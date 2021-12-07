Командование войск РФ усиливает подразделения вблизи линии столкновения 122-мм САУ, танками и БМП, - разведка

Российская Федерация продолжает меры по недопущению стабилизации ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

С этой целью командование оперативной группировки российских оккупационных войск усиливает подразделения вблизи линии столкновения на отдельных направлениях дополнительными 122-мм самоходными артиллерийскими установками, танками и боевыми машинами пехоты с нарушением договоренностей об отводе тяжелого вооружения.

В то же время, на передовых позициях противник увеличил количество снайперских пар в готовности к нанесению потерь личному составу Объединенных сил, уничтожению элементов видеонаблюдения и провоцированию ответного огня.

Со снайперами соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов, не привлеченных к выполнению боевых задач, проводятся тренировочные сборы под руководством кадровых военнослужащих ВС РФ.

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