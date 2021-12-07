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Байден – Путину: США обеспокоены российскими войсками на границе Украины и готовы применить санкции
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и готовы применить против России новые санкции.
Об этом сообщает Белый дом, передает Цензор.НЕТ.
"Президент США Джо Байден озвучил президенту России Владимиру Путину обеспокоенность США и европейских союзников наращиванием российских сил возле Украины. Он дал понять, что на военную эскалацию они ответят решительными экономическими и другими мерами", - говорится в сообщении.
"Президент Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению в дипломатию", - добавили в Белом доме.
Также в Белом доме отметили, что президенты поручили свои командам продолжить диалог по Украине.
Топ комментарии
+19 kelt kant
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+18 Мистер Икс 00711c20
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+17 Ритта Рыжук
показать весь комментарий07.12.2021 20:49
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Пожалуйста, подождите...
Вова.
на зв'язку Сцарьок усiя кацапо-орди пуйло )
_А, да? Снова обеспокоены...
Трампісти такі трампізди.
Договориться подковерно с Уйлом точно не выйдет.
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·
24 мин
Первых полторы тысячи украинцев погибло-отключим SWIFT,три тысячи погибло-отключим SWIFT,десять тысяч погибло-отключим SWIFT,более пятнадцати тысяч украинцев погибло-отключим SWIFT,если россия опять нападет на Украину-отключим SWIFT... Кто-то еще верит в ссанкции?
Іван Богун
@bogunivan755
·
2 ч
1000 років війни з Ордою...
Киберполиция Украины (?) начала расследование против ресурса "Миротворец", который собирает доказательства российской агрессии.
это дед окорочка летят , уж не 25 Махов поди
41 мин. ·
Наскільки розумію: не домовились ні про що.
Жодного слова чи речення, ніякої конкретики про кроки щодо деескалації чи інших форм дипломатичного врегулювання.
Як і очікувалось Білий Дім заявив про «стурбованість нарощуванням військ з боку РФ». Також був чіткий меседж про санкції у разі повномасштабного вторгнення. Але не більше того.
І знову, в черговий раз все це відбувалось без реальної участі України.
Все це означає, що Росія буде продовжувати свою агресію та тиск на нашу державу.
Що ж ми:
- маємо будувати свою державу, підтримувати свою армію, відстоювати свої інтереси.
За нас ніхто не повоює і не зупинить агресора. Нам можуть лише допомогти, якщо ми в змозі отримати цю допомогу.
Від аморфного Зеленського не очікую нічого. Там немає про що говорити. Це порожнеча, яку нам ще треба подолати.
А поки тримаємо порох сухим. Ще доведеться відстоювати країну і не один раз.
1 ч ·
Коротко о важных переговорах, которые ждал весь мир
Миром правят деньги, это не новость...
Эта заезженная фраза про "Беспокойство", уже тошноту вызывает и раздражение.
Эту фразу они будут как попугаи повторять и во время вероятного нападения и после вероятной очередной оккупации??!.
С гопниками-террористами РФ, разговаривать можно только на языке жесткого давления на болезненные точки уже вчера, а не когда-нибудь в вероятном будущем. Иначе они не понимают.
Куйло: "Можна нападати"
пуйло так турбується про безпеку свого Мордору? от потiм з паРашею i поговорять про озброєння- паРаша прибере на декiлька сотень км свое наступальне озброення, тодi прибере i НАТО вже з української сторони. будуть тiльки оборонi системи впродовж кордону з обидвох сторiн.