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Новости Происшествия
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Верховный Суд (1063) Голуб (247) BlaBlaCar (8) Позняков (6)

Верховный Суд оставил в силе пожизненный приговор для обвиняемого в убийстве водителя BlaBlaCar Познякова – Голуба

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Верховный Суд оставил в силе пожизненный приговор для обвиняемого в убийстве водителя BlaBlaCar Познякова – Голуба

7 декабря 2021 года Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда рассмотрел кассационные жалобы на судебные решения по осужденному, который весной 2016 года, предварительно сговорившись с другим лицом, по корыстным мотивам умышленно убил водителя "Blablacar" Тараса Познякова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда.

"В соответствии с приговором Киево-Святошинского районного суда Киевской области от 28 мая 2019 года, оставленного без изменения определением Киевского апелляционного суда от 7 июня 2021 года, фигурант этого уголовного производства был также признан виновным в разбое – нападении на водителя с целью завладения его имуществом в сочетании с причинением тяжких телесных повреждений (ч. 4 ст. 187 УК Украины), незаконном завладении автомобилем потерпевшего (ч. 3 ст. 289 УК Украины), подлоге и использовании официальных документов (части 1, 4 ст. 358 УК Украины), незаконном обращении с огнестрельным оружием и боевыми припасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины). За совершенные уголовные правонарушения осужденный получил пожизненное лишение свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Это наказание оставлено в силе Верховным Судом", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Дело BlaBlaCar: убийцу львовянина Познякова Голуба приговорили к пожизненному заключению. ВИДЕО

Полный текст постановления ККС ВС по делу №369/420/17 (производство №51-4424км21) будет объявлен 13 декабря 2021 года.

Напомним, 4 апреля 2016 года 25-летний Тарас Позняков на собственном автомобиле Audi A6 выехал из Львова в Киев. По дороге он согласился подвезти двух человек, которые представились участниками АТО, однако до города не доехал, а исчез вместе с автомобилем.

Интерпол объявил в розыск подозреваемых в похищении Познякова - 36-летнего Дмитрия Голуба и 25-летнего гражданина России Луана Кингисеппа. Летом 2016 бывшего бойца "Правого сектора" Дмитрия Голуба с позывным "Тоф" удалось задержать и 5 августа суд арестовал его. Кингисепп находился в международном розыске.

В марте 2019 года Луан Кингисепп погиб во время взрыва в квартире в Голосеевском районе Киева.
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Топ комментарии
+4
Вот это справедливый приговор!!
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07.12.2021 17:35
+4
Ця мутна справа виглядає у вироку ну дуже просто .
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07.12.2021 17:52
+4
Мразь... Жаль, что нельзя его расстрелять.... Поставили бы условие: либо тюрьма до конца дней и указание места захоронения, либо расстрел. Сразу бы раскололся!
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07.12.2021 18:38
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Вот это справедливый приговор!!
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07.12.2021 17:35 Ответить
А6 сподобалась?
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07.12.2021 17:41 Ответить
Ця мутна справа виглядає у вироку ну дуже просто .
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07.12.2021 17:52 Ответить
как доказано убийство если тело Позднякова не найдено
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07.12.2021 18:10 Ответить
Наскільки я помню цю справу - авто Голуб відігнав в якийсь гараж на продаж. Відбитки Голуба були знайдені на кермі. Сам Голуб на суді в 2019 признав факт розбійного заволодіння авто. В речах когось із них знайшли годинник жертви.
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07.12.2021 19:18 Ответить
Да тело не найдено ,а вот Ауди который в гараже голуба оказался нашли…
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07.12.2021 18:30 Ответить
Ти реально не знаєш? В сидушці три отвори від куль , там же його кров.Ти думаєш що він десь ховається?
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07.12.2021 19:17 Ответить
человека ищут в розыске несколько лет .5 лет ..потом ему дают статус пропал безвести ..Пропавший водитель получается в розыске а пассажиру дали ПЖ ..
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07.12.2021 18:14 Ответить
тобі б такого пасажира
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07.12.2021 18:35 Ответить
Помню я эту историю.... Долго следил за развитием событий. БЕЗУМНО жаль парня.... Бедные родители. Самые искренние им соболезнования...
А что с телом? Подонок хоть рассказал, где искать останки, чтобы несчастным родителям хоть было что похоронить?...
Приговор правильный, но за такое нужно было РАССТРЕЛ!
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07.12.2021 18:31 Ответить
Ця тварюка не каже де тіло і сміється з батьків, обзиває.
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07.12.2021 18:33 Ответить
Мразь... Жаль, что нельзя его расстрелять.... Поставили бы условие: либо тюрьма до конца дней и указание места захоронения, либо расстрел. Сразу бы раскололся!
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07.12.2021 18:38 Ответить
не свистите, пожизненное хуже расстрела, ну, не так как у Брейвика конечно.
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07.12.2021 19:06 Ответить
ні, до сидіння звикають і живуть нормально, ніхто не хоче бути страченим
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07.12.2021 20:03 Ответить
в мире вна год - 800000 суицидов - и это же не среди зэков все, правда?
то есть почти миллион жить не хотят на воле, а вы говоришь про тех кого заперли в одиночку и сказали - выпустим когда умрешь.
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08.12.2021 12:19 Ответить
невже не можна заплатити сидільцям щоб йому там норм зробили житуху? короче спитати нормально.
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07.12.2021 19:18 Ответить
ті сидільці теж не ангели
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07.12.2021 20:02 Ответить
і шо ? гроші своє зроблять....це варіант. Не знаю чому батько за нього не вхопився
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07.12.2021 20:43 Ответить
Дмитрий Голуб и Луан Кингисепп воины герои, защитники Украины. И не помогло? А что они на Донбассе делали?
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07.12.2021 18:40 Ответить
Не надо лицемерить товарисч Иванов. Можно подумать что сразу после ВОВ среди её участников преступников не было? Мне мой покойный дед-ветеран рассказывал что много криминала в то время было. А в лугандоне они против сепаров-предателей Украины воевали. Что тут непонятного
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07.12.2021 18:59 Ответить
Війна приманює всіх, не тільки героїв, але й маніяків, які шукають способи вбивати.
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07.12.2021 20:02 Ответить
что они с ним возятся 5 лет...?((
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07.12.2021 18:55 Ответить
Эту тварь мы ещё кормить будем
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07.12.2021 19:09 Ответить
Убившему одного - пожизненное, а тварюке обдолбанной харьковской зайчихе за убийство шестерых - лишь несколько лет позагорать /буквально/ и на свободу. Ну оччень справедливое у нас законодательство
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07.12.2021 19:50 Ответить
https://babel.ua/news/73933-sbu-znayshla-tilo-vbitogo-u-2016-roci-vodiya-blablacar-tarasa-poznyakova

.
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09.12.2021 14:04 Ответить
СБУ нашло тело Позднякова

https://babel.ua/news/73933-sbu-znayshla-tilo-vbitogo-u-2016-roci-vodiya-blablacar-tarasa-poznyakova
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09.12.2021 14:06 Ответить
 
 