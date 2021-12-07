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Житель Почаева сядет на год в тюрьму, потому что убил вора у себя дома

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Житель Почаева сядет на год в тюрьму, потому что убил вора у себя дома

Мужчина нанес четыре ножевых удара вору, залезшему в его дом. Обвиняемый был признан в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны.

Такое решение принял Кременецкий райсуд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание zbroya.info.

Убийство произошло 16 декабря 2019 года. Около 23 часов мужчина вернулся домой и увидел, как с чердака по стремянке спускается вор с мешком.

"По словам обвиняемого, мужчина поставил мешок и схватил руками его за шею, начал душить. Он пытался выйти назад и вырваться. В этот момент увидел на швейной машинке в коридоре нож, схватил и ударил им", - говорится в сообщении.

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В целом хозяин дома нанес вору три удара ножом в переднюю область туловища потерпевшего и четвертый удар - в заднюю. Вор со временем умер.

Суд признал хозяина виновным в убийстве и приговорил к году тюрьмы.

"Как сказал суд, более мягкое наказание или наказание с применением испытания, по его мнению, назначить невозможно, учитывая необратимые последствия совершенного преступления – лишение жизни человека, количество нанесенных ударов потерпевшему и не возмещенный ущерб потерпевшему (жене вора. - Ред.)", - пишет издание.

Приговор еще не вступил в законную силу, его могут обжаловать в течение 30 дней.
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Топ комментарии
+85
Злодії в судівських мантіях.
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07.12.2021 21:53
+72
йому треба дати винагороду ..від МВС що зробив їх роботу.. якби так робив кожен..то злочиність думаю упалб відчутно
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07.12.2021 21:59
+67
Здуріли чи що? Злодій душить господаря, а той має розраховувати свої сили, щоб не перевищити межі самооборони. Про стан афекту чули ? Нє?Випустити з зали суду! В таких обставинах людина має право захищати себе всіма доступними способами.
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07.12.2021 21:58
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Страница 2 из 2
Обвиняемый был признан в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны.
Писцяка съел слово "виновным".
"Как сказал суд, ... и не возмещенный ущерб потерпевшему (жене вора. - Ред.)", - пишет издание.
Осталась недотраханной?
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07.12.2021 22:54 Ответить
Да здравствует наш суд - самый говённый суд в мире! КК теж такий як і суд.
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07.12.2021 22:56 Ответить
Жене вора следует отдать мешок с вещами хозяина... так, что ли ?
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07.12.2021 22:56 Ответить
Лучше год отсидеть, чем вечно в земле лежать...

Не факт, что будет сидеть, аппеляция еще есть и видно не одна...
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07.12.2021 22:57 Ответить
Не догадался вору в холодные руки например топор вложить
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07.12.2021 23:17 Ответить
Задним умом все крепки . И каждый мнит себя стратегом ,видя бой со стороны... Да ,не догадался ...
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07.12.2021 23:59 Ответить
До задницы твоё вложить, мне в примерной ситуации сказали- вот если бы он дырку в тебе сделал то да , а так откуда знаем что кинулся на тебя . Кстати вспомнил , давно ещё при союзе знакомый получил 2 года за превышение , так его реально топили в море когда он за девку заступился - нож был в кармане отбился, зарезал . И на суде свидетели подтвердили - итог 2 года общего
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08.12.2021 00:38 Ответить
Нормальные люди не носят нож в кармане и их не топят в море Любой зек тебе расскажет что "за девку заступился" все это чес голимый, мало дали
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08.12.2021 08:58 Ответить
Я так понимаю нормальные люди конфетки в кармане носят, и менно эти конфетки создают ауру защищающую от неадекватных людей, маньяков, убийц ?
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08.12.2021 09:31 Ответить
Володимир Всеволдович Мономах дополнил " Руську правду" разрешением убивать вора если хозяин словил его на своей земле. С тех пор прошло восемсот лет.
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08.12.2021 00:25 Ответить
С тех пор преступники нашли для себя самое безопасное место - быть сверху! Самое страшное для них - политические противники. А людишки для них - мусор!
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08.12.2021 08:45 Ответить
Так крадия чи розбийника,а?
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08.12.2021 00:28 Ответить
перешедшее в наследство законодательство совка продолжает держать народ на уровне рабов, которые должны быть послушными и беззащитными
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08.12.2021 00:32 Ответить
А жена вора еще та курва.
Мужа - подонка не обвиняет, а просит как можно строже наказать хозяина, который защищал свой дом и семью.

"Потерпіла ОСОБА_2 суду пояснила, що вбитий ОСОБА_3 це її чоловік, безпосереднім свідком події вона не була. Про подію дізналася від працівників поліції. Обвинувачений шкоди не відшкодував, просить призначити йому найсуворіше покарання."

https://reyestr.court.gov.ua/Review/101299183
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08.12.2021 00:40 Ответить
у нас при власти постоянно воры и мошенники, которых защищает ими же написанный закон
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08.12.2021 00:54 Ответить
найконченіші жінки ментів т злочинців.
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08.12.2021 05:53 Ответить
💥 "Молдова.
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.

Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.

Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.

Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
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08.12.2021 00:59 Ответить
💥 А ВОТ ТАК ЖИВЁТ СВОБОДНЫЙ НАРОД! 💥
У гражданского населения США больше стрелкового оружия чем у всех армий мира вместе взятых!
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."
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08.12.2021 01:02 Ответить
Такого суддю потрібно вішати без суду і слідства.
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08.12.2021 01:42 Ответить
Судді усі такі.
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08.12.2021 12:11 Ответить
Маразм совкових норм кримінального кодексу
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08.12.2021 02:25 Ответить
Это обычная практика..... Один судья сказал - как же я могу оправдать, если человек умер....
Хотя по логике - полный диб-им. Где здесь умышленное? Хозяин специально готовился, планировал.....
А компенсация жене вора это вообще что то...
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08.12.2021 02:55 Ответить
Оборот про "не відшкодовану шкоду потерпілій (дружині крадія) - это просто блеск! Представил, как меня будут держать в тюряге за то, что я не дал похмелиться бабе синяка, которого послал на юх, спеша утром на работу мимо близлежащей наливайки. При этом его бабу я никогда не видел.
Вот уж на что гаразды наши "правоохранители" и "законники" в желании заработать "копейку" где только можно.
Ну а проще - усрацца!!!
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08.12.2021 03:04 Ответить
Тупі совкові закони щодо меж самооборони. Але!!! Господарь оселі сяда та вийде. А крадій лежить та вже не піднімається.
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08.12.2021 04:39 Ответить
Крадієві вже пох, його не існує більше і єдине добре діло, що місцеві хробаки на цвинтарі будуть ситі, а от господар проведе рік в тюрмі ні за що і то є страшне. Людей наполегливо вчать не захищати ані себе, ані своє майно, ані близьких.

То як у нас сусіди піймали крадія і викликали "поліцію". Ті пришелепки приїхали і перше що запитали у крадія "вас не били?" Їх не цікавило де його піймали, з чим його піймали, скільки людей він встиг обікрасти. Все, що їх зацікавило в першу чергу - чи не били покидька и чи не вдастся разом з ним ще когось забрати.
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08.12.2021 06:51 Ответить
Що з крадія взяти? Тому і питають, щоб обібрати чесну людину!
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08.12.2021 08:50 Ответить
Ви не зрозуміли.
Ті люди, а це ті, які свідомо обрали для захисту оселі вогнепальну зброю (насамперед помпову рушницю - гарна штукенція), та навчилися користуватися, повинні керуватися принципом - я сяду та вийду, а ляжеш та не вже не встанеш. Закон про перевищення меж самохахисту дебільний, але в питанні захисту себе та родини діють інші принципи. І максимум два роки у тюрмі за захист родини - це не багато.
Але закони треба змінювати...
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08.12.2021 21:16 Ответить
Очень правильно! Пришел домой, увидел вора, в состоянии аффекта убил после того как вор напал на хозяина, сел в тюрьму и надо еще конфисковать имущество чтобы помочь семье вора. Кто же теперь будет для них воровать?
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08.12.2021 06:29 Ответить
"Вор со временем умер"

Какой слог, какая экспрессия... ))
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08.12.2021 06:45 Ответить
Ужас! Вот это правосудие! Боролся за свою жизнь ,убил злодея, получи срок...надо было просто умереть ..Не суды а ********!!!
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08.12.2021 06:50 Ответить
Кады отсутствуют суды - то старый Линч идеть туды!
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08.12.2021 07:05 Ответить
Бред, мужик защищал свою семью, свой дом.

Прогнило это правительство.
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08.12.2021 07:18 Ответить
Ось показник того, як злодії бояться правоохоронної системи.
https://procherk.info/news/7-cherkassy/97937-u-cherkasah-politsejski-ohoroni-vkotre-zatrimali-kabelnogo-kradija
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08.12.2021 07:31 Ответить
И судья и вор состоят в одном профсоюзе!
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08.12.2021 07:49 Ответить
а судьи кто? вопрос, на который ответ известен.
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08.12.2021 08:48 Ответить
треба змінювати ці кончені закони, які стосуються самооборони
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08.12.2021 09:17 Ответить
В законі все прописано нормально.
Але ментально совкові прокурватура і "суди", які фактично самі є бандюганами, застосовують норми закону не так, як вони прописані, а так, як прописав 40 років тому пленум совєцького верховного "суду" для совкових рабів.
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08.12.2021 12:08 Ответить
А сепарам, мэрам що здавали міста, корупціонерам що продають міністерські портфелі, і депутатам що вбивають холопів навіть і таке не призначають покарання.

Вся справа в суддівській мафії
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08.12.2021 09:19 Ответить
Призвище судді?Хай йому вернеться його "добра" справа.Хай йому пощастить і злодіі пограбують його,намнуть добре його справедливу пику,а інші колеги дадуть срок йому як жертві нападу ,а сім я судді пожитево виплачувала компенсаціі братві на зоні за моральну шкоду.
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08.12.2021 11:51 Ответить
Бо так званий "суд", прокурватура - це та сама банда крадіїв, убивць і шахраїв.
Тільки масштаби інші.
Для "суду", мента і прокурвора грабіжник - це ментально своя людина.
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08.12.2021 12:05 Ответить
и чтож это за гнида этот судья судит человека который
защищал свой дом свой очаг свою семью,таких судей
надо вешать,чтож я думаю скоро все изменится и
пусть эти гниды потом не бекают.
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08.12.2021 19:11 Ответить
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