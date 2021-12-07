Pandora Papers: Международный консорциум журналистов-расследователей выложил архив в открытый доступ

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) выложил в открытый доступ "Архив Пандоры" (Pandora Papers) - информацию о более чем 15 тысячах оффшорных компаний, фондов, трастов и других организаций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LB.UA.

Опубликованные сведения были получены благодаря утечке информации из панамской юридической компании Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) и фирмы Fidelity Corporate Services с Британских Виргинских островов.

Они доступны для просмотра в базе данных ICIJ под названием Offshore Leaks, где теперь содержится важная информация о более чем 800 тысячах компаний из разных юрисдикций со статусом оффшорных зон.

"ICIJ публикует эту информацию в общественных интересах. Хотя присутствие имени лица или названия компании в этой базе данных не означает, что они занимались незаконной или ненадлежащей деятельностью, ICIJ считает, что открытие бесплатного доступа к этой информации помогает пролить свет в ущерб, причиненный оффшорной экономикой", - говорится на сайте консорциума.

Новые данные, добавленные в базу оффшорных утечек Offshore Leaks, составляют лишь часть информации, которая есть у журналистов. Информация от остальных 12 оффшорных поставщиков услуг, попавших в "Архив Пандоры", будут публиковать позже в течение 2022 года.

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База данных содержит большое количество структурированной информации о владельцах компаний, доверенных лицах и посредниках в оффшорных юрисдикциях, но не раскрывает частные сообщения, информацию о банковских счетах и личных документах.

Напомним, результаты исследования Pandora Papers были обнародованы 3 октября Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), входящим в Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ).

Журналисты получили доступ к почти 12 миллионам конфиденциальных файлов от 14 компаний, предоставляющих финансовые услуги в таких странах как Британские Виргинские острова, Панама, Белиз, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур и Швейцария. Команда из более чем 600 журналистов из 150 средств массовой информации провела два года, изучая их, отслеживая источники и исследуя судебные дела и другие публичные документы в десятках стран.

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Отметим также, что ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.