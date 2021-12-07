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Новости Политика Украины
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Ахметов (2002) ТЭС (240) экспорт (842) энергетика (2036) уголь (989) Евросоюз (15900) Тарифы на электроэнергию (1906) ДТЭК (407) Укрэнерго (440) Минэнерго (217)

Бурштынская ТЭС Ахметова сжигает 5 тыс. тонн дефицитного угля в день для экспорта электроэнергии в ЕС, - "Лига антитраста"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Бурштынская ТЭС Ахметова сжигает 5 тыс. тонн дефицитного угля в день для экспорта электроэнергии в ЕС, -

Бурштынская ТЭС Ахметова в декабре может сжечь два Панамакса угля для дорогого экспорта электроэнергии в Европу, в то время, когда энергоблоки на других ТЭС простаивают из-за нехватки топлива, а на всех телеканалах говорят о возможных ограничениях потребления электричества и отключения.

Об этом говорится в материале "Лиги антитраста", передает Цензор.НЕТ.

Почти 5 тысяч тонн угля в день. Именно столько угля сжигает Бурштынская ТЭС группы ДТЭК в декабре для производства электроэнергии, которую продает в страны ЕС. Бурштынский энергоостров – это условная территория, на которой расположены электрические сети Бурштынской ТЭС вместе с прилегающей к ней электросетью и собственными потребителями электроэнергии в пределах Закарпатской и частично Ивано-Франковской и Львовской областей. Уникальность энергоострова в том, что он отсоединен от объединенной энергосети Украины и синхронизирован с европейской. Следовательно, вся производимая в энергосистеме острова электроэнергия может быть либо потреблена только внутри самого острова, либо экспортирована в страны ЕС. Основные мощности генерации энергостроя – Бурштынская ТЭС, принадлежащая группе ДТЭК Рината Ахметова. Ее доля в общем суточном производстве БуОС в начале декабря составляла 93-97%", - рассказали авторы.

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"По данным Укрэнерго, в декабре до 35% электроэнергии, произведенной в Бурштынском энергоострове, экспортировалась в страны ЕС. К сожалению, новые дашборды Минэнерго с информацией о поставках и потреблении угля на ТЭС публикуются только в рабочие дни. Поэтому, с шести дней декабря мы можем оценить только 4. Согласно информации этих дашбордов за 1, 2, 5 и 6 декабря для производства электроэнергии на Бурштынской ТЭС было сожжено 60 тыс. т. Если учесть, что примерно треть производимого электричества шла на экспорт, выходит, что на Бурштынской ТЭС для экспорта за эти четыре дня было сожжено 20 тыс. т дефицитного для нашей страны угля или 5 тыс. тонн в день или 150 тыс. т в месяц, что равно двум Панамаксам импортного угля, которые мы так ожидаем в наших портах", - говорится в материале.

