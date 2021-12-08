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Полис будет покрывать расходы на лекарства на 20 тыс. грн: в Украине запускают пилотный проект по фармакологическому страхованию

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Полис будет покрывать расходы на лекарства на 20 тыс. грн: в Украине запускают пилотный проект по фармакологическому страхованию

Министерство здравоохранения совместно с объединениями страховых организаций и ПриватБанком запускают пилотный проект фармацевтического страхования.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время подписания соответствующего Меморандума между Минздравом, Комитетом ВР по вопросам здоровья нации, объединениями страховых организаций и ПриватБанком, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам нужно урегулировать процесс, который происходит с тем лекарством, которое не попадает в программу "Доступные лекарства". Чтобы это урегулировать, мы обратились к страхователям, чтобы вместе с ними запустить в Украине "пилот", который позволит обеспечить так называемую фармацевтическую страховку, покрывающую расходы на амбулаторное лечение, если врач выпишет рецепт пациенту", - сказал Ляшко.

По его словам, пилотный проект охватит шесть городов: Киев, Одессу, Харьков, Запорожье, Сумы и Ривне. Страховка обойдется в 120 грн в месяц, годовой страховой полис будет покрывать расходы на лекарства на 20 тыс грн. Получить лекарство по страховке можно только по рецепту врача.

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Ляшко подчеркнул, что украинцы, лечясь на амбулаторном этапе, кроме назначений врачей в рамках программы "Доступные лекарства", покупают в аптеках дополнительно лекарства на сумму около 60 млрд грн, и по оценкам Минздрава, 50% из этих препаратов не являются необходимыми для лечения.

"Это (пилотный проект – ред.) нужно для того, чтобы уменьшить расходы, которые несет население, покупая лекарственные средства, не входящие в программу "Доступные лекарства" при амбулаторном лечении. А также для того, чтобы люди не покупали лекарства без доказанной эффективности", – отметил министр.

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По его словам, в 2022 году параллельно с этим проектом будет запущен электронный рецепт, электронный реестр лекарственных средств и оцифрованные электронные протоколы.

"Это для того, чтобы тот, кто выписывает рецепт, сразу подтягивал и протокол, и действующее вещество (лечебного средства — ред.), и все это в электронном рецепте приходило в аптеку. Это позволит нам уменьшить необоснованные назначения, которых нет в протоколе, и мы будем четко понимать, какие препараты нам нужно вводить в "Доступное лекарство" в первую очередь", - отметил Ляшко.

Он добавил, что проект в случае его успешности будет масштабироваться на всю страну, но со стороны государства также предполагается расширение программы "Доступные лекарства".

К подписанию меморандума с Минздравом присоединились Национальная ассоциация страховщиков Украины, Лига страховых организаций, Ассоциация Страховой бизнес и ПриватБанк. Страховой полис можно будет оформить со следующего года через Приват24 или в одной из входящих в эти объединения компаний.
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Топ комментарии
+8
Я так понимаю наша власть таки задалась целью извести народ под корень. Причем делает это ускоренными темпами. Заметил одну неприятную особенность. Как только власть берется что-либо урегулировать в избранной области или направлении, то практически сразу же там наступает полная задница.
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07.12.2021 15:09
+6
Страховая компания вывернет пациента наизнанку прежде, чем подпишет договор. Гипертонику скорее всего доступны будут средства от поноса, запора, кашля. Мочегонные, препараты калия, магния, гликозиды конечно же нет.
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07.12.2021 15:05
+5
спасибо, не надо... заплатишь за полис а потом 90% нормальных лекарств не будут покрываться либо по полтаблетки покроют...
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07.12.2021 15:10
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А если я регулярно при гипертонии, по назначению врача принимаю лекарств на полторы тысячи в месяц, меня застрахуют за 120 гривен?
Дебилы, мля
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07.12.2021 14:54 Ответить
не страхуйся, дебіл який цитатки в лаврова вихватує
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07.12.2021 15:27 Ответить
О, зебильчик хочет лечиться на шару)))
Ну ну))
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09.12.2021 09:28 Ответить
Страховая компания вывернет пациента наизнанку прежде, чем подпишет договор. Гипертонику скорее всего доступны будут средства от поноса, запора, кашля. Мочегонные, препараты калия, магния, гликозиды конечно же нет.
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07.12.2021 15:05 Ответить
для початку то будe нe погано чи нi?
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07.12.2021 15:22 Ответить
Я так понимаю наша власть таки задалась целью извести народ под корень. Причем делает это ускоренными темпами. Заметил одну неприятную особенность. Как только власть берется что-либо урегулировать в избранной области или направлении, то практически сразу же там наступает полная задница.
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07.12.2021 15:09 Ответить
+ .. я прочел только поверхностно эту тему и понял одно - хотят твари лечить всех ТОЛЬКО по протоколам с верху !!! т.е. чем лечить и как они уже решили за нас... и ты сам себе по своему усмотрению медикаменты куй сможешь себе купить..пздц
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08.12.2021 00:15 Ответить
да, ты прав
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08.12.2021 01:16 Ответить
Я давно пишу, что Ляшко убийца украинцев. Надеюсь вы хоть скоро в это поверите...
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08.12.2021 01:19 Ответить
спасибо, не надо... заплатишь за полис а потом 90% нормальных лекарств не будут покрываться либо по полтаблетки покроют...
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07.12.2021 15:10 Ответить
так они вообще хотят сделать все эффективные лекарства по рецепту, ты нормальные и не купишь больше сам...
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08.12.2021 01:18 Ответить
снова финансирование фарм компаний через бюджет, деньги налогоплательщиков Украины..
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07.12.2021 15:17 Ответить
Самого главного зеленый министр не сказал. Кто будет платить за страховку? Сами пациенты? Платить деньги-а потом пытаться попасть на прием к семейному врачу( на Позняках в Киеве от недели и дольше, или нагло переть в живую очередь, где куча стариков пришли на прием), потом минимум 2 недели ждать записи к специалисту, унижаться и заглядывать в глаза "спициалисту", шоб оно тебе беплатного аспирину выписало? Шо-то болеть перехотелось, совсем, не то шо еще и страховаться..
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07.12.2021 15:26 Ответить
И десять тысяч долларов в 2035ом году !!!!!!!!!!!!!!!
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07.12.2021 16:00 Ответить
Опа новый лохотрон, уже даже не стесняются. Ану лошарики навались - покупай страховочку!!!!
Государство вместо того чтобы создать нормальную систему здравоохранения - ежегодно перечислять какую то сумму на виртуальный счет каждого украинца и пусть бы он сам там накапливал средства в нужной валюте. И пусть бы он сам на часть этой суммы выбирал и оплачивал терапевта. Остальная же часть была накопительной на случай лечения (операции, лечения онкологии, покупка лекарств и т.д.). Но вместо этого МОЗу создала охерительный лохотрон.
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07.12.2021 17:37 Ответить
фармомафия не простит таких выпадов
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08.12.2021 01:40 Ответить
...ну, что пацанята? Еще "удавочка" не шеечке? Еще их много будет!
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08.12.2021 04:47 Ответить
Ляшко заготовил себе израильский паспорт ?
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08.12.2021 07:43 Ответить
Ну тут есть как плюсы так и минусы, во многих странах страховщики отсеивают Бады и плацебо. Которые так любят назначать врачи. У нас из-за коррупции страховщики думаю будут в доле.
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08.12.2021 09:21 Ответить
 
 