В Ромнах достроят мост, который начали и забросили 17 лет назад, - Сумская ОГА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В городе Ромны Сумской области стартовали работы по достройке моста через реку Сула, который начали возводить 17 лет назад. Работы были возобновлены в рамках программы "Большая стройка"
Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОГА, інформує Цензор.НЕТ.
"Началось обновление этого моста еще в 2004 году с обустройства железобетонных опор. Но все работы прекратились. В этом году мы приступили к строительству этого объекта. Разработана проектно-сметная документация и проведена тендерная закупка на строительство моста через реку Сула в городе Ромны", - отметил директор областного Департамента развития инфраструктуры Владимир Дудченко.
Построить этот мост планируется к 2023 году, но при стабильном финансировании завершить работы можно в течение 2022 года, пояснили в ОГА. Общая стоимость проекта оценивается в 122 млн грн.
В настоящее время закупаются соответствующие материалы и железобетонные конструкции, чтобы в этом году область использовала субвенцию государственного бюджета на ремонт этого моста в сумме 10 млн грн. Параллельно продолжается демонтаж опор, установленных в 2004 году. За это время опоры начали разрушаться, отметили в облгосадминистрации.
Напомним, ранее в ОП сообщили, что в этом году "Большая стройка" начала восстановление и строительство 245 мостов.
Пожалуйста, подождите...
Потім були й їнші потужні злодії . Нарешті міст дочекався свого щастя .
4 травня
СНБО поручил Кабинету министров Украины возложить обязанности главы правления "Укрзализныци" на министра инфраструктуры Александра Кубракова.
Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров Украин
Министр инфраструктуры "попался" на наличии офшоров - Pandora Papers
В декларациях чиновника об офшорах ничего не указано
Одним из основателей офшорной компании Officium SW Ltd. на Британских Виргинских островах может быть глава министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Такая информация имеется в материалах журналистских расследований Pandora Papers, что размещены на Offshoreleaks.
Согласно имеющимся данным, фирма Officium SW Ltd. была оформлена летом 2018 года. Вместе с Кубраковым её совладельцами названы некие Илья Солодовский и Руслан Крамаренко.
ось кому довірив вова вже інші- ОФШОРИ ВЕЛИКОГО КРАДІВНИЦТВА, й залізничні теж?