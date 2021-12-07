Украина не избавится от влияния РФ из-за долгового скандала Кабмина в секторе зеленой энергетики, - Atlantic Council
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Кабинет Министров Украины не в состоянии решить кризис долгов в секторе возобновляемой энергетики, что помогает России наращивать свое энергетическое влияние на страну с помощью угля и газа.
Об этом в эфире канала Украина 24 заявил Ариель Коэн, член Atlantic Council.
"Украина производит достаточно большое количество альтернативной электроэнергии из солнца и ветровых ресурсов", - сказал Коэн.
По его словам, правительство вместо того чтобы выстроить тарифную политику в отрасли таким образом, чтобы дальше можно было развивать ее – создает проблемы. "Россия пока ветер и солнце не контролирует. В отличие от угля и газа. Так развивайте (зеленую энергетику – ред.)! Но нет, просходят какие-то недоплаты, сумбур с тарифами… Не в состоянии правительство сделать это так как нужно", - подчеркнул политолог.
Напомним, что в ноябре НЭК "Укрэнерго" у европейских инвесторов, включая ЕБРР, привлек 825 млн евро за счет размещения еврооблигаций. Деньги были перечислены госпредприятию "Гарантированный покупатель" для погашения долгов перед производителями "зеленой" электроэнергии.
12 ноября платежные поручения на сумму 19,3 млрд грн от "Гарантированного покупателя" были переданы в Ощадбанк, чтобы осуществить расчеты с предприятиями ВИЭ.
13 ноября, в выходной день, Кабмин в срочном порядке назначил другого руководителя "Гарантированного покупателя", который остановил платежи на сумму 3 млрд грн в адрес ДТЭК ВИЭ. Никаких четких и аргументированных объяснений об остановке платежей в адрес ДТЭК ВИЭ со стороны "Гарантированного покупателя", Ощадбанка и властей не было. Это говорит о том, что решение о невыплате заведомо политическое и прямо противоречит всем обязательствам Украины перед европейскими инвесторами, которые приобрели еврооблигации НЭК "Укрэнерго".
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"За його словами, уряд замість того, щоб вибудувати тарифну політику в галузі таким чином, щоб далі можна було розвивати її, - створює проблеми.
"Росія поки що вітер і сонце не контролює. На відміну від вугілля та газу. Так розвивайте (зелену енергетику, - ред.)! Але ні, проходять якісь недоплати, сумбур із тарифами… Не в змозі уряд зробити це так, як треба", - наголосив політолог."
Нагадаю, що тоді 1квт/год електроенергії коштував 4 коп, тобто в теперішньому еквіваленті 4грн.
Сумарний платіж за 3К квартиру складав 16р квартплата + 8р. електроенергія, пересічно 24р, або в теперішньому еквіваленті 2400 грн. Я зараз плачу навіть менше, якщо те, що плачу за опалення протягом 5 місяців, рівномірно розподілити на 12 місяців.
Тому годі розповідати про "тарифний геноцид". Так, платити нікому не хочеться, всім хочеться на шару, але якщо поглянути правді у вічі, то суми не критичні.
Ты сам не знаешь причин называть людей больными, но называешь.
Типичный самоуверенный в своей правоте дурак, ничего не знающий на самом деле.
Даунизм, это действительно болезнь, гентическая аномали, не приведи Господи с ней столкнуться в реале.
Потому-то народ и дал смачного пинка скомпрометировавшему себя до упора вору Порошенке
Крым верни и оживи убитых, вражина
2. В решающем туре 2010 года фамилии Ющенко в бюллетене не было. Законспектируй, вражина.
А были Янукович и Тимошенко. Согласно арифметике для третьего класса с картинками, тот, кто на самом деле не хотел, чтобы президентом стал Янукович, обязан был отдать свой голос за Тимошенко.
Такие, как вы-протывсихи, привели войну в нашу страну. Законспектируй это, вражина.
Где взять денег? В тарифе заложена амортизация оборудования АЭС, за 30 лет должно накопиться ...
Дальше можно не читать.