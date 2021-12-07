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Китай уважает территориальную целостность Украины и избранный народом путь развития, - посол Фань

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Китай уважает территориальную целостность Украины и избранный народом путь развития, - посол Фань

Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины и поддерживает избранный народом путь развития.

Об этом заявил посол КНР в Украине Фань Сяньжун на встрече с заместителем министра иностранных дел Дмитрием Сеником, сообщили Укринформу в посольстве Китайской Народной Республики в Украине, передает Цензор.НЕТ.

Посол отметил, что важным фундаментом развития отношений двух стран является взаимная политическая поддержка и доверие.

"Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, а также поддерживает путь развития украинского народа, избранный им исходя из национальных особенностей своего государства. Китай будет и впредь строго придерживаться этой принципиальной позиции", - сказал Фань Сяньжун.

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Дипломат напомнил, что в этом году Китай и Украина отметили десятилетие отношений стратегического партнёрства, а в начале следующего года исполнится 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Украиной.

В этом контексте он отметил, что китайско-украинские отношения развиваются на высоком уровне, сотрудничество между странами активно продвигается во всех сферах, а товарооборот между Китаем и Украиной установил новый исторический рекорд.

Посол КНР также заметил, что правительства двух стран подписали первое в истории соглашение об усилении сотрудничества в сфере инфраструктуры, продемонстрировав готовность и впредь расширять и углублять сотрудничество в этой очень важной отрасли. Китай также стал крупнейшим для Украины поставщиком противоэпидемических средств и вакцины.

"Основываясь на большом внимании правительств обеих государств и за счет стимулирования крупнейшего в мире китайского рынка, китайско-украинское сотрудничество имеет огромный потенциал. Китайская сторона готова прилагать усилия вместе с украинской стороной для дальнейшей реализации этого потенциала", - заверил Фань Сяньжун.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+46
Этот китаец ******.
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07.12.2021 13:14
+39
Всі голосування Китаю були фактично проти України. І це при тому, що Україна не визнала Тайвань. З дурнуватими сербами така сама історія.
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07.12.2021 13:25
+35
Так вы насчет Крыма определитесь, господин Посол!
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07.12.2021 13:16
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Этот китаец ******.
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07.12.2021 13:14 Ответить
Всі голосування Китаю були фактично проти України. І це при тому, що Україна не визнала Тайвань. З дурнуватими сербами така сама історія.
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07.12.2021 13:25 Ответить
Пусть голосуют как хотят, но не чухаются и не упускают своих же возможностей. Сейчас самое время откусить у РФ хороший кусок территории. РФ не может удерживать такие огромные территории, так как население очень маленькое и не соответствует этому пространству. Сейчас войска подтянуты на западные границы, на востоке пустота. Чего ждать? Миллиардный народ ждет у моря погоды, а рядом пустые малозаселенные и малообжитые земли. Кто назовет это разумным?
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07.12.2021 14:10 Ответить
А в Европе плотность населения в три раза выше чем в Украине.
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07.12.2021 14:32 Ответить
В Финляндии то?)))
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07.12.2021 14:47 Ответить
Я уже про Данию молчу с их Гренландией
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07.12.2021 14:57 Ответить
Миллиардный народ, еще с тех далеких-далеких времен, когда он был еще совсем не миллиардным, привык сидеть на берегу реки и ждать когда мимо проплывет труп врага.
Они спокойно подождут хотя бы до тех пор, пока проплывет труп друга владимира, а может и дольше - когда проплывет труп кремля.
Но после того как образуется Китайско-Украинская граница, вскоре она станет и Китайско-Венгерской и далее по списку ....
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07.12.2021 16:13 Ответить
Не надо ля-ля. Китайско -Уральская граница в самый раз.
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07.12.2021 17:19 Ответить
Такой чуши я давно нечитал. Ну послушайте, усиление Китая пусть даже за счет РФ - это плохая история для Украины. И потом, китайцы довольно теплолюбивый народ, они сами на юга переселяются, в эту сибирь их даже партия не заставит переехать.
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07.12.2021 21:47 Ответить
Ті "пустиє зємли" ніби раніше й були китайськими.
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08.12.2021 04:57 Ответить
Амурская область, Еврейская автономия, Приморье и Хабаровский край - земли общей площадью больше чем две Украины - стали российскими в середине XIX в. Тогда Китай был вынужден подписать с Российской империей два территориальных договора - Айгунский 1858 г. и Пекинский 1860 г. Эти договоры Китай считает несправедливыми.
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08.12.2021 07:03 Ответить
Китайці утримувались , не голосували. Росія- чи не найголовниший їх економічний партнер,не кажу вже про тиху експансію і аренду значної території Сибиру. Китай печется про свої інтереси,що цілком вірно.
Більш того, Китай зацікавлений в нескровленні Россії за рахунок України, тоді і він буде суттєво активніший щодо захоплення ( тихого, чи навіть агресивного згодом) Сибіру. З усіма копаленами,газом та нафтою. Нащо ім купувати газ-нафту, років за 10 то вже буде китайським. Вони мусять радіти всіляким західним санкціям, бо це створює проблеми як Росії,так і Заходу. Китай за Конфуцієм- спостерігає і чекає " коли попливуть трупи його ворогів"
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07.12.2021 19:57 Ответить
От подобаються мені ці доморощені філософствування про те, що Китай поступово поглине росію. Так. І чомусь саме на кордоні з Україною зупиниться, авжеж? Всім цим "розмірковуванням" бракує здорового глузду. Хай там що, а Китай залишається величезним шматком червоного комуняцького лайна. Звідси й симпатії до росії. Утримання Китаю в голосуванні щодо питань війни та окупації частини України рівнозначне голосуванню проти України, оскільки Україна не визнає Тайвань. В таких випадках порядні країни діють симетрично. Так само поводиться й вічна московська підстилка Сербія: вона голосує в унісон з росію, хоча мала б бути на боці України, що не визнала Косове.
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07.12.2021 21:01 Ответить
Обычно физдят хрюсские ,Ифан...
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07.12.2021 14:23 Ответить
на то он и китаиса))
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07.12.2021 14:34 Ответить
Это восточная хитрость.
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07.12.2021 14:47 Ответить
Так вы насчет Крыма определитесь, господин Посол!
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07.12.2021 13:16 Ответить
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA

