Байден предупредит Путина о санкциях против крупнейших банков России в случае вторжения в Украину, - Reuters
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Одним из мощных экономических ударов США по России, о котором сообщит президент Джо Байден на видеоконференции во вторник с российским коллегой Владимиром Путиным, могут стать жесткие санкции против банковского сектора РФ, если она прибегнет к вторжению в Украину.
Об этом пишет американское агентство Reuters со ссылкой на чиновников администрации США, передает Цензор.НЕТ.
"Санкции, которые, по словам одного источника, могут быть введены против крупнейших российских банков, а также (повлияют. - ред.) на способность Москвы конвертировать рубли в доллары и другие валюты, были разработаны для того, чтобы Путин отказался от использования десятков тысяч войск, сосредоточенных у границы с Украиной", - говорится в публикации.
Между тем, сообщается, что российский рубль несколько потерял свои позиции во вторник.
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перевернули страницу блд..
Администрация Байдена задумалась об эвакуации граждан США из Украины в случае начала войны. Непосредственно проработкой вопроса занимается Пентагон.
https://edition.cnn.com/2021/12/07/politics/us-citizens-evacuation-ukraine/index.html
Давайте уже подождём результатов "встречи в эфире". Молча
Так і угандошим рашу...
2014: Путин предсказал крах мировой экономики при цене на нефть $80 за баррель...
БІДЕн прийшов, порядок навів. Хто ще вірить цьому деменційному маразматику?
Взагалі то дивно. Раша що хоче робить починаючи з Чечні, а їх все санкціями лякають. А де ж передові суперсекретні військові розробки західні? Могли б вже давно непомітно помножити на нуль всю кремлядську гівноту, до тих пір потрібно множити поки не прийдуть якісь мироблюбні політики
значить уже вывел и теперь Бидон говорит что вводит финансовые санкции !? они уже пох - деньги кремль вывел... ВОЙНА