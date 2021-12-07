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Байден – Путину: США обеспокоены российскими войсками на границе Украины и готовы применить санкции

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Байден – Путину: США обеспокоены российскими войсками на границе Украины и готовы применить санкции

США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и готовы применить против России новые санкции.

Об этом сообщает Белый дом, передает Цензор.НЕТ.

"Президент США Джо Байден озвучил президенту России Владимиру Путину обеспокоенность США и европейских союзников наращиванием российских сил возле Украины. Он дал понять, что на военную эскалацию они ответят решительными экономическими и другими мерами", - говорится в сообщении.

"Президент Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению в дипломатию", - добавили в Белом доме.

Также в Белом доме отметили, что президенты поручили свои командам продолжить диалог по Украине.

Читайте также: Байден и Путин завершили переговоры
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Топ комментарии
+19
Байден тут не при чем и даже кремлевский гопник тут не при чем... это наш "мудрый нарид", в начале 90-х годов, когда нужно было менять страну и выбирать дисидентов и антикоммунистов - Чорновола и его сподвижников, как это делали поляки и прибалты, то наш "мудрый нарид" с упорством пьяницы выбирал комуняку Кравчука, сдавшего наше ЯО вместе с комунякой Кучмой, ставшим крестным отцом для нынешних олигархов... потом выбирали промосковского бандита и, наконец-то ватного промосковского клоуна... А ботоксное кремлевское ху@ло всего-лишь пользуется сейчас плодами идиотизма "мудрого нарида" ... а "мудрый нарид" и дальше ржет с кварталов и сКатов и продолжает ничерта не понимать ибо нечем...
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07.12.2021 20:58
+18
Ну конечно ,ничего нового , ***** конкретно рассказали как будут ему отрывать яйца ..
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07.12.2021 20:51
+17
На що очікували ??? Суверенна ,потужна Україна потрібна лише українцям !!!! І головна загроза Україні ,як державі ,а українцям,як націі ,це українські гниди від кремлівських вошей та корумповані гельмінти !!!)))
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07.12.2021 20:49
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США обєспокоєни озабочєностю
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07.12.2021 21:02 Ответить
А меркель так беспокоилась,так беспокоилась,аж ушла.
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07.12.2021 21:04 Ответить
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07.12.2021 21:04 Ответить
Вам ніхто нічєго нє должєн.

Вова.
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07.12.2021 21:14 Ответить
Хочется спросить у тех, кто нарыл зраду в этой новости. А что вы хотели увидеть на официальном сайте Белого дома?
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07.12.2021 21:11 Ответить
Все і відразу !!!))))
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07.12.2021 21:15 Ответить
Початок Третьої світової вони хотіли побачити. Але цей невиправданий крок одразу ж почали би критикувати. Це ж трампісти, їм погано без рудого додіка.
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07.12.2021 21:26 Ответить
Я не прибічник Байдена але українці мягкокажучи дивні люди! Щось я не пам'ятаю подібних баталій або «фсьо как фсєгда», коли Вова заявив що він «вам нічєго нє должєн»!
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07.12.2021 21:13 Ответить
Більше того! Мудрий нарід із радістю вибрав Вову клоуна президентом після цієї заяви! Чотири роки заяви Трампа, бо якийсь маланєц в Москві сказав «Трамп наш»! Рагулі, одним словом.
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07.12.2021 21:16 Ответить
Надеюсь, переговоры прошли успешно и угроза(январской) войны отодвинется. Миру нужен мир.
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07.12.2021 21:13 Ответить
Розкажи це Луке Мудіщєву !!!)))
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07.12.2021 21:16 Ответить

на зв'язку Сцарьок усiя кацапо-орди пуйло )
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07.12.2021 21:19 Ответить
чьто характерно - все в намордниках кроме пацака и старого дєдушки
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07.12.2021 21:42 Ответить
"Байден - Путіну: США занепокоєні російськими військами на кордоні й готові застосувати санкції"

_А, да? Снова обеспокоены...
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07.12.2021 21:27 Ответить
До одного места те санкции.
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07.12.2021 21:31 Ответить
Новость для упоротых.
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07.12.2021 21:33 Ответить
Ни о чем. Нефть стоит очень много, газ еще дороже. Остальное Рашке до одного места.
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07.12.2021 21:33 Ответить
Кумедно , як «патріотики» у коментиках болтають єрундой. Наче мріють, щоб ***** нас таки захопило.

Трампісти такі трампізди.
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07.12.2021 21:33 Ответить
Це не "патріотикі", а команди ботів на своїй звичайній "роботі".
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08.12.2021 01:29 Ответить
Сумно коли Гудзонський яструб, виявляється...
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07.12.2021 21:35 Ответить
Когда клоун-наркоман заявляет, что он вам ничего не должен , то это нормально. И сами вы себе ничего не должны. А Байден должен! Вот дальше и голосуйте за идиотов-уклонистов и не жалуетесь!
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07.12.2021 21:35 Ответить
Все таки США солидно смотрятся. Их несколько человек в одной комнате.
Договориться подковерно с Уйлом точно не выйдет.
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07.12.2021 21:35 Ответить
Н-да, по поводу аншлюса Австрии тоже, наверное, высказывали беспокойство
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07.12.2021 21:40 Ответить
а так же ублажали, заигрывали Гитлером и умиротворяли....все как с путиным. А как все закончилось все знают....история может повторится.
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08.12.2021 01:13 Ответить
Boris Borisenko ретвитнул(а)







