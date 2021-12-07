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Белый дом опубликовал список тем, которые сегодня планирует обсудить Байден с Путиным

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Белый дом опубликовал список тем, которые сегодня планирует обсудить Байден с Путиным

Сегодня, 7 декабря, президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин проведут разговор, во время которого Байден намерен поднять вопрос стягивания российских войск к границам Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США относительно военной деятельности России у границ Украины и подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, планируется, что лидеры двух стран обсудят ряд тем в отношениях США и России, включая стратегическую стабильность, кибернетические и региональные проблемы.

В Белом доме добавляют, что эта встреча президентов будет закрытой для прессы.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+41
...Дуже сильно сподіваюся, що кремлівського карлика все таки налякають, і він не наважиться. І мені прикро розуміти, що лякатимуть його без участі криворізького карлика.

Я сьогодні прогулялася вздовж Офісу президента. Там зараз дивовижна атмосфера, як буває на покинутій дачі. Якісь дошки валяються, іржавий вагончик перед парадним входом, все припорошено снігом… І жодного сліду на снігу, наче там давно ніхто не ходить.

Байден говоритиме з Путіним про Україну. Петро Олексійович не вилазить з переговорних, смикає за всі ниточки, щоб якось вплинути на результати цієї зустрічі. Свідома стурбована громадськість готує звернення до Байдена. Менш свідома стурбована громадськість про всяк випадок запасається сірниками і сіллю.

Вова мовчить, як абсенту в рота набрав.

Я переживаю, що коли Зеленський все таки вирішить втекти з України, ми цього просто не помітимо. Не відчуємо ніякої різниці, він є, що його нема…
Тамара Горіха Зерня
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07.12.2021 11:30
+32
Ніхто краще не прорекламує NATO, ніж московити

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07.12.2021 11:36
+26
Мені завжди здавалося, що приказка "коней на переправі не міняють" стосується виключно коней. У людей все інакше.
А віслюків взагалі можна міняти коли завгодно.
Доброго ранку https://t.me/nuts_roses/420
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07.12.2021 11:35
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...Дуже сильно сподіваюся, що кремлівського карлика все таки налякають, і він не наважиться. І мені прикро розуміти, що лякатимуть його без участі криворізького карлика.

Я сьогодні прогулялася вздовж Офісу президента. Там зараз дивовижна атмосфера, як буває на покинутій дачі. Якісь дошки валяються, іржавий вагончик перед парадним входом, все припорошено снігом… І жодного сліду на снігу, наче там давно ніхто не ходить.

Байден говоритиме з Путіним про Україну. Петро Олексійович не вилазить з переговорних, смикає за всі ниточки, щоб якось вплинути на результати цієї зустрічі. Свідома стурбована громадськість готує звернення до Байдена. Менш свідома стурбована громадськість про всяк випадок запасається сірниками і сіллю.

Вова мовчить, як абсенту в рота набрав.

Я переживаю, що коли Зеленський все таки вирішить втекти з України, ми цього просто не помітимо. Не відчуємо ніякої різниці, він є, що його нема…
Тамара Горіха Зерня
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07.12.2021 11:30 Ответить
Мені завжди здавалося, що приказка "коней на переправі не міняють" стосується виключно коней. У людей все інакше.
А віслюків взагалі можна міняти коли завгодно.
Доброго ранку https://t.me/nuts_roses/420
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07.12.2021 11:35 Ответить
По части коней и ослов правильно конечно. А с ослом проблема тогда, когда много ослов осла выбрали назначили. Как с такой толпой ослов быть? Они же опять выберут--хоть и другого, но осла.
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07.12.2021 15:50 Ответить
Петро Олексійович, это тот у котрого гелетей был министром обороны?)))))

Держите в курсе про его "переговоры".

А так Резников провел за месяц больше встреч с западными партнерами, чем все порошковые министры за все время.
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07.12.2021 11:41 Ответить
Резников,это который пообещал "улучшения" в ЗСУ, дословно: "... задолженности по выплатам пока нет, но мы над этим работаем"?))))
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07.12.2021 11:52 Ответить
А что здесь делают нетрадиционные любители *****?
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07.12.2021 11:53 Ответить
Зразу видно,що ти з табуну брехунів.
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07.12.2021 11:57 Ответить
На@й пішо , бенябот 😡
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07.12.2021 13:50 Ответить
@Резников провел за месяц больше встреч с западными партнерами@
это называется беспорядочное половые связи, как бы букет какой не привёз в Украину
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07.12.2021 17:28 Ответить
Так это не снег был, а снежок. Очень дешевая штука, по сравнению с герычем или коксом. Бубочка и вся его ЗЕбанутая коМАНДА накупили его мешками, запаслись на черный день. И когда собирали манатки, один мешок порвался и высыпался, а мести некому, вся его обслуга разбежалась.
Наверное бубочка решил рвануть в Оман и пересидеть, а то все СМИ трубят, шо муйло нападет.
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07.12.2021 11:56 Ответить
Будуть просити терориста не втручатися у вибори США, але дід Кабаєв спеціально буде проводити кібератаки і втручатися у вибори, щоб його запросили на переговори. Воно нічого доброго робити не може, тільки гадити. Якби воно могло гпадити більше - воно б це робило, а так зажатий і під камерами робить вигляд порядної людини.
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07.12.2021 11:32 Ответить
***** скаже що питання Криму закрите, а на Домбасі іхтамнєт, розмовляйте з шахтьорами.
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07.12.2021 11:32 Ответить
Если рашка не будет вмешиваться, почему бы не поговорить? У многих уже кулаки чешутся, "поговорить".
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07.12.2021 11:36 Ответить
Це він своїй ваті таке може казати. Якщо почне Байдену цю ху-й-ню впарювати, одразу кінець розмови
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07.12.2021 15:32 Ответить
Ніхто краще не прорекламує NATO, ніж московити

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07.12.2021 11:36 Ответить
Навіщо оце закривання від преси? Що там скривати?

