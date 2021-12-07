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Военные руководители НАТО собрались на экстренную встречу из-за стягивания российских войск на украинскую границу

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Военные руководители НАТО собрались на экстренную встречу из-за стягивания российских войск на украинскую границу

Начальники генеральных штабов вооруженных сил стран НАТО провели виртуальную встречу для обсуждения ситуации, сложившейся в результате военного наращивания России вокруг Украины и более широких последствий таких действий.

Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"30 начальников штабов стран-союзниц собрались 6 декабря на виртуальную встречу Военного комитета для обсуждения вызовов, стоящих перед Альянсом, во всех оперативных пространствах и во всех географических регионах", – говорится в сообщении.

Как отмечается, военные руководители НАТО выслушали информацию верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО, а также помощника генерального секретаря по разведке и безопасности.

"Начальники штабов обменялись информацией для достижения общего понимания с целью усиления политики безопасности и обороны Североатлантического союза. Целью встречи было развить прозрачность среди союзников и согласовать текущие действия на национальном уровне и на уровне Альянса", – отмечается в обнародованном сообщении.

Как пояснили корреспонденту Укринформа в штаб-квартире Альянса, встреча начальников штабов была внеочередной.

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"Мы обычно проводим несколько регулярных встреч начальников штабов в год, но эта встреча была внеочередной. Да, они обсуждали ситуацию, сложившуюся вокруг границ Украины, но не только ее. Задачей было оценить обстановку в более широком контексте. Потому что если акцентировать внимание только на одной теме (российского – ред.) военного наращивания вокруг Украины, можно упустить другие важные детали", – отметил в комментарии агентству официальный представитель Альянса.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+5
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07.12.2021 15:21
+4
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07.12.2021 14:33
+3
НАРОДИ, ЯКИХ МОСКВА НАСИЛЬНО ПОЗБАВЛЯЛА СВОЄЇ БАТЬКІВЩИНИ - МАЮТЬ НИНІ ПОВНЕ

ПРАВО НАСИЛЬНО ВИСЕЛЯТИ МОСКАЛІВ ДО МОСКОВІЇ !!!
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07.12.2021 16:28
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На цій віртуальній зустрічі був присутній Яжепрєзідєнт, який потрапив через свій віртуальний канал, вірніше доріжку.))))
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07.12.2021 14:16 Ответить
Наверное хотят выразить термоядерную обеспокоенность
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07.12.2021 14:30 Ответить
Да нет, они просто хотят насадить твоего ***** на швабру, да поглубже
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07.12.2021 16:09 Ответить
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07.12.2021 14:33 Ответить
"30 начальників штабів..." - "У семи хазяйок хата не метена"...
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07.12.2021 14:34 Ответить
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07.12.2021 15:12 Ответить
ООООО!!!! Путин провел учения по всему миру!!!! И теперь сидит в кресле мнет яйца и смотрит телек с довольной ухмылкой!!!
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07.12.2021 15:20 Ответить
Да не в кресле оно сидит, а на бутылке, не путай
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07.12.2021 16:10 Ответить
да уж ! Помечтать то можно!!!
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07.12.2021 16:18 Ответить
тоже хочешь как ***** сидеть на бутылке?
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07.12.2021 21:11 Ответить
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07.12.2021 15:21 Ответить
Net nu achto, razve ne olenevod nuzhen dlja upravlenija stadom olenei, pod nazvanijem rasseiskije voiska. Tak chto vsio po pravilam, konechno ***** izdevajetsia nad svoimi generalami, no takova zhiznj, chevo tam uzhe.
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07.12.2021 15:57 Ответить
Та спросили бы у дермадента. Он бы и рассказал все как тупин ему велел.
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07.12.2021 15:24 Ответить
, а если правда, будет смешно? Экономика просядет, все станут невыездными, типа Крым будет.... Может Европа это и хочет, но для нас и детей будет мрачно в будущем. Посмотрите на Приднестровье, Абхазию, Осетию - какое будущее у граждан не признанных республик? Новый СССР, только с ворами, сбезпредельными силовиками, бандитами и безпринципным руководством.... , дешевым газом.... и полной занятостью на военно-промышленном комплексе
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07.12.2021 15:24 Ответить
Пусть оружие дают,чем столько болтать.
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07.12.2021 16:06 Ответить
Ллойд Остин глава Пентагона будучи в Киеве с визитом сказал ясно и коротко...Дадим все что нужно...
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07.12.2021 16:17 Ответить
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07.12.2021 16:19 Ответить
дадим татарам МЗДЫ!
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07.12.2021 17:50 Ответить
НАРОДИ, ЯКИХ МОСКВА НАСИЛЬНО ПОЗБАВЛЯЛА СВОЄЇ БАТЬКІВЩИНИ - МАЮТЬ НИНІ ПОВНЕ

ПРАВО НАСИЛЬНО ВИСЕЛЯТИ МОСКАЛІВ ДО МОСКОВІЇ !!!
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07.12.2021 16:28 Ответить
В Украине около 12 % русских- все они в уже в третьем поколении- татары, украинцы, евреи, беларусы, немцы - нет такой национальности. Нет ничего русского - ни территории,ни религии, ни культуры, ни языка. Эти 12% не понятно кто всегда хотели все и везде путём грабежа убийств , ассимиляции. В Конституции должна быть статья о депортации..Русский мир,, нужно переселить в Россию....Для недобитых регионалов, ОПЗЖ, прочих уродов - просторы Сибири,солнечная Калыма...
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07.12.2021 16:49 Ответить
хочу тебя расстроить, но далеко не все украинцы по крови - украинцы по духу.
И напротив, далеко не все русские украинцы - являются русскими по духу.
Спроси русских украинцев, воевавших в АТО.
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07.12.2021 17:52 Ответить
нет никаких русских украинцев. это бред. как и нет никаких русских, есть россияне, население эрэфии.

все это просто украинцы, на каком языке они бы не говорили. есть просто россиянскоговорящие украинцы. але це вже тимчасово. )
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07.12.2021 18:23 Ответить
рюзьгие, имя прилагательное - это фейк, нет такой национальности, нет такого этноса, это сборная солянка из вОнюшек да матрёх, забывших свои корни...
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07.12.2021 18:18 Ответить
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07.12.2021 18:19 Ответить
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07.12.2021 18:20 Ответить
Олег Беляков , согласен с тобой. У нас очень плохо обстоят дела с просвещением людей , да и чтобы просвещаться нужно как говориться,, чтобы видеть золотые сны нужно жить в золотом дворце,, Не нужно понимать фактически , но должно быть государство, сильное гражданское общество. Люди должны чувствовать своим здоровьем, желудком , стабильностью и предсказуемостью , жесткостью к внутренним врагам. Не трудно понять наш уровень почитав комментарии - мат, мычание являются основными аргументами.
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07.12.2021 18:16 Ответить
Военные руководители НАТО собрались на экстренную встречу из-за стягивания российских войск на украинскую границу Источник: https://censor.net/ru/n3303796
чёт мне показалось " обосрались "
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07.12.2021 18:29 Ответить
Что то мутное мутится, десятки статей о наступлении парашки на Украину, а из доказательств пара спутниковых снимков непонятно откуда
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07.12.2021 18:32 Ответить
это потому что ты на бутылке сидишь - вот у тебя и не сходится
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07.12.2021 21:12 Ответить
 
 