"Движет ДТЭК в этой ситуации вполне логичный бизнес-интерес. Ведь цены на электроэнергию в ЕС в эти дни в разы превышают средневзвешенные цены в БуОС. Конечно, сейчас выгоднее продавать электроэнергию Венгрии, где цена мегаватта по данным местной энергетической биржи достигает 200 евро, чем поставлять ее в Украину, где средневзвешенные РДН всего 70-100 евро. 100 евро на мегаватте, которых за месяц по темпам экспорта последних дней может быть продано 250 000. Чистая разница может достигать 25 млн евро. И это ж вроде нормально, что бизнес пытается заработать больше. Но, пожалуй, не в то время, когда энергоблоки на других ТЭС простаивают из-за нехватки топлива, а на всех телеканалах говорят о возможных ограничениях потребления электричества и отключения", - подчеркивают авторы.
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Топ комментарии
+48
я канєшно ізвіняюсь.
Ахмєтка купив "дефіцитне" вугілля і може робити з ним шо хоче.
А от чого не купила влітку держава, - ось питання до прокуратури та пустого місця на посту президента.
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07.12.2021 17:06
+36
Не фан Ахметова, але люби небоже правду!
Паливо на електростанціях ахметова є, його немає на електростанціях державного Центренерго, яке обікрав Коломойський!
Саме вони стоять.
Ви що пропонуєте, забоати вугілля з складів еоектростанцій ахметова і відвезти його на склади Ценртенерго?
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07.12.2021 17:05
+25
Монополист - зеленский. У него вся власть, абсолютно монопольная. И если он не может, ты таки тут прав, то должен идти нах. Я бы сказал даже обязан, поскольку, как известно, он никому ничего не должен. Но про "обязан" он ничего не говорил.
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07.12.2021 17:14
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07.12.2021 17:05 Ответить
Слава Ахметову!
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07.12.2021 17:21 Ответить
Слава Украине! А Ахметов выглядит во всём этом деле лучше чем Зеля. Зеля устроил в начале зимы энергеический кризис чтобы вставить кольцо в нос эой стране и отвести её в стойло путину.
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07.12.2021 17:27 Ответить
Ахметов бьіл бандитом и вором в 90-е , а теперь паразитирует на украденном. Тимошенко еще в 2009г обещала реприватизировать самьіе адиозньіе активьі олигархов , в т.ч. и Ахметова , потому олигархические СМИ день и ночь зомбировали населения мантрой "юлькафароффкаукраланашеффсе". В результате президентом стал дваждьі несудимьій урка Янукович , а потом бьіл Майдан , Крьім , Донбасс и война с 14000 тьіс. погибших...
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07.12.2021 19:00 Ответить
да всем посрать что там кому ботоксная бабушка обещала
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07.12.2021 21:42 Ответить
и да, она по самым скромным подсчетам приныкала ярд денег еще во времена Лазаренка
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07.12.2021 21:42 Ответить
Не фан Ахметова, але люби небоже правду!
Паливо на електростанціях ахметова є, його немає на електростанціях державного Центренерго, яке обікрав Коломойський!
Саме вони стоять.
Ви що пропонуєте, забоати вугілля з складів еоектростанцій ахметова і відвезти його на склади Ценртенерго?
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07.12.2021 17:05 Ответить
я канєшно ізвіняюсь.
Ахмєтка купив "дефіцитне" вугілля і може робити з ним шо хоче.
А от чого не купила влітку держава, - ось питання до прокуратури та пустого місця на посту президента.
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07.12.2021 17:06 Ответить
Монополист не может "хочу - не хочу". Или обеспечиваешь или нах.
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07.12.2021 17:09 Ответить
Так булочці і передай)
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07.12.2021 17:14 Ответить
Монополист - зеленский. У него вся власть, абсолютно монопольная. И если он не может, ты таки тут прав, то должен идти нах. Я бы сказал даже обязан, поскольку, как известно, он никому ничего не должен. Но про "обязан" он ничего не говорил.
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07.12.2021 17:14 Ответить
справедливо
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07.12.2021 17:17 Ответить
Бредятина. Тарифы для населения вас видно злят, хотели повыше, судя по перлу.
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07.12.2021 17:29 Ответить
Хотел пониже, но тут случился зеленский(конечно сначала случился идиотизм зебобиков, а уж затем и сам зеленский), за которого нам всем придется платить.
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07.12.2021 17:35 Ответить
Есть ТЭЦ Ахметова. Он позаботился, чтобы те работали.
Есть ТЭЦ государственные, выдоенные Коломойским. Их снабжать должен Шмыгаль. Но "они просто забыли купить уголь", как сказала зеленая депутатша. И причем тут Ахметов? Может, лучше выгнать клоунов? Но как, если кто-то, не буду показывать пальцем, известен под прозвищем "73%", дал клоунам монопольную власть?
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07.12.2021 17:29 Ответить
А что же этот гандурас свою зеленую электрику не экспортирует в ЕС? И деньги были и воплей меньше.
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07.12.2021 17:07 Ответить
кожен дебіл не здатен прочитати текст.
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07.12.2021 17:13 Ответить
Бурштинська ТЕЦ завжди стояла осторонь енергосистеми України. Вона завжди працювала на експорт.
див. Бурштинський енергоострів
А зелена енергетика знаходиться в центрі і на півдні України, продає електрику в загальну енергосистему.
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07.12.2021 17:33 Ответить
Вы конечно согласны платить за зеленую электрику, отказавшись от сегоднешней тарифной цены
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07.12.2021 17:45 Ответить
не все продаются куйлу и луке за пару сотен гривен
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07.12.2021 17:55 Ответить
мы конечно согласны насадить тебя на бутылку
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07.12.2021 21:44 Ответить
Лошадка, а в чём проблемы? Топите тем газом и углём, которые зебилы купили летом
