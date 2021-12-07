Прокуратура начала расследование по факту ДТП с 13 погибшими в Черниговской области
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Черниговская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель 13 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"Во вторник, около 8 часов утра на 14 км автодороги Чернигов-Гремяч близ с. Киселевка Черниговского района произошло ДТП. Столкнулись грузовой автомобиль DAF и маршрутный автобус Mercedes-Sprinter "Сосница-Чернигов". В результате аварии 13 человек погибли и еще 7 – травмированы. Информация о пострадавших постоянно обновляется", - говорится в сообщении.
На месте аварии работают следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория и прокуроры. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.
Как сообщалось, 7 декабря около 7:55 вблизи с. Брусилов Черниговского района на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница", в результате чего 13 человек погибли.
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Конечно может быть имел место гололёд, но ИМХО врядли - трасса оживлённая, минус небольшой, должны были раскатать.
какой обгон мог быть на гололеде ?
хто всрався ? невістка....
І плюс на бусах завжди ганяють бо двигун дозволяє, то вам не Богдан чи ЛАЗ.
Коли в країні правоохронні органи займаються "бізнесом" а не порядком, то тільки так і буває
Жаль, что это обычное явление у украинцев - превышение скорости. Откуда это? думаю, от сознания, что из грязи - в князи. купив таратайеу - и чувствует себя королем. Нет дисциплины, ветер в голове. И наплевательство.
Пассажиры должны осаждать такого водилу, который жмет на газ.
Но в этом случае, скорее, фура виновата.