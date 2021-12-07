Бустерная доза вакцины от коронавируса будет доступна с января 2022 года, – "слуга народа" Радуцкий

Министерство здравоохранения прогнозирует запуск бустерной прививки на середину января 2022 года. Это не связано с появлением нового штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом Суспільному сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, депутат "Слуги народа" Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Бустерную дозу Минздрав планирует сделать с середины января по группам риска разрешить третью бустерную дозу. Но это не связано с "Омикроном", а просто третья бустерная доза", - заявил Радуцкий.

По состоянию на 7 декабря 2021 в Украине не зафиксировано ни одного случая штамма "Омикрон".

"Сегодня есть данные не очень плохие, вроде "Омикрон", да, он очень заразен, но не дает такого тяжелого течения болезни, как давала "Дельта". Это еще не точные данные, чтобы не было воспринято как официальное", — добавил нардеп.

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Радуцкий отметил, что в настоящее время Министерство здравоохранения готовится к новой вспышке заболевания коронавируса в конце зимы, однако считает, что следующая волна будет уже не столь критичной для страны.

"Сегодня Минздрав готовится к следующей волне. У нас уже сегодня в 16 областях Украины более 40 процентов взрослого населения вакцинировано двумя дозами. Поэтому мы надеемся, что следующая волна, которая по всем прогнозам начнется в конце зимы — в начале весны, уже не будет такой критической как сейчас", - сказал депутат.

"Чем больше вакцинированных, тем меньше осложнений. Я думаю, волна не будет столь интенсивной, но она все равно будет. Минздрав уже сегодня продолжает расширение возможностей наших больниц для помощи гражданам Украины именно во время тяжелых случаев заболеваемости коронавирусом", — пояснил Радуцкий.

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