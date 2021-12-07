Верховный Суд оставил в силе пожизненный приговор для обвиняемого в убийстве водителя BlaBlaCar Познякова – Голуба

7 декабря 2021 года Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда рассмотрел кассационные жалобы на судебные решения по осужденному, который весной 2016 года, предварительно сговорившись с другим лицом, по корыстным мотивам умышленно убил водителя "Blablacar" Тараса Познякова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда.

"В соответствии с приговором Киево-Святошинского районного суда Киевской области от 28 мая 2019 года, оставленного без изменения определением Киевского апелляционного суда от 7 июня 2021 года, фигурант этого уголовного производства был также признан виновным в разбое – нападении на водителя с целью завладения его имуществом в сочетании с причинением тяжких телесных повреждений (ч. 4 ст. 187 УК Украины), незаконном завладении автомобилем потерпевшего (ч. 3 ст. 289 УК Украины), подлоге и использовании официальных документов (части 1, 4 ст. 358 УК Украины), незаконном обращении с огнестрельным оружием и боевыми припасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины). За совершенные уголовные правонарушения осужденный получил пожизненное лишение свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Это наказание оставлено в силе Верховным Судом", - говорится в сообщении.

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Полный текст постановления ККС ВС по делу №369/420/17 (производство №51-4424км21) будет объявлен 13 декабря 2021 года.

Напомним, 4 апреля 2016 года 25-летний Тарас Позняков на собственном автомобиле Audi A6 выехал из Львова в Киев. По дороге он согласился подвезти двух человек, которые представились участниками АТО, однако до города не доехал, а исчез вместе с автомобилем.

Интерпол объявил в розыск подозреваемых в похищении Познякова - 36-летнего Дмитрия Голуба и 25-летнего гражданина России Луана Кингисеппа. Летом 2016 бывшего бойца "Правого сектора" Дмитрия Голуба с позывным "Тоф" удалось задержать и 5 августа суд арестовал его. Кингисепп находился в международном розыске.

В марте 2019 года Луан Кингисепп погиб во время взрыва в квартире в Голосеевском районе Киева.