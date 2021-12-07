Завтра в Черниговской области - день траура по погибшим в ДТП под Брусиловом

8 декабря в Черниговской области объявлен днем ​​траура по погибшим в ДТП под Брусиловом.

Об этом говорится в распоряжении главы ОГА №1080 от 7 декабря 2021 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Напоминается, что сегодня утром на Черниговщине произошла страшная автокатастрофа. Маршрутный автобус с пассажирами, двигавшийся из Борзны в Чернигов, столкнулся с фурой вблизи с. Брусилов.

"Трагедия унесла жизни тринадцати человек. Еще семеро в тяжелом состоянии находятся с травмами в больницах Чернигова", - говорится в сообщении.

В память о погибших на территории области будут приспущены государственные флаги на зданиях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций. Все учреждения и организации независимо от формы собственности рекомендуют в этот день отменить развлекательные мероприятия.

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Как сообщалось, 7 декабря около 7:55 вблизи с. Брусилов Черниговского района на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница", в результате чего 13 человек погибли.

По данным МВД, водитель грузовика, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом.