РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5287 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом
5 206 40
Германия (6022) Россия (91316) США (23209) Северный поток (1428)

США потребуют от Германии остановки "Северного потока-2" в случае вторжения РФ в Украину, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

США потребуют от Германии остановки

Администрация США намерена потребовать от Берлина остановки "Северного потока-2" в случае, если РФ вторгнется в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на подготовленные Белым домом планы и информированные источники, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении отмечается, что Вашингтон намерен потребовать от новой власти Германии обещания, что она остановит газопровод в случае такого развития событий.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на чиновников администрации США сообщило, что одним из мощных экономических ударов США по России, о котором сообщит президент Джо Байден во время видеоконференции во вторник с российским коллегой Владимиром Путиным, могут стать жесткие санкции против банковского сектора РФ, если она прибегнет к вторжению в Украину.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен также заявила, что Россию ждут усиленные санкции в случае вторжения российских войск в Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если Путин решится на вторжение в Украину, "Северному потоку-2" - конец, - лидер ЕНП Вебер
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
то есть если не нападут то пусть запускают?-вот для чего весь этот цырк с ************
показать весь комментарий
07.12.2021 18:49
+7
"И мами пальчиком грозят" !!!)))
показать весь комментарий
07.12.2021 18:45
+7
_Физкультпривет, ******!.. Фашисты вторглись в Украину ещё 7 лет тому! А 11 лет - напали на ЕС и НАТО в лице Польши! Презренные ничтожества и пустозвоны. С такими дегенератами во главе Запада Третья Всемирная, увы, неминуема.
показать весь комментарий
07.12.2021 19:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"И мами пальчиком грозят" !!!)))
показать весь комментарий
07.12.2021 18:45 Ответить
и такую Озабоченность,что в слух произнeсти страшно !
показать весь комментарий
07.12.2021 19:48 Ответить
Якщо справді хочеш щось зробити, то робиш власноруч.
показать весь комментарий
07.12.2021 18:45 Ответить
то есть если не нападут то пусть запускают?-вот для чего весь этот цырк с ************
показать весь комментарий
07.12.2021 18:49 Ответить
ну а вот и подтверждение

Переговоры Байдена и Путина: известные результаты

Законодатели США убрали из согласованного проекта оборонного бюджета положение о введении санкций против Северного потока-2

Стали известны итоги переговоров президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что законодатели США убрали из согласованного проекта оборонного бюджета положение о введении санкций против Северного потока-2.

Кроме того, из согласованного проекта американского оборонного бюджета исключили положение о запрете на приобретение и продажу лицами из США вновь выпущенных российских суверенных долговых обязательств.

"Законопроект в Палате представителей содержал поправку (раздел 6417), которая предполагала введение запрета на транзакции, касающиеся нового российского суверенного долга. Сенатская поправка не содержит этого положения. Согласованный вариант не содержит этого положения", - говорится в пояснениях к согласованному проекту документа.

Согласованный проект оборонного бюджета США включает $4 млрд на инициативу, направленную на сдерживание России в Европе.

