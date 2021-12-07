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энергетика (2036) Укрэнерго (440) Atlantic Council (16)

Украина не избавится от влияния РФ из-за долгового скандала Кабмина в секторе зеленой энергетики, - Atlantic Council

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Украина не избавится от влияния РФ из-за долгового скандала Кабмина в секторе зеленой энергетики, - Atlantic Council

Кабинет Министров Украины не в состоянии решить кризис долгов в секторе возобновляемой энергетики, что помогает России наращивать свое энергетическое влияние на страну с помощью угля и газа.

Об этом в эфире канала Украина 24 заявил Ариель Коэн, член Atlantic Council.

"Украина производит достаточно большое количество альтернативной электроэнергии из солнца и ветровых ресурсов", - сказал Коэн.

По его словам, правительство вместо того чтобы выстроить тарифную политику в отрасли таким образом, чтобы дальше можно было развивать ее – создает проблемы. "Россия пока ветер и солнце не контролирует. В отличие от угля и газа. Так развивайте (зеленую энергетику – ред.)! Но нет, просходят какие-то недоплаты, сумбур с тарифами… Не в состоянии правительство сделать это так как нужно", - подчеркнул политолог.

Напомним, что в ноябре НЭК "Укрэнерго" у европейских инвесторов, включая ЕБРР, привлек 825 млн евро за счет размещения еврооблигаций. Деньги были перечислены госпредприятию "Гарантированный покупатель" для погашения долгов перед производителями "зеленой" электроэнергии.

12 ноября платежные поручения на сумму 19,3 млрд грн от "Гарантированного покупателя" были переданы в Ощадбанк, чтобы осуществить расчеты с предприятиями ВИЭ.

13 ноября, в выходной день, Кабмин в срочном порядке назначил другого руководителя "Гарантированного покупателя", который остановил платежи на сумму 3 млрд грн в адрес ДТЭК ВИЭ. Никаких четких и аргументированных объяснений об остановке платежей в адрес ДТЭК ВИЭ со стороны "Гарантированного покупателя", Ощадбанка и властей не было. Это говорит о том, что решение о невыплате заведомо политическое и прямо противоречит всем обязательствам Украины перед европейскими инвесторами, которые приобрели еврооблигации НЭК "Укрэнерго".

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+12
Статьей приручают, что закупки энергоносителей будут продолжаться у параши напрямую!!!
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07.12.2021 15:12
+11
А давайте построим 4-5 новых атомных электростанций. И проблема будет решена.
Где взять денег? В тарифе заложена амортизация оборудования АЭС, за 30 лет должно накопиться ...
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07.12.2021 15:29
+9
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07.12.2021 15:19
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Правила форума Совет форумчан
упоротые со своими космическими тарифами
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07.12.2021 15:08 Ответить
Зрозуміло, що Яник приймав закон про дежгарантії космічної ціни до 2030 року для зєльоної єнергетики в 2010році. В зєлі було вже 2,5 роки щоб його анулювати. І не чухається.
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07.12.2021 15:15 Ответить
Колаборанти і зрадники ж2 на всіх щаблях влади борються проти українців.
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07.12.2021 15:15 Ответить
Краще у кацапів купувати. Дешево


