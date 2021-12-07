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Байден предупредит Путина о санкциях против крупнейших банков России в случае вторжения в Украину, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика Война в Украине

Байден предупредит Путина о санкциях против крупнейших банков России в случае вторжения в Украину, - Reuters

Одним из мощных экономических ударов США по России, о котором сообщит президент Джо Байден на видеоконференции во вторник с российским коллегой Владимиром Путиным, могут стать жесткие санкции против банковского сектора РФ, если она прибегнет к вторжению в Украину.

Об этом пишет американское агентство Reuters со ссылкой на чиновников администрации США, передает Цензор.НЕТ.

"Санкции, которые, по словам одного источника, могут быть введены против крупнейших российских банков, а также (повлияют. - ред.) на способность Москвы конвертировать рубли в доллары и другие валюты, были разработаны для того, чтобы Путин отказался от использования десятков тысяч войск, сосредоточенных у границы с Украиной", - говорится в публикации.

Между тем, сообщается, что российский рубль несколько потерял свои позиции во вторник.

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Топ комментарии
+19
Что значит у разі вторгнення до України? Что, тогда, было 7,5 лет назад?
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07.12.2021 17:08
+18
Готуйтеся до війни і знайте що в нас є більша проблема ніж путін. Це внутрішні вороги, які 30 років грабували і руйнували власну державу і першими впадуть до ніг путіна щоб врятувати свої гнилі шкури. А бачучи безкарність тих хто це зробив в Криму, Луганську та Донецьку ці зроблять ще легше. Тому думайте що ви будете робити з другим фронтом ворогів, які будуть прокручувати ніж у вашій спині, який вони вже встромили. Чомусь зараз під час особливого ризику вторгнення ворога, я не бачу щоб обласні, районні та міські ради збирали позачергові збори, де піднімали б питання, як вони будуть діяти під час військової агресії, які вони заходи та засоби будуть застосовувати для захисту своєї держави та власних домівок. Ви знаєте де провели щось подібне? Чи мери такі як мамай з полтави готуються просто поміняти шапку, зрадити і далі панувати у своїй сторонці над собі подібними.
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07.12.2021 17:14
+17
Здам гараж і літню кухню під невеличку базу НАТО. Є виноградник, лужайка, літній душ тощо. Безкоштовно.
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07.12.2021 17:10
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Что значит у разі вторгнення до України? Что, тогда, было 7,5 лет назад?
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07.12.2021 17:08 Ответить
Прикрий інцидент ,який викликав занепокоєння і стурбованість !!)))
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07.12.2021 17:10 Ответить
перезагрузка - забыли, а о Крыме вообще молчок..
перевернули страницу блд..

Администрация Байдена задумалась об эвакуации граждан США из Украины в случае начала войны. Непосредственно проработкой вопроса занимается Пентагон.
https://edition.cnn.com/2021/12/07/politics/us-citizens-evacuation-ukraine/index.html
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07.12.2021 17:13 Ответить
Для когось уже була випадковість
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07.12.2021 17:19 Ответить
Что там доказывать, если кацапы в 2014 году сами признались, что их армия в Крыму? Российская администрация там появилась в 2014 году. Это западные страны оказались импотентами в данной ситуации.
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07.12.2021 20:05 Ответить
Оххх... Уж сколько было этих радужных надежд на Байдена...
Давайте уже подождём результатов "встречи в эфире". Молча
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07.12.2021 17:10 Ответить
Здам гараж і літню кухню під невеличку базу НАТО. Є виноградник, лужайка, літній душ тощо. Безкоштовно.
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07.12.2021 17:10 Ответить
Бесплатно.
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07.12.2021 17:12 Ответить
На москальщині повно бізнесу західного.Санкції катастрофи не зроблять,бо більшість москалів і так звикли до лаптів.
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07.12.2021 17:11 Ответить
жоскі санкції... А булочка перестане в кацапію серіли продавать.
Так і угандошим рашу...
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07.12.2021 17:12 Ответить
Нє-нє. Хай продає свої серіали. Подальше деградація кацапів зайвою не буде. Дуже важко деградувати ще більше, ніж вони вже деградували - це можливо тільки переглядаючи сватів і т.п. Так що - це наша зброя!
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07.12.2021 18:06 Ответить
В СовФеде предрекли крах мировой экономики в случае отключения России от SWIFT.