Как говорится в сообщении Белого дома, Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и европейских союзников по поводу эскалации Россией сил вокруг Украины
показать весь комментарий
07.12.2021 21:57 Ответить
Так москалі і не будуть нападати.Північний потік вже відбувся.Наші політологи і лідери думок казали,що при президенті Байдені,цього клятого потоку не буде,бо це катастрофа для України.Зараз кажуть,вже інші речі.
показать весь комментарий
07.12.2021 18:50 Ответить
І це все?! А відключення SWIFT, Віза, Мастеркард...?
показать весь комментарий
07.12.2021 18:53 Ответить
Виза и мастеркард против .
показать весь комментарий
07.12.2021 19:54 Ответить
хорошо шо пока не вторглась. а то ещё раньше бы требовали, шоб те пообещали. потужно!, -як каже херант.
показать весь комментарий
07.12.2021 19:03 Ответить
Це як вимагати простелити собі ногу. Акщо Рашка почне війну і расхерачить українську ГТС, то не думаю, що німці будуть згодні мерзнути маючи трубу в якої достатньо повернути вентіль (І Пуйло це розуміє!)
показать весь комментарий
07.12.2021 19:07 Ответить
гансам веры нет как и кацапам
показать весь комментарий
07.12.2021 19:09 Ответить
ну, теперь, я буду спокоен
показать весь комментарий
07.12.2021 19:22 Ответить
Так виходить, що в гру під назвою Північний потік-2 можна грати вдвох...
показать весь комментарий
07.12.2021 19:25 Ответить
И шо, немцы согласятся мёрзнуть, в то время как амеры будут в тепле сидеть?
показать весь комментарий
07.12.2021 19:46 Ответить
_Физкультпривет, ******!.. Фашисты вторглись в Украину ещё 7 лет тому! А 11 лет - напали на ЕС и НАТО в лице Польши! Презренные ничтожества и пустозвоны. С такими дегенератами во главе Запада Третья Всемирная, увы, неминуема.
показать весь комментарий
07.12.2021 19:48 Ответить
рф-ию останавливать надо будет, долбо*бы, а не потоки.....
показать весь комментарий
07.12.2021 19:49 Ответить
Давно было понятно, что только труба удерживала ху%ло от дальнейшей эскалации в Украине. Страшно было ему, что просто подорвем трубу в случае угрозы захвата Украины. Теперь ***** больше не боиться. Спасибо фрау рибентроп.
показать весь комментарий
07.12.2021 19:50 Ответить
вірно.... тепер у рф. вільна карта.... в разі наступу.
, звинуватять україну, в підриві ГТС., яку самі влаштують... А европі та німеччині пофіг з якої труби вони отримують газ.... тим паче взимку не замерзати ж їм .... і ті ОБІЦЯНКИ ПРО СП 2... ДО СРАКИ....... як і взагалі україна для них.... тільки всі роблять вигляд...,,ай ай володя (уйло) ти не роби так більше... бо ми стурбовані....... а Вова ,,
слушает и продолжает есть,,....
,
показать весь комментарий
07.12.2021 20:15 Ответить
Как можно было вообще после нападения росии на Украину,анексии Крыма и Донбаса, после стольких погибших в Украине от рук окупантов ,после 8 лет войны, что то строить с международным терористом?
То есть свою цену за 8 лет убийства украинцев россия не заплатит,напротив будет качать денежку с толерастов,верить ли Украине после всего всем этим обещаниям?
показать весь комментарий
07.12.2021 19:51 Ответить
на то они и толерасты и нам предлагают водить хороводы с ********- это вся поддержка
показать весь комментарий
07.12.2021 19:58 Ответить
нахрен его было достраивать ? вся эта заварушка с войсками не для начала войны с Украиной , а для ускорения сертификации Северного Потока 2 и принуждения Украины принять в свой состав оккупированной части Донбасса по немецкой формуле штанмайера .
показать весь комментарий
07.12.2021 19:53 Ответить
в який состав.... що ти несеш там паспорти росіянина уже у 80 відсотків населення......і що вони даремно ГАЛАСУВАЛИ .. Путін введі.., ось він і ввів.....
показать весь комментарий
07.12.2021 20:31 Ответить
ага и германия остановит, боже да за каких идиотов нас имеют и уже давно,сначала евросоюз,потом нато, а окончилось- *****
показать весь комментарий
07.12.2021 19:57 Ответить
НЕТ, еще был к Китай наш партнер, Сейчас США Турция и Канада и так до африки
показать весь комментарий
07.12.2021 20:05 Ответить
Канаду тоже вычёркиваем. Они вчера заявили о эвакуации своих советников в случае нападение кацапов на Украину.
показать весь комментарий
07.12.2021 21:16 Ответить
А за кого еще держать страну, избравшую себе в руководство все вот это говнище? Сами же все, сами... (с). А старый маразматик ничем особо не удивил - опять захуаривает очередную перехагрузку.
показать весь комментарий
07.12.2021 22:37 Ответить
Речь уже не идет об вводе в єксплуатацию СП-2 а об его остановке в случае нападения на Украину.Собаки лают а СП-2 всетаки уже в тихушку запущено и без всяких там єкспертов,зеленых и лицензий из сертификатами.
показать весь комментарий
07.12.2021 19:59 Ответить
"Никто не даст вам избавленья,
Ни США, ни царь и не герой,
Добейся,Украина освобожденья
Своею собственной рукой."
показать весь комментарий
07.12.2021 20:03 Ответить
стихотворение твое звучит канешно не совсем так чтобы .. но пускай даже так
показать весь комментарий
07.12.2021 20:46 Ответить
Ага, вже бачу, як німці відмовляються від газу, закривають всі заводи і розходяться по домівках мерзнути.
Заради пісюнкового клоуна і його мудрого наріда.
показать весь комментарий
07.12.2021 20:11 Ответить
Очередные глаголы будущего времени.
показать весь комментарий
07.12.2021 20:13 Ответить
Гора роділа мишь. Як завжди
показать весь комментарий
07.12.2021 20:30 Ответить
Если они вторгнуться, то захватят газотраспортную систему Украины, зачем им тогда СП-2?
показать весь комментарий
07.12.2021 20:42 Ответить
ах какой пассаж
показать весь комментарий
07.12.2021 20:44 Ответить
Подивіться на історію країн не Нато яких підтримувало США у протистоянні з Союзом або РФ , більшу частину з них вони розміняли на домовленості або спільно розхирячили.....

Якщо у нас не буде власного ПВО і крилатих ракет з дальністю від 2000 км, що виробляється в Україні рано чи пізно всерівно попадемо до раші... А вся ця х... з танками і катерами тупо відмивання грошей...
Плюс мають бути захищені арсенали в населених пуктах з пальним і ************...

Наразі ми просто корумпована країна з відсталим озброєнням яка може брати участь тільки в наземних операціях... При любому приміненню авіації ми моментально втратимо більшу частину складів і техніки... а катери в першу чергу...
показать весь комментарий
07.12.2021 21:09 Ответить
Арсенали взагалі ніколи не збудуємо, тому що вся земля в містах поділена між забудовниками і ніхто не дасть землі для цього... а в напрямку РФ немає природніх утворень для розміщення таких арсеналів...
показать весь комментарий
07.12.2021 21:13 Ответить
...ну, ладно, допустим Враг напал и СП2 наши союзники Остановили. Это очень согревает! А, тот Поток на которой МЫ, сидим ЖОПОЙ? Мы и дальше будем бюргеров "топить"? Х"ня, получаеться, нигде не звучит, даже у Кулебы про "наш поток", только "бла-бла-бла- аццкие мучительные санции"
показать весь комментарий
08.12.2021 04:59 Ответить
Путин как прикормленая зверушка, теперь будет постоянно держать войска под нашими границами. Потому ,что каждый раз американцы идут на уступки его подкармливают.
показать весь комментарий
08.12.2021 12:28 Ответить
 
 