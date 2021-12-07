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С начала суток войска РФ трижды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

С начала суток войска РФ трижды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

С начала суток русско-оккупационные войска трижды открывали огонь в направлении позиций украинских воинов. Потерь нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В направлении Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В сторону Новоалександровки русские наемники совершили обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Вблизи Южного армии РФ применили минометы калибра 120 мм и стрелковое оружие.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
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Бережи вас Господь, рідненькі
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07.12.2021 17:43 Ответить
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07.12.2021 20:03 Ответить
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07.12.2021
В ходе попытки неустановленного военного подразделения взять под контроль ударный БПЛА Bayraktar в Карабахе уничтожен российский комплекс РЭБ - 1Л222М "Автобаза-М".
В общем, еще один удар по репутации российских РЭБ
Российские комплексы «Автобаза-М» планировалось использовать на Донбассе против турецких дронов, которые уже стоят на вооружении украинской армии. Но если действительно «Автобаза-М» столь уязвимы перед ними, то их применение совершенно неоправданно.
Следует также напомнить, что в ходе 44-дневной войны в Карабахе были уничтожена российская техника нескольких типов, состоящая на вооружении ВС Армении.
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07.12.2021 20:04 Ответить
 
 