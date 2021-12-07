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Нормандский формат должен снова начать действовать, - будущий канцлер ФРГ Шольц

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Нормандский формат должен снова начать действовать, - будущий канцлер ФРГ Шольц

Будущий канцлер Германии Олаф Шольц считает, что нормандский формат снова должен стать действенным инструментом урегулирования кризиса на востоке Украины.

"Нужно сделать так, чтобы "нормандский формат" снова возымел действие... В остальном мы поставили себе цель, чтобы Украина оставалась транзитной страной для газа. И мы будем стремиться к этому и впредь", - сказал Шольц журналистам в Берлине во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее Ангела Меркель неоднократно говорила, что сожалеет, что до окончания срока ее полномочий не удалось провести еще один саммит в "нормандском формате".

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"Нормандский формат" ("нормандская четвёрка") - группа руководителей четырёх стран (Германии, России, Украины и Франции) по урегулированию ситуации на востоке Украины. Образован на встрече глав Германии, Франции, России и Украины 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция) во время празднования 70-й годовщины высадки союзников (1944).

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+12
Адольфовна так старалась что аж сожалеет...
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07.12.2021 14:46
+12
Цей формат нікчемний. Настав час єдино правильного формату - Будапештського, тобто питанням агресії рф повинні займатись підписанти-гаранти, включаючи мордор, який цей договір порушив і має нести відповідальність.
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07.12.2021 14:49
+5
Булапештский Меморандум подписанный Кучмой 5 декабря 1994 года оказался дерьмом...Братский договор Украина-РАБссия 1997 года Кучма-Ельцин оказался дерьмом...Минские соглашения Ведмедчук-Кучма-Зурабов оказались дерьмом...,Нормандский формат и формула Штайнмайера в таком же дерьме...

Не многовато ли возни возле Мавзолейных Крыс...
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07.12.2021 15:42
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"... форум знову повинен розпочати.." масрубувати?
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07.12.2021 14:44 Ответить
Пошёл ты нахер шольц, вместе со своим форматом
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07.12.2021 16:05 Ответить
Має ! Тільки без Німеччини !
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07.12.2021 14:45 Ответить
Адольфовна так старалась что аж сожалеет...
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07.12.2021 14:46 Ответить
Цей формат нікчемний. Настав час єдино правильного формату - Будапештського, тобто питанням агресії рф повинні займатись підписанти-гаранти, включаючи мордор, який цей договір порушив і має нести відповідальність.
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07.12.2021 14:49 Ответить
Знов за рибу гроші (с)
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07.12.2021 15:11 Ответить
Булапештский Меморандум подписанный Кучмой 5 декабря 1994 года оказался дерьмом...Братский договор Украина-РАБссия 1997 года Кучма-Ельцин оказался дерьмом...Минские соглашения Ведмедчук-Кучма-Зурабов оказались дерьмом...,Нормандский формат и формула Штайнмайера в таком же дерьме...

Не многовато ли возни возле Мавзолейных Крыс...
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07.12.2021 15:42 Ответить
Порохоботьі , последний раз предупреждаю ! Я не потерплю нападок на необходимьій Украине Нормандский формат , и , исполняя волю Порошенко П.А. , буду банить вас вместе с "путинскими портянками" , беспощадно !
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07.12.2021 15:46 Ответить
Зелёноговнистый, сдёрни отсюда
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07.12.2021 16:07 Ответить
Він не зеленоголовий! Він вульгарна кацапська свинособака.
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07.12.2021 20:10 Ответить
Ивашин,не будь дебилоидом... Поезд ушел...
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07.12.2021 15:53 Ответить
Ты еще хрюкни что братский договоро МОЛОТОВ-Риббетроп был согласован со Степаном Бандерой и Петром Порошенко в далеком августе 1939 года....
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07.12.2021 15:57 Ответить
нормандський формат має діяти і дальше,щоб підтримувати війну в Україні, котру в Мінську створили по вказівці Путіна ,німецька подруга Путіна-Меркель і куплений француз Оланд.
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07.12.2021 18:05 Ответить
Прекрасний формат - Україна, ворог та його союзники😫
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07.12.2021 19:35 Ответить
Редакторы! Если вы пишете о своей стране, то именно ЕЕ ставят на первое место в списке перечисляемых стран.
УКРАИНА - а потом все остальные, включая даже капец крутые.
Это общепринятая практика и в новостях и в официальных документах.
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07.12.2021 20:04 Ответить
В сраку ті "мінскіє договорьонности" і падлу Швайнмайера туди ж. Що це за "документ", яким якесь нахабний кацапський чорт ***** з калантарянами крутять, як хочуть, а весь дєрмократично-ліберастний світ їм ********. До тих пір, поки те гівно з назвою "мінскіє договорьонности" не буде відкинуте, ***** буде хаміти все більше і більше і в кінці кінців в деменційному угарі шарахне по світу ядерним дрючком. Недарма ж він за останні два роки провів чистку в РВСН - прибрав всіх, хто чисто теоретично міг не виконати злочинний наказ по знищенню цивілізації.
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07.12.2021 20:08 Ответить
Мало нам было Штайнмайера, не хватает еще Шольца... Лучше бы шмайсерами помогли!
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07.12.2021 21:32 Ответить
 
 