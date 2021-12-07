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Новости Происшествия ДТП
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ДТП (7443) Черниговщина (1343) Монастырский (333)

Водитель грузовика, нарушив ПДД, выехал на "встречку" и допустил столкновение, - Монастырский о смертельном ДТП с маршруткой в Черниговской области. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

По данным МВД, водитель грузовика, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом в Черниговской области. В результате ДТП погибли 13 человек.

Об этом глава МВД Украины Денис Монастырский написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Страшная трагедия случилась сегодня утром вблизи Чернигова. Около восьми утра водитель грузовика, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом. В результате аварии по состоянию на данный момент погибли тринадцать человек. Остальные – в тяжелом состоянии", - отметил он.

Монастырский выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

По его словам, полиция расследует обстоятельства трагедии и проводит необходимые следственные действия.

"Призываю всех тщательно придерживаться Правил дорожного движения! Ведь их нарушение оплачивается не только штрафами, но и жизнью ни в чем невинных людей. Патрульная полиция будет строго наказывать водителей и владельцев коммерческих транспортных средств, которые ездят на "лысой резине" или используют для экономии денег колеса", которые имеют недопустимые недостатки. А также тех, кто превышает скоростной режим и правила маневрирования, не думая ни о своей безопасности, ни о безопасности других участников движения", - написал глава МВД.

Кроме того, он отметил, что в этом месяце по его инициативе в Верховную Раду Украины будут внесены законопроекты, направленные на повышение безопасности дорожного движения.

Также читайте: Прокуратура начала расследование по факту ДТП с 13 погибшими в Черниговской области

Как сообщалось, 7 декабря около 7:55 вблизи с. Брусилов Черниговского района на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница", в результате чего 13 человек погибли.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+29
Одним з наслідків такої кількості жертв в цій маршрутці безумовно є хижацьке (щодо власника) розташування сидінь пасажирів!!! Там середньостатистичній людині неможливо нормально сидіти бо коліна впираються в наступне крісло! За цим повинна наглядати транспортна інспекція, але всім відомо, що вона в долі і всі ці хапуги перевізники їх годують горами кешу! Це дуже легко перевірити і миттєво знайти всіх причетних! Є норми на пасажиро-місця! Наші жлоби порушують все, що можливо!!!
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07.12.2021 15:27
+19
Автобаны надо строить , а не умничать
В Украине нет ни одного автобана . Меня дети спрашивают - а почему в Украине нет автобанов?

и правда: а почему? Потому что Украина содержитолигархов, которые никак не нажрутся
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07.12.2021 15:44
+17
В Україні величезне засилля фур на дорогах, водії яких до того ж нерідко не зовсім адекватні. Влітку фури вбивають дороги, а зараз все більше - і невинних людей. Будь-хто є власником цих фур, та і за кермом - хто завгодно, та і перевозять будь-яку муйню...
Де Укрзалізниця?!
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07.12.2021 15:41
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Юрій Вінгорськи Мораль сие такова что без отдыха на пределе . Уставший не выспавшийся нет реакции уверенности. И вот трагедия не возвратная нет людей.. А ты пишешь а будеш отдыхать, будеш без работы. К чему ты эту куету написал ботт....
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07.12.2021 17:03 Ответить
Люди! Отямтеся й почні вимогати РЕАЛЬНИХ дій від влади!!!
Водії з вини начальників їздять перевтомлені без потрібного відпочинку.
У мене знайомий без допуску пальне рік возив!!! Як що водій засинає від перевтоми мають карати й того хто його випустив на дорогу у такому стані. Треба щоб працював контроль- такограф як у ЄС.... а не за 200-500 грн., їдь як забажає.
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07.12.2021 17:32 Ответить
В мене родич працює на фурі в Європі. Розказував. Якось їхав з Польщі. Уже в Бельгії знайомий кемпінг, де завжди ночує. До кемпінга лишилось 8 км. Зупинила поліція - перевірила трекер - він переїхав норму їзди без відпочинку на 15 (!!!) хвилин. Все - ніяких виправдань. Штраф 360 євро вручили і відпочивай.
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07.12.2021 17:55 Ответить
Додаткову годину міг відкрити.Скоріше за все гроші простяв під алкошопом,а вам локшину на вуха вішає.
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07.12.2021 23:51 Ответить
вообще-то "дальнобойщики" носятся по дорогам как невменяемые...У меня под 1,5 тонны авто - аж раскачивается, когда проскакивают караваном 3-4 фуры по встречной....У каждой "на плечах" 60-80 тонн груза... Страшно стало ездить...Постоянно в напряжении: то-ли вмажут слева, справа, сзади, спереди...В основном за рулем 30-35 лет - смотришь на их фейсы при авариях - дегенерат на дегенерате...

