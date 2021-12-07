Бурштынская ТЭС Ахметова сжигает 5 тыс. тонн дефицитного угля в день для экспорта электроэнергии в ЕС, - "Лига антитраста"
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Бурштынская ТЭС Ахметова в декабре может сжечь два Панамакса угля для дорогого экспорта электроэнергии в Европу, в то время, когда энергоблоки на других ТЭС простаивают из-за нехватки топлива, а на всех телеканалах говорят о возможных ограничениях потребления электричества и отключения.
Об этом говорится в материале "Лиги антитраста", передает Цензор.НЕТ.
Почти 5 тысяч тонн угля в день. Именно столько угля сжигает Бурштынская ТЭС группы ДТЭК в декабре для производства электроэнергии, которую продает в страны ЕС. Бурштынский энергоостров – это условная территория, на которой расположены электрические сети Бурштынской ТЭС вместе с прилегающей к ней электросетью и собственными потребителями электроэнергии в пределах Закарпатской и частично Ивано-Франковской и Львовской областей. Уникальность энергоострова в том, что он отсоединен от объединенной энергосети Украины и синхронизирован с европейской. Следовательно, вся производимая в энергосистеме острова электроэнергия может быть либо потреблена только внутри самого острова, либо экспортирована в страны ЕС. Основные мощности генерации энергостроя – Бурштынская ТЭС, принадлежащая группе ДТЭК Рината Ахметова. Ее доля в общем суточном производстве БуОС в начале декабря составляла 93-97%", - рассказали авторы.
"По данным Укрэнерго, в декабре до 35% электроэнергии, произведенной в Бурштынском энергоострове, экспортировалась в страны ЕС. К сожалению, новые дашборды Минэнерго с информацией о поставках и потреблении угля на ТЭС публикуются только в рабочие дни. Поэтому, с шести дней декабря мы можем оценить только 4. Согласно информации этих дашбордов за 1, 2, 5 и 6 декабря для производства электроэнергии на Бурштынской ТЭС было сожжено 60 тыс. т. Если учесть, что примерно треть производимого электричества шла на экспорт, выходит, что на Бурштынской ТЭС для экспорта за эти четыре дня было сожжено 20 тыс. т дефицитного для нашей страны угля или 5 тыс. тонн в день или 150 тыс. т в месяц, что равно двум Панамаксам импортного угля, которые мы так ожидаем в наших портах", - говорится в материале.
"Движет ДТЭК в этой ситуации вполне логичный бизнес-интерес. Ведь цены на электроэнергию в ЕС в эти дни в разы превышают средневзвешенные цены в БуОС. Конечно, сейчас выгоднее продавать электроэнергию Венгрии, где цена мегаватта по данным местной энергетической биржи достигает 200 евро, чем поставлять ее в Украину, где средневзвешенные РДН всего 70-100 евро. 100 евро на мегаватте, которых за месяц по темпам экспорта последних дней может быть продано 250 000. Чистая разница может достигать 25 млн евро. И это ж вроде нормально, что бизнес пытается заработать больше. Но, пожалуй, не в то время, когда энергоблоки на других ТЭС простаивают из-за нехватки топлива, а на всех телеканалах говорят о возможных ограничениях потребления электричества и отключения", - подчеркивают авторы.
Пожалуйста, подождите...
Паливо на електростанціях ахметова є, його немає на електростанціях державного Центренерго, яке обікрав Коломойський!
Саме вони стоять.
Ви що пропонуєте, забоати вугілля з складів еоектростанцій ахметова і відвезти його на склади Ценртенерго?
Ахмєтка купив "дефіцитне" вугілля і може робити з ним шо хоче.
А от чого не купила влітку держава, - ось питання до прокуратури та пустого місця на посту президента.
Есть ТЭЦ государственные, выдоенные Коломойским. Их снабжать должен Шмыгаль. Но "они просто забыли купить уголь", как сказала зеленая депутатша. И причем тут Ахметов? Может, лучше выгнать клоунов? Но как, если кто-то, не буду показывать пальцем, известен под прозвищем "73%", дал клоунам монопольную власть?
див. Бурштинський енергоострів
А зелена енергетика знаходиться в центрі і на півдні України, продає електрику в загальну енергосистему.
Что-то на Цензоре меняется риторика ))
Скоро янелох оманский будет *великий * припизидент ))
Не х...я там бобла!!!
а государственные на подсосе у ЗЕнелоха????)))
все самые красивые корабли проплывают мимо (с) )))) и с углем в том числе... да ЗЕшмаркля???
(а игде ж те караваны кораблей с углем, а которых так верещал под бурные аплодисменты зеленой секты???))))
и с каких пор уголь стал дефицитным, тем более зелень вещает что все готово для отопительного сезона
Якщо беня коломойський - покидьок, про що усі знають, то це жодним чином не виправдовує рудого таргана на прізвище ахметов.
Тобто Ахметов заробляє на експорті електроенергії в Європу в той час коли країна ходить з шапкою по миру шукаючи звідки ту енергію імпортувати.
А вугілля він просто возить для своїх коксохімів і ТЕC кораблями із його ж власних американських шахт, найбільша «Affinity Mine» його ж компанії «Pocahontas Coal Company LLC».
Смішно було дивитись як недавно зелена влада тут всім вішала лапшу на вуха про свої "великі досягнення", що ура, оце ми заживемо, кораблі нам в Україну вугілля з Америки везуть!
До чого тут беня коломойський? Я з цього приводу вже написав. Якщо беня - лайно, то це жодним чином не виправдовує рудого таргана.
Ті 300 тисяч працюють на збагачення рудого таргана. Хтось має виконувати й брудну роботу, щоб це руде падло купувало собі та своїм дітям палаци у Європі.
Й він платить платню сотням тисяч, а обкрадає мільйони. У моєму рідному Києві рудий тарган купив майже усе, що пов'язане з енергетикою та теплопостачанням, у результаті при значно вищих тарифах дуже впала якість послуг.
Рациональнее на этих столбах с помощью проводов подвесить Слугу и всю шайку-лейку его прихвостней из Зрады и ОП. Это более конструктивно будет.