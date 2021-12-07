"У нас есть оптимистичные предвидения", - Стефанчук о переговорах Байдена и Путина

Спикер Руслан Стефанчук считает, что нужно дождаться результатов переговоров президентов Америки и России, после чего Верховная Рада сможет сформировать свою позицию по этому поводу.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге в ВР во вторник.

Стефанчук признался, что общался с представителями МИД Украины на этот счет. "У нас есть оптимистичные предвидения. Но я бы очень не хотел, чтобы какие-то мои комментарии повлияли на эти переговоры. Давайте дождемся, пусть они пройдут", - отметил председатель ВР.

В то же время спикер подчеркнул, что хотел бы, чтобы на этих переговорах было донесено: "Украина – это субъект, который сам за себя принимает решение".

По словам спикера, для Украины важно после этих переговоров сформировать "свой подход и повестку дня". "Если для этого потребуется принятие каких-либо решений Верховной Радой, то для нее никогда не было проблемой изменить повестку дня, собраться на непленарное заседание, работать до ночи. Если эти решения нужны для благосостояния, для обеспечения национальной безопасности и территориальной целостности, Верховная Рада готова работать 24 на 7", - отметил Стефанчук.

Глава Верховной Рады уверен, что сегодня стоит вопрос не только территориальной безопасности Украины или Европы, но и принципов осуществления международной политики. "Они не могут быть избраны одной страной. Это гораздо больше и важнее для всего мира. Это вопрос мирового порядка. Я думаю, это то, что должно быть учтено в первую очередь во время этих переговоров", - добавил он.

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