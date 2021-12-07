Проект "Без цензуры": Мольфары атакуют Зеленского, а Байден ставит Путина на место. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Марина Данилюк-Ярмолаева в свежем выпуске "Без цензуры" анализирует, как мольфары на канале 1+1 Игоря Коломойского атакуют Владимира Зеленского.
А также чего ожидать от переговоров президентов Джо Байдена и Владимира Путина, на которых США и Россия будут говорить среди прочего и о будущем Украины. Чем Байден пригрозит Путину? Почему Россия, скорее всего, не нападет на Украину? О чем договорились президенты и к чему готовиться украинцам?
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+6 marusia klimova
показать весь комментарий07.12.2021 17:37
+6 Яр Холодний
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+6 lezyo
показать весь комментарий07.12.2021 18:20
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Пожалуйста, подождите...
Будеш ти першим пожиттєвим президентом України…
Той зрадів:
О! Так я що, і Лукашенка переплюну?!!! Я ж, набагато молодший за нього!...
Та ні!... Тебе, просто, ще при першому президентському строці або «свої» придушать, бо багато про них знаєш, або на Майдані люди повісять…
*
Прийшов «Блазень» до мольфара і каже:
Хочу знать своє майбутнє! ...
Той каже:
Після того, як тебе повісять, у майбутньому житті ти станеш діючим автоматом газованої води в музеї історії СРСР... Тобі в щілину будуть пхать монети в 3 копійки , а ти будеш у відповідь сцять жовтою рідиною...
От тільки склянки у тебе не буде - її вкрав клятий Порошенко!!!
- І де ото продають отакі канхвети?
- Тобі не продадуть... Для цього потрібно мать на лобі наклейку "ЗЕ"... А ти, я думаю, такого соромишся і гидуєш...
*
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Кацапы отошли от границы, или прекратили провокации?
Хоть что то они сделали?