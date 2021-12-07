С начала суток войска РФ трижды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

С начала суток русско-оккупационные войска трижды открывали огонь в направлении позиций украинских воинов. Потерь нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В направлении Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В сторону Новоалександровки русские наемники совершили обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Вблизи Южного армии РФ применили минометы калибра 120 мм и стрелковое оружие.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.