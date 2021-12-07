США потребуют от Германии остановки "Северного потока-2" в случае вторжения РФ в Украину, - Bloomberg
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Администрация США намерена потребовать от Берлина остановки "Северного потока-2" в случае, если РФ вторгнется в Украину.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на подготовленные Белым домом планы и информированные источники, передает Цензор.НЕТ.
В сообщении отмечается, что Вашингтон намерен потребовать от новой власти Германии обещания, что она остановит газопровод в случае такого развития событий.
Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на чиновников администрации США сообщило, что одним из мощных экономических ударов США по России, о котором сообщит президент Джо Байден во время видеоконференции во вторник с российским коллегой Владимиром Путиным, могут стать жесткие санкции против банковского сектора РФ, если она прибегнет к вторжению в Украину.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен также заявила, что Россию ждут усиленные санкции в случае вторжения российских войск в Украину.
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Переговоры Байдена и Путина: известные результаты
Законодатели США убрали из согласованного проекта оборонного бюджета положение о введении санкций против Северного потока-2
Стали известны итоги переговоров президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что законодатели США убрали из согласованного проекта оборонного бюджета положение о введении санкций против Северного потока-2.
Кроме того, из согласованного проекта американского оборонного бюджета исключили положение о запрете на приобретение и продажу лицами из США вновь выпущенных российских суверенных долговых обязательств.
"Законопроект в Палате представителей содержал поправку (раздел 6417), которая предполагала введение запрета на транзакции, касающиеся нового российского суверенного долга. Сенатская поправка не содержит этого положения. Согласованный вариант не содержит этого положения", - говорится в пояснениях к согласованному проекту документа.
Согласованный проект оборонного бюджета США включает $4 млрд на инициативу, направленную на сдерживание России в Европе.
Как говорится в сообщении Белого дома, Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и европейских союзников по поводу эскалации Россией сил вокруг Украины
, звинуватять україну, в підриві ГТС., яку самі влаштують... А европі та німеччині пофіг з якої труби вони отримують газ.... тим паче взимку не замерзати ж їм .... і ті ОБІЦЯНКИ ПРО СП 2... ДО СРАКИ....... як і взагалі україна для них.... тільки всі роблять вигляд...,,ай ай володя (уйло) ти не роби так більше... бо ми стурбовані....... а Вова ,,
слушает и продолжает есть,,....
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То есть свою цену за 8 лет убийства украинцев россия не заплатит,напротив будет качать денежку с толерастов,верить ли Украине после всего всем этим обещаниям?
Ни США, ни царь и не герой,
Добейся,Украина освобожденья
Своею собственной рукой."
Заради пісюнкового клоуна і його мудрого наріда.
Якщо у нас не буде власного ПВО і крилатих ракет з дальністю від 2000 км, що виробляється в Україні рано чи пізно всерівно попадемо до раші... А вся ця х... з танками і катерами тупо відмивання грошей...
Плюс мають бути захищені арсенали в населених пуктах з пальним і ************...
Наразі ми просто корумпована країна з відсталим озброєнням яка може брати участь тільки в наземних операціях... При любому приміненню авіації ми моментально втратимо більшу частину складів і техніки... а катери в першу чергу...