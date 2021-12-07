Действия ГарПока по остановке выплаты ДТЭК ВИЭ привели к снижению рейтинга компании, - S&P

Скандал с манипуляциями целевыми средствами, привлеченными "Укрэнерго" для погашения задолженности перед производителями зеленой электроэнергии, привел к снижению рейтинга ДТЭК ВИЭ, сообщает пресс-служба.

Согласно сообщению, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный рейтинг эмитента ДТЭК ВИЭ с уровня "B-" до уровня "CCC+".

На решение агентства повлияли незаконные действия должностных лиц государственных компаний, которые привели к непогашению исторической задолженности перед ДТЭК ВИЭ за произведенную "зеленую" электроэнергию.

"Компания еще не получила $97 млн (3 млрд грн) исторической задолженности, которую предполагалось погасить за счет средств, полученных от недавнего выпуска еврооблигаций "Укрэнерго" на сумму $825 млн. Мы видим повышенные риски для взыскания этой дебиторской задолженности из-за энергетического кризиса в Украине и недавнего заявления президента Украины …, поэтому мы снижаем рейтинг ДТЭК ВИЭ с "B-" до "CCC+", – говорится в сообщении агентства.

В своем сообщении S&P подчеркивает, что хотя законодательство Украины предусматривает пропорциональное распределение средств на всех производителей электроэнергии из возобновляемых источников, ДТЭК ВИЭ стал единственной компанией, не получившей оплаты.

Комментируя решение S&P, генеральный директор ДТЭК ВИЭ Марис Куницкис отметил: "Мы твердо убеждены, что дискриминация по выплате долга ВИЭ-производителям дает негативные сигналы о существующий высоких рисках инвестирования в украинскую экономику. Украине будет трудно восстановить доверие международных инвесторов. И, что более критично, этот скандал негативно повлияет на дальнейшее развитие сектора возобновляемых источников энергии, который является ключевым в процессе декарбонизации экономики Украины".

Компания считает решение ГП "Гарантированный покупатель" о невыплате задолженности заведомо политическим и прямо противоречащим всем обязательствам Украины перед европейскими инвесторами, которые приобрели еврооблигации НЭК "Укрэнерго".

Компания предпринимает все возможные юридические меры по защите своих прав и законных интересов как на национальном уровне, так и в соответствующих международных организациях.