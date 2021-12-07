Песков о военной помощи США в случае вторжения РФ в Украину: Это "лишено здравого смысла"
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "лишенными здравого смысла" заявления о том, что США в случае вторжения РФ в Украину предоставит военную помощь союзникам на восточном фланге НАТО.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс".
"Давайте не будем. Очень много эмоциональных заявлений. Эти заявления дезориентированные, они лишены здравого подхода", - сказал Песков журналистам.
На просьбу отреагировать на очередные предупреждения из Вашингтона накануне переговоров, Песков сказал: "Смысл разговаривать есть в любом случае. На этом основывается дипломатическое мировоззрение президента Путина, он готов к разговору".
На публикацию в СМИ о подготовке новых жестких санкций в отношении РФ Песков сказал: "Если я не ошибаюсь, это опубликовала телекомпания CNN. Я не знаю, утка ли это или целенаправленный слив. Я не стал бы на это реагировать".
"Сейчас много правдивого, много лживого публикуется. Никаких косвенных подтверждений от Белого дома (нет. - Ред.), поэтому ничего сказать не могу", - сообщил Песков.
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При цій патології у хворих не знижується рівень інтелекту, але на перше місце виходить МОТИВАЦІЯ.
А в данному разі мотивацією є т.з. "русизм".
"Русизм-это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности. Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе…
Принцип действия-уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли.
Отличается шизофренической формой мании мирового господства.
Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах.
Русизму характерен постоянный политический юридико правовой и идеологический терроризм"(Джохар Дудаев).
"Людина може залишити підворітню. Але підворітня людину-НІКОЛИ!"