РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16156 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
2 436 15
армия РФ (15392) война (46904) Германия (6022) граница (4745) Шольц Олаф (551)

Мы внимательно следим за ситуацией в Украине и настаиваем на нерушимости границ, - будущий канцлер ФРГ Шольц о стягивании российских войск

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Мы внимательно следим за ситуацией в Украине и настаиваем на нерушимости границ, - будущий канцлер ФРГ Шольц о стягивании российских войск

Будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что обеспокоен передвижением российских сил у украинской границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, Германия, он сам и "многие другие очень обеспокоены передвижением сил, которые наблюдаются у украинской границы".

"Поэтому должно быть понятно: ситуация станет неприемлемой, если там возникнет угроза для Украины", - сказал он.

"Безопасность в Европе предполагает соблюдение принципов. В том числе принципа нерушимости границ. Никто не должен листать учебники истории, чтобы перекраивать границы. Это было бы неприемлемой ситуацией, если бы возникла угроза для Украины. Вот почему мы очень четко понимаем это", - отметил Шольц. на пресс-конференции.

По словам Шольца, президент США Джо Байден обязательно укажет на это в предстоящем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

Правовой основой для урегулирования таких потенциально конфликтных ситуаций в Европе является положения ОБСЕ, отметил будущий канцлер.

При этом Шольц не уточнил, возможна ли остановка проекта "Северный поток-2" в случае российской агрессии против Украины.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией в Украине. Это очень серьезная ситуация. Мы однозначно настаиваем на нерушимости границ", - добавил он.

Читайте: Разговор Байдена и Путина будет напряженным, - Financial Times

В свою очередь, представитель "Зеленых" Роберт Габек, который будет вице-канцлером и министром экономики и климата, добавил, что был на востоке Украины, и, по его словам, все усилия международных посредников должны быть направлены на политическое урегулирование конфликта.

"Там есть противостояние, но то, что угрожает сейчас, это новое измерение конфликта, и это нужно предотвратить", - добавил Габек.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+6
показать весь комментарий
07.12.2021 13:56
+3
я уже читать без рвоты не могу о ихних обоссаных обеспокоенностях и озабоченностях, шалавы еврогейские
показать весь комментарий
07.12.2021 14:12
+2
У меня приятель живет с 1995г в Любеке , а его уже взросльій сьін - моряк торгового флота . Мог и он такое написать , вспомнив детство в Запорожье !
показать весь комментарий
07.12.2021 13:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
07.12.2021 13:56 Ответить
Сильно чи трошки, чи глибоко? Якось не зрозумілий рівень занепокоєності.
показать весь комментарий
07.12.2021 13:57 Ответить
У меня приятель живет с 1995г в Любеке , а его уже взросльій сьін - моряк торгового флота . Мог и он такое написать , вспомнив детство в Запорожье !
показать весь комментарий
07.12.2021 13:59 Ответить
из за возможной большой войнушки где то там, может обламаться его будущая должность в Газпроме..
- понять можно..
показать весь комментарий
07.12.2021 13:59 Ответить
Меркельша теж була занепокоєна. Навіть стурбована.
показать весь комментарий
07.12.2021 14:01 Ответить
Такой личный озабоченость у неё бил, что она кушать не могла.
показать весь комментарий
07.12.2021 14:08 Ответить
Майбутній канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що занепокоєний пересуванням російських сил біля українського кордону. - мабуть читає записки завербованої окупантами України - Меркель від 2014року і повторює їх в голос, або збирається "занепокоєний" ,як і Меркель, "Північний потік -3" проектувати разом з рашистами?
показать весь комментарий
07.12.2021 14:02 Ответить
Bundeswehrsoldaten marschieren nach Osten!
показать весь комментарий
07.12.2021 14:06 Ответить
Пропозиції українців про безкоштовне надання приватних садиб і майданчиків під бази Бундесвера в силі.
показать весь комментарий
07.12.2021 14:47 Ответить
Zug приму на простой.
показать весь комментарий
07.12.2021 14:54 Ответить
Майбутній канцлер ФРН Шольц занепокоєний стягуванням російських військ до українського кордону. Отакої!

Ще не канцлер, а вже ЗАНЕПОКОЄНИЙ! Те ЗАНЕПОКОЄННЯ їм з должностью навівають...
показать весь комментарий
07.12.2021 14:12 Ответить
я уже читать без рвоты не могу о ихних обоссаных обеспокоенностях и озабоченностях, шалавы еврогейские
показать весь комментарий
07.12.2021 14:12 Ответить
Естафету занепокоєння прийняв
показать весь комментарий
07.12.2021 14:13 Ответить
Анналена Бербок типа новый глава МИД и Олаф Шольц завтра примут Присягу на верность братцой Германии...это типа Молотов-Риббентроп...
показать весь комментарий
07.12.2021 14:31 Ответить
Лицемерные твари!
показать весь комментарий
07.12.2021 14:43 Ответить
 
 