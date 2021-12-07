В Кремле призывают не ждать "никаких прорывов" после переговоров Путина и Байдена

Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, который пройдет во вторник в формате телемоста, будет рабочим, от него не нужно ждать прорывов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник журналистам спикер российского президента Дмитрий Песков.

"Не нужно ждать никаких прорывов от этого разговора. Это рабочий разговор, который осуществляется в очень сложный период", - констатировал он.

При этом Песков добавил, что решение провести переговоры свидетельствует о том, что лидеры нацелены на обсуждение вопросов и не намерены заводить дело в тупик.

"Очень много эмоциональных заявлений в последние дни. Они экзальтированные, они лишены здравого подхода. Очевидно, что если два президента идут на разговор, они все-таки нацелены на обсуждение вопросов, а не имеют в виду заводить дело в тупик", - подчеркнул представитель Кремля, комментируя ситуацию вокруг Украины, продвижения НАТО на Восток и красных линий, которые видит для себя Москва в этой связи.

Песков напомнил слова Путина о том, что РФ ищет "хороших, предсказуемых отношений" с США.

"Россия никогда ни на кого не собиралась нападать. Но у нас есть свои озабоченности, есть свои красные линии", - указал представитель Кремля.

Он обратил внимание на слова Байдена о том, что США не намерены признавать никаких красных линий.

"В том числе и эта тема будет обсуждаться", - сообщил пресс-секретарь президента РФ.

Также Песков отметил, что Путин в разговоре с Байденом готов выслушать его беспокойство и разъяснить.

"[Путин] готов к разговору, но разговор должен быть взаимоуважительным, в разговоре партнеры все-таки должны учитывать интересы и озабоченности друг друга", - сказал Песков.

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"Не сомневаюсь, что наш президент будет готов донести свои озабоченности до американского коллеги, выслушать озабоченности американского коллеги и дать ему соответствующие разъяснения", - продолжил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос журналистов о том, насколько целесообразно двум президентам разговаривать на фоне недружественных заявлений со стороны США, пресс-секретарь отметил, что "смысл есть разговаривать в любом случае, на этом основывается дипломатическое мировоззрение президента Путина".

Переговоры Путина и Байдена пройдут по телемосту во вторник. Российский лидер будет находиться в Сочи. Ранее Песков сообщил журналистам, что главы государств обсудят темы напряженности вокруг Украины, продвижения НАТО к границам РФ и инициативу Путина о гарантиях безопасности.