10:28 Ответить
Не все то оружие они поставили, например вертолет или несколько стоят в Конотопе они их обслуживали ещё другие тоже есть в наличии будет воля США думаю несколько десятков можно получить не плохо бы и туканов они их практически все успели вывести в Таджикистане вроде.
показать весь комментарий
07.12.2021 10:35 Ответить
Резя молоток ! И США большое спасибо.
показать весь комментарий
07.12.2021 10:29 Ответить
Зелеблевотным быть мерзко!
показать весь комментарий
07.12.2021 10:30 Ответить
-Кацапом и отсосом у олигархов - еще хуже ))
показать весь комментарий
07.12.2021 10:32 Ответить
Ты своему хозяину Зе-Ермаку сосешь и бабло коррупционное получаешь...путлер ***** тебе на *****!
показать весь комментарий
07.12.2021 10:33 Ответить
Реально, Афганистан заваливали оружием,а Украине...сидят в носу ковыряют. Мол,ачтоскажетрасея? Идиотизм,блеать.
показать весь комментарий
07.12.2021 10:32 Ответить
Я немного не понял.
Допустим, в США есть некоторое кол-во оружия, которое они планировали поставить Афганистану, но из-за сложившейся ситуации оно "освободилось" и теперь может быть передано нам.
Вроде логично.
Но с какого перепугу упоминаются советские/российские вертолёты? КАК они в США оказались? Неужели США и закупило у России/Совка? Если так - то это ... интересно.
показать весь комментарий
07.12.2021 10:39 Ответить
Да ты у ***** спроси, как оно там оказалось
показать весь комментарий
07.12.2021 10:48 Ответить
В США? Даже если он продал... то сделка это всегда две стороны. Одни - продают, другие - покупают. И будь ты хоть трижды пуйлом, если покупатель не хочет покупать...
показать весь комментарий
07.12.2021 10:50 Ответить
да, США покупали их у рахи
показать весь комментарий
07.12.2021 11:47 Ответить
Для афганской армии, т.к. там давняя культура их использования. Они проще в обслуживании и дешевле.
показать весь комментарий
07.12.2021 12:20 Ответить
Ага, культура в контексте афганская армия доставляет
показать весь комментарий
07.12.2021 12:22 Ответить
Ну назовите опыт. Сын ошибок трудных.
показать весь комментарий
07.12.2021 14:56 Ответить
Совместное производство и продажа (корпус и авионика от РФ, трансмиссия и двигатели от Украины 2*ТВ3-117). Это модификация МИ-8 на экспорт. Продали в США 33шт в 2012-2013гг (21 для ВВС США +12 для ВВС Афганистана).
показать весь комментарий
07.12.2021 12:27 Ответить
Vot interesnyje 155 mm *******.Pervyje v mire mogut streliat neostanavlivajas.Vot takyje byli otlycno polucit.Vsego dva celoveka nuzno
показать весь комментарий
07.12.2021 11:53 Ответить
показать весь комментарий
07.12.2021 15:32 Ответить
Кому там стыдно просить вооружение, пусть идёт воевать голыми руками. Надо быть тупым в доску не понимая что лучшее вооружение это спасённые жизни наших воинов.
показать весь комментарий
07.12.2021 14:06 Ответить
Так это вооружение все брошено талибам.
Ничего нет !

В Кандагаре в руки талибов попала авиационная техника армии Афганистана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности в сети появилась видеозапись, где талибы осматривают брошенные афганской армией в Кандагаре вертолеты UH-60A и Ми-17. Источник: https://censor.net/ru/v3282961

https://storage2.censor.net/video/3/160821_afg2.mp4
"- Неизбежен ли теперь захват Афганистана "Талибаном"?
- Нет.
- Почему?
- Потому что у афганских войск есть 300 тысяч хорошо оснащенных солдат, так же хорошо оснащенных, как любая армия в мире, и силы ВВС - против примерно 75 тысяч талибов. Это не неизбежно.
- Обнаруживаете ли вы параллели с тем, что случилось во Вьетнаме?
- Нет, никаких. Ноль. Тогда противник целыми бригадами пробивался через ворота нашего посольства. Шесть бригад, если я правильно помню. "Талибан" - это не северо-вьетнамская армия.
показать весь комментарий
07.12.2021 15:31 Ответить
это был правильный шаг. но, увы....
показать весь комментарий
07.12.2021 18:58 Ответить
когда я в 14 году писал в белый дом шо надо прислать 6 флот и авианосец к хортице--они дураки меня спамом закидали((
показать весь комментарий
07.12.2021 18:58 Ответить
 
 