РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4384 посетителя онлайн
Новости Общество
3 852 75
рейтинг (1617) Укрпочта (288) Смелянский Игорь (57)

"Укрпочта" заняла второе место в мире по качеству международной экспресс-доставки EMS. Наша цель - №1, - Смелянский

Новости Цензор.НЕТ Общество

Согласно международному рейтингу PWC, "Укрпочта" заняла второе место в мире по качеству международной экспресс-доставки EMS

Об этом написал в фейсбуке гендиректор компании "Укрпочта" Игорь Смелянский, передает Цензор.НЕТ.

"2 место в МИРЕ или есть 3 вещи, на которые можно смотреть вечно: как горит огонь, как бежит вода и как серьезные люди в дорогих костюмах в вечерних эфирах обсуждают, может ли государственная компания быть успешной (в смысле без их участия в руководстве, конечно). Я не трачу время на эфиры, но у меня таки есть что им сказать: МОЖЕТ", - пишет он.

По его информации, согласно международного рейтинга PWC по качеству експресс-доставки международных отправлений EMS Укрпошта заняла 2 место в мире.

"Да да – в мире. С помощью Міністерство інфраструктури України мы получили право на доставку EMS от другой госструктуры в апреле 2020 года, когда Украина была на 181 месте. Менее чем за 2 года мы поднялись с 181 места на 2е. И это круто. Причем мы на этом месте еще до обновления наших ИТ платформ и строительства новых сортировочных центров. Так что цель – номер 1 в мире", - отмечает Смелянский.

Он также перечислил всех, кто, по его мнению, причастен к такому успеху компании, и поблагодарил их.

Также читайте: "Укрпочта" запускает 2 тыс. передвижных отделений для обслуживания небольших сел

Укрпочта заняла второе место в мире по качеству международной экспресс-доставки EMS. Наша цель - №1, - Смелянский 01

Укрпочта заняла второе место в мире по качеству международной экспресс-доставки EMS. Наша цель - №1, - Смелянский 02

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
Этот опиум для народа для тех кто никогда не сталкивался с Укрпоштой. Хамовитые почтальоны, которые не доставляют адресную доставку а врут что они приходили после 19.00 и никого не было, хотя отправитель указывает доставка с 9.00 до 18.00. За повторный визит оператор вымогает 20 грн, и говорит что никакого чека за эти деньги никто не даст. В отделениях царит СССР, такое впечатление что на укрпоште изобрели машину времени. Ну и вишенька на торте это то что сотрудники этой конторы занимаются предпринимательской деятельностью, продают в том числе продукты питания сомнительного происхождения, не имея на это никакого законного права и не платя с этой деятельности никаких налогов. Велкам в Сомали!
показать весь комментарий
07.12.2021 11:12
+9
*****,вы мне везли письмо из Одессы до Черноморска(15км) со среды до понедельника следующей недели!!!
И в отделениях у вас сральник из СССР,я в него не заходил лет десять,а там вообще ничего не изменилось!!!
Заповедник,****,совка!!!
Вашего смелянского надо за яйца подвесить на Хрещатике на ёлку вместо игрушки новогодней.