22 ч



Thank for the good work!

Стаття про те, що КНР та РФ координують дії проти США, маючи на меті атаку України та Тайваню.

https://www.newsweek.com/putin-xi-working-together-force-biden-two-front-crisis-he-cant-win-1655124

Путін і Сі співпрацюють, щоб змусити Байдена увійти в кризу двох фронтів, яку він не зможе подолати
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07.12.2021 13:30 Ответить
Не здивуюсь, якщо з'ясується, що Китай працює взагалі тільки за себе та проти всіх .
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07.12.2021 13:43 Ответить
Только за себя работают все без исключения страны мира. Особенно когда речь о сверхдержавах. И если эти страны оказывают кому то помощь, то не по причине чистого сердца, а потому что они преследуют свои интересы. Это суровая правда жизни, каждый сам за себя.
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07.12.2021 14:09 Ответить
ми теж поважаємо територіальну цілісність Піднебесної, але до Уралу
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07.12.2021 13:21 Ответить
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07.12.2021 13:29 Ответить
Китай - такая же вонючая империя как и Раша, с репресиями и подавлением нацменьшинств. Только народ более работящий, потому что бухают меньше.
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07.12.2021 16:52 Ответить
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA

2 ч



А ви знали, що замість комуністичного Пекіна зимові олімпійські ігри міг приймати Львів у 2022 році?
Плани озвучували ще в 2010 році.
Але не подали заявку через початок війни з РФ.

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07.12.2021 13:26 Ответить
калмьікія - ніжняя волга - ісконна кєтайскіє землі!)
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07.12.2021 13:38 Ответить
Неочікувано, але приємно таке чути від Китаю.
Хотілося би додати, що 100 років тому китайці підтримали більшовицькій переворот на Московії і тому приймали участь у підкоренні України більшовикам. Українці не злякалися і били китайців усією своєю люттю та наводячи на них жах. Не хотілося би у 21 сторіччі повторити сумний 100 річний досвід між двома країнами.
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07.12.2021 13:45 Ответить
Плохой звоночек для параши.
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07.12.2021 13:47 Ответить
Сибирь - это северная провинция Китая.. мы тоже за территориальную целостность Китая..
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07.12.2021 13:50 Ответить
Своевременное заявление , в уши Пу . Китай , по большому счету , должен бьіть благодарен Украине за помощь в создании авианосного флота . Хотя заработал сотню-другую миллионов долларов на продаже ТАКР "Варяг" в 90% готовности и всей документацией , один Кучма . Украина получила за него аж 7 млн.долл. - как за металлолом.
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07.12.2021 13:55 Ответить
Фань, вы нам можете помочь и заодно вернёте своё:
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07.12.2021 14:04 Ответить

