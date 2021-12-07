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Апелляционный суд оставил Леросу меру пресечения в виде личного обязательства: "Единственное что у меня остается - это обращаться в ЕСПЧ"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Апелляционный суд оставил Леросу меру пресечения в виде личного обязательства:

Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в виде личного обязательства для нардепа Гео Лероса по делу за средний палец в сторону Зеленского и Ермака.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сам нардеп Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

""Країна мрій Зеленського", когда трое судей апелляционного суда, выслушивая аргументы защиты с круглыми от удивления глазами ах@евают, какое своевольное решение Печерского суда, относительно применения санкций против меня. На вопрос судьи прокурору: как вносилась в ЕРДР информация о неисполнении мной решения суда? Прокурор ответил, что нашел информацию в Интернете. В Интернете, Карл!" – рассказал он.

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"Судьи даже в своем решении не видят риска, что я буду куда-то убегать. Но какой судья пойдет против системы психического больного президента?! Пойдя в совещательную комнату, после звонка из офиса Зеленского, оставили мою меру пресечения. Это и есть признак бандитской идеологии карательной системы, занимающейся унижением достоинства человека против которой у нас дважды люди выходили на революцию", - добавил политик.

"Когда Зеленский шел на выборы, он говорил устами народа, что люди перестали верить в справедливость и полагаться на судебную и правоохранительную систему, боясь попасть под каток "справедливости" телефонного права. Зеленский обещал сломать систему, но, став властью, сам себе выписал безлимитный пакет телефонного права и начал использовать его как оружие против своих оппонентов. Это и есть признак диктаторской системы, которую мы должны остановить", - резюмировал нардеп.

"Исходя из решения апелляционного суда, единственное что у меня остается - это обращаться в ЕСПЧ, с жалобой на нарушение ст.6 конвенции, а также ст.18. (Применение ограничения прав и свобод, в иных целях, чем и для которой было предусмотрено, а именно с целью политического преследования)", – добавил Лерос.

Напомним, 11 ноября нардеп Гео Лерос сообщил, что ему вручают подозрение "за средний палец в Верховной Раде".

Позже ГБР официально проинформировало, что Леросу сообщено о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака.

12 ноября Леросу было вручено подозрение за невыполнение решения суда по жалобе Ермака.

Напомним, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

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Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал дело о пленках Дениса Ермака "пустым" и заявил, что записями хотели шантажировать его лично. Кроме этого он назвал Дениса Ермака "болтуном", а опубликовавшего записи депутата СН Лероса - "аферистом".

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что из-за записей разговоров Дениса Ермакаведет уголовное производство против его брата Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+11
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07.12.2021 15:33
+10
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07.12.2021 15:50
+9
Гео ,один из немногих , не побоявшихся высказывать ,оборотням зедерьмакам ,кем они являются - ГЛАВНЫЕ ВРАГИ Украины ! зеничтожество наркоман на подтанцовке агента Тимофеева
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07.12.2021 16:03
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Дій, бо це краще за будь що інше
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07.12.2021 15:32 Ответить
ага сeнс життя пeрeтвоюється у вiчнe бoдання з бидло систeмою
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07.12.2021 15:48 Ответить
Війна закінчується або капітуляцією, або перемогою.
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07.12.2021 15:53 Ответить
боротьба за мiзки людeй нe закiнчиться поки нe вимрe остaннiй продукт совка
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07.12.2021 16:01 Ответить
так цe окрeмий комeнт. нашо ти цe нормальнiй людинi напiсяла?
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07.12.2021 15:59 Ответить
Гео ,один из немногих , не побоявшихся высказывать ,оборотням зедерьмакам ,кем они являются - ГЛАВНЫЕ ВРАГИ Украины ! зеничтожество наркоман на подтанцовке агента Тимофеева
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07.12.2021 16:03 Ответить
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07.12.2021 15:33 Ответить
Ещё можно в Управление Госцирками и в Спортлото

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07.12.2021 15:38 Ответить
Типа к клоунам?😂😂😂
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07.12.2021 15:54 Ответить
А к клоунам в Госцирке можно?😂😂😂
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07.12.2021 16:09 Ответить
😂🌷×××
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07.12.2021 16:25 Ответить
Засудять як Навального за невиконнання рішення суду, злочинець планетарного масштабу!
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07.12.2021 15:38 Ответить
Так, такі зельцман є дрібний мстивий уйопок. І там, дійсно, нема нічього планетарного. Там були тікі поцани з під гаражів з кривого рогу... Шо вони там нюхали, або курили ... Залишився з них один тіпо през. Поки що...
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07.12.2021 16:27 Ответить
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07.12.2021 15:50 Ответить
в виде личного обязательства
-это зуб даю?
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07.12.2021 15:53 Ответить
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07.12.2021 16:05 Ответить
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07.12.2021 16:02 Ответить
Фото Лероса конечно прикольное...палец один..значит Голобородько через пару тройку месяцев останеться один...даже без охраны...было 73 % станет минус 0,73...
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07.12.2021 16:03 Ответить
Беня Коломойский хитрожопый дружбан...Зеля..зуб даю...
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07.12.2021 16:05 Ответить
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07.12.2021 16:09 Ответить
Лєрос, вони чекають на твій другий середній палець! Бо вони ж, ці зелені бомбжі - є збоченці! Не гальмуй, факїмфсуй!
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07.12.2021 16:43 Ответить
Молодец, Гео, так держать. Много людей тебя поддерживают от этого мракобесия.
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07.12.2021 17:45 Ответить
Гео, їх ще можна пиз.. дити (читай про поліцая та дружину), (це ссилка на майбутню справу) , кара нічний арест.😀
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07.12.2021 17:46 Ответить
 
 