Нахер не нужны такие руководители за кучу бабла!!!
Ваше место заслуженное второе с конца списка!!!
показать весь комментарий
07.12.2021 11:13
+7
Причем тут кацап? Укрпочта - реально совковый треш с примесью 90х.
А Смелянский занимается самопиаром, пытаясь оправдать свою необоснованно высокую заработную плату, которая значительно выше, чем у его коллеги из США, при том, что зп рядовых сотрудников Укрпочты на порядок ниже, чем у их коллег из США.
показать весь комментарий
07.12.2021 11:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НУ з аліекспреса за 14 днів возять, це точно
показать весь комментарий
07.12.2021 11:04 Ответить
У алиэкспресс склады в разных странах,укрпочта здесь не причем.значит тебе посылка пришла из кацапстана.
показать весь комментарий
07.12.2021 11:08 Ответить
с кацапстана али к нам не возит. Ну а трекинг для кого придумали?
показать весь комментарий
07.12.2021 11:11 Ответить
Из Прибалтики вообще идёт, через транзитный аэропорт в Риге, если не знал. У меня рекорд 12 дней, нов основном 18 -20.
показать весь комментарий
07.12.2021 11:13 Ответить
Откуда кацапскому боту знать? В мухосранс доставка 2 месяца
показать весь комментарий
07.12.2021 11:16 Ответить
Отправлял я как-то укрпочтой бандероль в Днепре....из района в район города... "экспресс-доставкой"...
бандероль дошла за 5 (пять!!!!!) дней...
у меня всё.....
показать весь комментарий
07.12.2021 14:40 Ответить
а по воровству доставляемого не оценивали? явно будет мировым лидером.
показать весь комментарий
07.12.2021 11:06 Ответить
Куда нам до вашей рашки
показать весь комментарий
07.12.2021 11:12 Ответить
Кацапам лишь бы обгадить всё украинское.
показать весь комментарий
07.12.2021 11:12 Ответить
Смeлянський сам обгадив - написав пост нe дeржавню. для кацапiв написав
показать весь комментарий
07.12.2021 11:47 Ответить
там все совковое и коррумпированное с головы. украинская - НП, Meest, Justin...иди проспись
показать весь комментарий
07.12.2021 11:47 Ответить
смілянський, ти б в самій країні розібрався...позакривав пошти і де тепер люди чекатимуть оформлення поштових операцій у пересувних поштах
під час дощу, снігу...все чорнило розпливеться на квитанціях
показать весь комментарий
07.12.2021 11:06 Ответить
Этот опиум для народа для тех кто никогда не сталкивался с Укрпоштой. Хамовитые почтальоны, которые не доставляют адресную доставку а врут что они приходили после 19.00 и никого не было, хотя отправитель указывает доставка с 9.00 до 18.00. За повторный визит оператор вымогает 20 грн, и говорит что никакого чека за эти деньги никто не даст. В отделениях царит СССР, такое впечатление что на укрпоште изобрели машину времени. Ну и вишенька на торте это то что сотрудники этой конторы занимаются предпринимательской деятельностью, продают в том числе продукты питания сомнительного происхождения, не имея на это никакого законного права и не платя с этой деятельности никаких налогов. Велкам в Сомали!
показать весь комментарий
07.12.2021 11:12 Ответить
плюсую. кошмарная почта....
показать весь комментарий
07.12.2021 11:13 Ответить
Сомали у тебя в голове кацап.
показать весь комментарий
07.12.2021 11:13 Ответить
У тебя в голове лишняя хромосома.
показать весь комментарий
07.12.2021 11:15 Ответить
Тебе лишь бы украинское обгадить.
показать весь комментарий
07.12.2021 11:44 Ответить
