7 человек госпитализированы в результате ДТП с участием маршрутки в Черниговской области. Все травмированые в тяжелом состоянии, - ОГА
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По данным по состоянию на 12:05, в ужасной автокатастрофе возле с.Брусилов в Черниговской области 13 человек погибли, 7 - госпитализированы.
Об этом сообщает пресс-служба Черниговской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что семь человек находятся в медицинских учреждениях Чернигова: 5 человек – в городской больнице №2, 1 человек – в областной больнице, 1 – в областной детской больнице.
"Все травмированые – в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают полиция, спасатели, медики.
В Черниговской ОГА создан оперативный штаб, который работает с родственниками и пострадавшими в Черниговской городской больнице №2 и у морга на Пирогова.
Как сообщалось, 7 декабря около 7:55 вблизи с. Брусилов Черниговского района на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница", в результате чего 13 человек погибли.
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Камеры, говорите ... Ню, ню ...
Слава богу, всё обошлось.
Колесо отлетевшее искали всей маршруткой, так и не нашли.
И подобных инцидентов сотни.
Не говоря уже о том, что работают непрофессиональные водители, маршрутки раздолбанные, и гоняют 140-150 км/ч с полной маршруткой людей (безумцы).
После этого маршрутки такие - ни-ни.