На новых катерах "Фастов" и "Сумы" торжественно подняли флаги ВМС Украины. ФОТО
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На новых патрульных катерах типа "Сумы" и "Фастов" торжественно подняли флаги Военно-Морских Сил ВС Украины.
Об этом сообщила пресс-служба ВМС Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня проведено первое поднятие Военно-Морских Знамен Вооруженных Сил Украины на патрульных катерах "Фастов" и "Сумы", что символизирует прием корабля в боевой состав ВМС. С этого момента начинается военная служба кораблей", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне суда были введены в состав национального флота.
Топ комментарии
+20 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий07.12.2021 20:30
+16 Ярема Стогін 6249da91
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+14 Сергей Воробей 25ea4f2b
показать весь комментарий07.12.2021 21:03
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- в 1917 повелся на халяву от большевиков;
- в 1991 выбрал комуняку Кравчука вмечто Черновила;
- выбрал яныка;
- выбрал ЗЕ.
Они все одного поля ягоды и никогда не слушают когда их предупреждают. Всегда самые умные но постфактум не признают своей вины, а переобуваются и говорят что их обманули
Зламали хребет німецько- фашистській гадині , зламаємо хребет і російсько - фашистській гадині .
А в море выходить можно.
Особенно в том состоянии, как на сегодняшний день.