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НАТО должно разместить войска в Украине на ротационной основе, чтобы сдерживать РФ, - Болтон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

НАТО должно разместить войска в Украине на ротационной основе, чтобы сдерживать РФ, - Болтон

Соединенные Штаты Америки и другие страны-члены НАТО должны разместить войска в Украине на ротационной основе, чтобы сдерживать Россию от военных действий против своего соседа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Болтон, работавший под руководством тогдашнего президента Дональда Трампа с 2018 по 2019 год, также заявил, что Соединенные Штаты Америки должны присылать Украине больше летального оружия на фоне беспокойства, что Россия может вскоре прибегнуть к масштабному вторжению в страну.

"Нам нужно… убедиться, что цена будет настолько высокой, что Путин и его советники сочтут это неприемлемым. Я думаю, что это способ сдержать военные действия, которые кажутся такими неизбежными", – сказал Болтон, решительный сторонник использования американской военной силы, в интервью Радио Свобода 6 декабря.

Россия вторично в этом году собрала более 90 тысяч военнослужащих у границы с Украиной, но на этот раз опасения в США и Европе относительно возможного вторжения большие. Россия возражает, что планирует военные действия против Украины.

6 декабря высокопоставленный чиновник администрации США заявил, что нынешние перемещения российских войск и оружия согласуются с запланированной военной эскалацией в Украине. Хотя, сказал чиновник, до сих пор неясно, отдал ли Путин приказ о вторжении.

Президент США Джо Байден будет разговаривать с президентом России Владимиром Путиным 7 декабря в режиме видеоконференции, чтобы обсудить наращивание российских войск, а также другие важные двусторонние вопросы.

Между тем представитель администрации США сказал, что Вашингтон "не стремится" сделать размещение американских войск в Украине "центром американских контрмер", если Россия начнет военные действия. Высокопоставленный чиновник отказался сообщить, при каких обстоятельствах американские войска могут быть отправлены в Украину.

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Сейчас у США несколько сотен военных инструкторов, которые дислоцируются в Западной Украине, тогда как британские СМИ сообщали в прошлом месяце, что у Британия 600 военнослужащих, готовых к развертыванию в Украине в случае начала боевых действий.

По словам аналитиков, российская агрессия по отношению к Украине нарастает, поскольку Путин видит, как страна медленно ускользает с орбиты Кремля.

Украина продолжает продвигать планы вступления в Европейский Союз и НАТО, которые Кремль назвал "красной линией".

По мнению Болтона, российская агрессия против Украины является лишь частью более широкой стратегии Путина по сохранению влияния Кремля в близком зарубежье России.

Болтон заявил, что российский лидер продолжает "зондировать" шесть бывших советских государств в Восточной Европе и на Кавказе – Украину, Беларусь, Молдову, Грузию, Армению и Азербайджан – не входящие в западный военный альянс, и что НАТО должно прекратить двусмысленность по поводу их будущего.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+32
наконец то умные мысли прозвучали без вариантов
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07.12.2021 10:15
+19
Болтон начинал свою работу еще с Рейганом , и прекрасно знает , о чем говорит . У Трампа Болтон говорил то же самое , за что Рьіжий Донни и отправил его в отставку , по просьбе Кремля.
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07.12.2021 10:34
+18
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!
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07.12.2021 10:13
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Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!
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07.12.2021 10:13 Ответить
Давно пора
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07.12.2021 11:49 Ответить
наконец то умные мысли прозвучали без вариантов
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07.12.2021 10:15 Ответить
Симпатичный дедуля

И мыслит здраво
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07.12.2021 11:18 Ответить
І як завжди - заявив колишній радник президента. Коли вони стають колишніми, починають говорити розумні речі. А поки на посаді - дипломатія заважає. Зрозуміло, що це таке собі вкидання думки відомою особою і явно з відома діючої влади, однак без найменших повноважень і прямих наслідків - ніби як сказав, але "слово к дєлу нє прішьйош", як кажуть кацапи.
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07.12.2021 10:15 Ответить
Болтон начинал свою работу еще с Рейганом , и прекрасно знает , о чем говорит . У Трампа Болтон говорил то же самое , за что Рьіжий Донни и отправил его в отставку , по просьбе Кремля.
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07.12.2021 10:34 Ответить
Болтон был радикально настроен относительно РФ, потому Трамп его и уволил.
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07.12.2021 11:51 Ответить
Всі колишні - за Україну, а ті, які при владі тільки "обЄспоєни"
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07.12.2021 10:27 Ответить
Якщо Захід погрожуватиме конфіскацією грошей та нерухомости московських покидьків, то не треба будуть війська для ротацій.
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07.12.2021 10:28 Ответить
Також треба конфіскувати гроші у українських покидьків - Коломойського, Фірташа та Зеленського, половину нехай залишать собі, а іншу половину віддадуть озброєнням. так буде справедливо.
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07.12.2021 10:39 Ответить
Не 50% а 90%, тому . що гроші вкрадені в українців.
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07.12.2021 11:23 Ответить
Привіт *****.
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07.12.2021 10:30 Ответить
Причём огромный!
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07.12.2021 11:50 Ответить
"
НАТО має розмістити війська в Україні на ротаційній основі, щоб стримувати РФ, - Болтон..."