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07.12.2021 21:55 Ответить
Оця "Ліги антитрасту", де підвизається така собі чувирло Агія Загребельська, адвокат бені в справі по "Ротердам+", вірняк це контора подляка.
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07.12.2021 17:15 Ответить
ага, надо было и атомные станции все продать олигархам, а лучше подарить..., сейчас бы все сидели при лучине..., красота...
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07.12.2021 17:18 Ответить
ніде в світі атомна енергетика не знаходиться в приватних руках. Тільки держава - власник. Хоча би - заради конкуренції на ринку е/е
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07.12.2021 17:24 Ответить
Це не зовсім так. Наприклад знаменита АЕС в Фукусімі була приватною.
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07.12.2021 17:31 Ответить
Ага зараз якась православна **** купить АЕС,потім зробе аварію і втече в Росію або ще куди а ви тут розгрібати...Ніяких приватних АЕС , тільки державної власності.
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07.12.2021 18:07 Ответить
В наших сьогоднішніх умовах так. Але якщо хтось побудує АЕС за свої гроші - чому б і ні.
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07.12.2021 18:21 Ответить
Який ідіот буде будувати в наших реаліях і з такою судової системи??
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07.12.2021 18:24 Ответить
ніякий. Це розмова про сферичного коня в вакуумі)
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07.12.2021 18:29 Ответить
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07.12.2021 20:38 Ответить
Тут Ікея досі не хоче заходити а ви про АЕС
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07.12.2021 18:25 Ответить
В США майже всі АЕС -приватні
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07.12.2021 18:27 Ответить
за США не знав. Читав про Фукусіму - запам`яталось.
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07.12.2021 18:31 Ответить
Навпаки. Тільки в недемократичних країнах атомна енергетика вся належить державі. В світі повно привтаних операторів атомної енергетики.
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07.12.2021 18:26 Ответить
дякую за заперечення. Я, можливо, і помиляюсь. Принаймі, так вважав. Але я розберусь, сам для себе.
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07.12.2021 19:48 Ответить
Це пц , як дятел це все городить .?? А нічого що Ахметов спалює свій вугіль !? А де державний , Зюзя мля ,, ДЕ ДЕРЖАВНЕ ВУГІЛЛЯ .??? В тебе було півроку щоб купити його , запасти на зиму . Шо ти робив весь цей час , х.. на піаніні грав ..?? Ідіот . ! Чому Ахметка вугіллям запасся , а ти ні ?
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07.12.2021 17:33 Ответить
От п...тор Ахмет ніт щоб віддати то вугілля на Державні станції
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07.12.2021 17:36 Ответить
Та да, во всем Ахметка виноват)
Что-то на Цензоре меняется риторика ))
Скоро янелох оманский будет *великий * припизидент ))
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07.12.2021 17:42 Ответить
Нехера расход!!! Я два куба газа на отопления трачу и то жалко!!!!
Не х...я там бобла!!!
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07.12.2021 17:43 Ответить
виноват, канешна, ахметка, что его станции пашут ибо он уголек прикупил заранее,
а государственные на подсосе у ЗЕнелоха????)))
все самые красивые корабли проплывают мимо (с) )))) и с углем в том числе... да ЗЕшмаркля???
(а игде ж те караваны кораблей с углем, а которых так верещал под бурные аплодисменты зеленой секты???))))
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07.12.2021 17:46 Ответить
его станци? или украдены у народа? он что, в наследство их получил?
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07.12.2021 18:01 Ответить
его-его...кто разрешил их приватизировать - это второй вопрос... что и кто у кого украл - это ваще в прокуратуру... а вот то, что государственные остались без кучки угля в преддверии зимы - это шо? саботаж? преступление? пофигизм? непрофессионализм? шапито????
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07.12.2021 18:09 Ответить
Это они и есть, Зе говорил про баржи с углем Ахметова. Держава так и не купила себе ничего, насколько я знаю.
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07.12.2021 18:08 Ответить
и сразу вспоминается пафосная встреча зельцем в аэропорту АНа с гум/помощью, которая оказалась грузом доя гереговского Эпицентра ))))))
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07.12.2021 18:11 Ответить
С1июля 2002 Бурштынская ТЭС отделена от объединенной энергетической системы Украины и работает только на экспорт...Так что там ещё зесрань для отмазки придумала?)))
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07.12.2021 17:47 Ответить
пипец шариковы, частная контора что хочет то и сжигает, а тут приходят такие - делиться надо
и с каких пор уголь стал дефицитным, тем более зелень вещает что все готово для отопительного сезона
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07.12.2021 17:50 Ответить
Вугілля просто забули купити, просто не прослідкували, скільки вугілля було закуплено (с)
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07.12.2021 17:57 Ответить
Я что-то не припомню воя зебилов еще полгода назад, когда рыжая тварь отсудила у государства 2 млрд гривен. Может дело не в ахметове, а в ********* у власти, которые неспособны загрузить сырьем государственные эл.станции?
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07.12.2021 17:58 Ответить
По сравнению с тем, сколько отсудил Коломойский -это пыль.
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07.12.2021 18:21 Ответить
а в цей час атомні електростанції України технічно не вміють виробляти електроенергію для вкрай зношеної ахмєтовської мережі країни...
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07.12.2021 18:09 Ответить
Плохой Ахметов не купил угля хорошему Коломойскому.
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07.12.2021 18:20 Ответить
Ну тут вже в коментарях написали...
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07.12.2021 18:35 Ответить
"Бурштынская ТЭС Ахметова сжигает 5 тыс. тонн дефицитного угля Ахметова"