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07.12.2021 14:06 Ответить
Можно сдать Китаю в аренду на 50 лет оккупированную часть Донбасса. Кацапы убегут оттуда моментально.
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07.12.2021 14:08 Ответить
и Крым )))) на столько же ))))
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07.12.2021 14:13 Ответить
это не тот народ которому можно давать...смотри чтобы внуки не пожелтели А они пожелтеют рано или поздно...
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07.12.2021 20:36 Ответить
ой... это да ! у меня уже знакомые есть с внуками (вернее внучками) луноликими и узкоглазыми )))
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07.12.2021 20:42 Ответить
Ні, Крим -- американцям або англійцям ))
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08.12.2021 05:04 Ответить
ну тоді вже туркам! там співпаде на 100 відсотків ! )))
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08.12.2021 09:34 Ответить
Да ты что, сукин сын, самозванец, казённые земли разбазариваешь! Так никаких волостей не напасёшься!
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07.12.2021 15:03 Ответить
Та шо ви там тєлітєсь, кітайози?! Бігом на рашку! Сєбірь ваш! Я разрєшаю!
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07.12.2021 14:12 Ответить
О Путин шухеру навел!!!! О развлекается клоун!
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07.12.2021 14:12 Ответить
китайцев 1.5 млАрда!!! Им со своими интересами бы справится, они рождаемость ограничивают!!!! Им настолько на...ть на Украину!!!Это я так!!!!
А если по протоколу - то СПАСИБО!!!!
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07.12.2021 14:15 Ответить
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07.12.2021 14:15 Ответить
Китай мог бы открыть Второй фронт, а не скалится..
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07.12.2021 14:19 Ответить
виключень багато - сателити Росії - Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизстан
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07.12.2021 20:16 Ответить
西伯利亞是我們的
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07.12.2021 14:25 Ответить
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07.12.2021 14:33 Ответить
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07.12.2021 14:36 Ответить
Для Китая, главное что бы больше покупали их товары!
А скажут они всё, что вы хотите слышать. Коммуняки!
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07.12.2021 14:44 Ответить
Если коммуняки увидят, что Украина для них представляет реально серьезный интерес как покупатель, то товарищ Си просто скажет "Владимир, это наша корова и МЫ ее доим"
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07.12.2021 16:27 Ответить
проверить таваришча Фаня достаточно просто: нужно запросить у Китая военную помощь против российской агрессии
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07.12.2021 14:45 Ответить
Пару миллионов. Пехотой
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07.12.2021 16:25 Ответить
Так точно. Они ведь к Будапештскому меморандуму свои гарантии безопасности Украины тоже присылали (США, Великобритания и рф подписали, а КНР и Франция прислали гос. гарантии в случае чего оборонять Украину). А у нас случайно в киевских архивах не находили документов, что Дальний Восток и Сибирь Россия когда-то взяла у Китая в аренду на 75 лет и давно уж должна была вернуть?
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07.12.2021 18:00 Ответить
Так уважают, что голосуют в ООН против Украины.
Что ж, я тоже уважаю тер. целостность Китая, но без Гонконга, Тайваня и Тибета.
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07.12.2021 14:51 Ответить
Они не против и не за, они воздерживаются при голосовании.
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07.12.2021 20:23 Ответить
В даних випадках "Утримався" фактично означає "Проти".
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07.12.2021 23:06 Ответить
Чий Крим китайоза ?
Свої запевнення хай засуне собі до одного місця.
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07.12.2021 15:56 Ответить
Они вроде еще ни разу не сказали что российский, и ни кто из серьезных китайцев туда вроде не ездил отдохнуть или бизнес свой замутить.
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07.12.2021 16:32 Ответить
Вже було діло..
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07.12.2021 20:27 Ответить
Наверное китайцы хотят уменьшить цену на газ, получаемый из кацапстана, вот и делают россиян более сговорчивыми.
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07.12.2021 16:34 Ответить
Китай смотри на пуйло, как на кусок говна...

но пока ситуативный союз, паРаша в роли подчиненного сырьевого придатка Поднебесной

.
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07.12.2021 16:35 Ответить
Не там китайцы построили Великую Китайскую стену, не там.
Надо было строить по Уральским горам влоть до Каспийского моря.
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07.12.2021 16:40 Ответить
И в 1941 году был бы другой клич: "Велика россия, но отступать некуда. Сзади Великая Китайская стена!"
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08.12.2021 12:36 Ответить
Угроза для Украины со стороны России исчезнет тогда , когда у Украины и Китая будет общая граница.
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07.12.2021 16:44 Ответить
Все ж краще між нами буде Татарстан, Башкіростан і Казахстан.
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07.12.2021 20:38 Ответить
Нельзя верить лаптекопытным свинособакам и косоглазым коммунякам
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07.12.2021 16:44 Ответить
ваші Голоса в ООН прям таки "говорять" ми поважаєм вас!!і вашу територіальну цілісність!!рускі нас "*******" а ви нас "поважаєте" два сапога пара
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07.12.2021 16:48 Ответить
Скажи ФВань, а чей Тайвань?
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07.12.2021 17:43 Ответить
Мы предлагаем Китаю вернуть свои исконные земли захваченные Рашей ( Туву, Уссурийский край, Еврейскую АО, Амурскую область и добрую половину Хабаровского края.) А Японии ВСЕ Курильские острова от Хоккайдо до Камчатки. Так сказать согласно исторической справедливости.
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07.12.2021 18:21 Ответить
я би не поспішав вірити китайцям - тому що у самого Китаї є проблеми зі своїми національними теріторіями які розбігуться у різні боки такі як Тібетський АО чи Уйгурський АО.
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07.12.2021 21:14 Ответить
Нам бы быстренько переименоваться на "Українську республіку Тайвань"!
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07.12.2021 21:35 Ответить
Киев-Пекин -- дружба на век!!!
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07.12.2021 21:39 Ответить
Нагадайте мені, коли Китай голосував ЗА резолюцію, засуджуючу агресію Московії проти України. Після цього я, можливо, почну вірити китайцю.
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07.12.2021 23:03 Ответить
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08.12.2021 01:15 Ответить
Эти узкоглазые брешут. Подали на нас в суд в Гаагу. Будем их давить, как давим кацапов.
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08.12.2021 08:35 Ответить
 
 