Я же и говорю что ты параноик лишне хромосомный. То что ты называешь "обгадить" это всего лишь констатация реальной ситуации, которая происходит на Укрпоште. В 2021 году, при зарплате у эффективного менеджера-руководителя почти 100 тыс. у.е. и нищенских зп у обычных сотрудников это стыд и срам. Украинского президента тоже нельзя критиковать, он же украинский? Шизоид!
показать весь комментарий
07.12.2021 11:50 Ответить
Смотри там не лопни от ненависти дурачок припадочный.
показать весь комментарий
07.12.2021 12:11 Ответить
Я бы на твоем месте к врачу обратился, у тебя все симптомы паранои и шизы.....
показать весь комментарий
07.12.2021 12:14 Ответить
К врачу тебе надо обратиться с твоей паталогической ненавистью к Укрпочте.
показать весь комментарий
07.12.2021 12:17 Ответить
Если ты покажешь где проявляется ненависть, обязательно обращусь, хотя с этим к врачам не обращаются. Я описал лишь свой опыт и судя по по другим комментариям я не одинок. А ты увидел в этом ненависть и самое интересное что я кацап. Вот теперь я в замешательстве ты долб...б или хворый?
показать весь комментарий
07.12.2021 12:28 Ответить
Перечитай свои посты и подумай и обратись обязательно. Ты носишься со своим негативным опытом превратив его в сверхидею ненависти и проецируешь ненависть на всех не согласных с тобой.
показать весь комментарий
07.12.2021 12:54 Ответить
Так все таки долб...б или хворый? Или два в одном? То что ты написал не имеет ничего общего с реальностью, точно так же как и то что ты пишешь о Укрпоште. То что ты пишешь, может написать только долб...б, но так как это оторвано от реальности, заставляет задуматься что это пишет душевно больной человек...
показать весь комментарий
07.12.2021 13:05 Ответить
Ну не может нормальный человек реагировать на слова о Укрпочте и генерировать столько ненависти и ругательств, у тебя явная патология. И заметь я ничего не написал о самой Укрпочте Укрпочте, а только писал о том что не стоит столь некоректно реагировать, но ты в своих галюцинациях уже выдумал о том что мои слова о Укрпочте оторваны от реальности. Обратись все таки к специалисту.
показать весь комментарий
07.12.2021 13:12 Ответить
Ты еще и ограниченный, т.к. своего ничего не сказал а переписываешь мои сообщения тебе... С головой у тебя как с восприятием реальности большие проблемы. Хотя бы потому, что первое твое сообщение мне, это были ни аргументы а какие то жалкие попытки оскорбления, что сразу показало кто ты есть. Единственное что хочется тебе пожелать, так это то, что бы тебя в жизни везде окружал такой сервис на на Укрпочте....
показать весь комментарий
07.12.2021 13:20 Ответить
Задумайся все таки о своем восприятии реальности если для тебя Украина это - "Вэлкам в Сомали". В свою очередь желаю тебе оказаться в Сомали реальном, чтобы осознать как был неправ проецируя негатив и ненависть на целую страну.
показать весь комментарий
07.12.2021 13:28 Ответить
Мастер по всасыванию, опустился до примитивных оскорблений.
показать весь комментарий
07.12.2021 13:34 Ответить
Не годуйте бота своїми відповідями.
Ви лише втрачаєте свої нервові клітини, а воно радіє з цього.
Відсилайте його зо відомою адресою.
показать весь комментарий
07.12.2021 15:42 Ответить
у него и одной нет..
показать весь комментарий
07.12.2021 11:46 Ответить
Причем тут кацап? Укрпочта - реально совковый треш с примесью 90х.
А Смелянский занимается самопиаром, пытаясь оправдать свою необоснованно высокую заработную плату, которая значительно выше, чем у его коллеги из США, при том, что зп рядовых сотрудников Укрпочты на порядок ниже, чем у их коллег из США.
показать весь комментарий
07.12.2021 11:22 Ответить
Смелянский подкупил PwC для самопиара?

