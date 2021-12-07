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Москва (3006) стрельба (3162)

Антимасочник устроил стрельбу в московском МФЦ: два человека погибли, четверо ранены (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Антимасочник устроил стрельбу в московском МФЦ: два человека погибли, четверо ранены (обновлено)

Два человека погибли, четверо пострадали в результате стрельбы неизвестного в столичном многофункциональном центре предоставления государственных услуг "Рязанский", стрелка задержали.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"В МФЦ "Рязанский" произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым", - написал Собянин.

Как сообщил источник российского Интерфакса, причиной стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы стал бытовой конфликт.

"По предварительным данным, мужчина 45 лет зашел в МФЦ и отказался надевать маску. Тогда охранник попробовал выпроводить его, на что мужчина достал пистолет и начал стрелять. Пулевые ранения получили охранник и оператор. Оба потерпевших умерли", - сообщил источник. По его словам, будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза задержанного.", - сказал источник.

Среди пострадавших в результате стрельбы в столичном МФЦ есть 10-летняя девочка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Врачи оценивают как тяжелое состояние четырех человек, пострадавших в результате стрельбы, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Она подтвердила, что была ранена десятилетняя девочка, сейчас она находится в Морозовской больнице.

Также были ранены две женщины и мужчина, их доставили в НИИ Склифосовского. Погибли охранник МФЦ и администратор, добавила заммэра Москвы.
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Топ комментарии
+53
Чому такі люди не гуляють кремлем?...
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07.12.2021 15:57
+41
Человек отстаивающий свои принцыпы и убивающий кацапов достоен уважения!!!
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07.12.2021 16:02
+39
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07.12.2021 15:57
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бо принциповий
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07.12.2021 15:54 Ответить
Человек отстаивающий свои принцыпы и убивающий кацапов достоен уважения!!!
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07.12.2021 16:02 Ответить
гадаю, що правильно буде - достоин...а нагородять, то буде удостоен...
а правила не пригадаю...може й ти помилився просто так
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07.12.2021 16:23 Ответить
Главное, чтоб он отстаивал свои принципы в Маацкве
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07.12.2021 16:41 Ответить
Ну таки подполковник СВР на пенсии,
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07.12.2021 18:41 Ответить
Одне жаль - чому усього двоє вбитих. Чи нема кому було набої підносити.
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07.12.2021 16:46 Ответить
патрони закінчилися.
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07.12.2021 18:40 Ответить
Вот как он без запасной обоймы из дому вышел? А вдруг там в ТРЦ Ярош ущемляет русске изыг, а у него патронов нету!
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07.12.2021 18:47 Ответить
Главное для нас- минус три кацапа. Двое в земле, третий в тюрьме.
Да и остальные четверо теперь нескоро в Украину вломятся.
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07.12.2021 19:17 Ответить
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07.12.2021 15:57 Ответить
Чому такі люди не гуляють кремлем?...
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07.12.2021 15:57 Ответить
Бо інших немає і бути не може... Зайвехромосоми...
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07.12.2021 16:19 Ответить
Мабуть апалчєнєц, барец с украінскай хунтой. Відпустять.
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07.12.2021 16:00 Ответить
и член единой раиссии)
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07.12.2021 16:03 Ответить
Практически -бывший армейский подполковник
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07.12.2021 16:28 Ответить
Пох как то
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07.12.2021 16:01 Ответить
+1.
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07.12.2021 16:03 Ответить
Такі новини не можуть бути пох, як вам не соромно??!

Чим більше мокшан задвохсотяться, тим менше хлопцям тут роботи буде.

Хоча.. З іншого боку не отримаємо трохи добрив.

