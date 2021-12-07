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Нам не нужны американские или канадские солдаты. Мы будем бороться сами, но нам нужно вооружение, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Нам не нужны американские или канадские солдаты. Мы будем бороться сами, но нам нужно вооружение, - Резников

Украине не нужны на войне против агрессии России боевые подразделения мировых государств – только современное оружие и помощь в модернизации вооружений, которые уже есть в ВСУ.

Об этом Министр обороны Алексей Резников заявил в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Нам не нужны американские или канадские солдаты, которые бы сражались здесь за Украину. Мы будем сражаться сами, но нам необходима модернизация вооружений, (возможности для ведения) электронной войны, и так далее", – сказал он.

Когда интервьюер спросил, нет ли у Украины опасений, что такая помощь от США и НАТО может спровоцировать Кремль на вторжение, Резников ответил: "Идея не провоцировать Россию не работает".

"Я уверен в этом, – сказал он и на уточняющий вопрос "Почему?" добавил: – Потому что Грузия, Солсбери, Крым".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вертолеты Ми-17, средства для воздушной, морской обороны и радиоэлектронной борьбы: Резников запросил у США часть "афганского" вооружения для ВСУ, - Foreign Policy

По мнению главы Минобороны, нужна согласованная позиция союзников, что "мы – партнеры Украины, мы поможем ей всеми возможными способами".

"И Кремль, услышав это, поймет и остановится?" – спросил журналист.

"Уверен в этом", – подытожил Резников.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+18
американці вважають що потрібні.. але резніков та зеленський - не хочуть..

НАТО має розмістити війська в Україні на ротаційній основі, щоб стримувати РФ, - Болтон
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
НАТО має розмістити війська в Україні на ротаційній основі, щоб стримувати РФ, - Болтон
Сполучені Штати Америки й інші країни-члени НАТО повинні розмістити війська в Україні на ротаційній основі, щоб стримувати Росію від військових дій проти свого сусіда.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода", про це заявив колишній радник президента США із питань національної безпеки Джон Болтон. Джерело: https://censor.net/ua/n3303722
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07.12.2021 10:20
+13
Яке ж воно тупориле...
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07.12.2021 10:06
+12
зато вова зелох та його шобла хорошо прибарахлились - внукам хватит...
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07.12.2021 10:21
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Правила форума Совет форумчан
послали вежливо найух - теперь уже непотрібні солдаты, хотя вчера говорил что неплохо бы разместить живой щит из натовцев на границе. переобулся как всегда в воздухе хенерал...
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07.12.2021 10:06 Ответить
Я клав на Рєзнікова, але ти, кацапидло свиноморде, брешеш.
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07.12.2021 10:07 Ответить
читай новини уважно, козломордий...
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07.12.2021 10:40 Ответить
Вчера он просил , сегодня ему уже не надо !Это,как переобувались на лету с информацией о наращивании войск на границе " ДЕЗИНФОРМАЦИИЯ " блеяла маляр и Данилов ,
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07.12.2021 11:01 Ответить
Резников неправ. Иностранные войска нужны, они будут сдерживать Путина больше, чем только украинские, он боится США и НАТО. Ну а вооружение обязательно, США очень запаздывает с вооружением Украины, особенно дистанционным, ну и Зеленский тоже ****, не закупает даже наше вооружение, не дает денег для его производства в достаточном количестве, только трепется и врет.
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07.12.2021 13:04 Ответить
американці вважають що потрібні.. але резніков та зеленський - не хочуть..

