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Администрация Байдена рассматривает варианты возможной эвакуации граждан США из Украины в случае вторжения России, - CNN

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Администрация Байдена рассматривает варианты возможной эвакуации граждан США из Украины в случае вторжения России, - CNN

Администрация президента США Джо Байдена изучает варианты эвакуации американских граждан из Украины в случае, если Россия вторгнется на украинскую территорию.

Об этом CNN сообщили несколько проинформированных источников, передает Цензор.НЕТ.

По словам источников, сейчас Пентагон планирует ряд разных сценариев в случае необходимости эвакуации: от небольшой эвакуации государственных служащих США, не выполняющих жизненно важных функций, до большей эвакуации с участием большего количества американских граждан.

В то же время канал сообщает, что в настоящее время администрация США не видит необходимости в эвакуации: авиаперевозки по-прежнему осуществляются через международные аэропорты Украины, сухопутные границы с западными соседями Украины открыты.

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Канал отмечает, что эти "обсуждения являются частью планирования при серьезном ухудшении ситуации безопасности".

"Обсуждения отражают, как серьезно администрация относится к сценарию с вторжением", - передает CNN.

В то же время, сколько именно гражданских лиц из США находится в Украине, неизвестно, говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+56
Ну воевать за страну, избирающую президентом клоуна играющую писюном по роялю, они тоже не готовы
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07.12.2021 18:16
+29
Это "решительные меры", или "жесткий ответ"?
А может это "неприятие красных линий кремля"?
Или "решительная поддержка"?
Судя по всему, лучший вариант оборонительного союза, это "Армія-Мова-Віра".
Без какой либо иронии.

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07.12.2021 18:18
+28
В 2019 був простий як герпес вибір? - армія, НАТО, курс на Захід та альтернатива - "перестать стрілять і стать на калєні". 3/4 електорату голоснуло за другий варіант. Правда потім емпірично вияснили що їхнє "перестать стрілять" кацапам до звізди, але кого це потім хвилює...
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07.12.2021 18:48
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Возвращаются с Донбасса домой:

Псковский десантник

Ростовский казак

Вайнах

Бурятский танкист

Московский военный советник

Дагестанский пастух

Вопрос: «Кто за рулём?»

