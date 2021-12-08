Полис будет покрывать расходы на лекарства на 20 тыс. грн: в Украине запускают пилотный проект по фармакологическому страхованию
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Министерство здравоохранения совместно с объединениями страховых организаций и ПриватБанком запускают пилотный проект фармацевтического страхования.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время подписания соответствующего Меморандума между Минздравом, Комитетом ВР по вопросам здоровья нации, объединениями страховых организаций и ПриватБанком, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нам нужно урегулировать процесс, который происходит с тем лекарством, которое не попадает в программу "Доступные лекарства". Чтобы это урегулировать, мы обратились к страхователям, чтобы вместе с ними запустить в Украине "пилот", который позволит обеспечить так называемую фармацевтическую страховку, покрывающую расходы на амбулаторное лечение, если врач выпишет рецепт пациенту", - сказал Ляшко.
По его словам, пилотный проект охватит шесть городов: Киев, Одессу, Харьков, Запорожье, Сумы и Ривне. Страховка обойдется в 120 грн в месяц, годовой страховой полис будет покрывать расходы на лекарства на 20 тыс грн. Получить лекарство по страховке можно только по рецепту врача.
Ляшко подчеркнул, что украинцы, лечясь на амбулаторном этапе, кроме назначений врачей в рамках программы "Доступные лекарства", покупают в аптеках дополнительно лекарства на сумму около 60 млрд грн, и по оценкам Минздрава, 50% из этих препаратов не являются необходимыми для лечения.
"Это (пилотный проект – ред.) нужно для того, чтобы уменьшить расходы, которые несет население, покупая лекарственные средства, не входящие в программу "Доступные лекарства" при амбулаторном лечении. А также для того, чтобы люди не покупали лекарства без доказанной эффективности", – отметил министр.
По его словам, в 2022 году параллельно с этим проектом будет запущен электронный рецепт, электронный реестр лекарственных средств и оцифрованные электронные протоколы.
"Это для того, чтобы тот, кто выписывает рецепт, сразу подтягивал и протокол, и действующее вещество (лечебного средства — ред.), и все это в электронном рецепте приходило в аптеку. Это позволит нам уменьшить необоснованные назначения, которых нет в протоколе, и мы будем четко понимать, какие препараты нам нужно вводить в "Доступное лекарство" в первую очередь", - отметил Ляшко.
Он добавил, что проект в случае его успешности будет масштабироваться на всю страну, но со стороны государства также предполагается расширение программы "Доступные лекарства".
К подписанию меморандума с Минздравом присоединились Национальная ассоциация страховщиков Украины, Лига страховых организаций, Ассоциация Страховой бизнес и ПриватБанк. Страховой полис можно будет оформить со следующего года через Приват24 или в одной из входящих в эти объединения компаний.
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Дебилы, мля
Ну ну))
Государство вместо того чтобы создать нормальную систему здравоохранения - ежегодно перечислять какую то сумму на виртуальный счет каждого украинца и пусть бы он сам там накапливал средства в нужной валюте. И пусть бы он сам на часть этой суммы выбирал и оплачивал терапевта. Остальная же часть была накопительной на случай лечения (операции, лечения онкологии, покупка лекарств и т.д.). Но вместо этого МОЗу создала охерительный лохотрон.