РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4384 посетителя онлайн
Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
3 508 4
Минобороны (8240) разведка (4004)

Командование войск РФ усиливает подразделения вблизи линии столкновения 122-мм САУ, танками и БМП, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Командование войск РФ усиливает подразделения вблизи линии столкновения 122-мм САУ, танками и БМП, - разведка

Российская Федерация продолжает меры по недопущению стабилизации ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

С этой целью командование оперативной группировки российских оккупационных войск усиливает подразделения вблизи линии столкновения на отдельных направлениях дополнительными 122-мм самоходными артиллерийскими установками, танками и боевыми машинами пехоты с нарушением договоренностей об отводе тяжелого вооружения.

В то же время, на передовых позициях противник увеличил количество снайперских пар в готовности к нанесению потерь личному составу Объединенных сил, уничтожению элементов видеонаблюдения и провоцированию ответного огня.

Со снайперами соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов, не привлеченных к выполнению боевых задач, проводятся тренировочные сборы под руководством кадровых военнослужащих ВС РФ.

Также читайте: Россия планирует наступление на Украину с участием 175 тысяч военных сразу на нескольких фронтах, - разведка США

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шахтьори працюють не покладаючи рук.
показать весь комментарий
07.12.2021 10:40 Ответить
А наша техника скоплена в местах отведения? Стоит друг к дружке, в землю не вкопанная? Это чтобы было легче расхерачить за один раз?
Зеленополье ничему не научило?
показать весь комментарий
07.12.2021 10:54 Ответить
я, за десятк тисяч снайперок, яких у нас нема, пишу вже 2 роки. за цей час відважились купити 40 штук по 200000 доларів. скільки наших, київських від ЛУЧа і харківських, інфи нема.
показать весь комментарий
07.12.2021 11:16 Ответить
показать весь комментарий
07.12.2021 11:20 Ответить
 
 