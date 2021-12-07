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Юристка ЦПК Каленюк выступит на глобальном форуме Байдена: Будет объявлено больше деталей новой антикоррупционной стратегии Белого дома

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Юристка ЦПК Каленюк выступит на глобальном форуме Байдена: Будет объявлено больше деталей новой антикоррупционной стратегии Белого дома

Юристка общественной организации Центр противодействия коррупции Дарья Каленюк выступит на глобальном форуме Байдена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин.

"На глобальном форуме Байдена выступит наша CEO Дарья Каленюк. Будет выступать она в одной панели с Министром финансов США (ответственный за их санкционную политику)".

На этой панели будет объявлено больше деталей новой антикоррупционной стратегии Белого дома", – говорится в сообщении.

По словам Шабунина, самое интересное будет о глобальном визабане для коррупционеров и врагов реформ.

Он напомнил, что в ЦПК активно продвигали усиление американцами этого инструмента.

"Год назад наша цель выглядела фантастической – сегодня она часть официальной политики ведущего государства мира. Думаю, еще через год инструмент полноценно заработает. Этот инструмент должен быть заточен под быстрое использование против чертей среднего звена (и членов их семей). Таких как, например, Татаров и все его подельники: члены конкурсной комиссии на руководителя САП, судьи ОАСК, члены ВСП и т.д и т.п", - подчеркнул глава ЦПК.

"Очевидно, что инструмент также будет направлен на непосредственных руководителей этих чертов. Тех, которые сейчас делают большие глаза и парят послам, что они никаких указаний Татарову не давали, и это все его самодеятельность", - подытожил Шабунин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Татаров готовит фальсификацию конкурса на главу САП, - Шабунин

Автор: Наталя Джума
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Желаю успеха ЦПК !
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07.12.2021 12:01 Ответить
а чому не АраХамська??
той розповість про "боротьбі Зе з алігархами"
Так розповість,що всі зо сміху повцікаються
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07.12.2021 12:10 Ответить
Стратегия?Стратегия Ураины заключается в том что при дефиците газа как в Украине так и у Европе украинские газовые компании сокращают добычу газа.А это означает тоько сговор из кацапией.Иными словами ЗЕ в интересах этих афер.
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07.12.2021 12:18 Ответить
Ну и шо? Ну выступит? А про какие досягнення будет рассказывать? О том что рубероид в Одессе подешевел? Или о том что зеля свои бабки с офшоров в держказну на нужды ВСУ перевёл? Или о том что каломыйского с фирташем за ж.пу взяли и на кичу посадили? Ещё наверное и американцев будет учить как с коррупцией бороться? От лицемеры зелёные! Клава я офигеваю!
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07.12.2021 12:20 Ответить
Дайте области самообеспечивание безплатным газом населения,и мы газом обеспечим пол Европы.
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07.12.2021 12:22 Ответить
От Ужгорода до перевала Ужок есть ужет пробуреных и готовых к применению 12 скважин которые по меркам геологов готовы обеспечить в полной мере западный регион Украиныросто безперебойными поставками газа.На четыре из которых уже было и поставлено оьорудование и стройматериалы которое почему-то увезли а стройматералы просто разворовали как безхозные..
Газ,Нефть,все в Украине есть да только никому это не нужно.
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07.12.2021 13:26 Ответить
Як не дивно , але ЦПК був основним локомотивом в " коронізації " найвеличнішого членограя в передвиборній компанії 2019 . І що саме інтересніше , що ...що вся буквально інформація , як під копірку , збігалася з помиями , які лилися з московських і промосковських ЗМІ проти , на той час , чинного президента. ... ЗБІГ?.. Ґрантуть їх ніби із заходу . ХА... ИХ ТАМ НЕТ..?
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07.12.2021 13:04 Ответить
Навздогін . Для шабуніна гроші пахнуть . Ось такі і є тими ,шо найбільше кричать "ЛОВІТЬ ЗЛОДІЯ".
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07.12.2021 13:13 Ответить
некоректна назва форуму. Summit for Democracy
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07.12.2021 13:44 Ответить
 
 