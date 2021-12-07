Администрация Байдена рассматривает варианты возможной эвакуации граждан США из Украины в случае вторжения России, - CNN

Администрация президента США Джо Байдена изучает варианты эвакуации американских граждан из Украины в случае, если Россия вторгнется на украинскую территорию.

Об этом CNN сообщили несколько проинформированных источников, передает Цензор.НЕТ.

По словам источников, сейчас Пентагон планирует ряд разных сценариев в случае необходимости эвакуации: от небольшой эвакуации государственных служащих США, не выполняющих жизненно важных функций, до большей эвакуации с участием большего количества американских граждан.

В то же время канал сообщает, что в настоящее время администрация США не видит необходимости в эвакуации: авиаперевозки по-прежнему осуществляются через международные аэропорты Украины, сухопутные границы с западными соседями Украины открыты.

Читайте также: В НАТО обещают поддерживать Украину в комплексном развитии ее обороноспособности

Канал отмечает, что эти "обсуждения являются частью планирования при серьезном ухудшении ситуации безопасности".

"Обсуждения отражают, как серьезно администрация относится к сценарию с вторжением", - передает CNN.

В то же время, сколько именно гражданских лиц из США находится в Украине, неизвестно, говорится в сообщении.