Щоб було що, видумати кацапським пропагандонам?
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07.12.2021 11:38 Ответить
це має на меті приховати маленьку цюцюрку путєна
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07.12.2021 12:02 Ответить
наверное потому что слив и договорняк на фоне тысяч трупов за бабло как-то тяжело воспринимаются людьми повсеместно да и журналистам потом задолбаешься объяснять. мораль, право, общечеловеческие ценности и вот это вот все очень мешают. дикари ...
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07.12.2021 12:28 Ответить
Андрей Васильев Переговори завжди проводяться за закритими дверима. Не плутай з пресухою.
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07.12.2021 18:44 Ответить
А где то недоразумение, которое семьдесят с лишним раз назвало себя президентом и верховным главнокомандующим? Хоть бы для приличия тявкнуло...
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07.12.2021 11:41 Ответить
Він досі від прес конференції відходить.... так 'абіділіВовуНізачто" а він "чуствітєльнийЧалавєкІрасстроілся"....
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07.12.2021 12:55 Ответить
БУдемо по факту дивитися шо там мінським домовленостям нарішають от тоді все стане ясно
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07.12.2021 11:42 Ответить
Перемовини між авторитаризмом і демократією, між імперіалізмом і свободою, між авантюристом і законником - чим вони можуть завершитися ? По великому рахунку - нічим. Ніхто не поступиться своїми фундаментальними цінностями. Найбільший результат - це сам факт їх проведення. Встановлюються правила гри, щоб суперництво не привело до відкритої війни. США вигідний такий розклад, адже час грає на американців, з кожним роком РФеія все більше покривається пліснявиною. Путіну також мир з США вигідний, адже він розуміє, що програє. У США інтереси стратегічні у РФ - псевдостратегічні і обмежуються терміном правління Путіна.
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07.12.2021 12:06 Ответить
За яку ціну буде зупинена вірогідність війни?
***** пішов ва-банк, це вже помітно.
Тому не виключена ситуація на кшалт сімнозвісного "Північого потоку", коли США не стали вводити санкцій та зупиняти його будівництво, внаслідок чого московіти зараз зовсім знахабніли, шантажуючи Європу ціною на газ..
Думаю, що скоріш за все після перемовин Україну почнуть спонукати до виконання найганебніших частин "мінських угод", це й буде тим "розміном", який начебто зупинить зовнішне вторгнення, але у подальшому призведе до справжньої громадянської війни та розколу держави.
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07.12.2021 12:44 Ответить
Ну якщо підкреслить стурбованість, то Путін всереться до неспроможності пересуватися і буде всім щастя.
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07.12.2021 12:19 Ответить
"...Байден підкреслить стурбованість..." - пуйло тільки порже.
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07.12.2021 12:27 Ответить
НАМ НАДО СЛУШАТЬ НОВОСТИ НЕ ИЗ АМЕРИКИ.... А ЧТО ВЯКНУТЬ КАЦАПСКИЕ СМИ ЕСЛИ МАШКУ ПОВЕЗЕТ ДА ТАК ЧТО БЕНДЕР ОТДЫХАЕТ С НОВЫМИ ВАСЮКАМИ ТО ВСЕ БАЙДЕН ВЫРАЗИЛ ОЗАБОЧЕННОСТЬ И ОПЯТЬ ПРОПЕЛ МАНТРУ ПРО МИНСК.. А если Машка начнет плеватсья в эфире и покажем Кузькину маму с папкой в адркес США и НАТО значит Вовчику что то такое сказали и оно хотя бы задумалось... ждем уже скоро многое должно проясниться хотя бывает ждешь ждешь а туману больше чем было до ожиданий...
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07.12.2021 12:30 Ответить
Не подобаются мені ці договрняки розмови котрі зачинені для преси. Є що приховувати- винний! А що ж приховати хочуть???
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07.12.2021 12:52 Ответить
Байден введи войска!!!
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07.12.2021 14:01 Ответить
хехе
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07.12.2021 16:15 Ответить
Так а список де? Хоча в кого я питаю, тут тільки хайп можуть загрібати.
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07.12.2021 16:34 Ответить
москалі розраховують на бліцкриг. Відгризуть ще один шмат а потім "переміріє"
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07.12.2021 16:39 Ответить
Спасибо американским политикам , что сдерживают *****. Вспомнились слова мудрого Джемилева, которые он сказал в 2014м году : "США ждут пока российский петушок поглубже запустит когти в тело Украины, а когда он увязнет, американцы мгновено скрутят ему голову". К сожалению, Украина здесь приманка, но мы потерпим, запасемся все таки мукой и солью, лишь бы открутили яйца этому дурноватому, самовлюбленному, маниакальному двуглавому петушку
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07.12.2021 16:55 Ответить
 
 