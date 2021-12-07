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Новости Политика Украины
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Байден (2385) ВР (28732) Путин (29865) Стефанчук Руслан (578)

"У нас есть оптимистичные предвидения", - Стефанчук о переговорах Байдена и Путина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Спикер Руслан Стефанчук считает, что нужно дождаться результатов переговоров президентов Америки и России, после чего Верховная Рада сможет сформировать свою позицию по этому поводу.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге в ВР во вторник.

Стефанчук признался, что общался с представителями МИД Украины на этот счет. "У нас есть оптимистичные предвидения. Но я бы очень не хотел, чтобы какие-то мои комментарии повлияли на эти переговоры. Давайте дождемся, пусть они пройдут", - отметил председатель ВР.

В то же время спикер подчеркнул, что хотел бы, чтобы на этих переговорах было донесено: "Украина – это субъект, который сам за себя принимает решение".

По словам спикера, для Украины важно после этих переговоров сформировать "свой подход и повестку дня". "Если для этого потребуется принятие каких-либо решений Верховной Радой, то для нее никогда не было проблемой изменить повестку дня, собраться на непленарное заседание, работать до ночи. Если эти решения нужны для благосостояния, для обеспечения национальной безопасности и территориальной целостности, Верховная Рада готова работать 24 на 7", - отметил Стефанчук.

Глава Верховной Рады уверен, что сегодня стоит вопрос не только территориальной безопасности Украины или Европы, но и принципов осуществления международной политики. "Они не могут быть избраны одной страной. Это гораздо больше и важнее для всего мира. Это вопрос мирового порядка. Я думаю, это то, что должно быть учтено в первую очередь во время этих переговоров", - добавил он.

Также читайте: В Кремле призывают не ждать "никаких прорывов" после переговоров Путина и Байдена

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+11
Трускавецький оракул - верховний жерець Табуанал черевовєщатєль 80-го левела.)))))
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07.12.2021 14:13
+9
А что по этому поводу думает агент кре мля Андрей Елдак?
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07.12.2021 14:16
+9
идиот
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07.12.2021 14:40
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Трускавецький оракул - верховний жерець Табуанал черевовєщатєль 80-го левела.)))))
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07.12.2021 14:13 Ответить
Рабиндранат Тагор зеленого разлива.
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07.12.2021 14:58 Ответить
Дурень думкою багатіє автор: Грінченко Борис Дмитрович
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07.12.2021 14:14 Ответить
А что по этому поводу думает агент кре мля Андрей Елдак?
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07.12.2021 14:16 Ответить
жиробасина, вас там никто не спрашивает - вы на подтанцовках за роялем
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07.12.2021 14:24 Ответить
Та и так понятно ,что ***** будут драть без вазелина ...
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07.12.2021 14:26 Ответить
Цікаво які це можуть бути "оптимістичні передбачення" у пропут..ської ЗЄлєшобли.
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07.12.2021 14:38 Ответить
идиот
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07.12.2021 14:40 Ответить
Тут дилема, або ідіот, або прикидається.
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07.12.2021 16:00 Ответить
У вас, блін, "оптимістичні передбачення", а військові керівники НАТО зібралися на екстренну нараду в звязку з концентрацією військ рашки на кордоні з Україною.
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07.12.2021 14:45 Ответить
Але я дуже не хотів би, щоб якісь мої коментарі вплинули на ці перемовини.
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шо?😮 это он серьезно? похоже, серьезно... мания величия косит всю зеленую мешпуху
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07.12.2021 14:51 Ответить
Ну що, Ви ?! Це ж Сам Стефанчук, як скаже так і буде.
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07.12.2021 16:02 Ответить
Ага. У этого ходячего желудка предвидение может быть только одно - где и как побольше пожрать !
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07.12.2021 16:13 Ответить
спикер хорошо покушал и у него благодушное настроение
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07.12.2021 15:00 Ответить
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07.12.2021 15:01 Ответить
И после какой дозы кокса он будущее увидел?
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07.12.2021 15:01 Ответить
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07.12.2021 15:01 Ответить
Довбень, донедавна ми були за столом перемовин про нашу долю. Тепер займаємось ворожінням.
А потім ОП скаже, що то за нотатками найвпливовішого Байден вів перемовини, а потім подзвонив і відзвітував.
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07.12.2021 15:28 Ответить
"передбачення" це бачити наперед!
читаєм далі ..:"Спікер Руслан Стефанчук вважає, що потрібно дочекатися результатів переговорів президентів Америки та Росії, після чого Верховна Рада зможе сформувати свою позицію щодо цього."
хм........ десь тут у зекаманди логіка ділась
і ще одне Україна при Зеленійбанді перетворилась на такий "сильний суб'єкт", що її на зустріч і не запросили
і це я лише 2 абзаци з новини розібрав.
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07.12.2021 15:35 Ответить
Карабас Барабас, вот в этом вся ваша зелёная гнилая маланская сущность, если что то серьёзное делать - то только чужими руками! Как то не по украински… наши предки всего сами добивались. Сами строили, сами воевали, сами создавали…. А у нас сейчас сплошные договорняки, разводы, офшоры, бабло, предательства и др. Фигня…. Пробзділось щось в нашій країні….
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07.12.2021 15:44 Ответить
Народець (73%) такий мілкуватий, мерзопакосний, все шари-халяви чекає, ню-ню. Дурні повинні страждати. В результаті нажаль відгребем усі і по-повній.
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07.12.2021 16:07 Ответить
Шо, среди еврейства завелись мальфары??????
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07.12.2021 16:07 Ответить
Не мольфари, а юденрат.
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07.12.2021 16:09 Ответить
!!!!
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07.12.2021 16:15 Ответить
"юденрат" Who the Fuck Is That Guy?
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07.12.2021 19:15 Ответить
Неадекват? Стефанчук справді думає, що "якісь мої коментарі вплинули на ці перемовини". Путин і Байден протелепатили вангування якогось товстого телепня і перелякались
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07.12.2021 16:42 Ответить
 
 