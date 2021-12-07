Юристка ЦПК Каленюк выступит на глобальном форуме Байдена: Будет объявлено больше деталей новой антикоррупционной стратегии Белого дома

Юристка общественной организации Центр противодействия коррупции Дарья Каленюк выступит на глобальном форуме Байдена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин.

"На глобальном форуме Байдена выступит наша CEO Дарья Каленюк. Будет выступать она в одной панели с Министром финансов США (ответственный за их санкционную политику)".

На этой панели будет объявлено больше деталей новой антикоррупционной стратегии Белого дома", – говорится в сообщении.

По словам Шабунина, самое интересное будет о глобальном визабане для коррупционеров и врагов реформ.

Он напомнил, что в ЦПК активно продвигали усиление американцами этого инструмента.

"Год назад наша цель выглядела фантастической – сегодня она часть официальной политики ведущего государства мира. Думаю, еще через год инструмент полноценно заработает. Этот инструмент должен быть заточен под быстрое использование против чертей среднего звена (и членов их семей). Таких как, например, Татаров и все его подельники: члены конкурсной комиссии на руководителя САП, судьи ОАСК, члены ВСП и т.д и т.п", - подчеркнул глава ЦПК.

"Очевидно, что инструмент также будет направлен на непосредственных руководителей этих чертов. Тех, которые сейчас делают большие глаза и парят послам, что они никаких указаний Татарову не давали, и это все его самодеятельность", - подытожил Шабунин.

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