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07.12.2021 16:43 Ответить
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07.12.2021 16:03 Ответить
скорее знание руцкава езыка ему помешало
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07.12.2021 16:41 Ответить
как говорит один мой ватный приятель ( кстати почему то работающий в Гейропе а не в самой лучшей стране Московии )
- хорошая страна Франция а французы козлы
-почему ?
- по русски ни фига не понимают
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07.12.2021 17:24 Ответить
Давным-давно ходил похожий анекдот про обитателей нью-йоркского Брайтон-Бича:
одна пожилая советская эмигрантка -- про амера-полицейского: "Какое неуважение! Я тут уже 20 лет, а он еще не выучил русского!"
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07.12.2021 17:51 Ответить
Ехать как-то рядом со мной в автобусе гагауце ))). Автобус Варшава-Киев. Прикольньій у него маршрут бьіл. Ехал с Немеции через Варшаву на Киев, чтобьі с Киева поехать на Черновцьі, а оттуда в солнечную Молдову. Ну туда-сюда, говорит хорошая страна Германия, народ только плохой. Я спрашиваю "почему?" и ожидаю усльішать о немецкой дисциплинированности, сообщении в полицю если кто неправильно припарковался и т.п.
Ответ меня убил ))) А, говорит, негров много
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07.12.2021 17:57 Ответить
Хорошо, но мало!!! Молодец, Иван!!!
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07.12.2021 16:03 Ответить
Его Сирьожа зовут
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07.12.2021 16:11 Ответить
Блин...
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07.12.2021 16:18 Ответить
В этой новости всё хорошо
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07.12.2021 16:10 Ответить
Ну а шо?
Чувак отстаивал свои конституционные права.
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07.12.2021 16:11 Ответить
вот...поздновастенько надо было их остаивать когда на пеньках обнуляли *****
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07.12.2021 16:42 Ответить
И казалось бы ,при чем тут Скабеева.
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07.12.2021 16:11 Ответить
Минус двое лаптеногих.
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07.12.2021 16:11 Ответить
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07.12.2021 16:12 Ответить
типичный антимасочник и его самка
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07.12.2021 16:15 Ответить
Свинячє рильце...
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07.12.2021 16:19 Ответить
В обидвох.
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07.12.2021 19:18 Ответить
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07.12.2021 16:22 Ответить
бывший армейский подполковник
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07.12.2021 16:23 Ответить
Настоящий русо-полковник - в плавках, но с барсеткой
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07.12.2021 18:29 Ответить
ОРДЛОвец, зуб даю

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07.12.2021 16:14 Ответить
Может быть. Подполковник, в/ч 33949
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07.12.2021 16:16 Ответить
СВР
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07.12.2021 16:21 Ответить
силовики там от безнаказанности с ума сходят
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07.12.2021 16:24 Ответить
Ну, теперь корона им не страшна
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07.12.2021 16:27 Ответить
"У БФЦ "Рязанський" сталася трагедія..."
мне интересно, почему это трагедия? это комедия, если исполняется кацапсинами.
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07.12.2021 16:28 Ответить
мало погибших.... слезы застилат глаза.....
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07.12.2021 16:33 Ответить
В Крыму отдыхал раньше?
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07.12.2021 16:36 Ответить
""В МФЦ "Рязанский" произошла трагедия."

Та прямо там трагедия. БОльше похоже на комедию со счастливым концом.
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07.12.2021 16:40 Ответить
О, виявляється, що це вже не він стріляв! "Ихтамнєтус вульґаріс"
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07.12.2021 16:40 Ответить
Вот они последствия "упражнений" с бутылкой
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07.12.2021 16:40 Ответить
Что-то она не то делает. Кацапы ж на бутылку садятся. Зачем она тянет её к голове?
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07.12.2021 16:43 Ответить
Там снизу ещё 2 воткнуты. Просто они в кадр не попали.
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07.12.2021 19:20 Ответить
Роботы- они не люди .
В стране , где 100 миллиардеров , из людей растят безропотных роботов
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07.12.2021 16:46 Ответить
На фоне засратого ,совкового ковра и ободранные глиняных стен,херачить пустой головой бутылку. Вся суть кацапов в одном фото.
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07.12.2021 17:43 Ответить
красава, уменьшил количество кацапов, дайте ему печеньку
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07.12.2021 16:41 Ответить
мартишка і ачькі - маскаль і маска
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07.12.2021 16:42 Ответить
занятно, что в/ч 33949, походу, относится к СВР рф

