Антимасочник устроил стрельбу в московском МФЦ: два человека погибли, четверо ранены (обновлено)

Два человека погибли, четверо пострадали в результате стрельбы неизвестного в столичном многофункциональном центре предоставления государственных услуг "Рязанский", стрелка задержали.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"В МФЦ "Рязанский" произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым", - написал Собянин.

Как сообщил источник российского Интерфакса, причиной стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы стал бытовой конфликт.

"По предварительным данным, мужчина 45 лет зашел в МФЦ и отказался надевать маску. Тогда охранник попробовал выпроводить его, на что мужчина достал пистолет и начал стрелять. Пулевые ранения получили охранник и оператор. Оба потерпевших умерли", - сообщил источник. По его словам, будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза задержанного.", - сказал источник.

Среди пострадавших в результате стрельбы в столичном МФЦ есть 10-летняя девочка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Врачи оценивают как тяжелое состояние четырех человек, пострадавших в результате стрельбы, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Она подтвердила, что была ранена десятилетняя девочка, сейчас она находится в Морозовской больнице.

Также были ранены две женщины и мужчина, их доставили в НИИ Склифосовского. Погибли охранник МФЦ и администратор, добавила заммэра Москвы.