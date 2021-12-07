Минреинтеграции определило список товаров, которые запрещено ввозить из оккупированного Крыма. Список

В Минреинтеграции согласовали список товаров, запрещенных для ввоза в Украину с временно оккупированной территории Крыма. Также были установлены ограничения на стоимость, вес и количество.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"Приказ призван максимально упростить процесс пересечения административной границы с временно оккупированными территориями Автономной Республики Крым и города Севастополя для гражданских лиц. В частности, приказом утвержден Перечень и объемы (стоимость/вес/количество) товаров, ограниченных или запрещенных к перемещению через административную границу", - пишет пресс-служба.

Ограничения на товары, не имеющие признаков потребления, перемещаемые в ручной клади и не подлежажие запрету:

суммарная фактурная стоимость не превышает 10 тысяч гривен;

суммарный вес не превышает 75 килограммов на одного человека. В то же время вес каждого наименования пищевых продуктов и непродовольственных товаров не должен превышать 2 килограммов;

сумма наличных средств не должна превышать 100 тысяч гривен, если же сумма превышает – лицо обязано продемонстрировать документ о происхождении средств.

Товары, подпадающие под запретный ввоз на территорию Украины из Крыма:

оружие и боеприпасы;

холодное оружие;

товары двойного использования;

товары военного назначения;

наркотические средства;

охотничьи товары;

опасные радиоэлектронные и излучающие устройства;

пестициды и агрохимикаты;

ядовитые, взрывчатые и сильнодействующие вещества;

запчасти для грузового транспорта;

промышленное оборудование;

строительные материалы;

полезные ископаемые;

военная форма одежды;

печати, штампы, пустые бланки строгой отчетности.

Со списком можно ознакомиться по ссылке..