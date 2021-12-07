Бурштынская ТЭС Ахметова сжигает 5 тыс. тонн дефицитного угля в день для экспорта электроэнергии в ЕС, - "Лига антитраста"

Бурштынская ТЭС Ахметова в декабре может сжечь два Панамакса угля для дорогого экспорта электроэнергии в Европу, в то время, когда энергоблоки на других ТЭС простаивают из-за нехватки топлива, а на всех телеканалах говорят о возможных ограничениях потребления электричества и отключения.

Об этом говорится в материале "Лиги антитраста", передает Цензор.НЕТ.

Почти 5 тысяч тонн угля в день. Именно столько угля сжигает Бурштынская ТЭС группы ДТЭК в декабре для производства электроэнергии, которую продает в страны ЕС. Бурштынский энергоостров – это условная территория, на которой расположены электрические сети Бурштынской ТЭС вместе с прилегающей к ней электросетью и собственными потребителями электроэнергии в пределах Закарпатской и частично Ивано-Франковской и Львовской областей. Уникальность энергоострова в том, что он отсоединен от объединенной энергосети Украины и синхронизирован с европейской. Следовательно, вся производимая в энергосистеме острова электроэнергия может быть либо потреблена только внутри самого острова, либо экспортирована в страны ЕС. Основные мощности генерации энергостроя – Бурштынская ТЭС, принадлежащая группе ДТЭК Рината Ахметова. Ее доля в общем суточном производстве БуОС в начале декабря составляла 93-97%", - рассказали авторы.

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"По данным Укрэнерго, в декабре до 35% электроэнергии, произведенной в Бурштынском энергоострове, экспортировалась в страны ЕС. К сожалению, новые дашборды Минэнерго с информацией о поставках и потреблении угля на ТЭС публикуются только в рабочие дни. Поэтому, с шести дней декабря мы можем оценить только 4. Согласно информации этих дашбордов за 1, 2, 5 и 6 декабря для производства электроэнергии на Бурштынской ТЭС было сожжено 60 тыс. т. Если учесть, что примерно треть производимого электричества шла на экспорт, выходит, что на Бурштынской ТЭС для экспорта за эти четыре дня было сожжено 20 тыс. т дефицитного для нашей страны угля или 5 тыс. тонн в день или 150 тыс. т в месяц, что равно двум Панамаксам импортного угля, которые мы так ожидаем в наших портах", - говорится в материале.

"Движет ДТЭК в этой ситуации вполне логичный бизнес-интерес. Ведь цены на электроэнергию в ЕС в эти дни в разы превышают средневзвешенные цены в БуОС. Конечно, сейчас выгоднее продавать электроэнергию Венгрии, где цена мегаватта по данным местной энергетической биржи достигает 200 евро, чем поставлять ее в Украину, где средневзвешенные РДН всего 70-100 евро. 100 евро на мегаватте, которых за месяц по темпам экспорта последних дней может быть продано 250 000. Чистая разница может достигать 25 млн евро. И это ж вроде нормально, что бизнес пытается заработать больше. Но, пожалуй, не в то время, когда энергоблоки на других ТЭС простаивают из-за нехватки топлива, а на всех телеканалах говорят о возможных ограничениях потребления электричества и отключения", - подчеркивают авторы.