Водитель грузовика, нарушив ПДД, выехал на "встречку" и допустил столкновение, - Монастырский о смертельном ДТП с маршруткой в Черниговской области. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
По данным МВД, водитель грузовика, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом в Черниговской области. В результате ДТП погибли 13 человек.
Об этом глава МВД Украины Денис Монастырский написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Страшная трагедия случилась сегодня утром вблизи Чернигова. Около восьми утра водитель грузовика, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом. В результате аварии по состоянию на данный момент погибли тринадцать человек. Остальные – в тяжелом состоянии", - отметил он.
Монастырский выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.
По его словам, полиция расследует обстоятельства трагедии и проводит необходимые следственные действия.
"Призываю всех тщательно придерживаться Правил дорожного движения! Ведь их нарушение оплачивается не только штрафами, но и жизнью ни в чем невинных людей. Патрульная полиция будет строго наказывать водителей и владельцев коммерческих транспортных средств, которые ездят на "лысой резине" или используют для экономии денег колеса", которые имеют недопустимые недостатки. А также тех, кто превышает скоростной режим и правила маневрирования, не думая ни о своей безопасности, ни о безопасности других участников движения", - написал глава МВД.
Кроме того, он отметил, что в этом месяце по его инициативе в Верховную Раду Украины будут внесены законопроекты, направленные на повышение безопасности дорожного движения.
Как сообщалось, 7 декабря около 7:55 вблизи с. Брусилов Черниговского района на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница", в результате чего 13 человек погибли.
Пожалуйста, подождите...
Водії з вини начальників їздять перевтомлені без потрібного відпочинку.
У мене знайомий без допуску пальне рік возив!!! Як що водій засинає від перевтоми мають карати й того хто його випустив на дорогу у такому стані. Треба щоб працював контроль- такограф як у ЄС.... а не за 200-500 грн., їдь як забажає.
Скорость фур на законодательном уровне должна быть строго ограничена. За превышение - карать самыми жесткими мерами, вплоть до запрета водить большегрузы.
ПыСы. Раньше (лет 15-20 назад) очень уважал "дальнобоев" - они вели себя корректно, часто давали возможность совершить маневр обгона, показывая рукой в окно, или сигналами.... Куда это все ушло? Наверное у каждого своя версия.....
И кто-то на этих потоках сидит и рулит
1. чому так швидко вирішили вказати на винуватця? Слідство закінчене?
2. чому монастирський особисто виступає? Можна ж дурня зевову та венедиктову до купи взяти.
3. дорога біля Брусилова майже пряма, тож зіткнення на повороті виключено.
От якби з Трухіним так швидко з'ясували всі обставини...
Цю худобу треба карати, карати й карати. Максимально жорстко карати.
Попробуйте сразу выбраться с груженной фурой, опять же на обочину .
Сплошной каток Где же были дорожные службы , которые закатывают в снег гигантские деньги налохоплательщиков утром ?
После прочитанного,эмоции переполняют-МАНДРАЖ ПО ТЕЛУ....Ну нет слов. Такое впечатление,что водил берут без должной подготовки. Важно что бы была соответствующая категория,а навыки и адекватность водилы то такое.....
Сочувствую родным и близким погибших.