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07.12.2021 18:38 Ответить
не сторонник ахметова....но он уголь купил. и как хочет распоряжается...
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07.12.2021 18:55 Ответить
Все четко - ЕС электричество, Ахметову прибыль, Украине СО2.
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07.12.2021 19:05 Ответить
Полне нормальное распределение продукции: Электроэнертия - в ЕС; Деньги - Ахметову; Выбросы - Государству Украина.
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07.12.2021 19:06 Ответить
Что в этой цепочке вас смущает? Ровно тоже в любой экспортной отрасли происходит. И объемы экспорта от общей выработки не превышает 20%. Остальное идёт львовянам, закарпатцам и франковцам.
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07.12.2021 19:45 Ответить
Меня смущает в этой цепочке наличие казанского татарина, лучшего друга ростовсого шапкокрада.
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07.12.2021 20:04 Ответить
А наличие бородатой бабушки вазеленского вас не смущает?
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07.12.2021 20:08 Ответить
Занадто товсто, спробуй тролити більш витончено.
Якщо беня коломойський - покидьок, про що усі знають, то це жодним чином не виправдовує рудого таргана на прізвище ахметов.
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07.12.2021 20:40 Ответить
Читаємо трохи уважніше; БурштынскаяТЭС Ахметова сжигает 5 тыс. тонн дефицитного угля в день для экспорта электроэнергии в ЕС Источник: https://censor.net/ru/n3303857
Тобто Ахметов заробляє на експорті електроенергії в Європу в той час коли країна ходить з шапкою по миру шукаючи звідки ту енергію імпортувати.
А вугілля він просто возить для своїх коксохімів і ТЕC кораблями із його ж власних американських шахт, найбільша «Affinity Mine» його ж компанії «Pocahontas Coal Company LLC».
Смішно було дивитись як недавно зелена влада тут всім вішала лапшу на вуха про свої "великі досягнення", що ура, оце ми заживемо, кораблі нам в Україну вугілля з Америки везуть!
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07.12.2021 19:24 Ответить
Интересно, экспорт электроэнергии, или сжигание собственного угля на ТЭС содержат состав преступления? Будет Веня открывать 201-е дело?
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07.12.2021 19:42 Ответить
Не порите херню, Ринат Леонидович не тот человек который кому-то что-то подарит.
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07.12.2021 20:07 Ответить
Вы это мне?
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07.12.2021 20:09 Ответить
Нахера Україні рудий тарган, який забруднює своїм сраним вугіллям українське повітря, псує екологію, паразитує на українцях, при цьому навіть у такий час відверто кладе на інтереси держави?
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07.12.2021 20:37 Ответить
А беня не паразитує на "центренерго" купуючи електрику нижче собівартості для своїх феросплавних заводів, довівши його до банкрутства, а НКРЄКП на 100% зЕ закриває на це очі? залишаючи українцям лише викиди. Ще не знаємо скільки беня грошей в офшори від продажу феросплавів перевів. Так само беня робе з електрикою з АЕС, теж довівши його до банкрутства, залишаючи нам ядерні відходи.
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07.12.2021 21:53 Ответить
Ти також на підсосі у рудого таргана?
До чого тут беня коломойський? Я з цього приводу вже написав. Якщо беня - лайно, то це жодним чином не виправдовує рудого таргана.
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07.12.2021 22:02 Ответить
Бурштинская тэс не подключена к энергосистеме Украины. Ее электроэнергию нельзя поставлять в украинские энергосети. Она изначально сделана только на экспорт и для обеспечения электричеством Закарпатья.. То, что государство ходит с протянутой рукой, это еще один признак глупости и недальновидности зе-команды. Что они летом делали? В Трускавце бухали, вместо того чтобы готовитсья к зиме и обороне границ?
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08.12.2021 13:15 Ответить
Сами пишут, что выгодней продавать на экспорт, потом чего то там не так. Писатели против свободной торговли? Ну подавайте запрос депутанам, что бы запретили экспорт э/энергии. Или национализировали Ахмета имущество. Мало исков к государству, добавятся ещё миллиардные. Но Шариковым понравится. Цельная лига антитраста.
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07.12.2021 19:40 Ответить
Щось ти занадто відверто підлизуєш рудому таргану, який паразитує на українцях.
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07.12.2021 20:33 Ответить
Усі підприємства рудого таргана ахметова працюють на збагачення його особисто та його родини. Спочатку він купував палаци для себе, зараз купує для свого сина, далі буде купувати для онуків, а сплачувати за усе це будуть українці, на яких паразитує це руде падло.
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07.12.2021 20:30 Ответить
А нічого що на підприємствах Ахметова працює більше 300 000 робітників і вони отримують своєчасно зарплатню, і набагато більшу ніж середня по Україні. А війна блаЗЕня з Ахметовим вдарить в першу чергу по ним. Ахметов відмовився від аренди державних шахт "добропілля вугілля", тепер вони вугілля зовсім не добувають, у шахтарів заборгованість по зарплаті за півроку, нещодавно в новинах показували що зміна шахтарів залізла в забій і відмовилась вилазити в знак протесту. Шмигаль обіцяв сплатити заборгованість за літо. Коли до влади дориваються зелені шмарклі які вміють тільки гроші виводити в офшори, то за їх правління від України нічого не залишиться.
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07.12.2021 22:09 Ответить
Ля-ля тополя, как там на подсосе у карточного шулера, который только отъёмом НДС отымал более 5 млрд долларов в год в течение более 10лет по сведениям из открытых источников. Хоть 0.01% тебе перепадает?
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07.12.2021 23:10 Ответить
Воно або дурне, або відробляє свої 30 срібняків. Йому гроші не смердять.
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07.12.2021 23:32 Ответить
Ти реально такий впоротий чи тупо гроші відробляєш?

