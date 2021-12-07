Байден – Путину: США обеспокоены российскими войсками на границе Украины и готовы применить санкции

США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и готовы применить против России новые санкции.

Об этом сообщает Белый дом, передает Цензор.НЕТ.

"Президент США Джо Байден озвучил президенту России Владимиру Путину обеспокоенность США и европейских союзников наращиванием российских сил возле Украины. Он дал понять, что на военную эскалацию они ответят решительными экономическими и другими мерами", - говорится в сообщении.

"Президент Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению в дипломатию", - добавили в Белом доме.

Также в Белом доме отметили, что президенты поручили свои командам продолжить диалог по Украине.

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