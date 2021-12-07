Лидер республиканцев в Сенате США Макконнелл призывает Байдена поставлять Украине оружие без ограничений
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
США не стоит ограничиваться оборонными системами вооружения в военных поставках Украине, а отправлять ей любое оружие, которое потребуется Киеву.
Об этом заявил лидер республиканцев в Cенате США Митч Макконнелл, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Во время "холодной войны" вот что мы делали: обе стороны (противостояния. - Ред.) успешно пытались вооружать тех, кто был нам симпатичен", - приводит издание Bloomberg его слова, сказанные накануне.
"И пусть даже Украина не часть НАТО, все наши союзники по НАТО - в полной прострации (из-за действий России. - Ред.)", - пояснил он.
По его словам, Вашингтону нужно снабжать Украину "любым оружием, которое, как она думает, ей понадобится", не ограничивать себя поставками преимущественно оборонительных систем вооружения, как было в прошлом.
Ранее издание Foreign Policy сообщало, что министр обороны Украины Алексей Резников в ноябре обращался к главе Пентагона Ллойду Остину с просьбой на случай возможного "вторжения России" расширить поставки Киеву оружия. В список были включены и системы вооружений, которые планировалось поставить в Афганистан, отмечал журнал.
Украина заинтересована, в частности, в получении принадлежащих США вертолетов Ми-17 и боеприпасов, которые первоначально планировалось отправить афганской армии, уточнил источник.
Между тем, отмечает издание, администрация президента Джо Байдена рассматривает ряд шагов по усилению вооруженных сил Украины с учетом "возможного российского вторжения", включая поставки средств, не входящих в "список Резникова". Но, как пишет журнал, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и его команда стремятся сместить фокус внимания на растущую угрозу со стороны Китая, а также не хотят вызывать раздражение и провоцировать Москву "бряцанием оружия".
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Загнанный подросток, которого чморили, от обиды на всех взял ружьё и начал стрельбу в школе.
Приехали копы и застрелили его.
Так было много раз.
Вот Путин это тот самый подросток.
Ружье уже купил.
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Во время холодной войны все решали свои геополитические вопросы. А на тех кому поставляли оружие было по большому счёту плевать. По окончании этой войны Россия забыла про Кубу и Вьетнам. А США забыли про Афган. И моджахедов тут же замочила конкурирующая группировка. С тех пор ничего не поменялось.
1. МБР Minuteman
2. Беспилотники MQ-1 Predator
3. Система ПРО Aegis
Верну не простой, а золотой.
Блеать, опять те же грабли, ну сколько можно. Приходят и уходят адм., а грабли те же остаюся