РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15431 посетитель онлайн
Новости Происшествия
4 791 8
ДТП (7443) ОГА (2376) Черниговщина (1343)

7 человек госпитализированы в результате ДТП с участием маршрутки в Черниговской области. Все травмированые в тяжелом состоянии, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

7 человек госпитализированы в результате ДТП с участием маршрутки в Черниговской области. Все травмированые в тяжелом состоянии, - ОГА

По данным по состоянию на 12:05, в ужасной автокатастрофе возле с.Брусилов в Черниговской области 13 человек погибли, 7 - госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба Черниговской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что семь человек находятся в медицинских учреждениях Чернигова: 5 человек – в городской больнице №2, 1 человек – в областной больнице, 1 – в областной детской больнице.

"Все травмированые – в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают полиция, спасатели, медики.

В Черниговской ОГА создан оперативный штаб, который работает с родственниками и пострадавшими в Черниговской городской больнице №2 и у морга на Пирогова.

Как сообщалось, 7 декабря около 7:55 вблизи с. Брусилов Черниговского района на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница", в результате чего 13 человек погибли.

Также смотрите: "Погодные условия. Есть вопросы к дорожному покрытию и техсостоянию автобуса", - руководитель Черниговской облпрокуратуры Василина о причинах смертельного ДТП с участием маршрутки. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
жесть
показать весь комментарий
07.12.2021 13:17 Ответить
С таким количеством жертв и пострадавших - это "лоб в лоб".
Камеры, говорите ... Ню, ню ...
показать весь комментарий
07.12.2021 13:29 Ответить
тобто вижили лишe тi хто був на заднiх мiсцях. подалi вiд удару.
показать весь комментарий
07.12.2021 13:34 Ответить
Жахлива трагедія.
показать весь комментарий
07.12.2021 13:35 Ответить
нигде не увидел объяву дня траура по погибшим в этой.... мясорубке...
показать весь комментарий
07.12.2021 14:11 Ответить
думаю не уверяю --а ДУМАЮ что Мерс летел-- чтобы догнать и перегнать один раз из Одессы в Киев -- пришлось вынужденно ехать не было билетов на большие автобусы, поезда --вообще лето а ехать надо было срочно...так вот такое же Месру летело с ветерком...120-140 ноги одеревенели да так что 2 недели синяки и болели до слез.. остановка была одна 10 минут.... а то опаздываем.... КУДА????!!!!! страшно..горе людям семьям всем 7 в ббольнице дай то Бог чтобы вышли оттуда а не вывезли.....на катафалке... СОБОЛЕЗНУЮ.....
показать весь комментарий
07.12.2021 14:35 Ответить
Я когда-то ехал в Черкассы на маршрутке (межобластной), так на ходу колесо у маршрутки отлетело.
Слава богу, всё обошлось.
Колесо отлетевшее искали всей маршруткой, так и не нашли.
И подобных инцидентов сотни.
Не говоря уже о том, что работают непрофессиональные водители, маршрутки раздолбанные, и гоняют 140-150 км/ч с полной маршруткой людей (безумцы).
После этого маршрутки такие - ни-ни.
показать весь комментарий
07.12.2021 14:50 Ответить
Спасибо за интересный блог. Что еще я могу получить такую ​​информацию, написанную с таким идеальным подходом? У меня есть предприятие, над которым я сейчас работаю, и я искал такую ​​информацию. run 3
показать весь комментарий
08.12.2021 13:41 Ответить
 
 