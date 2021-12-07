"Укрпочта" заняла второе место в мире по качеству международной экспресс-доставки EMS. Наша цель - №1, - Смелянский
Новости Цензор.НЕТ Общество
Согласно международному рейтингу PWC, "Укрпочта" заняла второе место в мире по качеству международной экспресс-доставки EMS
Об этом написал в фейсбуке гендиректор компании "Укрпочта" Игорь Смелянский, передает Цензор.НЕТ.
"2 место в МИРЕ или есть 3 вещи, на которые можно смотреть вечно: как горит огонь, как бежит вода и как серьезные люди в дорогих костюмах в вечерних эфирах обсуждают, может ли государственная компания быть успешной (в смысле без их участия в руководстве, конечно). Я не трачу время на эфиры, но у меня таки есть что им сказать: МОЖЕТ", - пишет он.
По его информации, согласно международного рейтинга PWC по качеству експресс-доставки международных отправлений EMS Укрпошта заняла 2 место в мире.
"Да да – в мире. С помощью Міністерство інфраструктури України мы получили право на доставку EMS от другой госструктуры в апреле 2020 года, когда Украина была на 181 месте. Менее чем за 2 года мы поднялись с 181 места на 2е. И это круто. Причем мы на этом месте еще до обновления наших ИТ платформ и строительства новых сортировочных центров. Так что цель – номер 1 в мире", - отмечает Смелянский.
Он также перечислил всех, кто, по его мнению, причастен к такому успеху компании, и поблагодарил их.
Пожалуйста, подождите...
бандероль дошла за 5 (пять!!!!!) дней...
у меня всё.....
під час дощу, снігу...все чорнило розпливеться на квитанціях
Ви лише втрачаєте свої нервові клітини, а воно радіє з цього.
Відсилайте його зо відомою адресою.
А Смелянский занимается самопиаром, пытаясь оправдать свою необоснованно высокую заработную плату, которая значительно выше, чем у его коллеги из США, при том, что зп рядовых сотрудников Укрпочты на порядок ниже, чем у их коллег из США.
Вот иногда украинцев хлебом не корми, дай поныть что кругом "дерьмо" в стране. Рассказывают про достижение высокого качества отдельного вида доставки от международной организации, все равно - "дерьмо, дерьмо, дерьмо"
Это галимый совок в самых худших его проявлениях.
Персонал не обучен, ничего не знает, по любому вопросу им нужно куда-то звонить и долго выяснять, как и что им делать с их же ПО, обращение такое, будто они тебе все оказывают огромное одолжение и тд.
Это "2е место" - пыль в глаза из какого-нибудь образцово-показательного отделения и не более того,
Сравни с Новой Почтой, которая создавалась с нуля без всякой базы - это земля и небо, хотя и у НП тоже много недочетов.
Еще раз - Смелянский подкупил PwC?
Чому у США топ-менеджери Пошти, які керують структурою у 10 раз більшою, отримують лише у 2-3 рази більшу зарплатню, ніж у звичаних співробітників пошти, а у нас - у 100 раз більшу?? Може у цьому проблема?
И в отделениях у вас сральник из СССР,я в него не заходил лет десять,а там вообще ничего не изменилось!!!
Заповедник,****,совка!!!
Вашего смелянского надо за яйца подвесить на Хрещатике на ёлку вместо игрушки новогодней.
Нахер не нужны такие руководители за кучу бабла!!!
Ваше место заслуженное второе с конца списка!!!
Но не в этом суть...
В Белгороде-Днестровском убитые и засранные отделения (как и везде), уже несколько лет не могут продолжить договора аренды на помещения, где они находятся. Их уже хотели выгнать нахер,но пожалели, чтобы пенсионерам было куда ходить совок вспоминать...
Т.е. руководитель даже на своей родине ничего не способен сделать. Но 2 место в мире.
АБСУРД
Да дешево,да бесплатно иногда (тот же олх) - но цена этому: качество обслуживания,очереди в отделениях, скорость и пр.
Укрпочта по городу отправку доставляет неделю через обласной центр (нахрена хз), отправка письма НП (не реклама) через всю страну 2 дня обычно.
за октябрь 2021 года составила 977 109 гривен.
Об этом говорится в сообщении общества, передают Українські Новини.
Согласно ему, Смелянскому в октябре начислено
по должностному окладу 805 886 гривен,
прибавки за работу в условиях режимных ограничений составили 120 883 гривны,
оплата труда за дни командировки, индексация - 50 340 гривен.