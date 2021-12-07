Мы внимательно следим за ситуацией в Украине и настаиваем на нерушимости границ, - будущий канцлер ФРГ Шольц о стягивании российских войск

Будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что обеспокоен передвижением российских сил у украинской границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, Германия, он сам и "многие другие очень обеспокоены передвижением сил, которые наблюдаются у украинской границы".

"Поэтому должно быть понятно: ситуация станет неприемлемой, если там возникнет угроза для Украины", - сказал он.

"Безопасность в Европе предполагает соблюдение принципов. В том числе принципа нерушимости границ. Никто не должен листать учебники истории, чтобы перекраивать границы. Это было бы неприемлемой ситуацией, если бы возникла угроза для Украины. Вот почему мы очень четко понимаем это", - отметил Шольц. на пресс-конференции.

По словам Шольца, президент США Джо Байден обязательно укажет на это в предстоящем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

Правовой основой для урегулирования таких потенциально конфликтных ситуаций в Европе является положения ОБСЕ, отметил будущий канцлер.

При этом Шольц не уточнил, возможна ли остановка проекта "Северный поток-2" в случае российской агрессии против Украины.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией в Украине. Это очень серьезная ситуация. Мы однозначно настаиваем на нерушимости границ", - добавил он.

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В свою очередь, представитель "Зеленых" Роберт Габек, который будет вице-канцлером и министром экономики и климата, добавил, что был на востоке Украины, и, по его словам, все усилия международных посредников должны быть направлены на политическое урегулирование конфликта.

"Там есть противостояние, но то, что угрожает сейчас, это новое измерение конфликта, и это нужно предотвратить", - добавил Габек.