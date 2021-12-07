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Новости Политика Украины Судебная реформа
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Стефанчук о затягивании с ликвидацией ОАСК: "Мы сейчас концентрируемся на мегаважных для государства решениях, касающихся бюджета и всего остального"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Стефанчук о затягивании с ликвидацией ОАСК:

Вопросы ликвидации ОАСК обязательно будут поднимать в парламенте.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в Верховной Раде во вторник сказал спикер Руслан Стефанчук.

Говоря о том, почему законопроект о ликвидации ОАСК, который определен президентом как безотлагательный, до сих пор не рассмотрен парламентом, он подчеркнул: "Как формируется повестка дня Верховной Рады? Председатели комитетов предоставляют свои предложения, учитывая тот перечень имеющихся у них законопроектов. Учитывая этот список, мы формируем план. Мы видим, что он иногда составляет 30 законопроектов, иногда – 40. Мы сейчас стараемся не "выходить" на многие законопроекты. Но даже небольшое количество их не дает нам возможности, чтобы были рассмотрены все. Мы сейчас концентрируемся на мегаважных для государства решениях, касающихся бюджета и всего остального".

Спикер признался, что консультировался с коллегами из правоохранительного комитета по этому законопроекту.

По словам Стефанчука, его принятие повлияло бы на перезапуск ВСП и ВККС.

"После того, как эти учреждения будут перезагружены, у нас будет два реальных механизма отбора судей. Тогда мы сможем урегулировать уже и другие вопросы", - отметил он.

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Напомним, ранее Зеленский внес в Совет законопроект о безотлагательной ликвидации Окружного админсуда Киева.

Ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Позже СВР отстранила заместителя начальника управления Юрия Зонтова.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+10
Есть дела поважней.
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07.12.2021 14:24
+9
Мегаважлывый провал ДОЗа? Ракетной программы? Денежного обеспечения военнослужащих в воюющей стране? Да, вы очень занятые перцы, нечего возразить.
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07.12.2021 14:22
+6
Шо то є всьо інше?
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07.12.2021 14:21
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Шо то є всьо інше?
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07.12.2021 14:21 Ответить
Табу.
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07.12.2021 14:23 Ответить
Поскидати блєядєй в шахти, щьб народ не мучився.
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07.12.2021 14:41 Ответить
ХРЯК прохрюкал о своем свинарнике !
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07.12.2021 16:05 Ответить
Двойное гражданство ....
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07.12.2021 14:46 Ответить
Ну от то от всьо, всьо ото. І не тільки ото от, як і оце, і не тільки ото і ось оце, але і взагалі ВСЬО!
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07.12.2021 14:50 Ответить
Зеленый боров уже рассказал. Они заняты упорядочиванием национальных и профессиональных праздников. Народ у нас много празднует.
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07.12.2021 15:17 Ответить
Мегаважлывый провал ДОЗа? Ракетной программы? Денежного обеспечения военнослужащих в воюющей стране? Да, вы очень занятые перцы, нечего возразить.
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07.12.2021 14:22 Ответить
Есть дела поважней.
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07.12.2021 14:24 Ответить
судя по глазам - только закинулась абизяна
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07.12.2021 15:12 Ответить
Торговали - веселились, подсчитали - прослезились. Атак пели соловьями...
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07.12.2021 14:22 Ответить
Порахували надбане за 2 роки бабло, і аж дух від захвату в зєбєнєй перехопило.
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07.12.2021 14:42 Ответить
Хто тебе питає, пісюн? Питання у тому, чому досі не виконано вєлєніє вашого головзєблана?
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07.12.2021 14:23 Ответить
Тобто вовчий суд - то є неважливо? Задовбав вже, зелений боров.
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07.12.2021 14:23 Ответить
Пристають до зеленських, стефанчуків із цим вовчим судом....
Це ж найзручніший, ручний суд для ОПи.
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07.12.2021 14:24 Ответить
Дотурборежимились.
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07.12.2021 14:25 Ответить
Кнур смердячий, ***...
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07.12.2021 14:29 Ответить
Глядя на "новые литца", ловлю себя на мысли, что рыговские хлебальники на фоне этих смотрелись бы, как античные профили
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07.12.2021 14:38 Ответить
Це не на часі. Це 2049 рік.
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07.12.2021 14:51 Ответить
В годы войны ,Парламент нужно распустить, а депутатов и их помощников отправить на фронт, придумал понимаешь затяжку
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07.12.2021 15:06 Ответить
Стефанчук- это просто кожаный мешок с дер@мом. Жилишные проблемы решил. Ничтожество...
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07.12.2021 15:55 Ответить
Ну звісно, а як же без ручного суду на гачку коли рішалово "мегаважливих питань".
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07.12.2021 16:28 Ответить
 
 