Ответ: «Водитель рефрижератора»
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07.12.2021 19:24 Ответить
Сама эта новость подстегивает кацапов.
Кацапы это гопники.
А для гопника, это проявление слабости.
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07.12.2021 18:51 Ответить
кдє Юля?!
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07.12.2021 18:44 Ответить
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07.12.2021 19:04 Ответить
на лабутенах нах
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07.12.2021 20:53 Ответить
Так есть же афганский опыт. Помните видео из аэропорта Кабула?
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07.12.2021 18:47 Ответить
думаешь так будут запригівать америкоси? бум посмотреть.
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07.12.2021 20:55 Ответить
Нет, *****! Так будут цепляться за шасси «геркулесов» те, кто в 14-м голосовал за зелупу. Америкосы полетят в пассажирском салоне, а шпану marines будут отгонять короткими очередями в воздух.
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07.12.2021 22:43 Ответить
дік і я о том
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07.12.2021 22:51 Ответить
Не турбуйтеся, у РНБО готові до російської агресії: "В СНБО прошло совещание: в Украине появится электронная карта водных ресурсов"
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07.12.2021 18:48 Ответить
Так плани эвакуації на випадок загострення, це лише плани, те що у Європі буде енергетична криза, що призведе до заворушень, бо як мінімум це призведе до зупинок підприємств, і наслідки не передбачуні, бо рівень життя у ЄС значно відрізняється від України, через це торги будуть саме по лімітам торгівлі тими ж ресурсами. А війска без внутрішнього перевороту нічого не зроблять, хіба шо зіткнуться з українським народом
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07.12.2021 18:50 Ответить
Граждан туда, морських котиків - сюда. Все просто.
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07.12.2021 18:53 Ответить
Как в Афганистане?
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07.12.2021 18:54 Ответить
Что как в Афганестане?ты,зебил у нас амерские войска узрел,которые воевали вместо нас или лишь бы высраться ?)
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07.12.2021 19:00 Ответить
Войска не узрел, а эвакуацию с крыш плслльства- таки да. Вообще не понимаю, зачем это объявлять сейчас? Это вместо реальной помощи? Чтобы мы капитулировали после тех "судьбоносных переговоров"?
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07.12.2021 19:12 Ответить
Взагалі то...евакуація своїх громадян це може бути підставою для введення і використання в Україні своїх військ
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07.12.2021 19:27 Ответить
Хорошо, если так.....
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07.12.2021 19:38 Ответить
А чего кто то должен свой мирняк оставлять,тем более когда у нас зекрыса в главнокомандующих ?...не до гражданам Украины,которые голосили за это зечмо,сам Бог велел помереть от свинособак -а мирным амерам ,которые в Украине по своим делам личным,за что?
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07.12.2021 18:58 Ответить
21.04.2019 приготовились, ага. Теперь то ****, 73% уж 3-й год как готовы.
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07.12.2021 22:46 Ответить
Мені от цікаво- вони реально вірять шо ми дозволимо лаптеногім захопити хоч шматочок нашої землі?! Та ці ватні макакі аеропорт 242 дні взяти не могли!!! З кожної дірки їх буде зустрічати куля!
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07.12.2021 19:04 Ответить
Обожаю диванных воевак! За кого голосовал, корнэт?
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07.12.2021 22:47 Ответить
Не переживайте, все буде добре. Бубочка захистить країну. Він же лише чотири рази відкосив від армії, зате пройшов курс "молодого бійця", перед кінГурацією.
І дерьмак з даніловим, резніком та баклановим допоможуть.
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07.12.2021 19:16 Ответить
Всі панікери міняйте вже памперси, це просто інформаційна атака для того щоб натиснути на ЄС і зробити відповідь та налякати росіян, думаєте росіяни дуже хочуть йти сюди подихати і воювати з усім світом? - Навряд.
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07.12.2021 19:19 Ответить
Что само интересно это информационная атака запада.
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07.12.2021 19:24 Ответить
аха ха ха, Крым и Донбасс это атака Запада? 15тыс. погибших украинцев это атака Запада? Ежедневные высеры скабеевых про уничтожение Украины это тоже атака Запада? Кацапско-фашистская орда у границ Украины это тоже атака Запада?
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07.12.2021 19:35 Ответить
Я говорю про информационыц выброс запада о том что в январе феврале Россия нападет?
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07.12.2021 19:39 Ответить
А параша свои войска стягивает к границе чтобы таким как ты конхветы на Новый Год раздавать? точно параша ж "мыротворцы".
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07.12.2021 19:45 Ответить
Так они давно стягивают! Не заметил? 😂 А война так вообще 8-ой год идёт! Последний раз так стягивали в апреле. С тех пор мало что изменилось. Кроме истерики американских СМИ.
А вообще- если так все "плохо", так помогайте в разы больше! Давайте НАСТОЯЩЕЕ оборонительное оружие! Так нет же! Кроме истерики- практически ничего! Тогда вопрос: ЦЕЛЬ истерики?
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08.12.2021 01:27 Ответить
Ты скажи мне, а если в очередной раз не нападут! Благодаря решительным переговорам байдена или верхомному зеленскому?
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07.12.2021 20:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_g2t-3Fj51w
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07.12.2021 19:27 Ответить
"Адміністрація Байдена розглядає варіанти можливої евакуації громадян США з України у разі вторгнення Росії, - CNN"
_Всё как я ожидал от обамовского крысеныша, лакея путлера: предотвращать вторжение бабайден не намерен. Всё та же олигофреническая реактивная стратегия вместо проактивной. И закончится всё это дерьмо ядерным крещендо, увенчавшим самоликвидацию псевдоразумного вида, неспособного учиться на собственных ошибках.
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07.12.2021 19:35 Ответить
Администрация президента США Джо Байдена изучает варианты эвакуации американских граждан из Украины в случае, если Россия вторгнется на украинскую территорию. Источник: https://censor.net/ru/n3303879
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Видели, як это це происходит...
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07.12.2021 19:40 Ответить
В Афганистане видели
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07.12.2021 19:48 Ответить
как кацапсиновая Орда красно-коричневых руских людоедов начнет масштабное вторжение В Украину, Зе-Элита будет гулять в "Одессе" на Брайтон-бич, под скрипку Мони:

"Здравствуйте гости ай не надо ай бросьте
Здравствуйте гости дорогие мои
Столик ваш справа
Моня бис Моня браво
Моня не гордый
Моня пьёт на свои

Играй маэстро Моня я вечно на перроне
Я трусь об них как трётся о струны канифоль"
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07.12.2021 19:41 Ответить
А возможное размещение ограниченного контингента американских морских пехотинцев на территории Украины трусливая администрация Байдена не рассматривает ?
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07.12.2021 19:42 Ответить
Зачем?
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07.12.2021 22:50 Ответить
Товарищи американцы! Первым делом, можно даже до нападения *уйла, эвакуируйте пожалуйста в свою Америку бэню каломойского, ваву-наркошу, фсбэшника д'ерьмака и прочих татаровых, демченков и портновых! И тогда тут *уйлу просто не с кем будет поговорить.
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07.12.2021 19:43 Ответить
Значит - глава ЦРУ со всей свитой спокойно летит в москву, а тут они рассматривают эвакуацию, что за бред...
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07.12.2021 20:46 Ответить
Мне аж интересно как куда то быстро рассосались все байденофилы, которые молились, чуть ли не вешали его плакаты у себя и дрочили тут на него, ну что - безмозглые, как дела?
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07.12.2021 20:48 Ответить
Байден - Не советую нападать на Украину, а то...
Кремль - Ваще пофигу всё
США - Ладно, пошли готовить план эвакуации
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07.12.2021 23:08 Ответить
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