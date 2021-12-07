Военные руководители НАТО собрались на экстренную встречу из-за стягивания российских войск на украинскую границу

Начальники генеральных штабов вооруженных сил стран НАТО провели виртуальную встречу для обсуждения ситуации, сложившейся в результате военного наращивания России вокруг Украины и более широких последствий таких действий.

Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"30 начальников штабов стран-союзниц собрались 6 декабря на виртуальную встречу Военного комитета для обсуждения вызовов, стоящих перед Альянсом, во всех оперативных пространствах и во всех географических регионах", – говорится в сообщении.

Как отмечается, военные руководители НАТО выслушали информацию верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО, а также помощника генерального секретаря по разведке и безопасности.

"Начальники штабов обменялись информацией для достижения общего понимания с целью усиления политики безопасности и обороны Североатлантического союза. Целью встречи было развить прозрачность среди союзников и согласовать текущие действия на национальном уровне и на уровне Альянса", – отмечается в обнародованном сообщении.

Как пояснили корреспонденту Укринформа в штаб-квартире Альянса, встреча начальников штабов была внеочередной.

Также читайте: НАТО должно разместить войска в Украине на ротационной основе, чтобы сдерживать РФ, - Болтон

"Мы обычно проводим несколько регулярных встреч начальников штабов в год, но эта встреча была внеочередной. Да, они обсуждали ситуацию, сложившуюся вокруг границ Украины, но не только ее. Задачей было оценить обстановку в более широком контексте. Потому что если акцентировать внимание только на одной теме (российского – ред.) военного наращивания вокруг Украины, можно упустить другие важные детали", – отметил в комментарии агентству официальный представитель Альянса.