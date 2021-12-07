Нам не нужны американские или канадские солдаты. Мы будем бороться сами, но нам нужно вооружение, - Резников

Украине не нужны на войне против агрессии России боевые подразделения мировых государств – только современное оружие и помощь в модернизации вооружений, которые уже есть в ВСУ.

Об этом Министр обороны Алексей Резников заявил в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Нам не нужны американские или канадские солдаты, которые бы сражались здесь за Украину. Мы будем сражаться сами, но нам необходима модернизация вооружений, (возможности для ведения) электронной войны, и так далее", – сказал он.

Когда интервьюер спросил, нет ли у Украины опасений, что такая помощь от США и НАТО может спровоцировать Кремль на вторжение, Резников ответил: "Идея не провоцировать Россию не работает".

"Я уверен в этом, – сказал он и на уточняющий вопрос "Почему?" добавил: – Потому что Грузия, Солсбери, Крым".

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По мнению главы Минобороны, нужна согласованная позиция союзников, что "мы – партнеры Украины, мы поможем ей всеми возможными способами".

"И Кремль, услышав это, поймет и остановится?" – спросил журналист.

"Уверен в этом", – подытожил Резников.