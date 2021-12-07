Бустерная доза вакцины от коронавируса будет доступна с января 2022 года, – "слуга народа" Радуцкий
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Министерство здравоохранения прогнозирует запуск бустерной прививки на середину января 2022 года. Это не связано с появлением нового штамма коронавируса "Омикрон".
Об этом Суспільному сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, депутат "Слуги народа" Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Бустерную дозу Минздрав планирует сделать с середины января по группам риска разрешить третью бустерную дозу. Но это не связано с "Омикроном", а просто третья бустерная доза", - заявил Радуцкий.
По состоянию на 7 декабря 2021 в Украине не зафиксировано ни одного случая штамма "Омикрон".
"Сегодня есть данные не очень плохие, вроде "Омикрон", да, он очень заразен, но не дает такого тяжелого течения болезни, как давала "Дельта". Это еще не точные данные, чтобы не было воспринято как официальное", — добавил нардеп.
Радуцкий отметил, что в настоящее время Министерство здравоохранения готовится к новой вспышке заболевания коронавируса в конце зимы, однако считает, что следующая волна будет уже не столь критичной для страны.
"Сегодня Минздрав готовится к следующей волне. У нас уже сегодня в 16 областях Украины более 40 процентов взрослого населения вакцинировано двумя дозами. Поэтому мы надеемся, что следующая волна, которая по всем прогнозам начнется в конце зимы — в начале весны, уже не будет такой критической как сейчас", - сказал депутат.
"Чем больше вакцинированных, тем меньше осложнений. Я думаю, волна не будет столь интенсивной, но она все равно будет. Минздрав уже сегодня продолжает расширение возможностей наших больниц для помощи гражданам Украины именно во время тяжелых случаев заболеваемости коронавирусом", — пояснил Радуцкий.
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воз об этом ничего не сообщал. а вот о необходимости бустерной вакцинации сообщал.
Себе они могут колоть водичку, или витамины,
а другим подсовывать "вакцины".
я сделаю это потому, что не имею права рисковать своим здоровьем и здоровьем своих близких
или ты думаешь, что манту это прививка?
вы бы шли учиться. кто и за что вас вообще берет на работу(
БЦЖ (лат. BCG), скорочення від Бацила[1] Кальметта - Герена (лат. Bacillus Calmette-Guérin) - єдина наявна вакцина для щеплення проти туберкульозу[2],
Так что удели ныне живущим максимум заботы.
я сделаю это потому, что не имею права рисковать своим здоровьем и здоровьем своих близких
вот тебе мнение вирусолога по поводу Bakцuнации от барановируса https://www.youtube.com/watch?v=z1Twd9vIm1c
Оні с Тамарой ходят парой.
Прізвища "спеціалістів котрі несуть відповідальність за свої слова" почути можна?
ковид вообще не лечится) можно только облегчить симптомы)
Вобщем от начала болезни и одновременно начала лечения симптомов до полного выздоровления что у нее, что у меня на все про все до 14 дней грубо говоря.
Какие же Вы все же упоротые. А вакцина Ваша лечит? Я понимаю что сам ковид не лечится. Как собственно нет лекарств ни для одного ОРВИ. И тем не менее лечили всегда. Снимали симптоматику, давая иммунной системе организма время и возможность справится с самим вирусом.
где они взялись эти пейсатые ворюги, которые навязывают уколы здоровому населению Украины..
крадуцкий ещё не ответил за аферу с масками, и то, что он ещё не арестован, отвечает персонально зеленский за беспредел в Украине..
Ютуб - Протесты в Европе: ожидания привитых не оправдались.