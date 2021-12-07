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В Кремле призывают не ждать "никаких прорывов" после переговоров Путина и Байдена

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

В Кремле призывают не ждать

Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, который пройдет во вторник в формате телемоста, будет рабочим, от него не нужно ждать прорывов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник журналистам спикер российского президента Дмитрий Песков.

"Не нужно ждать никаких прорывов от этого разговора. Это рабочий разговор, который осуществляется в очень сложный период", - констатировал он.

При этом Песков добавил, что решение провести переговоры свидетельствует о том, что лидеры нацелены на обсуждение вопросов и не намерены заводить дело в тупик.

"Очень много эмоциональных заявлений в последние дни. Они экзальтированные, они лишены здравого подхода. Очевидно, что если два президента идут на разговор, они все-таки нацелены на обсуждение вопросов, а не имеют в виду заводить дело в тупик", - подчеркнул представитель Кремля, комментируя ситуацию вокруг Украины, продвижения НАТО на Восток и красных линий, которые видит для себя Москва в этой связи.

Песков напомнил слова Путина о том, что РФ ищет "хороших, предсказуемых отношений" с США.

"Россия никогда ни на кого не собиралась нападать. Но у нас есть свои озабоченности, есть свои красные линии", - указал представитель Кремля.

Он обратил внимание на слова Байдена о том, что США не намерены признавать никаких красных линий.

"В том числе и эта тема будет обсуждаться", - сообщил пресс-секретарь президента РФ.

Также Песков отметил, что Путин в разговоре с Байденом готов выслушать его беспокойство и разъяснить.

"[Путин] готов к разговору, но разговор должен быть взаимоуважительным, в разговоре партнеры все-таки должны учитывать интересы и озабоченности друг друга", - сказал Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разговор Байдена и Путина будет напряженным, - Financial Times

"Не сомневаюсь, что наш президент будет готов донести свои озабоченности до американского коллеги, выслушать озабоченности американского коллеги и дать ему соответствующие разъяснения", - продолжил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос журналистов о том, насколько целесообразно двум президентам разговаривать на фоне недружественных заявлений со стороны США, пресс-секретарь отметил, что "смысл есть разговаривать в любом случае, на этом основывается дипломатическое мировоззрение президента Путина".

Переговоры Путина и Байдена пройдут по телемосту во вторник. Российский лидер будет находиться в Сочи. Ранее Песков сообщил журналистам, что главы государств обсудят темы напряженности вокруг Украины, продвижения НАТО к границам РФ и инициативу Путина о гарантиях безопасности.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+19
Чтобы русобыдло верило, что он еще что-то в мире решает.
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07.12.2021 13:11
+16
окрім прорваних кремлядських пуканів та порваних пуканів їх пропагандонів )
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07.12.2021 13:03
+15
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07.12.2021 13:19
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окрім прорваних кремлядських пуканів та порваних пуканів їх пропагандонів )
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07.12.2021 13:03 Ответить
Гарантії це дотримання міжнародних норм. Це похідна.
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07.12.2021 14:22 Ответить
Наросія - це нарив на тілі планети. Він обов"язково прорве і затопить гноєм усіх. Чим швидше його проколоти, тим краще - менше гною. Іншого виходу нема - нічого не розсеться.
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07.12.2021 13:08 Ответить
т.е. снова кремлёвский карликовый волчонок соснёт морковку, у пожилого зайца,
у такого ...в годах-в годах и всё
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07.12.2021 13:09 Ответить
А зачем тогда добивался переговоров с байденом?
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07.12.2021 13:10 Ответить
Чтобы русобыдло верило, что он еще что-то в мире решает.
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07.12.2021 13:11 Ответить
Что бы четко и конкретно донести до Байдена свой ультиматум:
1. Письменная гарантия не расширения НАТО на Восток. 2. Про Крым забыли.

