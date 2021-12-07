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На новых катерах "Фастов" и "Сумы" торжественно подняли флаги ВМС Украины. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

На новых патрульных катерах типа "Сумы" и "Фастов" торжественно подняли флаги Военно-Морских Сил ВС Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ВМС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

На новых катерах Фастов и Сумы торжественно подняли флаги ВМС Украины 01

"Сегодня проведено первое поднятие Военно-Морских Знамен Вооруженных Сил Украины на патрульных катерах "Фастов" и "Сумы", что символизирует прием корабля в боевой состав ВМС. С этого момента начинается военная служба кораблей", - говорится в сообщении.

На новых катерах Фастов и Сумы торжественно подняли флаги ВМС Украины 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые патрульные катера типа Island "Сумы" и "Фастов" приняли в состав ВМС Украины. ФОТО

На новых катерах Фастов и Сумы торжественно подняли флаги ВМС Украины 03

Напомним, накануне суда были введены в состав национального флота.

На новых катерах Фастов и Сумы торжественно подняли флаги ВМС Украины 04
На новых катерах Фастов и Сумы торжественно подняли флаги ВМС Украины 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два новых катера ВМС Украины, прибывших из США, прошли ходовые испытания в море. ФОТО
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Топ комментарии
+20
ВМС та іншим збройним силам України-респект...
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07.12.2021 20:30
+16
Слава Україні! Слава Нації!
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07.12.2021 20:32
+14
ОПЗЖ вместе с кацапом Новинским обанкротили В Николаеве Черноморский судостроительный завод.Тупорылым даунам кто голосовал ща Януковича в 2009 году,с ноги вам по лицу,твари.
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07.12.2021 21:03
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ВМС та іншим збройним силам України-респект...
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07.12.2021 20:30 Ответить
Слава Україні! Слава Нації!
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07.12.2021 20:32 Ответить
Смерть кацапам!
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07.12.2021 21:09 Ответить
Без зброї як і перші?
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07.12.2021 20:39 Ответить
надеюсь там зелоха небыло, и он курил айкос дермака в это время
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07.12.2021 21:01 Ответить
ОПЗЖ вместе с кацапом Новинским обанкротили В Николаеве Черноморский судостроительный завод.Тупорылым даунам кто голосовал ща Януковича в 2009 году,с ноги вам по лицу,твари.
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07.12.2021 21:03 Ответить
Вибори були в 2010 році.
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07.12.2021 22:29 Ответить
Я бы еще добавил и тем кто голосовал:
- в 1917 повелся на халяву от большевиков;
- в 1991 выбрал комуняку Кравчука вмечто Черновила;
- выбрал яныка;
- выбрал ЗЕ.

Они все одного поля ягоды и никогда не слушают когда их предупреждают. Всегда самые умные но постфактум не признают своей вины, а переобуваются и говорят что их обманули
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08.12.2021 09:16 Ответить
не по лицу а по ипалу
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09.12.2021 23:50 Ответить
Их системно банкротили и уничтожали с 1991 носатые вражины.
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10.12.2021 18:46 Ответить
а зе лох ещё не вышел из кокаиновой комы, и не пожаловался что подъем флага раздражает куйла?
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07.12.2021 21:06 Ответить
Слава союзникам !!!
Зламали хребет німецько- фашистській гадині , зламаємо хребет і російсько - фашистській гадині .
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07.12.2021 21:11 Ответить
Слава!
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07.12.2021 21:14 Ответить
Дак ото ж !
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07.12.2021 21:14 Ответить
Крепко приваренные гальюны - залог успешной службы.
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07.12.2021 21:17 Ответить
Какие они новые? Им по 30 лет. В США им запретили в море выходить, опасность в шторм для экипажа. Их нам отдали так как в США их утилизация больших денег стоит.
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07.12.2021 21:18 Ответить
В США не море, а океан.
А в море выходить можно.
Особенно в том состоянии, как на сегодняшний день.
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07.12.2021 21:32 Ответить
Вже форма №4.
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07.12.2021 22:31 Ответить
 
 