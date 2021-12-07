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Песков о военной помощи США в случае вторжения РФ в Украину: Это "лишено здравого смысла"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Песков о военной помощи США в случае вторжения РФ в Украину: Это

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "лишенными здравого смысла" заявления о том, что США в случае вторжения РФ в Украину предоставит военную помощь союзникам на восточном фланге НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс".

"Давайте не будем. Очень много эмоциональных заявлений. Эти заявления дезориентированные, они лишены здравого подхода", - сказал Песков журналистам.

На просьбу отреагировать на очередные предупреждения из Вашингтона накануне переговоров, Песков сказал: "Смысл разговаривать есть в любом случае. На этом основывается дипломатическое мировоззрение президента Путина, он готов к разговору".

На публикацию в СМИ о подготовке новых жестких санкций в отношении РФ Песков сказал: "Если я не ошибаюсь, это опубликовала телекомпания CNN. Я не знаю, утка ли это или целенаправленный слив. Я не стал бы на это реагировать".

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"Сейчас много правдивого, много лживого публикуется. Никаких косвенных подтверждений от Белого дома (нет. - Ред.), поэтому ничего сказать не могу", - сообщил Песков.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+55
Ви ж допомагаєте шахтьорам, а Штати допоможуть нам. Чим не вдоволений?
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07.12.2021 14:27
+53
Перефразируя на бытовуху - то есть, когда тебе бьют не за что в морду - давать сдачу быдлу- это противодействие лишенное всякого здравого смысла?????
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07.12.2021 14:47
+47
Письков как письков. очередной пердь в лужу.
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07.12.2021 14:25
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Слухати, що кажуть ці поїхавші свинособаки - себе не поважати
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07.12.2021 21:31 Ответить
Цей щур з бігаю чим поглядом уже давно втратив глузд разом зі своїм царем.
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08.12.2021 09:11 Ответить
Таньчин чоловік(пЄсков) працює у офісі, де всі, починаючи з його шефа-пИні й закінчуючи ним самим намагаються видавати БАЖАНЕ за ДІЙСНІСТЬ. У психології та психіатрії подібне явище зветься ПСЕВДОЛОГІЄЮ і є варіантом перебігу паранойїдальної шизофренії.
При цій патології у хворих не знижується рівень інтелекту, але на перше місце виходить МОТИВАЦІЯ.
А в данному разі мотивацією є т.з. "русизм".

"Русизм-это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности. Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе…
Принцип действия-уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли.
Отличается шизофренической формой мании мирового господства.
Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах.
Русизму характерен постоянный политический юридико правовой и идеологический терроризм"(Джохар Дудаев).

"Людина може залишити підворітню. Але підворітня людину-НІКОЛИ!"
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16.12.2021 22:42 Ответить
Як для кого, пане Пєсков. У вас і так глузду немає, а Україні будь-яка допомога зайвою не буде...
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22.12.2021 10:37 Ответить
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