"За його словами, уряд замість того, щоб вибудувати тарифну політику в галузі таким чином, щоб далі можна було розвивати її, - створює проблеми.
"Росія поки що вітер і сонце не контролює. На відміну від вугілля та газу. Так розвивайте (зелену енергетику, - ред.)! Але ні, проходять якісь недоплати, сумбур із тарифами… Не в змозі уряд зробити це так, як треба", - наголосив політолог."
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07.12.2021 15:15 Ответить
Вони зовсім не космічні. Якщо порівняти середню зарплату в УРСР у 1985р, коли ще в магазинах більш-менш щось було з теперішньою в Україні то матимемо співвідношення 1/100.
Нагадаю, що тоді 1квт/год електроенергії коштував 4 коп, тобто в теперішньому еквіваленті 4грн.
Сумарний платіж за 3К квартиру складав 16р квартплата + 8р. електроенергія, пересічно 24р, або в теперішньому еквіваленті 2400 грн. Я зараз плачу навіть менше, якщо те, що плачу за опалення протягом 5 місяців, рівномірно розподілити на 12 місяців.
Тому годі розповідати про "тарифний геноцид". Так, платити нікому не хочеться, всім хочеться на шару, але якщо поглянути правді у вічі, то суми не критичні.
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07.12.2021 15:20 Ответить
Статьей приручают, что закупки энергоносителей будут продолжаться у параши напрямую!!!
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07.12.2021 15:12 Ответить
Зелёная энергия для народа, а не наоборот. Задолбали страшилками и угрозами.
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07.12.2021 15:18 Ответить
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07.12.2021 15:19 Ответить
Время от времени разгоняется волна злобы и ненависти к кому-то или к чему-то. Позже выясняется: волну разгоняет ФСБ с Путиным. / Политика украинских властей по финансовому шантажу инвесторов в возобновляемую энергетику выгодна Путину, который является ярым противником "зеленой" энергетики.
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07.12.2021 15:20 Ответить
Фінансовий шантаж був застосований до самого великого і "західного" інвестора - Ахметова. Ахметов має борги перед державою і не збирається їх платити. https://finbalance.com.ua/news/dtek-zayaviv-pro-borh-harpoka-u-zelenskoho-nahadali-pro-borh-dtek-pered-ukrenerho
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07.12.2021 17:02 Ответить
Госкомпания "Центрэнерго" испытывает финансовые трудности с закупкой угля . Почему: Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. / Организованная "слугой народа " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн/"Центрэнерго" почти полностью заменило уголь госшахт газом Коломойского/ Блоки АЭС останавливаются из-за падения потребления, - Герус/ Лукашенко заявил о поставках электроэнергии в Украину по просьбе Зеленского./ Герус придумал остановку блоков ТЭС ДТЭК для защиты импорта электроэнерги из России /понятие "зеленая металлургия" было заложено исключительно в интересах Пинчука и экономит ему $ 12-15 млн ежегодно/ Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского /Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов/ Фонд госимущества подтвердил вывод 4 млрд грн из "Центрэнерго" в пользу Коломойского/ Но виноваты не воры Коломойский , Пинчук и примкнувший к ним Ахметов. Виновата зелёная энергетика. Все знают.
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07.12.2021 17:08 Ответить
Даже когда я перну в кабинете, я заню , что это все по наущению кагабе и пуйлуши скрепахода. Очень боюсь обосраться - это уже будет пошесть от ихнева СВР.
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07.12.2021 17:05 Ответить
Рулет из пуйлуши когда будет, тогда весь мир вздохнет спокойно. А так пока весь мир его агенты.
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07.12.2021 17:29 Ответить
Страна ещё лет 10 будет кровью выхаркивать и избавляться от рыгонаследия воровских ПР-БПП-ПЕСов

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07.12.2021 15:21 Ответить
как только выхаркнет зеленую соплю, станет легче
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07.12.2021 15:25 Ответить
Воровские порядки не вернутся, даже не ждите. Ваши времена уходят

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07.12.2021 15:37 Ответить
ваши времена уйдут вместе с зелей
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07.12.2021 15:39 Ответить
Чем чаще меняться будет Президент, тем стране пока лучше. Достали уже вы, цепляющиеся воры

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07.12.2021 15:45 Ответить
ты ,зесрань,был бы прав,если бы не был кретином и был способен голосовать ,в войну, ради страны,а не за откровенных дегенератов
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07.12.2021 16:19 Ответить
Почему, если чел. - избиратель Януковича-Порошенко, то всегда обязательно гопник?

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07.12.2021 16:21 Ответить
Потому что каждая зеголосилка -полный кретин и понимает только язык гопников)по другому до вас,дегенератов ,не доходит -пока вас не заставишь сожрать свое дерьмо
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07.12.2021 16:25 Ответить
на языке гопников трите у себя малине, гопники

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07.12.2021 16:28 Ответить
сказал гопник криворогатый
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07.12.2021 16:29 Ответить
так тебя никто и не звал в нашу"малину",зесрань)
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07.12.2021 16:31 Ответить
Так не лезьте ко мне со своими проблемами и горестями. Я-то вас инициативно не трогаю

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07.12.2021 16:34 Ответить
Почему сторонники Зе - клинические дауны?
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07.12.2021 16:28 Ответить
В твоем вопросе уже заложены сомнения в твоем разуме.
Ты сам не знаешь причин называть людей больными, но называешь.
Типичный самоуверенный в своей правоте дурак, ничего не знающий на самом деле.
Даунизм, это действительно болезнь, гентическая аномали, не приведи Господи с ней столкнуться в реале.
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07.12.2021 20:24 Ответить
Спасибо за развёрнутый ответ. В вашем случае жаль, что вы не даун, это было бы оправданием патологической глупости
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07.12.2021 21:41 Ответить
"ради страны,а не за откровенных дегенератов" - офигевших от жадности дегенератов, добавлю.
Потому-то народ и дал смачного пинка скомпрометировавшему себя до упора вору Порошенке

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07.12.2021 16:27 Ответить
Теперь мы дадим пинка тебе с твоей зекрысой)жизнь у тебя боль,дегенерат)
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07.12.2021 16:30 Ответить
Воровские времена ушли навсегда. Законспектируй

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07.12.2021 16:31 Ответить
))))ты мне это расскажи ,когда тебя сделаем не до гражданином без права голоса ,как в странах Балтии
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07.12.2021 16:33 Ответить
"Мы" - это избиратели Януковича-Порошенко?

