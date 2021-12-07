7 человек госпитализированы в результате ДТП с участием маршрутки в Черниговской области. Все травмированые в тяжелом состоянии, - ОГА

По данным по состоянию на 12:05, в ужасной автокатастрофе возле с.Брусилов в Черниговской области 13 человек погибли, 7 - госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба Черниговской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что семь человек находятся в медицинских учреждениях Чернигова: 5 человек – в городской больнице №2, 1 человек – в областной больнице, 1 – в областной детской больнице.

"Все травмированые – в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают полиция, спасатели, медики.

В Черниговской ОГА создан оперативный штаб, который работает с родственниками и пострадавшими в Черниговской городской больнице №2 и у морга на Пирогова.

Как сообщалось, 7 декабря около 7:55 вблизи с. Брусилов Черниговского района на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница", в результате чего 13 человек погибли.

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