Вот иногда украинцев хлебом не корми, дай поныть что кругом "дерьмо" в стране. Рассказывают про достижение высокого качества отдельного вида доставки от международной организации, все равно - "дерьмо, дерьмо, дерьмо"
показать весь комментарий
07.12.2021 11:43 Ответить
Ты на отделении Укрпочты давно был, подхалим Смелянского?
Это галимый совок в самых худших его проявлениях.
Персонал не обучен, ничего не знает, по любому вопросу им нужно куда-то звонить и долго выяснять, как и что им делать с их же ПО, обращение такое, будто они тебе все оказывают огромное одолжение и тд.
Это "2е место" - пыль в глаза из какого-нибудь образцово-показательного отделения и не более того,

Сравни с Новой Почтой, которая создавалась с нуля без всякой базы - это земля и небо, хотя и у НП тоже много недочетов.
показать весь комментарий
07.12.2021 11:58 Ответить
Примерно сотню посылок получил за год - никаких нареканий. Но ты продолжай рассказывать про то что у нас везде все плохо.

Еще раз - Смелянский подкупил PwC?
показать весь комментарий
07.12.2021 12:09 Ответить
Ви трохи помиляєтесь. Укрпошта, звісно, це вам не Нова пошта, але за останні роки служба дуже змінилась в кращу сторону. Так, дійсно, багато відділень, особливо по селах, закрили, але ті, що залишились, обновили технічно, зробили ремонти. З персоналом проблема тому, що на Укрпошті надто велика плинність кадрів. Причини: графік незручний, зарплати невисокі, роботи та обов"язків дуже багато.
показать весь комментарий
07.12.2021 13:10 Ответить
Чому НП може забеспечити умови для персоналу і при цьому бути дуже прибутковою, а Укрпошта - не може?
Чому у США топ-менеджери Пошти, які керують структурою у 10 раз більшою, отримують лише у 2-3 рази більшу зарплатню, ніж у звичаних співробітників пошти, а у нас - у 100 раз більшу?? Може у цьому проблема?
показать весь комментарий
07.12.2021 15:46 Ответить
Так, саме в тому.
показать весь комментарий
08.12.2021 11:17 Ответить
Дурбецало, ты сталкивался с Укрпоштой хоть раз? Даже не имеет значение когда, поверь, с времен СыСыСыР там ничего не поменялось, кроме зарплаты у руководителя, даже тетки те же сидят в отделениях. Так вот подумай, если это сервис второго места в рейтинге, то какой сервис у других компаний..... Даже если Укрпошту сравнивать с Новой Почтой, которая встала на ноги за довольно короткий период, то между ними пропасть.
показать весь комментарий
07.12.2021 12:04 Ответить
Много буков написал, мог бы короче - "ничего в этой Украине хорошего нет, только дерьмо".
показать весь комментарий
07.12.2021 12:07 Ответить
Я бы сказал: " В Украине много прекрасного, но, встречается и такое дерьмо как Укрпошта!" Хотя, ты смысл не поймешь! Нехай щастить!
показать весь комментарий
07.12.2021 12:13 Ответить
повезло что вообще дошло. первая же тестовая доставка с участием этой конторы канула в лету и крайних у них так и не нашлось. никогда больше их "услугами". а вот опраленное окольными путями через "новую почту" дошло за 2 дня.
показать весь комментарий
07.12.2021 11:19 Ответить
*****,вы мне везли письмо из Одессы до Черноморска(15км) со среды до понедельника следующей недели!!!
И в отделениях у вас сральник из СССР,я в него не заходил лет десять,а там вообще ничего не изменилось!!!
Заповедник,****,совка!!!
Вашего смелянского надо за яйца подвесить на Хрещатике на ёлку вместо игрушки новогодней.

Нахер не нужны такие руководители за кучу бабла!!!
Ваше место заслуженное второе с конца списка!!!
показать весь комментарий
07.12.2021 11:13 Ответить
Отделения у них убитые конечно
показать весь комментарий
07.12.2021 11:27 Ответить
Смелянский из Белгорода-Днестровского, учился в той же школе где и я...
Но не в этом суть...

В Белгороде-Днестровском убитые и засранные отделения (как и везде), уже несколько лет не могут продолжить договора аренды на помещения, где они находятся. Их уже хотели выгнать нахер,но пожалели, чтобы пенсионерам было куда ходить совок вспоминать...

Т.е. руководитель даже на своей родине ничего не способен сделать. Но 2 место в мире.
АБСУРД
показать весь комментарий
07.12.2021 18:48 Ответить
да, ладно..., а у нас недалеко как было замшелое отделение почты с тупыми тетками за стойкой, так и осталось и тетки не переводятся, не стареют и не исчезают, чтобы отправить посылку нужно пройти 3 круга пекла, потом плюнуть и пойти на НП...
показать весь комментарий
07.12.2021 11:13 Ответить
Мне думается что на смену злобной жирной тетке что скоро уходит на пенсию, специально откармливают такую же свиноматку, недотраханную и задроченную бытовухой, садят её в клетку и драконят что бы у той съехала крыша, и когда замена приходит в кондицию её выпускают из клетки и садят за стойку торговать мылом и консервами на почте.
показать весь комментарий
07.12.2021 11:32 Ответить
показать весь комментарий
07.12.2021 11:28 Ответить
ХВАЛИ МЕНЯ МОЯ ГУБА!!!!
показать весь комментарий
07.12.2021 11:29 Ответить
Может где то и поднялась хз, но в реалиях - зачастую треш.
Да дешево,да бесплатно иногда (тот же олх) - но цена этому: качество обслуживания,очереди в отделениях, скорость и пр.
Укрпочта по городу отправку доставляет неделю через обласной центр (нахрена хз), отправка письма НП (не реклама) через всю страну 2 дня обычно.
показать весь комментарий
07.12.2021 11:35 Ответить
не далее как неделю назад провел без малого полтора (!) часа в отделении укрпочты, ожидая выдачи мне купленного на черную пятницу ноутбука. я хз, по каким критериям эту организацию оценивали.
показать весь комментарий
07.12.2021 11:36 Ответить
Это прикол такой ? )) Самая конченная контора, едет долго, стоишь на почте очереди дикие, логистика ужасная, посылку ищу по всему отделению бывает по 15 минут. постоянный бардак, большая половина отделений ещё старый совок.
показать весь комментарий
07.12.2021 11:37 Ответить
Ложь пиарная для внутреннего поглощения лохами! Вот то что 2 ляма зарплата у американца Смелянского это факт! Больше чем у почтмейстера США в 2 раза! А там оборот почты 75 миллиардов в год!
показать весь комментарий
07.12.2021 11:39 Ответить
показать весь комментарий
07.12.2021 11:41 Ответить
зарплата генерального директора акционерного общества "Укрпочта" Игоря Смелянского
за октябрь 2021 года составила 977 109 гривен.