НАТО має розмістити війська в Україні на ротаційній основі, щоб стримувати РФ, - Болтон
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
НАТО має розмістити війська в Україні на ротаційній основі, щоб стримувати РФ, - Болтон
Сполучені Штати Америки й інші країни-члени НАТО повинні розмістити війська в Україні на ротаційній основі, щоб стримувати Росію від військових дій проти свого сусіда.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода", про це заявив колишній радник президента США із питань національної безпеки Джон Болтон. Джерело: https://censor.net/ua/n3303722
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07.12.2021 10:20 Ответить
Если бы,сразу-"баблом".
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07.12.2021 10:41 Ответить
Твоё любимое ***** с йуха не слезает, нетрадиционное
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07.12.2021 10:40 Ответить
Яке ж воно тупориле...
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07.12.2021 10:06 Ответить
щось не так сказав ? чи за нас хтось iнший мае воювати ?
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07.12.2021 10:29 Ответить
Ще одне - чувак, іди проспись.
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07.12.2021 15:55 Ответить
У тебя папаха "умного" голову не передавила ? Все у тебя дэбилы, один ты вчёный проспавшийся д'артаньян .
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07.12.2021 16:57 Ответить
Воно зєблан. А США допомогають не зєбланам, Україні.
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07.12.2021 10:32 Ответить
А почему Джек из Техаса тут должен воевать и умирать если 73 процента какая разница.
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07.12.2021 10:54 Ответить
Присутність військ НАТО буде стримувати рашку.
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07.12.2021 11:05 Ответить
Скажем так, те места где находятся подразделения НАТО не будут подвергаться бомбардировкам. Допустим склады, арсеналы, стратегические объекты
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07.12.2021 12:03 Ответить
Тому що ти тупорогій неадекват, який взагалі не розуміє про що мова, іди квартал дивитись або сватів воїтель херов.
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07.12.2021 15:55 Ответить
Грошей кажете немає на озброєння, а як вам таке "велике будівництво"..
https://m.glavcom.ua/country/society/paradoksi-velikogo-budivnictva-mizh-selami-na-rivnenshchini-dorogu-u-poli-viklali-plitkoyu-video-804494.html
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07.12.2021 10:15 Ответить
зато вова зелох та його шобла хорошо прибарахлились - внукам хватит...
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07.12.2021 10:21 Ответить
Жоден американський солдат офіційно не воював за Ізраїль.А ворогами його Господь не обділив!Самі впоралися.Підтримка була тільки фінінсова.
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07.12.2021 10:17 Ответить
Хто з ворогів Ізраїлю має ядерну зброю? Який рейтинг армій "ворогів" Ізраїлю? Пані, ви порівнюєте непорівнювані речі.
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07.12.2021 10:26 Ответить
Пущай ***** ту ядрену зброю себе засунет, глубоко
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07.12.2021 10:42 Ответить
настоятельно рекомендую изучить историю арабо-израильских войн. Узнаете массу интересного . и на момент шестидневной войны у Израиля точно не было ЯО, а рейтинг его противников был ничего себе так, а если учесть кто их поддерживал - так вообще. и ничего. Израиль справился. И не благодаря техническому превосходству, точнее не только благодаря ему, а благодаря силе духа, мотивации и воле к победе.
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07.12.2021 10:52 Ответить
Какой замполит пропадает!!!
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07.12.2021 11:02 Ответить
Він правду каже. Дітися євреям було нікуди і вони відбивалися відчайдушно. Всякий на їх місці вчинив ба так само. І ми кацапам будемо горлянку рвати голіруч, якщо патрони і снаряди закінчаться на арсеналах, які вони нам підірвали. Дай Бог щоб до цього не дійшло.
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07.12.2021 11:13 Ответить
Я не заперечую проти мотивації. Але, скажімо, проти Єгипту Ізраїлеві допомагала авіація Франції та Великої Британії, що знищили практично всю авіацію Єгипту, незважаючи на заборону навіть на постачання зброї. І там є дууууууууже багато таких фактів, про які зараз намагаються мовчати. Або, скажімо, "викрадення" з Франції документації на винищувач Звісно, що Франція передала цей вагон документації, а потім не змигнувши оком сказавши, мовляв, викрали.
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07.12.2021 13:22 Ответить
Да что вы говорите. как интересно. Я не знал, что операция "Мокед" в результате которой ВВС Египта были уничтожены исполнила Франция. И оказывается это не Де Голь в ультимативной форме требовал от Израиля не начинать военных действий, а напротив, всячески поддерживал и даже воевал за него. А так же во время войны не Франция, оказывается, наложила эмбарго на поставку вооружений Израилю.. ну надо же. скажите, вы в какой из параллельных вселенных живете - очень хочу посмотреть. одним глазком.
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07.12.2021 13:37 Ответить
очень часто говорят одно, а делают другое. добро пожаловать в реальный мир.
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07.12.2021 14:32 Ответить
да вы что? Серьезно? Но вы бы хотя бы документами, фактами подтвердили свои утверждения))
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07.12.2021 14:35 Ответить
Бред .... во времена Интернета, врать невозможно...
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07.12.2021 15:34 Ответить
Парадокс в том, что США отказывалась поставлять оружие Израилю и его поддерживать, только разгром арабских стран (Египет, Сирия, Ирак, Иордания) в войне 1967 г , США увидел союзника в Израиле.
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07.12.2021 15:33 Ответить
Ірак має ядерну зброю.
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07.12.2021 10:58 Ответить
почти. иран.
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07.12.2021 11:24 Ответить
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07.12.2021 12:41 Ответить
за Ізраїль/ Восхищаться армией Израиля , военной союзницы Путина, что восхищаться армией Японии , военной союзницы Гитлера. Для Ивана Петровича Сидорова образец УПА.
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07.12.2021 13:44 Ответить
Ну дадуть нам F-15 (що наразі неймовірно), і що ми будемо з ними робити? Іх вивчати, освоювати у використанні і експлуатації треба роки три, якраз стільки, скільки просрав часу Зеленський. А якби Порошенко не просрав 5 років, то, може, такі питання зараз і не стояли б.
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07.12.2021 10:22 Ответить
колись кучма казав, що при ньому мовного питання не виникало...
бо його вирішення відкладали..
ти на місці порошенка все відклав би, як кучма, на потом...
і зеленський саме так і робить
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07.12.2021 10:33 Ответить
странная логика)))

