Китай уважает территориальную целостность Украины и избранный народом путь развития, - посол Фань
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Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины и поддерживает избранный народом путь развития.
Об этом заявил посол КНР в Украине Фань Сяньжун на встрече с заместителем министра иностранных дел Дмитрием Сеником, сообщили Укринформу в посольстве Китайской Народной Республики в Украине, передает Цензор.НЕТ.
Посол отметил, что важным фундаментом развития отношений двух стран является взаимная политическая поддержка и доверие.
"Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, а также поддерживает путь развития украинского народа, избранный им исходя из национальных особенностей своего государства. Китай будет и впредь строго придерживаться этой принципиальной позиции", - сказал Фань Сяньжун.
Дипломат напомнил, что в этом году Китай и Украина отметили десятилетие отношений стратегического партнёрства, а в начале следующего года исполнится 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Украиной.
В этом контексте он отметил, что китайско-украинские отношения развиваются на высоком уровне, сотрудничество между странами активно продвигается во всех сферах, а товарооборот между Китаем и Украиной установил новый исторический рекорд.
Посол КНР также заметил, что правительства двух стран подписали первое в истории соглашение об усилении сотрудничества в сфере инфраструктуры, продемонстрировав готовность и впредь расширять и углублять сотрудничество в этой очень важной отрасли. Китай также стал крупнейшим для Украины поставщиком противоэпидемических средств и вакцины.
"Основываясь на большом внимании правительств обеих государств и за счет стимулирования крупнейшего в мире китайского рынка, китайско-украинское сотрудничество имеет огромный потенциал. Китайская сторона готова прилагать усилия вместе с украинской стороной для дальнейшей реализации этого потенциала", - заверил Фань Сяньжун.
Пожалуйста, подождите...
Они спокойно подождут хотя бы до тех пор, пока проплывет труп друга владимира, а может и дольше - когда проплывет труп кремля.
Но после того как образуется Китайско-Украинская граница, вскоре она станет и Китайско-Венгерской и далее по списку ....
Більш того, Китай зацікавлений в нескровленні Россії за рахунок України, тоді і він буде суттєво активніший щодо захоплення ( тихого, чи навіть агресивного згодом) Сибіру. З усіма копаленами,газом та нафтою. Нащо ім купувати газ-нафту, років за 10 то вже буде китайським. Вони мусять радіти всіляким західним санкціям, бо це створює проблеми як Росії,так і Заходу. Китай за Конфуцієм- спостерігає і чекає " коли попливуть трупи його ворогів"
22 ч
Thank for the good work!
Стаття про те, що КНР та РФ координують дії проти США, маючи на меті атаку України та Тайваню.
https://www.newsweek.com/putin-xi-working-together-force-biden-two-front-crisis-he-cant-win-1655124
Путін і Сі співпрацюють, щоб змусити Байдена увійти в кризу двох фронтів, яку він не зможе подолати
2 ч
А ви знали, що замість комуністичного Пекіна зимові олімпійські ігри міг приймати Львів у 2022 році?
Плани озвучували ще в 2010 році.
Але не подали заявку через початок війни з РФ.
Хотілося би додати, що 100 років тому китайці підтримали більшовицькій переворот на Московії і тому приймали участь у підкоренні України більшовикам. Українці не злякалися і били китайців усією своєю люттю та наводячи на них жах. Не хотілося би у 21 сторіччі повторити сумний 100 річний досвід між двома країнами.
А если по протоколу - то СПАСИБО!!!!
А скажут они всё, что вы хотите слышать. Коммуняки!
Что ж, я тоже уважаю тер. целостность Китая, но без Гонконга, Тайваня и Тибета.
Свої запевнення хай засуне собі до одного місця.
но пока ситуативный союз, паРаша в роли подчиненного сырьевого придатка Поднебесной
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Надо было строить по Уральским горам влоть до Каспийского моря.