Ті 300 тисяч працюють на збагачення рудого таргана. Хтось має виконувати й брудну роботу, щоб це руде падло купувало собі та своїм дітям палаци у Європі.

Й він платить платню сотням тисяч, а обкрадає мільйони. У моєму рідному Києві рудий тарган купив майже усе, що пов'язане з енергетикою та теплопостачанням, у результаті при значно вищих тарифах дуже впала якість послуг.
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07.12.2021 23:42 Ответить
теплопостачання уже в Києві не належить Ахметову.
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08.12.2021 13:16 Ответить
А кому належить? Місто повернуло собі лише труби, а генерація тепла йде на підприємствах рудого таргана.
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08.12.2021 15:57 Ответить
Т.е если у вас в доме крыса которая сжирает все вместе с другими (Вальцман), Авакян, Капительман (ЙУЛЯ) ,а виноват Зе по вашей логике? Нужно забирать назад всю теплогенерацию,украденную при продажных **** типа Кучмы,Яныка,Вальцмана..
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08.12.2021 01:41 Ответить
Электричество и тепло -это такая вещь, которую нужно вырабатывать 24 часа в сутки, каждый день. То что было раньше, это конечно плохо, но нужно решать проблему с энергетикой сегодня. А Зе не чешется.
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08.12.2021 13:18 Ответить
По скольку мы уже не купляем электричество с раши и беларуси то предлагаю следующее решение проблемы. Надо выкопать все электрические столбы и мачты на границах с этими странами в месте с проводами. Этим на премер может заняться компания рефата чубарова как имеющая опыт отключения рашистких ресурсов от Украины. Потом перевозим все выкопаное к бурштынской тэс подключаем ее к энергосистеме Украины. Зеленский издает указ работать тэс на страну а не на запад. В крайнем случае либо националезируем тэс или временно берем её в аренду у ахметова давая ему гарантии возврата её в конце отопительного сезона. Всё это можно зделать в течение пары недель если начать сейчас и кончить до нового года. Не надо терять время по этому к топкам побратимы. Слава Украине!
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08.12.2021 11:35 Ответить
Зачем выкапывать столбы с проводами??
Рациональнее на этих столбах с помощью проводов подвесить Слугу и всю шайку-лейку его прихвостней из Зрады и ОП. Это более конструктивно будет.
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08.12.2021 20:14 Ответить
...очень хорошо!...уголь заходит по схеме "ротердам+" ??....если нет,то обеспечить не возможность покупки украинского угля ,для данной генерации.
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09.12.2021 15:06 Ответить
 
 