Скорость фур на законодательном уровне должна быть строго ограничена. За превышение - карать самыми жесткими мерами, вплоть до запрета водить большегрузы.
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07.12.2021 17:57 Ответить
автобанов строить не будем .. но штрафов добавим
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07.12.2021 18:27 Ответить
Может я такой один...Но в последнее время стал замечать, что водители фур ("дальнобои") ведут себя неадекватно на дорогах. Вот час назад ехали с женой и детьми по окружной, так нас жестко подрезала фура, которой "закортило" обогнать другую фуру))). И еслибы я не сообразил, что в голове того придурка, то..... В общем, быстро применил правило ДДД (Дай Дорогу Дурню)...все, Слава Богу, обошлось.))))
ПыСы. Раньше (лет 15-20 назад) очень уважал "дальнобоев" - они вели себя корректно, часто давали возможность совершить маневр обгона, показывая рукой в окно, или сигналами.... Куда это все ушло? Наверное у каждого своя версия.....
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07.12.2021 18:39 Ответить
Мда времена героев из фильма "Конвой" даже не начинались....
И кто-то на этих потоках сидит и рулит
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07.12.2021 19:15 Ответить
Водії фур в Україні - це еталонна худоба. Їм давно треба роги вправити.
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08.12.2021 00:04 Ответить
Дивує 3 речі:
1. чому так швидко вирішили вказати на винуватця? Слідство закінчене?
2. чому монастирський особисто виступає? Можна ж дурня зевову та венедиктову до купи взяти.
3. дорога біля Брусилова майже пряма, тож зіткнення на повороті виключено.
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07.12.2021 19:04 Ответить
НУ ВОТ СНОВА..... вчера только я пожелал смерти менту вонючему алкашу что убил молодожонов на трассе врезаших в их авто на большой скорости...и так каждый день по стране...((
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07.12.2021 19:17 Ответить
Tata Roma золотые слова , я точно так же , но таких людей к сожалению мало в Украине и на этом сайте тоже . Я все время призываю ездить аккуратно , если не видишь хорошо , нет уверенности , сбавь скорость , не обгоняй если есть малейшая опасность . Будьте взаимо вежливы , не сигнальте с нетерпением .
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07.12.2021 20:16 Ответить
фура идёт на обгон очень долго, а если встречный летит мин. 140 то встреча неизбежна.
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07.12.2021 20:51 Ответить
Цікаво, вже є ухвала суду про те, що саме водій фури винен?

От якби з Трухіним так швидко з'ясували всі обставини...
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07.12.2021 20:44 Ответить
Знайшли "козла отпущения".
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08.12.2021 04:35 Ответить
Пошел на обгон, на этих чудо однорядных на полстраны дорогах, им 30и лет обворовывания страны. Где скажите полтавский чудо строитель дорог которого Загребельна тянула по тендерам? отвечу: в Монако, красуется на фоне Ролс Ройса.
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07.12.2021 20:49 Ответить
Нахера ця худоба пішла на обгін на такій дорозі у таку погоду? Я постійно стикаюся з тим, як худоба на фурах йде на ризиковані дії на дорозі. Навіть у Києві, за провінцію навіть не згадую. Водії фур в Україні - це еталонна худоба.
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08.12.2021 00:00 Ответить
А не нужно права продавать направо и налево кому попало. О какой безопасности на дорогах может идти речь
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07.12.2021 21:28 Ответить
у нас за рулем Украины никаму ничо ни должен , неадекват и наркоман, какие могут нормы и правила?
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07.12.2021 21:50 Ответить
Водії фур в Україні - це еталонна худоба. Вони навіть у Києві на дорогах нахабніють, що вже казати за провінцію.
Цю худобу треба карати, карати й карати. Максимально жорстко карати.
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07.12.2021 23:54 Ответить
Дураки и дороги ... Смотрим однополосную колею из глыб льда .
Попробуйте сразу выбраться с груженной фурой, опять же на обочину .
Сплошной каток Где же были дорожные службы , которые закатывают в снег гигантские деньги налохоплательщиков утром ?
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08.12.2021 08:57 Ответить
Не могу понять как он оказался на встречке...похоже водитель фуры жмур и на него списывают чтобы прикрыть компанию автоперевозчика маршрутчиков...Скорее маршрутка оказалась на встречке..либо оба перли по центру дороги свободному от льда...и слишком большие разрушенияююскорее скорость в гололед была как на сухой дороге
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08.12.2021 16:30 Ответить
"" водій вантажівки, порушивши правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з маршрутним автобусом на Чернігівщині. Внаслідок ДТП загинуло 13 осіб. Джерело: https://censor.net/ua/n3303820 ""

После прочитанного,эмоции переполняют-МАНДРАЖ ПО ТЕЛУ....Ну нет слов. Такое впечатление,что водил берут без должной подготовки. Важно что бы была соответствующая категория,а навыки и адекватность водилы то такое.....

Сочувствую родным и близким погибших.
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08.12.2021 07:29 Ответить
Все это херня..видео обих регистратраторов в студию...
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08.12.2021 16:33 Ответить
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