jackdorseydonotbanme


@jackdorseydono1

·
24 мин



Первых полторы тысячи украинцев погибло-отключим SWIFT,три тысячи погибло-отключим SWIFT,десять тысяч погибло-отключим SWIFT,более пятнадцати тысяч украинцев погибло-отключим SWIFT,если россия опять нападет на Украину-отключим SWIFT... Кто-то еще верит в ссанкции?
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07.12.2021 21:50 Ответить
Чмо казламордое, дергай отсюда
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07.12.2021 22:34 Ответить
а шо евро 7 новий стандарт бензоколонки рашастана
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07.12.2021 22:42 Ответить
Boris Borisenko ретвитнул(а)

Іван Богун


@bogunivan755

·
2 ч



1000 років війни з Ордою...
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07.12.2021 21:53 Ответить
"Миротворец" под угрозой: после жалобы Денисовой киберполиция завела дело на проект.

Киберполиция Украины (?) начала расследование против ресурса "Миротворец", который собирает доказательства российской агрессии.
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07.12.2021 22:06 Ответить
кто это летит ?

это дед окорочка летят , уж не 25 Махов поди
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07.12.2021 22:07 Ответить
Андрій Смолій

41 мин. ·



Наскільки розумію: не домовились ні про що.
Жодного слова чи речення, ніякої конкретики про кроки щодо деескалації чи інших форм дипломатичного врегулювання.

Як і очікувалось Білий Дім заявив про «стурбованість нарощуванням військ з боку РФ». Також був чіткий меседж про санкції у разі повномасштабного вторгнення. Але не більше того.

І знову, в черговий раз все це відбувалось без реальної участі України.

Все це означає, що Росія буде продовжувати свою агресію та тиск на нашу державу.

Що ж ми:
- маємо будувати свою державу, підтримувати свою армію, відстоювати свої інтереси.

За нас ніхто не повоює і не зупинить агресора. Нам можуть лише допомогти, якщо ми в змозі отримати цю допомогу.

Від аморфного Зеленського не очікую нічого. Там немає про що говорити. Це порожнеча, яку нам ще треба подолати.

А поки тримаємо порох сухим. Ще доведеться відстоювати країну і не один раз.
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07.12.2021 22:12 Ответить
Дмитрий Корнейчук с Dmitriy Korneychuk.

1 ч ·



Коротко о важных переговорах, которые ждал весь мир
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07.12.2021 22:13 Ответить
Пукин *****, так ему и передай
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07.12.2021 22:36 Ответить
Войск на границе с Мексикой нет . Финансовая история Хантера Байдена в том числе его прямое сотрудничество с Путиным по продаже росийской нефти и газа в Китае опубликовано , однако продажные политический эстаблишмент это не колышит .
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08.12.2021 00:16 Ответить
Ну американскими войсками в Сирии, это не важно, в политике обеспокоенность по ценности стоит ниже тихого пука, значение имеет только то что идёт после неё.
Миром правят деньги, это не новость...
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08.12.2021 01:07 Ответить
Байден и Олимпийский комитет США отказались участвовать на Олимпиаде в Китае... Ждем-с отказа всех ведущих стран Мира...
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07.12.2021 22:42 Ответить
К РАБссии этот Афоризм не касается...,Концлагерь Путлера ...живет своей жизнью...
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07.12.2021 22:45 Ответить
Сериал "Беспокойство", серия 857. Два часа глубокого беспокойства и озабочености.
Эта заезженная фраза про "Беспокойство", уже тошноту вызывает и раздражение.
Эту фразу они будут как попугаи повторять и во время вероятного нападения и после вероятной очередной оккупации??!.
С гопниками-террористами РФ, разговаривать можно только на языке жесткого давления на болезненные точки уже вчера, а не когда-нибудь в вероятном будущем. Иначе они не понимают.
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07.12.2021 23:29 Ответить
Байден: Санкції за "Куйлонападе"
Куйло: "Можна нападати"
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07.12.2021 23:54 Ответить
Потерпите до 2024 .
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08.12.2021 00:14 Ответить
Даешь больше санкций і більше занепокоєння

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08.12.2021 00:18 Ответить
Мюнхен 2.0 Умиротворение агрессора продолжается. Ждем большой войны.
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08.12.2021 08:27 Ответить
Не пойму только кому и что задолжал Байден.)))
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08.12.2021 22:10 Ответить
пуйло само пiд тиском визнало тiльки що, що країнам не можливо забороняти вступ до любих союзiв, це їх суверене право. https://youtu.be/11wdpw3uVqo на 3:40

пуйло так турбується про безпеку свого Мордору? от потiм з паРашею i поговорять про озброєння- паРаша прибере на декiлька сотень км свое наступальне озброення, тодi прибере i НАТО вже з української сторони. будуть тiльки оборонi системи впродовж кордону з обидвох сторiн.
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08.12.2021 22:17 Ответить
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