Если ультиматум принимается, то:
1. На Украину не нападает 2. Донбасс отдает

И дело тут не в сути этого ультиматума, а в том, что ***** верить - себя не уважать. ****** по любому..
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07.12.2021 13:35 Ответить
Гарантии пусть у господа нашего требует, чтобы удавили быстро
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07.12.2021 13:43 Ответить
Прекрасна новина, це означає, що Байден був принциповим та непохитним.
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07.12.2021 13:10 Ответить
А у нього є вихід? Це виклик для США, як країни №1.
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07.12.2021 13:14 Ответить
закликаємо Байдена, в кінці розмови заспівати фуйлу : "Батько наш - Бандера..."
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07.12.2021 13:15 Ответить
И ещё пукин *****, ла-ла-ла
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07.12.2021 13:44 Ответить
путін-**** здохни.
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07.12.2021 13:16 Ответить
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07.12.2021 13:19 Ответить
Видимо ордынцы подковали коней и останавливаться не собираются.
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07.12.2021 13:23 Ответить
башні кремля зашаталися........але це ще тільки початок........
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07.12.2021 13:27 Ответить
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07.12.2021 13:31 Ответить
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07.12.2021 13:29 Ответить
Сегодня Путину ночью позвонил Рейган, весь Кремль не спал из за звонка.
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07.12.2021 14:15 Ответить
ВОВА ЖДУТ В МИРЕ ОДНОГО ПРОРЫВА.... СООБЩЕНИЕ ИНТЕРФАКС ИЛИ ЧЕГО ТАМ СЕГОДНЯ ПОСЛЕ БЫСТРОЙ БОЛЯЧКИ СКОНЧАЛОСЯ ВЫДАЮЩЕЕСЯ ...Х..ЛО......
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07.12.2021 14:37 Ответить
путлекремлер лилипутлер кгбэтлер мацквабад скрепы порвать плешивца. башни на башни и будут там шашни. путлеклемлер лилипут выходи тебе капут!
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07.12.2021 13:32 Ответить
Х#йло решило всех взять на понт...
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07.12.2021 13:33 Ответить
И обосралося
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07.12.2021 13:46 Ответить
А нам прорывы и не нужны.Украина просто хочет восстановление своей територии в рамках до развала СССР и не более.А за свою територию мы готовы начать и третью мировую..Вы мокшане пришли устанавливать на чужой територии ,,русский мир,, защищать русскоязычное население Ураины.Вот от них вы и получите милионы трупов..
ВЕЛЕОМЕ ублюдки в Украину...
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07.12.2021 13:37 Ответить
Это понятно!!!! Если после расстрела Немцова прорывов не было ,то тут то и рвать нечего!!!!
Это на поверхности - у нас ! волны , а с их баблом и оружием в глубине Кремля тишина и покой!!! Если ,даже лукашенко смог свой народ в стойло загнать, просто обратно в стойло! То путину раз плюнуть!!!!
Суть - им по х...й , не переживайте сильно!!!!!
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07.12.2021 13:39 Ответить
Это хорошо. Значит знают,что повозят их мордой в гавно )
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07.12.2021 13:40 Ответить
А мы и не ждём "прорывов", а ждём полного уничтожения параши вместе с }{уйлом и его бандой.
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07.12.2021 13:41 Ответить
Разве нам в Германии не всё равно?
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07.12.2021 14:04 Ответить
Мне не всё равно, т.к. я гражданин Украины и менять гражданство не собираюсь.
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07.12.2021 14:06 Ответить
Ну да, только предложат немецкое, сразу поменяешь. Я уже семь лет не могу родителей перевезти из этой прекрасной страны. Не поехали со мной вместе, теперь локти кусают.
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07.12.2021 14:09 Ответить
Не предложат. У нас Head Office не в Германии (но и не в параше, конечно).
А родители в нулевых вернулись в Украину, и никуда оттуда уезжать не собираются.
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07.12.2021 19:36 Ответить
перший повний провал ху@ловскіх многоходовочєк.👉👌
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07.12.2021 13:42 Ответить
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07.12.2021 13:43 Ответить
Непредсказуемая ********* хочет предсказуемых отношений с США.Когда этих уродов слушаешь,то такое впечатление,что возвращаешься в эту скотскую совковую помойку.
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07.12.2021 13:48 Ответить
Не будет так как пишет Песков. Россия загнана в угол и этот угол Крым + Восток Украины. Поэтому Байден тупо продинамит Путина при разговоре. России захотелось поиграться в супергероев, но все в этом мире дорого стоит. У Путина один вариант, это сдаться по всем фронтам.
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07.12.2021 13:52 Ответить
Рашистский ***** будет якобы в сочи, всЁ...Прорыв очка краснозадого *****а возможен только после эмбарго на жижу....
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07.12.2021 13:59 Ответить
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07.12.2021 14:00 Ответить
Он стал хорошим, делов то.
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07.12.2021 14:21 Ответить
Очередные санкции для кауапии не помешают , только помощнее этих , что есть + прикрыть Северный поток - 2 , навсегда 😡
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07.12.2021 14:01 Ответить
СП2 еще не открыт. Что прикрывать нафсигда?
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07.12.2021 14:19 Ответить
Сколько раз отожмётся Байден? Думаю, ниразу.
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07.12.2021 14:18 Ответить
Говноеды в Ссср уже наотжимались...черед КГБшного быдла пришел...
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07.12.2021 14:22 Ответить
Украина на кануне войны уже полтора месяца.А вот мне до сих пор в Украине никто так и не сообщил где находится мое обмундирование и оружие,куда явится и за что браться...А это уже является саботажем от власти.Я так думаю...Тем более что по бумагам отмыты миллионы и миллиарды для обучения териториальной самообороны...
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07.12.2021 14:24 Ответить
"Дипломатична думка Путіна", ну і ну! Знову в "несознанку" піде і ізгаляться "ми за мир, за дружбу".
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07.12.2021 14:38 Ответить
Нужно доходчиво объяснить всем кремлевским дебилам, что все красные линии они могут чертить только на своей территории... после возврата Крыма Донбасса в состав Украины...
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07.12.2021 14:42 Ответить
Все правильно, для )(уйла было важно показать, что он с самим Байденом общался, холопы должны оценить это вяличие)))
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07.12.2021 14:57 Ответить
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07.12.2021 15:04 Ответить
что то Эрдоган давненько одной штукой плешивой крысе по губам не водил...
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07.12.2021 15:12 Ответить
 
 