Об этом говорится в сообщении общества, передают Українські Новини.

Согласно ему, Смелянскому в октябре начислено
по должностному окладу 805 886 гривен,
прибавки за работу в условиях режимных ограничений составили 120 883 гривны,
оплата труда за дни командировки, индексация - 50 340 гривен.
показать весь комментарий
07.12.2021 11:41 Ответить
а точно вона украiнська? чого тодi накакано росiйською в постi?
показать весь комментарий
07.12.2021 11:45 Ответить
Доставка на укрпошту то є ад на землі. Черги аж на вулицю. В середині запах як в 90-ті. А сама видача посилки наче розтягнута в часі. Зроблено все щоб видавати та шукати посилку як найдовше. Добре коли доставка на НП чи МЕ. Прийшов, забрав, пішов.
показать весь комментарий
07.12.2021 11:59 Ответить
Запах як в 90-ті? А який був запах в 90-тих?
показать весь комментарий
07.12.2021 12:13 Ответить
Запах старих людей з домішками табачного диму і парфумів роза...
показать весь комментарий
07.12.2021 12:30 Ответить
У нас я посещаю 2 отделения почты, центральное и на районе. Ремонт сделали, провели ребрендинг. Тетки те же, злые, ворчливые, особенно в центре. Цены дешевые, можно отправлять то что по срокам не критично Возможно и тут нам косабы нагадили, пока думаю где?
показать весь комментарий
07.12.2021 12:21 Ответить
ну да . не поспоришь . только что посылку с Алика забирал . очень качественно стоит очередь аж на улицу . в которой тебя могут очень качественно обматькать . и очень качественные престарелые сотрудницы ооооочень медленно но очень качественно выдают посылки
показать весь комментарий
07.12.2021 12:46 Ответить
п
показать весь комментарий
07.12.2021 12:59 Ответить
Замовив запчастину, з Києва вже п'ятий день їде, таке враження що на гужовим транспортом доставляють. У відділенні Усі посилки лежать на підлозі купами, ніякого сортування не має, шукають по 5-10 хвилин, смішно стає. Колгосп, перший в світі
показать весь комментарий
07.12.2021 13:11 Ответить
Ха-ха-ха, особливо я відчуваю цю якість коли у відділенні толпа пенсіонерок платить комуналку, а свої повідомлення про вручення вони ще досі друкують на радянському ледь живому "принтері"
показать весь комментарий
07.12.2021 13:19 Ответить
Сервис на уровне. Пришёл забрать посылку, а там воды в ней ... На вопрос "Что это такое?" - получил потрясающий ответ - "Вы видели какая на улице погода?! - дождь идёт!" ...
показать весь комментарий
07.12.2021 13:49 Ответить
Я думал у них даже карточкой нельзя оплатить но вот недавно зашёл на небольшое отделение и о чудо оказалось можно)
показать весь комментарий
07.12.2021 13:50 Ответить
Судя по отзывам на Укрпочте все написавшие были в 90-х.
показать весь комментарий
07.12.2021 18:04 Ответить
Ну,дещо змінюється.Але працівники із СРСР ще.Сервіс такий же,стикаюсь через день ОЛХ,безкоштовна доставка.Якби відправляв як із нової пошти по 8-10 посилок,оформляли їх б 15-20хвилин,бо вручну,хоч все створено,роздруковано і наклеено на коробку.На н.п.5-7хв,у них 15.То комп'ютери висять,то принтер накрився,ледь за 2дні новий привезли.то ще щось не нормально.2місце знизу.Молодь за ці копійки і вимоги робити не буде,а ще тарифи і насправді низькі,держава все покриє за рахунок коштів платників податків (нас з вами)!
показать весь комментарий
07.12.2021 21:21 Ответить
 
 