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Лидер республиканцев в Сенате США Макконнелл призывает Байдена поставлять Украине оружие без ограничений

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Лидер республиканцев в Сенате США Макконнелл призывает Байдена поставлять Украине оружие без ограничений

США не стоит ограничиваться оборонными системами вооружения в военных поставках Украине, а отправлять ей любое оружие, которое потребуется Киеву.

Об этом заявил лидер республиканцев в Cенате США Митч Макконнелл, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Во время "холодной войны" вот что мы делали: обе стороны (противостояния. - Ред.) успешно пытались вооружать тех, кто был нам симпатичен", - приводит издание Bloomberg его слова, сказанные накануне.

"И пусть даже Украина не часть НАТО, все наши союзники по НАТО - в полной прострации (из-за действий России. - Ред.)", - пояснил он.

По его словам, Вашингтону нужно снабжать Украину "любым оружием, которое, как она думает, ей понадобится", не ограничивать себя поставками преимущественно оборонительных систем вооружения, как было в прошлом.

Ранее издание Foreign Policy сообщало, что министр обороны Украины Алексей Резников в ноябре обращался к главе Пентагона Ллойду Остину с просьбой на случай возможного "вторжения России" расширить поставки Киеву оружия. В список были включены и системы вооружений, которые планировалось поставить в Афганистан, отмечал журнал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам не нужны американские или канадские солдаты. Мы будем бороться сами, но нам нужно вооружение, - Резников

Украина заинтересована, в частности, в получении принадлежащих США вертолетов Ми-17 и боеприпасов, которые первоначально планировалось отправить афганской армии, уточнил источник.

Между тем, отмечает издание, администрация президента Джо Байдена рассматривает ряд шагов по усилению вооруженных сил Украины с учетом "возможного российского вторжения", включая поставки средств, не входящих в "список Резникова". Но, как пишет журнал, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и его команда стремятся сместить фокус внимания на растущую угрозу со стороны Китая, а также не хотят вызывать раздражение и провоцировать Москву "бряцанием оружия".

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+18
Будь в свое время президентом США, не Обама, а его конкурент Маккейн, ВВХ не рискнул бы и сунуться в Украину
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07.12.2021 11:59
+16
Где ж вы были республиканцы когда Трампопон как обоср-нный кивал Пукину. Ну ***.. все как у нас, каждый кто теряет власть и уходит в оппозицию становится таким " решительны и умным" аж жуть. И так из раза в раз...
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07.12.2021 11:48
+13
Утомленный Парадами@SouthUkr

Загнанный подросток, которого чморили, от обиды на всех взял ружьё и начал стрельбу в школе.
Приехали копы и застрелили его.
Так было много раз.
Вот Путин это тот самый подросток.
Ружье уже купил.
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07.12.2021 11:44
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Утомленный Парадами@SouthUkr

