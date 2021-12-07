Зеленский ввел в действие санкции против новых номинальных владельцев самолетов, летавших из Киева в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вступает в силу решение Совета национальной безопасности и обороны от 10 ноября 2021 года о введении экономических санкций в отношении компаний, на которые были переоформлены самолеты, ранее совершавшие полеты по маршруту Киев – Москва.

Соответствующий указ №625/2021 обнародован на сайте президента, сообщает Цензор.НЕТ.

Санкции введены в отношении компаний "ALPHA BRAVO AVIATION LLC" и "G200 203 LLC", зарегистрированных в США, а также зарегистрированной на Каймановых островах компании "CASCADE HOLDING".

Санкции предусматривают запрет выдачи и аннулирования существующих разрешений и планов на выполнение полетов самолетами №375AB (s/n 261), №673DM (s/n 203) и T7-CSCD (s

2072).

Кроме того, решение СНБО предусматривает блокировку активов компаний, ограничение торговых операций, ограничение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, прекращение выполнения экономических и денежных обязательств.

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Как сообщалось, санкции на пять самолетов, на которых совершались перелеты по маршруту Киев – Москва, были наложены решением СНБО 19 февраля 2021 года. Среди них был самолет Виктора Медведчука, который, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, "с первого дня введенных в него санкций находится в аэропорту "Жуляны", откуда ни разу не вылетал". Еще четыре самолета находились за пределами Украины. Позже самолеты были перерегистрированы на американские компании и один – на офшорную компанию. 10 ноября СНБО повторно наложил на них санкции.

Глава СБУ Иван Баканов заявил на брифинге, что "владельцы этих самолетов пытались сменить юридические компании, которые владеют или используют эти самолеты, поэтому мы, отмониторив этот процесс, обратились в СНБО для того, чтобы применить санкции уже к новым компаниям, которые используют те же самолеты".

Он уточнил, что "некоторые самолеты переоформляются на американские компании и один - на оффшорную компанию".