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07.12.2021 16:35 Ответить
Избиратели овоча -такая же совковая отрыжка как и ты,поэтому тоже голосили против Украины с тобой вместе)
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07.12.2021 16:37 Ответить
Ты привёл Януковича в Президенты. Крым верни и убитых

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07.12.2021 16:43 Ответить
Я ж говорю ,все зеголосилки -полные кретины)
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07.12.2021 17:00 Ответить
Что не так, враг?

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07.12.2021 17:09 Ответить
Ну быть врагом зескота -это гордо)
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07.12.2021 17:13 Ответить
Вы заодно враг, сдавший Крым путём выбора стране в Президенты Януковича, а не Тимошенко (со второй настоятельной просьбы Путена)

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07.12.2021 17:15 Ответить
Та плевать я хотела на то голосование -тюлька ржала как конь на пару с пуйлом с Грузии-за одно это вас,кретинов,как и овощных ,поддерживать не собиралась)и не ошиблась -вона шо овоч -вопила благим матом на Турчинова,чтоб даже не пытались никак в Крыму сопротивляться )так что со всех сторон ты кретин
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07.12.2021 17:22 Ответить
Такие, как вы, протывсихи и привели со второй просьбы Путена - в 2010м урку Януковича в Президенты. А теперь корчите из себя записных патриотов.
Крым верни и оживи убитых, вражина
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07.12.2021 17:26 Ответить
Это ты привел овоча ,т к спецом не голосовал за Ющенко,чтоб пуйло на нас напало)
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07.12.2021 17:28 Ответить
1. Ющенко скомпрометировал себя до 5%
2. В решающем туре 2010 года фамилии Ющенко в бюллетене не было. Законспектируй, вражина.
А были Янукович и Тимошенко. Согласно арифметике для третьего класса с картинками, тот, кто на самом деле не хотел, чтобы президентом стал Янукович, обязан был отдать свой голос за Тимошенко.

Такие, как вы-протывсихи, привели войну в нашу страну. Законспектируй это, вражина.

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07.12.2021 17:34 Ответить
Что овоч,что вона -одно и тоже -оба любы пуйлу были)так что вы,кретины,только и можете задвигать украинских президентов ,выберая дегенератов
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07.12.2021 17:38 Ответить
"выберая " - гопник малограмотный

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07.12.2021 17:40 Ответить
А ты кретин,который вечно голосит за пуйловских )
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07.12.2021 17:41 Ответить
Вы - это избиратели Януковича-Зеленского
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07.12.2021 16:39 Ответить
Я - избиратель Тимошенко.

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07.12.2021 16:41 Ответить
В параллельной вселенной?
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07.12.2021 16:50 Ответить
На выборах

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07.12.2021 17:28 Ответить
Бредишь?
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07.12.2021 17:43 Ответить
)))))))и как же ты,болезный,умудрился за вону во втором туре проголосить?вопрос риторический,зесрань
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07.12.2021 17:02 Ответить
Ну, ты-то выиграл и мы в результате потеряли Крым, пол-Донбасса, море убитых и идёт бесконечная война. Усохни, враг

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07.12.2021 17:09 Ответить
Тебя папа через сраку родил ,как заправского кацапа )
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07.12.2021 17:17 Ответить
Крым верни, избиратель Януковича-Порошенко

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07.12.2021 17:20 Ответить
Мы не можем - ведь "я в своей галаве вайну закончил" (с) Гавнокомандующий
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07.12.2021 17:46 Ответить
Нет, мы всё это потеряли, бо главзебил воевал в -
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07.12.2021 17:44 Ответить
Воровские времена ушли навсегда - сказал зебил воруя у армии
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07.12.2021 16:38 Ответить
Порошенко таких слов не говорил, не наговаривай

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07.12.2021 16:42 Ответить
Конечно, при нём танки заправляли
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07.12.2021 16:52 Ответить
тот самый нарид, который выбрал Яныка?
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07.12.2021 16:31 Ответить
Значит и ты?

