Житель Почаева сядет на год в тюрьму, потому что убил вора у себя дома
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Мужчина нанес четыре ножевых удара вору, залезшему в его дом. Обвиняемый был признан в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны.
Такое решение принял Кременецкий райсуд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание zbroya.info.
Убийство произошло 16 декабря 2019 года. Около 23 часов мужчина вернулся домой и увидел, как с чердака по стремянке спускается вор с мешком.
"По словам обвиняемого, мужчина поставил мешок и схватил руками его за шею, начал душить. Он пытался выйти назад и вырваться. В этот момент увидел на швейной машинке в коридоре нож, схватил и ударил им", - говорится в сообщении.
В целом хозяин дома нанес вору три удара ножом в переднюю область туловища потерпевшего и четвертый удар - в заднюю. Вор со временем умер.
Суд признал хозяина виновным в убийстве и приговорил к году тюрьмы.
"Как сказал суд, более мягкое наказание или наказание с применением испытания, по его мнению, назначить невозможно, учитывая необратимые последствия совершенного преступления – лишение жизни человека, количество нанесенных ударов потерпевшему и не возмещенный ущерб потерпевшему (жене вора. - Ред.)", - пишет издание.
Приговор еще не вступил в законную силу, его могут обжаловать в течение 30 дней.
Пожалуйста, подождите...
Писцяка съел слово "виновным".
"Как сказал суд, ... и не возмещенный ущерб потерпевшему (жене вора. - Ред.)", - пишет издание.
Осталась недотраханной?
Не факт, что будет сидеть, аппеляция еще есть и видно не одна...
Мужа - подонка не обвиняет, а просит как можно строже наказать хозяина, который защищал свой дом и семью.
"Потерпіла ОСОБА_2 суду пояснила, що вбитий ОСОБА_3 це її чоловік, безпосереднім свідком події вона не була. Про подію дізналася від працівників поліції. Обвинувачений шкоди не відшкодував, просить призначити йому найсуворіше покарання."
https://reyestr.court.gov.ua/Review/101299183
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
У гражданского населения США больше стрелкового оружия чем у всех армий мира вместе взятых!
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."
Хотя по логике - полный диб-им. Где здесь умышленное? Хозяин специально готовился, планировал.....
А компенсация жене вора это вообще что то...
Вот уж на что гаразды наши "правоохранители" и "законники" в желании заработать "копейку" где только можно.
Ну а проще - усрацца!!!
То як у нас сусіди піймали крадія і викликали "поліцію". Ті пришелепки приїхали і перше що запитали у крадія "вас не били?" Їх не цікавило де його піймали, з чим його піймали, скільки людей він встиг обікрасти. Все, що їх зацікавило в першу чергу - чи не били покидька и чи не вдастся разом з ним ще когось забрати.
Ті люди, а це ті, які свідомо обрали для захисту оселі вогнепальну зброю (насамперед помпову рушницю - гарна штукенція), та навчилися користуватися, повинні керуватися принципом - я сяду та вийду, а ляжеш та не вже не встанеш. Закон про перевищення меж самохахисту дебільний, але в питанні захисту себе та родини діють інші принципи. І максимум два роки у тюрмі за захист родини - це не багато.
Але закони треба змінювати...
Какой слог, какая экспрессия... ))
Прогнило это правительство.
https://procherk.info/news/7-cherkassy/97937-u-cherkasah-politsejski-ohoroni-vkotre-zatrimali-kabelnogo-kradija
Але ментально совкові прокурватура і "суди", які фактично самі є бандюганами, застосовують норми закону не так, як вони прописані, а так, як прописав 40 років тому пленум совєцького верховного "суду" для совкових рабів.
Вся справа в суддівській мафії
Тільки масштаби інші.
Для "суду", мента і прокурвора грабіжник - це ментально своя людина.
защищал свой дом свой очаг свою семью,таких судей
надо вешать,чтож я думаю скоро все изменится и
пусть эти гниды потом не бекают.