зп в зсу не поднимают 2,5 года, задолженности по выплатам были, думаю что и сейчас есть, а просрал - порошенко?!))))
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07.12.2021 10:41 Ответить
Так это зебильная ь мантра. Практически заклинание. Не надо мешать им жрать говно. о вкусах не спорят))
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07.12.2021 10:54 Ответить
)))))))))))))))))))))))

а я его чем кормлю?!
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07.12.2021 10:57 Ответить
Бла-бла-бла.
Рєзнікови, зеленські, шмигалі мають платити гідну зарплату воїнам, які прикривають їхні спини та дупи.
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07.12.2021 10:25 Ответить
Ну солдати НАТО ж заважатимуть підписувать угоду про капітуляцію України.
На*уй таку влади. Вони шкодять все , до чого доторкуються
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07.12.2021 10:30 Ответить
не нам підказувати, які заяви робити старому КДБісту робити - в одній школі з Ганькою Гебельс вступали на півставки
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07.12.2021 10:41 Ответить
Це все квіточки.Війна всім виправить мізки і зробить "енштейнами". І от тоді українці проклянуть всіх,кого вони вибирали у владу. ВСІХ ДО ОДНОГО!!! Бо ні один з них не будував країну,а будував "власні хатинки" собі і своїм пра-пра-пра....онукам,нічого не хотів робити з олігархами,нічого не хотів робити з 5 колоною,агентами кдб,нічого не хотів робити з корупцією,нічого не хотів робити з судами,тіньовими схемами,оффшорами,розвалом армії і т.д. і т.п....І що тепер?До кого питання? Україна у нас одна,це правда.Так навіщо ж з неї і з самих себе так знущатись,вибираючи злодійкувате лайно у владу?Здавалося б вже після Майдану можна було б порозумніти навіки. Та ні не сталося.Захотілось ще пару разів наступити на граблі. Про наслідки зараз не хочу і думати... і зброя тепер дійсно потрібна.Тільки воювати нею (якщо дадуть) будуть не ті хто собі і своїм собакам "хатинки" будував,а ті хто на вибори ходив.
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07.12.2021 10:42 Ответить
Батальон Квартал 95....Батальон слуг уродов...их родственнико...И впереди Зе_Ермак, резников с молодухой женой, данилов. колыван, Коля-Котлета, Гетьманцев.........
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07.12.2021 10:42 Ответить
коля-котлета буде йти попереду і своїм жопо-танцем заманювати всіх іти вперед
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07.12.2021 11:04 Ответить
А Богдан "анал табу" Яременко будет заходить с тыла
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07.12.2021 11:32 Ответить
Разместить.И пусть попробуют выстрелить в американца.
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07.12.2021 10:43 Ответить
в клетчатом пиджаке с бабочкой будет сражаться
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07.12.2021 10:49 Ответить
Нам "потрібні" и вооружение ( особенно противотанковое и противовоздушное) но не менее важны ( возможно не менее чем вооружение) это увеличение военнослужащих стран НАТО ( особенно США, Великобритании и Канады), если бы их было хотя бы тысяч 8-10, думаю это было бы критическим для Раши барьером для продолжения агрессии. То оружие что союзники готовы нам поставить не смогут остановить военную машину Раши и это факт.
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07.12.2021 10:54 Ответить
В першу чергу від НАТО нам треба допомога інструкторами, які нас навчать їх новітньою зброєю, що вони нам продадуть чи подарують, користуватися. Натівські піхотинці з автоматами нам дійсно не потрібні. А от їх системи протиракетної оборони з їх інструкторами потрібні конче вже вчора. Наших моряків готували для "айлендів" в США. У Туреччині наші вчилися користуватися їх безпілотниками. Добре вийшло. То завезіть в Україну "Патріот", встановіть під Києвом і нехай американські фахівці вчать наших як цією системою користуватися. А потім ми самі справимося.
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07.12.2021 11:29 Ответить
Дивна заява. Тим більше, щоб оволодіти "******** зброєю" потрібен час, і немалий, інакше ця "******* зброя" буде металобрухтом.
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07.12.2021 11:27 Ответить
Ох и придурок... Отказывааться от военной помощи в такой тяжёлый момент. Ну ему понятно, это не он будет сидеть в окопе, а в случае чего - просто сбежит. Но реально, такие заявы граничат с госизменой.