Це вже щось, а не просто балачки.
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07.12.2021 10:30 Ответить
Міністр оборон України Резніков: США, Канада та Британія могли б відправити в Україну більше своїх військових інструкторів.

"У вас є навчальна програма з нами в Україні. Я думаю, що ми можемо її розширити. Замість того, щоб мати тут 50 інструкторів, надішліть 500 інструкторів". Іноземних військових потрібно розмістити ближче до лінії фронту, оскільки сьогодні вони перебувають за понад 1000 кілометрів від російського кордону - у Яворові.
"Було б добре, якби канадські інструктори… були розгорнуті в Харкові, Маріуполі, Краматорську, Одесі та на острові Зміїний. На цих територіях мають майоріти три прапори - прапор Канади, прапор США та прапор Британії. Це також було б хорошим знаком для росіян - що ви тут".
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07.12.2021 12:16 Ответить
Нам не потрібні американські чи канадські солдати. Ми боротимемося самі, але нам потрібно озброєння, - Резніков
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07.12.2021 10:34 Ответить
Та не брешить ! Резников двумя руками "ЗА" , за предложение Болтона. Естественно , и за поставки вооружений , одно другому не мешает .
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07.12.2021 10:37 Ответить
"Було б добре, якби канадські інструктори… були розгорнуті в Харкові, Маріуполі, Краматорську, Одесі та на острові Зміїний. На цих територіях мають майоріти три прапори - прапор Канади, прапор США та прапор Британії. Це також було б хорошим знаком для росіян - що ви тут", -
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/ssha-kanada-ta-britaniya-mayut-nablizitisya-do-kordonu-rosiji-reznikov-05122021-444843
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07.12.2021 12:19 Ответить
Нам не потрібні американські чи канадські солдати. Ми боротимемося самі, але нам потрібно озброєння, - Резніков

Джерело: https://censor.net/ua/n3303719
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07.12.2021 10:42 Ответить
Ситуация меняется , а Резников реалист , и знает в каждьій конкретньій момент реальньіе возможности Украиньі , в т.ч. и касательно просьб о помощи союзников конкретньіми вещами. В отличие от папередников каденции Порошенко.
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07.12.2021 10:50 Ответить
Так з цього треба було й починати - винуватий Порошенко. "Настане час і розчаровані зелебобіки почнуть пи@дити упоротих" (знак авторства не ставлю - бо цитую свої слова дворічної давності)
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07.12.2021 10:57 Ответить
При Порошенко мова повним ходом йшла про миротворців, і вони були б - не через рік, так через два-три точно. При шмарклі за 2,5 роки про них ні слова, взагалі!
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07.12.2021 10:59 Ответить
Це він так шуткує: "Будем бомбить!"
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07.12.2021 10:53 Ответить
Отак збурення власних фантазій приводить до влади неотесаних дурнів, яким приписують не природні їм властивості....
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07.12.2021 10:44 Ответить
Кремлівський фюрер шантажує США і Європу своїм вторгненням в Украіну , але ж він вже в Украіні і Криму і ніхто , крім нас воювати не стане на нашій землі ,
а от розмістити війська на ротаційній основі можна і потрібно 😠
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07.12.2021 10:40 Ответить
Тим більше, що кримлівський агітпром і едічки з динири постійно наголошують, що на території України літають американські авіаносці, їздять німецькі тигри і бігають темно-шкірі морські котики. Тому нічого страшного, якщо так і відбудеться. Самі наврочили. Бу-га-га!
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07.12.2021 10:47 Ответить
А ЗЕленые вши против размещения войск НАТО в Украине.