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07.12.2021 16:32 Ответить
Нет, я не зебил
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07.12.2021 16:35 Ответить
Пссс.. Как продвигается грабёж Центрэнерго?
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07.12.2021 16:27 Ответить
Доложите

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07.12.2021 16:30 Ответить
Кому? 100% прокурворше? Вы таки ещё и тупой
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07.12.2021 16:37 Ответить
Гопник, уколись вечерней дозой, опять разнервничался

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07.12.2021 16:44 Ответить
Я не Зе, ширяйтесь сами
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07.12.2021 16:49 Ответить
Конкретно к этой новости твой комментарий противоречивый в отношении БПП. Потому что именно при Порошенко были привлечены инвестиции в зеленую энергетику и заключены договора на несколько лет вперед. С приходом зе-клоуна инвесторов просто "кинули" и в одностороннем порядке внесли выгодные только зе-росийским крысам поправки в договора. Сраные зе-рейдеры на угоду России портят взаимосвязи Украины и Запада, наживаются на этом и постепенно ставят жирный крест на развитии страны.
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07.12.2021 15:29 Ответить
"Потому что именно при Порошенко были привлечены инвестиции в зеленую энергетику и заключены договора на несколько лет вперед." - с гособязательствами перед подельниками и уже с многолетними долгами, про которые и написано в статье

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07.12.2021 15:34 Ответить
Не, выгодней конечно в параше закупать, через Арахгниду, да?
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07.12.2021 16:48 Ответить
до кого-то наконец дошло, что инвестор это не дед мороз который приносит деньги, а тот кто расчитывает получить прибыль
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07.12.2021 16:22 Ответить
Зеленая єнергетика не имеет никакого отношения до кризиса в єкономике. Кризис в єкономике-детище самого Зеленского, чтобі привести страну в стойло Путина.
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07.12.2021 15:23 Ответить
А давайте построим 4-5 новых атомных электростанций. И проблема будет решена.
Где взять денег? В тарифе заложена амортизация оборудования АЭС, за 30 лет должно накопиться ...
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07.12.2021 15:29 Ответить
Американцы предлагают построить атомные энергоблоки в Украине. Причем вложат инвестиции в этот проект. Так не хотят, трудно будет воровать, деньги будут под жёстким контролем. Это было написано тут же в Цензоре!!!
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07.12.2021 15:48 Ответить
Так вот почему Ахметов пошел против Зеленского. Захапали причитающиеся ему миллиарды. Перед самым носом, когда он их почти получил. А теперь Ахметов подключил каких-то иностранных консулов, и не каких-то там, а атлантических.
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07.12.2021 15:35 Ответить
А если это так, не вижу ничего плохого в том, что Ахметов получал бы доход. Это бизнес! Договора уже были заключены. А то, что зе-клоуны рейдернули этот бизнес говорит об одном - на сегодняшний день рейдерство процветает в Украине не хуже, чем при Яныке.
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07.12.2021 15:43 Ответить
Яньік и устроил диверсию с "зеленьіми тарифами" и госгарантиями конкретно под своих дружбанов Клюева с Ахметовьім , Порошенко развил єту "идею". Пора делать обрезание , имхо
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07.12.2021 16:07 Ответить
"Пора делать обрезание" ну да, ведь иначе Арахгнида не сможет барыжить с парашей
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07.12.2021 17:48 Ответить
"За Родину, за Коломойского с Ахметовым!!!" - Или как?
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07.12.2021 15:35 Ответить
Скиглять завжди ті хто сидять на москальських грошах в енергетичній галузі
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07.12.2021 15:35 Ответить
Об этом в эфире канала Украина 24 ...
Дальше можно не читать.
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07.12.2021 15:42 Ответить
пошли в жопу с зеленой энергетикой, по 10гр за квт
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07.12.2021 15:52 Ответить
у путена и луки дешевле
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07.12.2021 16:31 Ответить
"пошли в жопу с зеленой энергетикой, по 10гр за квт, я в параше куплю" - сказала Арахгнида
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07.12.2021 17:49 Ответить
Короче , премьера шмыга давно надо гнать с посады… а если с ним заодно и всех зелёных министров, оп и самого гарантика ,то это для Украины будет супер!
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07.12.2021 16:02 Ответить
Украина в шотландском Эдинбурге подписала документ особой важности избавиться от угля...,газа в Украине хватает и без РАБссии...
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07.12.2021 16:13 Ответить
Де позначка: реклама? Огидні вже ці проплачені статті. Годі вже маніпуляцій, всім відомо кому не доплатили. І правильно зробили. Хитрозроблені думали завжди сидіти на шиї Неньки, отримуючи безпідставно високі прибутки під час енергетичної кризи.
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07.12.2021 16:25 Ответить
Да! Тем более это мешает бизнесу Арахамии!
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07.12.2021 17:50 Ответить
В осіннє зимовий максимум від зеленої енергетики користі нуль, тому вона тільки збільшує енергетичну залежність попутно грабуючи країну через зелений тариф. Скоріш за все автор допису один з грабіжників.
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07.12.2021 17:58 Ответить
Шо такое? Зимой ветер не дует?
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07.12.2021 18:21 Ответить
 
 