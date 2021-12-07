Антимасочник устроил стрельбу в московском МФЦ: два человека погибли, четверо ранены (обновлено)
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Два человека погибли, четверо пострадали в результате стрельбы неизвестного в столичном многофункциональном центре предоставления государственных услуг "Рязанский", стрелка задержали.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"В МФЦ "Рязанский" произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым", - написал Собянин.
Как сообщил источник российского Интерфакса, причиной стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы стал бытовой конфликт.
"По предварительным данным, мужчина 45 лет зашел в МФЦ и отказался надевать маску. Тогда охранник попробовал выпроводить его, на что мужчина достал пистолет и начал стрелять. Пулевые ранения получили охранник и оператор. Оба потерпевших умерли", - сообщил источник. По его словам, будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза задержанного.", - сказал источник.
Среди пострадавших в результате стрельбы в столичном МФЦ есть 10-летняя девочка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Врачи оценивают как тяжелое состояние четырех человек, пострадавших в результате стрельбы, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
Она подтвердила, что была ранена десятилетняя девочка, сейчас она находится в Морозовской больнице.
Также были ранены две женщины и мужчина, их доставили в НИИ Склифосовского. Погибли охранник МФЦ и администратор, добавила заммэра Москвы.
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а правила не пригадаю...може й ти помилився просто так
Да и остальные четверо теперь нескоро в Украину вломятся.
Чим більше мокшан задвохсотяться, тим менше хлопцям тут роботи буде.
Хоча.. З іншого боку не отримаємо трохи добрив.
- хорошая страна Франция а французы козлы
-почему ?
- по русски ни фига не понимают
одна пожилая советская эмигрантка -- про амера-полицейского: "Какое неуважение! Я тут уже 20 лет, а он еще не выучил русского!"
Ответ меня убил ))) А, говорит, негров много
Чувак отстаивал свои конституционные права.
мне интересно, почему это трагедия? это комедия, если исполняется кацапсинами.
Та прямо там трагедия. БОльше похоже на комедию со счастливым концом.
В стране , где 100 миллиардеров , из людей растят безропотных роботов
1. " За забором в/ч 33949
Как следует из сводки ГУВД, перебежчик Потеев проходил службу в той же в/ч 33949. Из открытых источников можно установить, что за этими цифрами скрывается не армейская часть, а Служба внешней разведки. К примеру, председатель Совета ветеранов СВР Александр Голубев указал для писем следующий адрес: 101000, Москва, Главпочтамт, в/ч 33949. А согласно налоговой декларации депутата Госдумы и бывшего сотрудника СВР Анатолия Корендясева, в 2007 году он получил зарплату в сумме 1308338,0 руб. именно в в/ч 33949 (Корендясев был прямым начальником Путина в КГБ)." утянуто отсюда http://www.compromat.ru/page_30113.htm
2. Список войсковых частей, которые, судя по некоторым открытым источникам, имеют отношение к СВР России, выглядит следующим образом:
4. Войсковая часть №33949, Москва, Колпачный переулок, 11, стр. 1. утянуто отсюда https://petrimazepa.com/svr_rossii_voyskovye_chasti
К этому жёсткая критика иностранных вакцин при восхвалении своих, некоторые из которых (Эпивак) довольно хреновые даже по мнению самих россиян.
У них в голове такая каша. Вот и ответочка.
Чому "Волк", а не "Вовк"? Якщо "Волк" тоді кацапи повинні писати "Шэвчэнко" , а не "Шевченко".