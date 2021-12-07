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Луганская ОГА просит премьера безотлагательно решить вопрос поставки газа на Луганскую ТЭС в условиях угольной блокады РФ

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Луганская ОГА просит премьера безотлагательно решить вопрос поставки газа на Луганскую ТЭС в условиях угольной блокады РФ

Луганская ОГА обратилась к премьер-министру Денису Шмыгальу с просьбой обеспечить бесперебойные поставки природного газа на Луганскую ТЭС в условиях угольной блокады России и отсутствия построенного железнодорожного пути на подконтрольной Украине части Луганской области.

Об этом говорится в письме главы Луганской ОГА Сергея Гайдая. "С целью недопущения возникновения чрезвычайной ситуации просим Вас, уважаемый господин премьер-министр, содействовать решению поднятого вопроса путем принятия неотложных регуляторных мер, а также поручить Министерству энергетики Украины разработать механизм бесперебойной поставки НАК "Нафтогаз Украины" природного газа на Луганскую ТЭС ", – говорится в письме главы Луганской ОГА.

В документе объясняется, что Луганская ТЭС работает на угле антрацитовой марки, из-за отсутствия железнодорожных подходов с территории Украины поставляется исключительно из России. Однако из-за того, что Минэкономики РФ блокирует поставки угля на территорию Украины, предприятие оказалось перед угрозой аварийной остановки. Через угольную блокаду и несооруженную за 7 лет войны новую железнодорожную колею, по которой возможно было бы поставка угля на ТЭС с контролируемой территории Украины, могут быть обесточены стратегические предприятия и объекты критической инфраструктуры области, а также 293 школы, 253 детских сада, 53 медицинские учреждения и т.д. Кроме того, более 250 тыс. абонентов могут остаться без питьевой воды, а в осенне-зимний период 2021/22 года почти 9 тыс. жителей г. Счастья, 3 школы, 2 детских сада, городская больница, государственные и коммунальные учреждения – без теплообеспечения. "Под угрозой обесточивания находятся военные объекты, задействованные в проведении операции объединенных сил, что оказывает значительное влияние на обеспечение обороноспособности нашего государства", - отметили в ОГА.

С 2014-го Луганская ТЭС не имеет железнодорожного сообщения с остальной территории Украины. Два подъездных пути проходят с оккупированной территории и со стороны России. За 7 лет "Укрзалізниця", несмотря на обещания, так и не построила железнодорожный путь в город Счастье. Следовательно, город и ТЭС полностью физически железнодорожных поставок исключительно с территории РФ. С 1 ноября 2021 Россия запретила поставки угля на Луганскую ТЭС в рамках угольной блокады Украины.
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пусть Ахмэд-хан свои предприятия из своего кармана топит .....
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07.12.2021 17:58 Ответить
Этот как раз свое то отопит ,а ты,кретин,жди в темноте когда твоя зекрыса свет даст
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07.12.2021 20:18 Ответить
Позвали *****,а тепер українським газом хочуть поставляти електроенергію для колобарантів і вбивць,за рахунок українців
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07.12.2021 18:26 Ответить
На севере Луганщины как раз никто и не звал. А заезжих провокаторов придушили своевременно. Вы пишите глупости. Мягко говоря.
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07.12.2021 19:31 Ответить
Я пишу правду бо ця ТЕЦ працює не тільки на підконтрольну територію, а і на не підконтрольну частину,тобто на ворога.ворога. А ще гидую кацапів і тих хто на восьмому році війни спілкується на фені окупанта.
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07.12.2021 20:03 Ответить
Пля, несколько сот тысяч украинцев и сотни предприятий запитаны на станцию. У нас по счастью нет сортов украинцев. Как ни стараются кацапские провокаторы.
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07.12.2021 20:06 Ответить
Сортов нет. Есть украинцы и есть кацапы с украинскими паспортами.
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07.12.2021 20:17 Ответить
А у нас є сорти українців,коли ви нам підсунули зека,позвали ***** і тупо не вчите українську мову,то які ж ви в бліса українці,ви сєпари,бо досі гологсуєте за зажопників і звете *****.От ***** хай і постачає.
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07.12.2021 20:21 Ответить
а шмыга врал что все хорошо, всего в избытке...
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07.12.2021 20:12 Ответить
А кого и что конкретно отапливает Луганская ТЭС? Тема не раскрыта из-за пафосной истерики.
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07.12.2021 20:15 Ответить
А в чём проблемма? Пусть поднимут газ с ПХГ, или достанкт уголь со складов.
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07.12.2021 21:48 Ответить
 
 