2014: Путин предсказал крах мировой экономики при цене на нефть $80 за баррель...
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07.12.2021 17:13 Ответить
Готуйтеся до війни і знайте що в нас є більша проблема ніж путін. Це внутрішні вороги, які 30 років грабували і руйнували власну державу і першими впадуть до ніг путіна щоб врятувати свої гнилі шкури. А бачучи безкарність тих хто це зробив в Криму, Луганську та Донецьку ці зроблять ще легше. Тому думайте що ви будете робити з другим фронтом ворогів, які будуть прокручувати ніж у вашій спині, який вони вже встромили. Чомусь зараз під час особливого ризику вторгнення ворога, я не бачу щоб обласні, районні та міські ради збирали позачергові збори, де піднімали б питання, як вони будуть діяти під час військової агресії, які вони заходи та засоби будуть застосовувати для захисту своєї держави та власних домівок. Ви знаєте де провели щось подібне? Чи мери такі як мамай з полтави готуються просто поміняти шапку, зрадити і далі панувати у своїй сторонці над собі подібними.
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07.12.2021 17:14 Ответить
І ще земляки, знайте і зрозумійте, якщо здасте і втратите свою державу, то крім рюсского імперського терору ви отримаєте автоматично і ті ядерні санкції, які Захід запровадить проти росії так як ви станете частиною рюсского міра з усіма витікаючими для нас наслідками. Тобто у нас буде жопа найбільша. Внутрішні проблеми з внутрішніми ворогами, зрадниками корупціонерами манкуртами плюс проблеми з русського міра терор і плюс санкції фінансові економічні Заходу. Надіюся, що цю інформацію донесуть, як можна швидше до більшості наших людей. Бо часу мало. Щоб потім ви не бігали з круглими переляканими очима і піднятими до гори руками і кричали - Боже за що ти нас так караєш?!
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07.12.2021 17:15 Ответить
Вот прикольно если Байден с путиным просто поржут !!! А мы ждем!!!Всегда чего то ждем!!!!
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07.12.2021 17:21 Ответить
Все равно я не понимаю , война уже идёт , русня уже проводит агрессию и захва территорий , Крым часть Донбасса, почему надо ждать ещё, вводите санкции сейчас , где ваши гарантии безопасности Украины ? Как вы можете помешать ***** , чем ? Если вас даже из Афганистана выгнали . Слабовата сейчас Америка , ни то ,что раньше . Политики левые без яиц .
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07.12.2021 17:21 Ответить
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07.12.2021 17:29 Ответить
Если Украина не возобновит производство ядерного оружия, она будет разорвана и исчезнет. Все санкции запада ничего не стоят и слышать о них уже противно до блевоты.
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07.12.2021 17:28 Ответить
А може і не попередить, 8-й рік так "попереджають", що аж "ПП-2" збудований, "газова війна" розпочата, нелегали "запущені".
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07.12.2021 17:30 Ответить
Все это очередная минеральная вода ни пользы ни вреда, если как говорят Бисмарк сказал что договор с росией не стоит той бумаги на которой он написан, теперь тоже самое можно утверждать относительно ЕС и США.
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07.12.2021 17:30 Ответить
Все таки как не крути, для американца все эти скрепы, духовность это чуждое. Его сердце кошелек. Всё предельно просто, кушать, перерабатывать здоровым желудком и посещать отхожее место. можно глазами посмотреть шоу. Какие нах могут быть санкции на типа войне . С Ираном они тоже в санции игрались и с КНДР, ну и как, как они были так они и есть.
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07.12.2021 17:35 Ответить
Це ж треба, спершу АГРРРРРЕСИВНО зняти всі санкції і дозволити ***** добудову і введення в експлуатацію NS-2, а потім підготувати АГРРРРРЕСИВНІ санкції у разі нападу на Україну!
БІДЕн прийшов, порядок навів. Хто ще вірить цьому деменційному маразматику?
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07.12.2021 17:37 Ответить
Як завжди санкціями будуть давити російські банки, а у нас курс гривні знову в два рази обвалиться.

Взагалі то дивно. Раша що хоче робить починаючи з Чечні, а їх все санкціями лякають. А де ж передові суперсекретні військові розробки західні? Могли б вже давно непомітно помножити на нуль всю кремлядську гівноту, до тих пір потрібно множити поки не прийдуть якісь мироблюбні політики
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07.12.2021 18:33 Ответить
Было бы сильным шагом, если бы превентивно США и все союзники начали отправлять военные самолеты в Украину. Это бы была такая консолидация и гордость у всех в порядочном решении и не допущение зла РФ.
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07.12.2021 18:35 Ответить
пусть блогер ТУРОК ФАРХАД С ОСЛО с путиным поговорит, он умеет дипломатично говорить с путиным и вообще С РОССИЯНЦАМИ....))СЕГОДНЯ ОНЛАЙН СТРИМ К СТАТИ. ВСЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ НА ШОУ КТО НЕ ЗНАКОМ С НИМ.
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07.12.2021 18:58 Ответить
я говорил еще месяц назад что Куйло выводит ВСЕ рисковые деньги с банковской системы ЕС..
значить уже вывел и теперь Бидон говорит что вводит финансовые санкции !? они уже пох - деньги кремль вывел... ВОЙНА
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07.12.2021 18:58 Ответить
Новости самые новейшие американцы убрали с санкций против России санкции против Северного потока
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07.12.2021 19:43 Ответить
 
 