Это ж для хозяев ЗЕ такая же угроза, как и для *****.
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07.12.2021 10:46 Ответить
В Омані був активований аватар Зеленського під управлінням агента кремля тов. Єрмака, він же агент Козир, він же Михайлович. Весь світ про це знає, окрім мудрого українського наріда, якого цікавлять тільки дебілкуваті свати, квартальні прогрімушки і тітка-піввареник.
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07.12.2021 10:50 Ответить
военная база с вооружением где на постоянной основе будут учить наших солдат, со стажировкой на ихтамнетах
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07.12.2021 10:48 Ответить
Рєзніков як і зеля і як усі євреї Укгаїни каже: Будемо бомбити!
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07.12.2021 10:50 Ответить
Крім військово-морських баз, які вже будуються за допомогою союзників, нам вкрай потрібна військово-повітряна база, перехід наших ВПС на F-16 та негайне навчання курсантів-пілотів у льотних академіях НАТО.
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07.12.2021 10:51 Ответить
Это все деньги, которые закатали в дороги и раздерибанили с так называемого ковидного фонда.
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07.12.2021 10:56 Ответить
а оце - несподівано!
сьогодні буде сяйво на московії
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07.12.2021 10:52 Ответить
... та сморід.
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07.12.2021 10:54 Ответить
Советник Трампа..
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07.12.2021 10:52 Ответить
Это несколько запоздалое но правильное решение. Это нужно было сделать в 2015 году, но как говорится лучше позже чем никогда. Только вот не очень то верится что ( США Великобритания и Канада...) на это пойдут. Слова хороши если они реализуются.
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07.12.2021 11:00 Ответить
На мій погляд протидія на період напруження на кордонах України може полягати у проведенні на цей період запланованих міжнародних військових навчань за участю США та України, інших європейських країн, а також тренувань з мобілізаційної підготовки в середині країни.Дуже зміцнила би і допомога ********* видами озброєння.
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07.12.2021 11:03 Ответить
Мокшанские утырки чего молчим...?
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07.12.2021 11:06 Ответить
Ну вот - умный дядька. Нельзя Украину превращать в Афганистан.
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07.12.2021 11:09 Ответить
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07.12.2021 11:21 Ответить
У России не хватит сил на Турцию, они не могли утихомирить Чечню, а Турция это в сотни раз хуже.
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07.12.2021 13:28 Ответить
Якби б не фрау штазі, то ми б вже були у НАТО та дулі ху#лу показували. А зараз складається таке враження, що весь світ наче чекає, щоб Україну знищили, щоб в черговий раз пересвідчитись, що ху#ло таки ху#ло і воно хоче це зробити.
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07.12.2021 11:31 Ответить
Ваше объяснение из области таких: насрали в подъезде - "Трамп виноват". ЧСВ на лицо. Бред, что мир только и ждет уничтожения Украины. Вот кто Украину уничтожает, так это 73% тех, кому "какая разница".
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07.12.2021 12:48 Ответить
Фііі!

Як лаптями та тухлою Колбасіною засмерділо.

Не хвилюйтеся там, за парєбріком, ваші кремлівські технології вже новий сценарій вигадали для України. 73% «какая разніца» наступного разу оберуть ще гіршого,молодого рига - Розумкова.
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07.12.2021 12:56 Ответить
Іди геть, свиня.
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07.12.2021 13:23 Ответить
Нужно понять одно - любые иностранные войска в чужой стране будут в первую очередь защищать свои интересы, а не жителей этой страны.
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07.12.2021 11:33 Ответить
Это правильный "Болт".
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07.12.2021 11:35 Ответить
Это правильно !
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07.12.2021 12:21 Ответить
правильно, и стационарные ядерные заряды по периметру нашей границы
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07.12.2021 12:35 Ответить
подрывать в случае пересечения нашей границы 3 и более маскалей
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07.12.2021 12:41 Ответить
Американцы всегда были настоящими друзьями Украины. После развала СССР именно американцы помогли выстроить законодательную базу Украины, без которой не может быть государственности. Не говоря уже о материально-технической помощи. И в тех случаях, где американцы колебались, помогать или нет, это были те моменты, когда народ в Украине приводил во власть пророссийских крыс. Поэтому прежде чем ожидать что-то от американцев, в первую очередь подавляющему большинству народа Украины следует осознать, что Россия - враг, и полноценно, а не фейково, уходить из под влияния врага. Ато будет как в Афгане, откуда ушли американцы, плюнув на продажно-предательское подавляющее большинство афганцев, которые по сути жопу лизали талибам.
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07.12.2021 12:58 Ответить
Болтон -звичайний функціонер без роботи і зрадник.
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07.12.2021 13:21 Ответить
На каком основании ты Болтона считаешь предателем? Ты что американец? Я так понимаю, он тебя лично предал?)) Дурило ты малоумное с завышенным чувством собственной важности.
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07.12.2021 13:31 Ответить
Давно пора это сделать, Чего ждали ?
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07.12.2021 13:45 Ответить
Хоть кто-то там на Западе вменяемый.
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07.12.2021 13:47 Ответить
Респект Болтону, наконец-то это прозвучало.
Кремль НИКОГДА не будет стрелять по натовскому контингенту.
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07.12.2021 13:57 Ответить
увы, мечты.
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07.12.2021 18:31 Ответить
гарні розумні думки
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07.12.2021 20:21 Ответить
 
 