Нам не нужны американские или канадские солдаты. Мы будем бороться сами, но нам нужно вооружение, - Резников
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Украине не нужны на войне против агрессии России боевые подразделения мировых государств – только современное оружие и помощь в модернизации вооружений, которые уже есть в ВСУ.
Об этом Министр обороны Алексей Резников заявил в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Нам не нужны американские или канадские солдаты, которые бы сражались здесь за Украину. Мы будем сражаться сами, но нам необходима модернизация вооружений, (возможности для ведения) электронной войны, и так далее", – сказал он.
Когда интервьюер спросил, нет ли у Украины опасений, что такая помощь от США и НАТО может спровоцировать Кремль на вторжение, Резников ответил: "Идея не провоцировать Россию не работает".
"Я уверен в этом, – сказал он и на уточняющий вопрос "Почему?" добавил: – Потому что Грузия, Солсбери, Крым".
По мнению главы Минобороны, нужна согласованная позиция союзников, что "мы – партнеры Украины, мы поможем ей всеми возможными способами".
"И Кремль, услышав это, поймет и остановится?" – спросил журналист.
"Уверен в этом", – подытожил Резников.
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НАТО має розмістити війська в Україні на ротаційній основі, щоб стримувати РФ, - Болтон
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
НАТО має розмістити війська в Україні на ротаційній основі, щоб стримувати РФ, - Болтон
Сполучені Штати Америки й інші країни-члени НАТО повинні розмістити війська в Україні на ротаційній основі, щоб стримувати Росію від військових дій проти свого сусіда.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода", про це заявив колишній радник президента США із питань національної безпеки Джон Болтон. Джерело: https://censor.net/ua/n3303722
https://m.glavcom.ua/country/society/paradoksi-velikogo-budivnictva-mizh-selami-na-rivnenshchini-dorogu-u-poli-viklali-plitkoyu-video-804494.html
бо його вирішення відкладали..
ти на місці порошенка все відклав би, як кучма, на потом...
і зеленський саме так і робить
зп в зсу не поднимают 2,5 года, задолженности по выплатам были, думаю что и сейчас есть, а просрал - порошенко?!))))
а я его чем кормлю?!
Рєзнікови, зеленські, шмигалі мають платити гідну зарплату воїнам, які прикривають їхні спини та дупи.
На*уй таку влади. Вони шкодять все , до чого доторкуються
Вам только воровать, а не защищать Украину!!!
А .....внешность обманчива, кто скажет что за костюм на рейнджере? Сейчас его можно купить в любом магазине.
розбазарятьрозберуться.
Але від Резникова такого не чекав... "Стратег " х..їв!
Враження, що весь уряд зелених підігрує, якщо не сказати працює в інтересах Рашки(((
"Моё! Ни дам!"
Ну нет, так нет. А что поделаешь?
Шмат дебіла....