1. " За забором в/ч 33949
Как следует из сводки ГУВД, перебежчик Потеев проходил службу в той же в/ч 33949. Из открытых источников можно установить, что за этими цифрами скрывается не армейская часть, а Служба внешней разведки. К примеру, председатель Совета ветеранов СВР Александр Голубев указал для писем следующий адрес: 101000, Москва, Главпочтамт, в/ч 33949. А согласно налоговой декларации депутата Госдумы и бывшего сотрудника СВР Анатолия Корендясева, в 2007 году он получил зарплату в сумме 1308338,0 руб. именно в в/ч 33949 (Корендясев был прямым начальником Путина в КГБ)." утянуто отсюда http://www.compromat.ru/page_30113.htm


2. Список войсковых частей, которые, судя по некоторым открытым источникам, имеют отношение к СВР России, выглядит следующим образом:
4. Войсковая часть №33949, Москва, Колпачный переулок, 11, стр. 1. утянуто отсюда https://petrimazepa.com/svr_rossii_voyskovye_chasti
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07.12.2021 16:51 Ответить
Печалька.Почему так мало?
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07.12.2021 16:53 Ответить
Ненавижу бесполезные маски, но ношу их из уважения к окружающим. Многие пожилые люди очень бояться Ковида , зачем их травмировать пусть маска даже бесполезна, но психологическое состояние людей более спокойное, рпди этого можно потерпеть 15-30 минут
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07.12.2021 17:03 Ответить
Аналогично, мы же культурная нация. Даже иногда их меняю в кармане, раз в пару месяцев. В каждой куртке и кофте ношу!
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07.12.2021 17:08 Ответить
Ныне каждая кухарка имеет собственное мнение - существует ли поверхностное натяжение или нет!
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07.12.2021 18:18 Ответить
А обязательно свое псевдофилософскре бздо размещать под чужими комментами?
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08.12.2021 09:11 Ответить
Ты дурак? Тогда поясню подробнее - часть капель, содержащих вирус, при прохождении потока воздуха через маску, сталкивается с её волокнами и прилипает к ним за счёт смачивания. Вследствие чего концентрация вируса в воздухе прошедшем через маску понижается, и соответственно снижается вероятность заражения.
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08.12.2021 11:00 Ответить
Росіяни ще в більшому когнітивному дисонансі, з одної сторони їх влада у себе в країні пропагує вакцинацію і маски, а на заході і у сусідів підтримує антимасочників антивакцинаторів, і десь там канали інформації пересікаються і створюють якесь гібридне інформаційне чудовисько.
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07.12.2021 17:07 Ответить
Это чистая правда. Гибридная война, нацеленная на хаос в других странах.
К этому жёсткая критика иностранных вакцин при восхвалении своих, некоторые из которых (Эпивак) довольно хреновые даже по мнению самих россиян.
У них в голове такая каша. Вот и ответочка.
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07.12.2021 17:15 Ответить
Главное, что люди не пострадали.
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07.12.2021 17:11 Ответить
Скоро так и у нас будут поступать люди. Задолбали своими карантинами, прививками, масками и куар-кодами. Молодец мужик.
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07.12.2021 17:21 Ответить
В Маацкве - молодец. А у нас - сразу убивайтесь головой об стену, если мозгов нет.
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07.12.2021 17:52 Ответить
А если бы антиваксер был?! Что бы кукарекали тут местные ваксеры, клеймя всех, кто не хочет на укол - кацапами!!! Что в ЗЕбизьяних методичках сказано по этому поводу?
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07.12.2021 17:43 Ответить
Коментар Хованського щодо стрілянини.

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07.12.2021 18:01 Ответить
Хто це? І нащо він нам?
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07.12.2021 19:11 Ответить
"... повідомила офіційний представник МВС Росії Ірина Волк..."

Чому "Волк", а не "Вовк"? Якщо "Волк" тоді кацапи повинні писати "Шэвчэнко" , а не "Шевченко".
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07.12.2021 18:28 Ответить
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07.12.2021 19:37 Ответить
хорошее дело сделал, во первых убил кацапов, во вторых в Украине любители заставлять носить намордник немного подумают...
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07.12.2021 22:29 Ответить
 
 