Загнанный подросток, которого чморили, от обиды на всех взял ружьё и начал стрельбу в школе.
Приехали копы и застрелили его.
Так было много раз.
Вот Путин это тот самый подросток.
Ружье уже купил.
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07.12.2021 11:44 Ответить
супер аналогия! отлично!
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07.12.2021 13:36 Ответить
кремлядские твари и должны его убрать... Не представляю что говорят им детки-внучки-жонушки с солнечных берегов американского побережья своих вилл
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07.12.2021 13:42 Ответить
Сейчас эти некодурки из кагэбэ, плешивцы маразматичные как раз сил на это набираются. в этом году уже не успевают, но будем на следующий. не успеют в следующем, потом будет время. а сам помреть, так и туда ему дорога!
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07.12.2021 13:54 Ответить
нато без сша турции и англии мыльный пузырь
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07.12.2021 11:46 Ответить
75% бюджета НАТО ,це США !!!))))
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07.12.2021 11:59 Ответить
***** твоё без ботокса просто бабушка-*****
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07.12.2021 12:46 Ответить
Где ж вы были республиканцы когда Трампопон как обоср-нный кивал Пукину. Ну ***.. все как у нас, каждый кто теряет власть и уходит в оппозицию становится таким " решительны и умным" аж жуть. И так из раза в раз...
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07.12.2021 11:48 Ответить
Бардак кругом.
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07.12.2021 12:21 Ответить
а ктож вам оружие то дал? долбо@!б ты зеленый
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07.12.2021 13:57 Ответить
Спасибо что представились.. Ну можно было этого не делать с вами и так все было ясно. а дали немного оружия по требованию Конгресса в супереч Трампу.. который на сколько мог оттягивал этот процесс. Трампу самое место на эл. стуле, достаточно только того что он чуть до гражданской войны не довел США. Недаром же Жириновский и компани распивали шампанское узнав что Трамп победил и присвоили ему почетное звание "казака донского". Чмушник - с дохлой белкой на голове.
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07.12.2021 17:02 Ответить
похоже ты в придачу еще и придурок, продолжай верить в байдена , скоро сам все увидишь
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07.12.2021 20:25 Ответить
Ну а ты больной что ли.. При чем тут Байден если я веду разговор о придурке трампопоне...
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08.12.2021 07:54 Ответить
Будёновку в спальне прибивал к стене.
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07.12.2021 15:20 Ответить
Параноїдальні шизофреніки не сприймають розмов ,вони розуміють лише брутальну фізичну силу !!!)))
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07.12.2021 11:50 Ответить
Будь в свое время президентом США, не Обама, а его конкурент Маккейн, ВВХ не рискнул бы и сунуться в Украину
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07.12.2021 11:59 Ответить
ви не розумієте... Над чорними так знущались, що вони вважають, що окрім Америки- більше ніде не було кріпацтва чи рабства... І Обама, ясне сонечко та загорілий голуб миру- це спокута білих, що вивезли чорних, рятуючи від міжплемінного канібалізму.
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07.12.2021 12:12 Ответить
Маккейн был, а вернее и является, легендой, котоый прошел ад войны, знал не по наслышке, что такое, коммунисты и чего они стоят (Вьетнам). Его явно не хватает в данной ситуации. Хотя республиканцы США и заслуживают уважения. А немцы и жабоеды всегда были шавками у х...ла.
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07.12.2021 14:24 Ответить
Не надо всех немцев одной гребёнкой мести. Продажные шкуры везде есть, там где слово мораль оценивается в долларах! Даже Украина здесь не исключение.
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07.12.2021 15:25 Ответить
вот потому что те там в прострации, такое чмо как ***** и срывает день.
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07.12.2021 12:02 Ответить
Україна надзвичайно цінний союзник США. НІ США, ні їх союзники по НАТО не можуть воювати з РФ. Це загрожує світовою ядерною війною. Ситуація з Україною цікава тим, що через Україну США можуть військовим шляхом загнати москалів в будку. Проти України РФ не буде використовувати ядерну зброю. Україна не є членом організації колективної безпеки НАТО і її непотрібно захищати своїми солдатами. Тобто, США і НАТО нічим не ризикують, проте, у випадку перемоги України, отримають великі дивіденди.
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07.12.2021 12:14 Ответить
Московський Мітч відпрацьовує кремлівську мєтодічку?
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07.12.2021 12:24 Ответить
американці, голосуйте за Макконнела!
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07.12.2021 12:34 Ответить
"Під час холодної війни ось що ми робили: обидві сторони (протистояння - ред.) успішно намагалися озброювати тих, хто був нам симпатичний", - наводить видання Bloomberg його слова, сказані напередодні.
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Во время холодной войны все решали свои геополитические вопросы. А на тех кому поставляли оружие было по большому счёту плевать. По окончании этой войны Россия забыла про Кубу и Вьетнам. А США забыли про Афган. И моджахедов тут же замочила конкурирующая группировка. С тех пор ничего не поменялось.
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07.12.2021 12:44 Ответить
Крысы КГБшной Хунты от имени Степан Бандера бьются в конвульсиях с 1939 года,когда Молотов и Риббектроп в Москве подписали братский договор....нацисты и коммунисты...,крысы вы позорные... причем Навечно...не отмажетесь...
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07.12.2021 12:46 Ответить
Для начала:
1. МБР Minuteman
2. Беспилотники MQ-1 Predator
3. Система ПРО Aegis
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07.12.2021 13:04 Ответить
В каждое село, активировать решением сельрады.
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07.12.2021 13:07 Ответить
Мы сегодня же выделим землю и будем копать шахту под МБР Minuteman. Какая глубина ямы и надо ли кольцами для колодца оборудовать? У нас дяд Миша буровик огонь, скважины шурует для воды отличные
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07.12.2021 13:38 Ответить
Интересный парадокс - все американские фамилии,начинающиеся с Мак... - - отличные ребята ! ))
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07.12.2021 13:05 Ответить
Только вот к несчастью сейчас у власти в Америке кумиры украинцев - демократы.)
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07.12.2021 13:06 Ответить
Самий тупий коментар на гілці - твій . Поздоровляю . .
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07.12.2021 13:53 Ответить
Возьму в лизинг "Хаммер". С боекомплектом.
Верну не простой, а золотой.
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07.12.2021 13:08 Ответить
Не волнуйтесь, в случае войны думаю американцы оружия жалеть не будут. И вам достанется.
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07.12.2021 13:12 Ответить
.... советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и его команда стремятся сместить фокус внимания на растущую угрозу со стороны Китая, а также не хотят вызывать раздражение и провоцировать Москву "бряцанием оружия..."
Блеать, опять те же грабли, ну сколько можно. Приходят и уходят адм., а грабли те же остаюся
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07.12.2021 13:10 Ответить
Да мы согласны! Истребители и авианосец в самый раз.
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07.12.2021 13:39 Ответить
 
 