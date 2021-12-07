Стефанчук о затягивании с ликвидацией ОАСК: "Мы сейчас концентрируемся на мегаважных для государства решениях, касающихся бюджета и всего остального"

Вопросы ликвидации ОАСК обязательно будут поднимать в парламенте.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в Верховной Раде во вторник сказал спикер Руслан Стефанчук.

Говоря о том, почему законопроект о ликвидации ОАСК, который определен президентом как безотлагательный, до сих пор не рассмотрен парламентом, он подчеркнул: "Как формируется повестка дня Верховной Рады? Председатели комитетов предоставляют свои предложения, учитывая тот перечень имеющихся у них законопроектов. Учитывая этот список, мы формируем план. Мы видим, что он иногда составляет 30 законопроектов, иногда – 40. Мы сейчас стараемся не "выходить" на многие законопроекты. Но даже небольшое количество их не дает нам возможности, чтобы были рассмотрены все. Мы сейчас концентрируемся на мегаважных для государства решениях, касающихся бюджета и всего остального".

Спикер признался, что консультировался с коллегами из правоохранительного комитета по этому законопроекту.

По словам Стефанчука, его принятие повлияло бы на перезапуск ВСП и ВККС.

"После того, как эти учреждения будут перезагружены, у нас будет два реальных механизма отбора судей. Тогда мы сможем урегулировать уже и другие вопросы", - отметил он.

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Напомним, ранее Зеленский внес в Совет законопроект о безотлагательной ликвидации Окружного админсуда Киева.

Ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Позже СВР отстранила заместителя начальника управления Юрия Зонтова.