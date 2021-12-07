Pandora Papers: Международный консорциум журналистов-расследователей выложил архив в открытый доступ
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Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) выложил в открытый доступ "Архив Пандоры" (Pandora Papers) - информацию о более чем 15 тысячах оффшорных компаний, фондов, трастов и других организаций.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LB.UA.
Опубликованные сведения были получены благодаря утечке информации из панамской юридической компании Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) и фирмы Fidelity Corporate Services с Британских Виргинских островов.
Они доступны для просмотра в базе данных ICIJ под названием Offshore Leaks, где теперь содержится важная информация о более чем 800 тысячах компаний из разных юрисдикций со статусом оффшорных зон.
"ICIJ публикует эту информацию в общественных интересах. Хотя присутствие имени лица или названия компании в этой базе данных не означает, что они занимались незаконной или ненадлежащей деятельностью, ICIJ считает, что открытие бесплатного доступа к этой информации помогает пролить свет в ущерб, причиненный оффшорной экономикой", - говорится на сайте консорциума.
Новые данные, добавленные в базу оффшорных утечек Offshore Leaks, составляют лишь часть информации, которая есть у журналистов. Информация от остальных 12 оффшорных поставщиков услуг, попавших в "Архив Пандоры", будут публиковать позже в течение 2022 года.
База данных содержит большое количество структурированной информации о владельцах компаний, доверенных лицах и посредниках в оффшорных юрисдикциях, но не раскрывает частные сообщения, информацию о банковских счетах и личных документах.
Напомним, результаты исследования Pandora Papers были обнародованы 3 октября Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), входящим в Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ).
Журналисты получили доступ к почти 12 миллионам конфиденциальных файлов от 14 компаний, предоставляющих финансовые услуги в таких странах как Британские Виргинские острова, Панама, Белиз, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур и Швейцария. Команда из более чем 600 журналистов из 150 средств массовой информации провела два года, изучая их, отслеживая источники и исследуя судебные дела и другие публичные документы в десятках стран.
Отметим также, что ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
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Вы хоть представляете, что такое офшоры, чем офшор отличается от "неофшора" и как это работает? Думаю что нет!
У травні 2012 року Порошенко придбав за 338,5 тисячі доларів на аукціоні Sotheby's в Нью-Йорку сюрреалістичну скульптуру роботи Сальвадора Далі. Покупку було теж проведене через офшорну компанію, щоправда, цього разу це була Linquist Ltd. Бенефіціарним власником Linquist Raiffeisen теж вказав Зайцева.
"Raiffeisen - другий за розміром активів банк Австрії - дозволив Порошенку використовувати Зайцева для прикриття свого контролю над щонайменше шістьма офшорними компаніями, які використовувалися для фінансування комерційної діяльності й особистих угод, у тому числі багатомільйонних купівель творів мистецтва. Raiffeisen ідентифікував Зайцева як бенефіціарного власника більшості цих компаній, і він підписав документи компаній... Згідно з електронними листами й документами, отриманими OCCRP, вони обробляли десятки мільйонів доларів для Порошенка до і під час його президентства"