Кто-то из Украины может выиграть 291 млн долларов в эту среду. Узнайте, как это сделать (реклама)
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Лотерея Powerball известна по всему миру благодаря своим невероятным призам. Именно ей принадлежит рекорд за крупнейший в мире джекпот – 1,58 млрд долларов в США, установленный в январе 2016 года.
Джекпот лотереи США Powerball достиг 291 млн долларов, и это крупнейший лотерейный приз во всем мире, на сегодняшний день.
Для выигрыша джекпота нужно угадать 6 номеров: 5 обычных (основных) из диапазона 1-69, и один дополнительный номер ("Powerball") от 1 до 26. Так же следует отметить второй приз размером в $1 миллион, который вы выиграете угадав только 5 основных чисел (без дополнительного шара).
- Джекпот Powerball достиг 291 млн долларов, это свыше 7,9 миллиардов гривен. Ближайший тираж пройдет в ночь с среды, 8 декабря.
- Для вашего удобства, сервис запустил спецсайт theLotter.net, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в 5 долларов!
Можно ли играть в Powerball из Украины?
Ответ на этот вопрос однозначен: да! Согласно правилам, установленным Multi-State Lottery Association (MUSL), играть в Powerball можно из любой страны мира. Да, ее билеты продаются только на территории США, но здесь вам поможет сервис покупки лотерейных билетов theLotter.
- Зарегистрируйтесь на сайте theLotter.net.
- Выберите лотерею Powerball из более, чем 50 лотерей, представленных на сайте.
- Отметьте 5 номеров (от 1 до 69) в игровом поле.
- Выберите 1 номер ‘Powerball’ (от 1 до 26) в оранжевой части игрового поля.
Пресс-секретарь компании Адриан Коореманс объясняет, как это работает:
"Местные агенты theLotter в США купят билеты от вашего имени. По правилам Powerball, вы не обязаны быть гражданином или резидентом Соединенных Штатов, чтобы участвовать в лотерее".
Что произойдет, когда вы выиграете джекпот?
После оформления заказа местные агенты в США купят официальные билеты от вашего имени. Ваши билеты будут отсканированы и загружены в ваш аккаунт перед розыгрышем. Сервис взимает с клиентов небольшую комиссию за транзакцию, при этом комиссии с выигрышей не взимаются.
Если вам повезет выиграть, ваш приз будет переведен на ваш личный счет, и вы сможете вывести его в любое время. (Если вы выиграете джекпот, вам нужно будет прилететь в США, чтобы получить приз лично.) Вы получите всю сумму приза, за вычетом федеральных налогов США, без комиссии!
Более 6 миллионов человек выиграли огромные, средние и мелкие призы на сайте!
Аура Д. из Панамы, за оформлением бумаг для передачи выигрыша в размере 30 млн долларов США
За прошедшие годы theLotter.net выплатил более 100 млн долларов в призах более чем 6 миллионам победителей со всего мира. Среди крупнейших победителей на сайте - женщина из Панамы, которая выиграла 30 миллионов долларов в лотерее Флорида, и мужчина из Ирака, выигравший джекпот Oregon Megabucks на сумму 6,4 миллиона долларов.
291 млн долларов – крупнейший на данный момент лотерейный приз в мире. Он может расти бесконечно, но, с другой стороны, кто-то вполне может выиграть его в эту среду. Купите билеты прямо сейчас на theLotter.net!
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