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Pandora Papers: Международный консорциум журналистов-расследователей выложил архив в открытый доступ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Pandora Papers: Международный консорциум журналистов-расследователей выложил архив в открытый доступ

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) выложил в открытый доступ "Архив Пандоры" (Pandora Papers) - информацию о более чем 15 тысячах оффшорных компаний, фондов, трастов и других организаций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LB.UA.

Опубликованные сведения были получены благодаря утечке информации из панамской юридической компании Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) и фирмы Fidelity Corporate Services с Британских Виргинских островов.

Они доступны для просмотра в базе данных ICIJ под названием Offshore Leaks, где теперь содержится важная информация о более чем 800 тысячах компаний из разных юрисдикций со статусом оффшорных зон.

"ICIJ публикует эту информацию в общественных интересах. Хотя присутствие имени лица или названия компании в этой базе данных не означает, что они занимались незаконной или ненадлежащей деятельностью, ICIJ считает, что открытие бесплатного доступа к этой информации помогает пролить свет в ущерб, причиненный оффшорной экономикой", - говорится на сайте консорциума.

Новые данные, добавленные в базу оффшорных утечек Offshore Leaks, составляют лишь часть информации, которая есть у журналистов. Информация от остальных 12 оффшорных поставщиков услуг, попавших в "Архив Пандоры", будут публиковать позже в течение 2022 года.

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База данных содержит большое количество структурированной информации о владельцах компаний, доверенных лицах и посредниках в оффшорных юрисдикциях, но не раскрывает частные сообщения, информацию о банковских счетах и личных документах.

Напомним, результаты исследования Pandora Papers были обнародованы 3 октября Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), входящим в Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ).

Журналисты получили доступ к почти 12 миллионам конфиденциальных файлов от 14 компаний, предоставляющих финансовые услуги в таких странах как Британские Виргинские острова, Панама, Белиз, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур и Швейцария. Команда из более чем 600 журналистов из 150 средств массовой информации провела два года, изучая их, отслеживая источники и исследуя судебные дела и другие публичные документы в десятках стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Pandora Papers: Украина - на первом месте в мире по количеству политиков в обнародованных документах. ИНФОГРАФИКА

Отметим также, что ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+16
Привіт ЗЕнедомірку.
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07.12.2021 11:56
+15
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07.12.2021 12:30
+15
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07.12.2021 12:37
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Привіт ЗЕнедомірку.
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07.12.2021 11:56 Ответить
Им плевать, пипл под уринотерапией
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07.12.2021 11:57 Ответить
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07.12.2021 12:30 Ответить
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07.12.2021 12:33 Ответить
То не ее, то все мамино... Ленка и Зеля официально бедные как церковные мыши, из личного добра только 1 трусы на двоих
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07.12.2021 13:00 Ответить
Налоги должны платится в стране , где ведётся бизнес .
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07.12.2021 12:03 Ответить
Никто никому ничего не должен, кроме своих детей. Даже президент своей стране.
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07.12.2021 12:17 Ответить
Так вважає Зелена Вава. А він не Президент, а всього лише презЕдент при дерьмакові.
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07.12.2021 12:30 Ответить
Запретить офшоры, и всем олигархам пипец прийдет.
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07.12.2021 12:12 Ответить
Вони просто стануть мультимільйонерами.
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07.12.2021 12:27 Ответить
как офшоры по твоему используют олигархи? на примере ишака-он просто выводил вместе с Кало,мойским ворованные деньги из Привата, под мотивом вознаграждения за телепередачи К-ал95 на канале Г+Г.
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07.12.2021 12:31 Ответить
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07.12.2021 12:35 Ответить
Ага, запретить офшоры, запретить коррупцию, отдельным указом установить минималку в 4000 уе... и все, все счастливы! Да?! Ой, чуть не забыл: еще войну запретить!
Вы хоть представляете, что такое офшоры, чем офшор отличается от "неофшора" и как это работает? Думаю что нет!
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07.12.2021 13:04 Ответить
в офшорного бубочки напряглися булочки...
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07.12.2021 12:19 Ответить
Зельман Офшорный!
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07.12.2021 12:22 Ответить
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07.12.2021 12:31 Ответить
Они все врут! Не было никаких офшоров! Да, зебилы?
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07.12.2021 12:30 Ответить
глас в пустыне! где ты сейчас найдешь ЗЕбилов? они все уже оказывается на выборы не ходили, а еще через год окажется, что поголовно голосовали за Петю.
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07.12.2021 12:34 Ответить
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07.12.2021 12:37 Ответить
Та пусть и так, лишь бы не выбирали это недоразумение и Слуг урода.
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07.12.2021 12:37 Ответить
Кучмы и Голобородьки в списке нет... Данилыч умел бабло прятать круче Тимошенки и Лазаренки... еще с времен сдачи ядерного оружия РАБссии 5 декабря 1994 года...
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07.12.2021 13:08 Ответить
на початку 2010-х років Порошенко побудував маєток під Києвом, користуючись при цьому офшорною компанією Vernon Holdings, що розташована на Британських Віргінських островах, а її бенефіціаром в Raiffeisen Bank International було вказано Зайцева. Так само з 2009 по 2012 рік Петро Порошенко та його дружина Марина закупили елітну фурнітуру на суму понад 100 тисяч доларів у італійських виробників меблів. У квітні 2013 року Порошенко скористався Vernon для придбання творів мистецтва на 4,8 мільйона фунтів стерлінгів. Серед цих робіт, головно російських майстрів, - картина Іллі Рєпіна "Козаки на Чорному морі".

У травні 2012 року Порошенко придбав за 338,5 тисячі доларів на аукціоні Sotheby's в Нью-Йорку сюрреалістичну скульптуру роботи Сальвадора Далі. Покупку було теж проведене через офшорну компанію, щоправда, цього разу це була Linquist Ltd. Бенефіціарним власником Linquist Raiffeisen теж вказав Зайцева.

"Raiffeisen - другий за розміром активів банк Австрії - дозволив Порошенку використовувати Зайцева для прикриття свого контролю над щонайменше шістьма офшорними компаніями, які використовувалися для фінансування комерційної діяльності й особистих угод, у тому числі багатомільйонних купівель творів мистецтва. Raiffeisen ідентифікував Зайцева як бенефіціарного власника більшості цих компаній, і він підписав документи компаній... Згідно з електронними листами й документами, отриманими OCCRP, вони обробляли десятки мільйонів доларів для Порошенка до і під час його президентства"
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07.12.2021 13:32 Ответить
 
 