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Новости Политика Украины
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мост (1004) Сумская область (1849) Большая стройка (722)

В Ромнах достроят мост, который начали и забросили 17 лет назад, - Сумская ОГА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В городе Ромны Сумской области стартовали работы по достройке моста через реку Сула, который начали возводить 17 лет назад. Работы были возобновлены в рамках программы "Большая стройка"

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОГА, інформує Цензор.НЕТ.

В Ромнах достроят мост, который начали и забросили 17 лет назад, - Сумская ОГА 01

"Началось обновление этого моста еще в 2004 году с обустройства железобетонных опор. Но все работы прекратились. В этом году мы приступили к строительству этого объекта. Разработана проектно-сметная документация и проведена тендерная закупка на строительство моста через реку Сула в городе Ромны", - отметил директор областного Департамента развития инфраструктуры Владимир Дудченко.

Построить этот мост планируется к 2023 году, но при стабильном финансировании завершить работы можно в течение 2022 года, пояснили в ОГА. Общая стоимость проекта оценивается в 122 млн грн.

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В настоящее время закупаются соответствующие материалы и железобетонные конструкции, чтобы в этом году область использовала субвенцию государственного бюджета на ремонт этого моста в сумме 10 млн грн. Параллельно продолжается демонтаж опор, установленных в 2004 году. За это время опоры начали разрушаться, отметили в облгосадминистрации.

Напомним, ранее в ОП сообщили, что в этом году "Большая стройка" начала восстановление и строительство 245 мостов.
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Топ комментарии
+12
* Фінансується за гроші платників податків.
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07.12.2021 20:55
+8
А Байден должен Украину в это время защищать!!
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07.12.2021 21:01
+7
по хорошему, нужно все руководство областной рады за 17 лет повесить.. это те, кто воровал 17 лет деньги.. за коррупцию нужна смертная казнь!..
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07.12.2021 21:09
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* Фінансується за гроші платників податків.
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07.12.2021 20:55 Ответить
А Байден должен Украину в это время защищать!!
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07.12.2021 21:01 Ответить
Зеленой пошести не до этого. Они все ищут где еще нахапать себе столько бабла, чтобы и внукам и правнукам с головой хватило. А вы о какой-то обороне страны.
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07.12.2021 21:32 Ответить
Эээ, а это підрядник? І хто закупив матеріали?
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07.12.2021 21:02 Ответить
Сумы Мостобуд скорей всего.
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09.12.2021 06:25 Ответить
Так вопрос тут главный---а где предыдущее бабло что?
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07.12.2021 21:02 Ответить
по хорошему, нужно все руководство областной рады за 17 лет повесить.. это те, кто воровал 17 лет деньги.. за коррупцию нужна смертная казнь!..
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07.12.2021 21:09 Ответить
Тоді бджоляр керував . Потужний просирач ресурсу держави і балабол.
Потім були й їнші потужні злодії . Нарешті міст дочекався свого щастя .
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07.12.2021 21:18 Ответить
Напевно ти за Йульку голосував, яка очолювала виконавчу владу, що забрали тоді у президента Ющенка.
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07.12.2021 21:50 Ответить
гниломордий в зека млрд взяв і поставав його прем'єром і обоє крали поки гниломорда противсіха здохла в політиці
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07.12.2021 23:14 Ответить
О ти ба, а я думав що 2 млрд. долярів. Тоді соціалісти Мороза підтримали регіоналів і обрали таке саме сміття як Йулька.
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07.12.2021 23:49 Ответить
"Рулить" правлением "Укрзализныци" поручат главе Мининфраструктуры Кубракову


4 травня

СНБО поручил Кабинету министров Украины возложить обязанности главы правления "Укрзализныци" на министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров Украин
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07.12.2021 21:28 Ответить
НОВИНА СЬОГОДНІ

Министр инфраструктуры "попался" на наличии офшоров - Pandora Papers

В декларациях чиновника об офшорах ничего не указано

Одним из основателей офшорной компании Officium SW Ltd. на Британских Виргинских островах может быть глава министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Такая информация имеется в материалах журналистских расследований Pandora Papers, что размещены на Offshoreleaks.

Согласно имеющимся данным, фирма Officium SW Ltd. была оформлена летом 2018 года. Вместе с Кубраковым её совладельцами названы некие Илья Солодовский и Руслан Крамаренко.
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07.12.2021 21:30 Ответить
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07.12.2021 21:42 Ответить
Лично продали, агрохолдинги здесь не при чем. Есть даже фото, где министр экономики Любченко на плечах мешки носит на кордон.
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07.12.2021 22:04 Ответить
Бигом достраивают, чтобы кацапоидные танки быстрее до Киева доехали, с комфортом по новому мосту?!
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07.12.2021 22:02 Ответить
Верно, нужно было вообще ремонт дорог не начинать!
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07.12.2021 22:08 Ответить
Наконец-то было закончено строительство моста, о торжественной сдаче которого рапортовали ещё 15 лет назад. Но поскольку все выделенные на него деньги были украдены ещё до того, как выделены, то возводить этот мост пришлось из средств, предназначенных нашим ветеранам ко Дню Независимости на скидки в солярии и в салоны красоты. Поэтому когда председатель на виду у Государственной комиссии перерезал ленточку и заиграл мощно оркестр, мост осел и отчалил от берега вместе с председателем, комиссией и оркестром.
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07.12.2021 22:46 Ответить
Для тех кто не в курсе это ЕДИНСТВЕННЫЙ МОСТ соединяющий почти 40-ка тысячный город. Люди 20 лет ходят и ездят по реально АВАРИЙНОМУ мосту. Надеюсь достроят.
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11.12.2021 06:21 Ответить
А Московский бульвар в Ромнах переименуют? А то может дефилировать по Московскому бульвару сподручнее без мост?
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11.12.2021 08:33 Ответить
 
 