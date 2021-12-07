Администрация Байдена рассматривает варианты возможной эвакуации граждан США из Украины в случае вторжения России, - CNN
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Администрация президента США Джо Байдена изучает варианты эвакуации американских граждан из Украины в случае, если Россия вторгнется на украинскую территорию.
Об этом CNN сообщили несколько проинформированных источников, передает Цензор.НЕТ.
По словам источников, сейчас Пентагон планирует ряд разных сценариев в случае необходимости эвакуации: от небольшой эвакуации государственных служащих США, не выполняющих жизненно важных функций, до большей эвакуации с участием большего количества американских граждан.
В то же время канал сообщает, что в настоящее время администрация США не видит необходимости в эвакуации: авиаперевозки по-прежнему осуществляются через международные аэропорты Украины, сухопутные границы с западными соседями Украины открыты.
Канал отмечает, что эти "обсуждения являются частью планирования при серьезном ухудшении ситуации безопасности".
"Обсуждения отражают, как серьезно администрация относится к сценарию с вторжением", - передает CNN.
В то же время, сколько именно гражданских лиц из США находится в Украине, неизвестно, говорится в сообщении.
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Псковский десантник
Ростовский казак
Вайнах
Бурятский танкист
Московский военный советник
Дагестанский пастух
Вопрос: «Кто за рулём?»
Ответ: «Водитель рефрижератора…»
Кацапы это гопники.
А для гопника, это проявление слабости.
І дерьмак з даніловим, резніком та баклановим допоможуть.
А вообще- если так все "плохо", так помогайте в разы больше! Давайте НАСТОЯЩЕЕ оборонительное оружие! Так нет же! Кроме истерики- практически ничего! Тогда вопрос: ЦЕЛЬ истерики?
_Всё как я ожидал от обамовского крысеныша, лакея путлера: предотвращать вторжение бабайден не намерен. Всё та же олигофреническая реактивная стратегия вместо проактивной. И закончится всё это дерьмо ядерным крещендо, увенчавшим самоликвидацию псевдоразумного вида, неспособного учиться на собственных ошибках.
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Видели, як это це происходит...
"Здравствуйте гости ай не надо ай бросьте
Здравствуйте гости дорогие мои
Столик ваш справа
Моня бис Моня браво
Моня не гордый
Моня пьёт на свои
Играй маэстро Моня я вечно на перроне
Я трусь об них как трётся о струны канифоль"
Кремль - Ваще пофигу всё
США - Ладно, пошли готовить план эвакуации