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Россию ждут усиленные санкции в случае вторжения в Украину, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россию ждут усиленные санкции в случае вторжения в Украину, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, Россию ждут ужесточенные санкции в случае вторжения российских войск в Украину.

Об этом заявила пресс-служба Еврокомиссии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"ЕС будет надлежащим образом реагировать на любые дальнейшие агрессии, включая нарушения международного права или любые другие злонамеренные действия, предпринятые против нас или наших соседей, включая Украину", - заявила глава Еврокомиссии.

При этом она подчеркнула полную и непоколебимую поддержку ЕС территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Я хочу еще раз подчеркнуть полную и непоколебимую поддержку ЕС Украине перед лицом этой агрессии против ее территориальной целостности и суверенитета. Мы также видим вопиющую попытку запугать реформистское правительство Молдовы, манипулируя поставками газа в период высоких цен на энергоносители. Мы должны защитить наши общества и демократии от такого рода циничных геополитических силовых игр", - добавила фон дер Ляйен.

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Топ комментарии
+5
Украину в случае вторжения орды ожидают реки крови. А расею - санкции. Справедливость где, чертовы вы европейцы?!
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07.12.2021 16:51
+5
І ще земляки, знайте і зрозумійте, якщо здасте і втратите свою державу, то крім рюсского імперського терору ви отримаєте автоматично і ті ядерні санкції, які Захід запровадить проти росії так як ви станете частиною рюсского міра з усіма витікаючими для нас наслідками. Тобто у нас буде жопа найбільша. Внутрішні проблеми з внутрішніми ворогами, зрадниками корупціонерами манкуртами плюс проблеми з русського міра терор і плюс санкції фінансові економічні Заходу. Надіюся, що цю інформацію донесуть, як можна швидше до більшості наших людей. Бо часу мало. Щоб потім ви не бігали з круглими переляканими очима і піднятими до гори руками і кричали - Боже за що ти нас так караєш?!
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07.12.2021 17:19
+4
Готуйтеся до війни і знайте що в нас є більша проблема ніж путін. Це внутрішні вороги, які 30 років грабували і руйнували власну державу і першими впадуть до ніг путіна щоб врятувати свої гнилі шкури. А бачучи безкарність тих хто це зробив в Криму, Луганську та Донецьку ці зроблять ще легше. Тому думайте що ви будете робити з другим фронтом ворогів, які будуть прокручувати ніж у вашій спині, який вони вже встромили. Чомусь зараз під час особливого ризику вторгнення ворога, я не бачу щоб обласні, районні та міські ради збирали позачергові збори, де піднімали б питання, як вони будуть діяти під час військової агресії, які вони заходи та засоби будуть застосовувати для захисту своєї держави та власних домівок. Ви знаєте де провели щось подібне? Чи мери такі як мамай з полтави готуються просто поміняти шапку, зрадити і далі панувати у своїй сторонці над собі подібними.
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07.12.2021 17:18
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07.12.2021 16:50 Ответить
Украину в случае вторжения орды ожидают реки крови. А расею - санкции. Справедливость где, чертовы вы европейцы?!
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07.12.2021 16:51 Ответить
"И мами пальчиком грозят " !!!)))
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07.12.2021 16:55 Ответить
То есть Крым и Донбасс это не вторжение пока?
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07.12.2021 16:57 Ответить
Це прикрий інцидент,який обурює європейців і вони висловлюють неосяжне занепокоєння !!!)))
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07.12.2021 17:04 Ответить
Готуйтеся до війни і знайте що в нас є більша проблема ніж путін. Це внутрішні вороги, які 30 років грабували і руйнували власну державу і першими впадуть до ніг путіна щоб врятувати свої гнилі шкури. А бачучи безкарність тих хто це зробив в Криму, Луганську та Донецьку ці зроблять ще легше. Тому думайте що ви будете робити з другим фронтом ворогів, які будуть прокручувати ніж у вашій спині, який вони вже встромили. Чомусь зараз під час особливого ризику вторгнення ворога, я не бачу щоб обласні, районні та міські ради збирали позачергові збори, де піднімали б питання, як вони будуть діяти під час військової агресії, які вони заходи та засоби будуть застосовувати для захисту своєї держави та власних домівок. Ви знаєте де провели щось подібне? Чи мери такі як мамай з полтави готуються просто поміняти шапку, зрадити і далі панувати у своїй сторонці над собі подібними.
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07.12.2021 17:18 Ответить
І ще земляки, знайте і зрозумійте, якщо здасте і втратите свою державу, то крім рюсского імперського терору ви отримаєте автоматично і ті ядерні санкції, які Захід запровадить проти росії так як ви станете частиною рюсского міра з усіма витікаючими для нас наслідками. Тобто у нас буде жопа найбільша. Внутрішні проблеми з внутрішніми ворогами, зрадниками корупціонерами манкуртами плюс проблеми з русського міра терор і плюс санкції фінансові економічні Заходу. Надіюся, що цю інформацію донесуть, як можна швидше до більшості наших людей. Бо часу мало. Щоб потім ви не бігали з круглими переляканими очима і піднятими до гори руками і кричали - Боже за що ти нас так караєш?!
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07.12.2021 17:19 Ответить
Все слушно сказав! ППКС!
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07.12.2021 17:42 Ответить
Нам будет уже фиолетлово!!!
Санкции - санкции!!!!
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07.12.2021 17:19 Ответить
Не только санкции НО И СИЛЬНАЯ ОЗАБОЧЕННОСТЬ ИХ НЕПОКИДА ,,,,,,,,,
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07.12.2021 17:23 Ответить
А Пy-по-
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07.12.2021 17:28 Ответить
Посилені санкції від ЄС це коли пальчиком посварять?
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07.12.2021 17:30 Ответить
Выскажут глубочайшую обеспокоенность и крайнейшую озабоченность.
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07.12.2021 17:33 Ответить
А "усиленные" санкции - это как? Будете запоребрику сосать слабее или реже? Потому что там, за океаном, живёт дедушка в Белом доме явно с деменцией и прогрессирующим старческим слабоумием. А в "гейропе" - сброд блатных и шайка нищих - так, мать их, насанкционировались с запоребриком, что и "потоки" строят, и газ рекорды стоимости бьёт! Ну, неху@вые такие санкции, канеш! Главное - умную мину сделать, обеспокоенность выразить, к миру призвать и под столом продолжить ещё более активно стимулировать рашный пенис! ДОСУХА!
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07.12.2021 17:37 Ответить
Алё, Урсула, Россия уже напала в 2014 году.
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07.12.2021 18:05 Ответить
Після заяви Урсули фон дер Ляєн на підтримку Польщі та про санкції проти бульбофюрера, білоруський таракан ротом свого пропагандона азарьонка побажав, щоб її згвалтували. https://www.youtube.com/watch?v=ngYrmUJEtJE
Цікаво, що побажає кремлівська моль після цієї заяви на підтримку України.
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07.12.2021 18:25 Ответить
Йолупы, нам нужны самолеты и ПВО, желательно вчера из добровольцами. Два полка Ф-16 и несколько батарей ПВО Патриот резко бы остудили *****, а на ваши санкции он срать хотел, от тех псевдо санкции что 7 лет уже введены параша только сильнее стала.
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07.12.2021 18:27 Ответить
Нет конкретики, значит очередной дрендеж ЕС!
СП2, двигатели и насосы Сименс... сотрудничество с рашистами вполне реальное!
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07.12.2021 18:34 Ответить
значим чистим оружие
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07.12.2021 21:21 Ответить
 
 