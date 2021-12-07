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ДТП (7443) ОГА (2376) траур (181) Черниговщина (1343)

Завтра в Черниговской области - день траура по погибшим в ДТП под Брусиловом

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Завтра в Черниговской области - день траура по погибшим в ДТП под Брусиловом

8 декабря в Черниговской области объявлен днем ​​траура по погибшим в ДТП под Брусиловом.

Об этом говорится в распоряжении главы ОГА №1080 от 7 декабря 2021 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Напоминается, что сегодня утром на Черниговщине произошла страшная автокатастрофа. Маршрутный автобус с пассажирами, двигавшийся из Борзны в Чернигов, столкнулся с фурой вблизи с. Брусилов.

"Трагедия унесла жизни тринадцати человек. Еще семеро в тяжелом состоянии находятся с травмами в больницах Чернигова", - говорится в сообщении.

В память о погибших на территории области будут приспущены государственные флаги на зданиях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций. Все учреждения и организации независимо от формы собственности рекомендуют в этот день отменить развлекательные мероприятия.

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Как сообщалось, 7 декабря около 7:55 вблизи с. Брусилов Черниговского района на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница", в результате чего 13 человек погибли.

По данным МВД, водитель грузовика, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом.

Автор: Наталя Джума
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Водій вантажівки...крапка.
Понабирали по оголошенням.
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07.12.2021 15:53 Ответить
надо бы и по всей стране объявить, 13 человек сразу погибли, это кошмар просто...
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07.12.2021 16:04 Ответить
Царство небесне загиблим.
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07.12.2021 16:04 Ответить
А зеленого придурка з міністром мвс немає жалоби - головне на постах гаї перевіряти то, і викиди на авто....
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07.12.2021 16:12 Ответить
И никто не напишет, что точно такие же трагедии могут в любой момент случиться в любой точке Украины, даже в Киеве: водители находятся за рулем по 10-12 часов, рабочая неделя по 6-7 рабочих дней. Водители маршруток в Киеве выезжают на линию в 6-00, а смена у них заканчивается в 22-00 - 23-00. Большинство устроены на минималку, то есть, доплата в конвертах. Странно, при наличии всяких СБУ, НАБУ, ДБР, КГГА, налоговых и прочего коррумпированного мусора этого беспредела в стране никто не видит. Может, это уже и не страна вовсе?
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07.12.2021 16:22 Ответить
если тебе платят всю з.п в белую, значит ты работаешь в гос. структуре)))) это правда
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07.12.2021 17:48 Ответить
Думаю, это хорошая идея, я об этом подумал, но не так подробно, как вы moto x3m
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08.12.2021 13:34 Ответить
 
 