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07.12.2021 11:31 Ответить
Похоже, министр прав: высокоточне оружие + их инструкторы, чтоб быстро наших воинов научить. В этом что-то есть. Ибо времени мало: лилипутин может не послушать Дядю Сэма. Джавелины нашим в помощь.
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07.12.2021 11:48 Ответить
Согласен с Резниковым! Солдат не надо! Одни проблемы! А вот на оружии сколько денег можно стырить из бюджета Украины?Ого!(шутка) А если серьезно,то войну в страну тянут или иноагенты или прямые враги Украины!
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07.12.2021 11:50 Ответить
Ну да,у американцев и канадцев хрен че стыришь,они не лохи - наши сериалы не смотрят.
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07.12.2021 12:08 Ответить
Зачем отказываться от американских и британских солдат, если те предложат такую помощь?! И первое и второе (помощь оружием) нам очень помогут
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07.12.2021 12:12 Ответить
И ЭТО ГОВОРИТ МОСКОВСКИЙ АДВОКАТ !!!???
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07.12.2021 12:34 Ответить
АКРОБАТ !!!
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07.12.2021 12:35 Ответить
РАЗВЕДКА УЖЕ ДОЛЖНА НАЙТИ В АМЕРИКЕ, КАНАДЕ И ЕВРОПЕ ДЕТЕЙ РОССИЙСКИХ ДЕРЖИМОРД И СЛЕДИТЬ ЗА НИМИ !!!
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07.12.2021 12:40 Ответить
Минобороны провалило строительство новых арсеналов за миллиард гривен, - Bihus.info. ВИДЕО Источник: https://censor.net/ru/v3303686
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07.12.2021 12:45 Ответить
Ты дебил подготовил склады??!!!
Вам только воровать, а не защищать Украину!!!
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07.12.2021 12:46 Ответить
Kakoi glavnokomandushii , takoi i ministr abaroni ...mljatj
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07.12.2021 12:46 Ответить
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07.12.2021 12:55 Ответить
Ой не надо спешить! Спешить не надо! И внешность бывает обманчива, а каждая деталь имеет значение. Хорошо натренированная рука, верный глаз, уверенность в себе....все должно иметь значение ....для техасского рейнджера.
А .....внешность обманчива, кто скажет что за костюм на рейнджере? Сейчас его можно купить в любом магазине.
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07.12.2021 13:45 Ответить
Я чув схожі заяви від "міської божевільної " Савченко, яка теж волає на каналі НАШ про те, що непотрібні на території України іноземні військові і ще членство в НАТО. Хай тільки допомагають фінансово і технічно, а українці самі розбазарять розберуться.
Але від Резникова такого не чекав... "Стратег " х..їв!
Враження, що весь уряд зелених підігрує, якщо не сказати працює в інтересах Рашки(((
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07.12.2021 13:49 Ответить
З такими дикунами як РАША,не тільки допомога треба,а поставити на місце цих дикунів раз і на завжди,всім світом...
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07.12.2021 13:52 Ответить
млять. как по мне, то войска США или Канады нужны НЕ для ведения боевых действий, а как фактор сдерживания агрессии против Украины.
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07.12.2021 14:06 Ответить
Резников назначенец Ермака -Коломойского. Что такое Ермак: Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера.Что такое Коломойский : Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский. Эта болтливая птица- говорун промолчала о вагнергейте. Резников такой же предатель как его хозяева Коломойский, Ермак, Зеленский.
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07.12.2021 14:07 Ответить
"За Родину, за Коломойского!!!"
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07.12.2021 15:33 Ответить
Оно, конечно, в Пентагоне хотели, было, отправить в Украину USS "Zumwalt" (DDG-1000) и Northrop Grumman B-2 "Spirit", уже даже завернули в цветную шелестящую бумагу и пёстрой лентой с бантом перевязали, но тут прибежал укушенный жабой Старичелло Джозефович с маразматическими выкриками:
"Моё! Ни дам!"
Ну нет, так нет. А что поделаешь?
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07.12.2021 15:42 Ответить
І чом би йому не прикусити язика.....
Шмат дебіла....
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07.12.2021 16:37 Ответить
всё верно заявил.
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07.12.2021 18:59 Ответить
 
 