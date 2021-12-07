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ДШВ приступают к подконтрольной эксплуатации шести мобильных минометных установок БАРС 8ММК, - Укроборонпром. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Десантно-штурмовые войска ВСУ приступают к подконтрольной эксплуатации шести мобильных минометных установок БАРС 8ММК разработки и производства ГП "Укроборонсервис".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

ДШВ приступают к подконтрольной эксплуатации шести мобильных минометных установок БАРС 8ММК, - Укроборонпром 01

"Установка оснащена минометом калибра 120 мм с максимальной дальностью стрельбы осколочно-фугасной миной до 7100 м. Новейшее оборудование позволяет автоматически наводить оружие на цель, восстанавливать положение ствола после выстрела, определять собственные координаты и т.п. условия стрельбы с учетом информации бортовой метеостанции", - говорится в сообщении.

ДШВ приступают к подконтрольной эксплуатации шести мобильных минометных установок БАРС 8ММК, - Укроборонпром 02

Отмечается, что существенным преимуществом БАРС 8ММК является скорость перехода из производного положения в боевое и наоборот. На это уходит втрое меньше времени, чем для подобного вооружения, которое есть в ВСУ, несмотря на то, что экипаж вдвое меньше расчета штатного буксировочного миномета.

ДШВ приступают к подконтрольной эксплуатации шести мобильных минометных установок БАРС 8ММК, - Укроборонпром 03

Техника предназначена для поддержки действий механизированных подразделений при борьбе с рейдовыми отрядами, диверсионно-разведывательными группами, для контрбатарейной борьбы и т.д.

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Топ комментарии
+28
Це ті, що при "праклятам шикаладнам баригє" зробили? Десь у 2018 році їх демонстрували.
А чому їх досі 6? Чому не 160? Саботаж призначенців зєлєнскава?
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07.12.2021 22:22
+16
Побільше би таких позитивних новин! Тепер можна йти спати.
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07.12.2021 22:21
+15
У каждого типа вооружения свои задачи.
"Техніка призначена для підтримки дій механізованих підрозділів під час боротьби з рейдовими загонами, диверсійно-розвідувальними групами, для контрбатарейної боротьби тощо."
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07.12.2021 22:29
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Правила форума Совет форумчан
Побільше би таких позитивних новин! Тепер можна йти спати.
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07.12.2021 22:21 Ответить
Це ті, що при "праклятам шикаладнам баригє" зробили? Десь у 2018 році їх демонстрували.
А чому їх досі 6? Чому не 160? Саботаж призначенців зєлєнскава?
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07.12.2021 22:22 Ответить
зрада по любому ...... вот десь-колись , то перемога... а це зрада.
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07.12.2021 22:36 Ответить
Це саботаж.
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07.12.2021 22:46 Ответить
це кимось доведено ? чи ви опираетесь на попереднiй коментар ?
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07.12.2021 22:50 Ответить
Це доведено провалом оборонного замовлення.
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07.12.2021 22:52 Ответить
вы ответственны за прием оборонного заказа и недосчитались поставок?
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07.12.2021 23:42 Ответить
це доведено "Великим крадівництвом" - гроші розкрадені замість посилення обороноздатності.

А шо, само дурне? Сам не розумієш і не бачиш чи просто прикидаєшся типу - "а ви дакажитє" ?
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07.12.2021 22:59 Ответить
У каждого типа вооружения свои задачи.
"Техніка призначена для підтримки дій механізованих підрозділів під час боротьби з рейдовими загонами, диверсійно-розвідувальними групами, для контрбатарейної боротьби тощо."
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07.12.2021 22:29 Ответить
Така цяця вкрай необхідна в складі механізованого підрозділу.
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07.12.2021 22:39 Ответить
Да , минометы - то для них слишком гуманно ... Напалм !
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07.12.2021 22:29 Ответить
Это не проблема ...только не напалм а изобарическая смесь...Напалм это мусоров забрасывать коктейлями молотова с добавкой каучука
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07.12.2021 22:33 Ответить
пригодится все ...
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07.12.2021 22:37 Ответить
Бочкавая бомпа с напалмай гатовик шашалик из взвода бурят.
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08.12.2021 00:20 Ответить
С каучуки тока папуасы делают.
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08.12.2021 00:21 Ответить
От минометного огня наибольшие потери в пехоте. Каждому вооружению свою задачу.
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07.12.2021 23:24 Ответить
Пацани, ви уху їли в Києві їх випробовувать? Це вам Гадя таке порадила? На карті видно куди ви поцілить збираєтеся. То хоч на Козин направте або на Конча-Заспу.
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07.12.2021 22:33 Ответить
ко-ко-ко
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07.12.2021 23:26 Ответить
прикольный вариант. Но это как ДВС - как не апгрейди все равно "20 век". Очень крупная мишень. Неужели непонятно, что у самого малого подразделения имеются дроны - эти установки увидят за 10 км...
Только ракеты и достаточное кол-во дронов: боевых, разведчиков, камикадзе. Был вариант якобы в реале - на базе Луаза стоит вертолетная пусковая установка для ракет. К ней автоприцеп с боеприпасами...
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07.12.2021 23:40 Ответить
И что той ракетной установкой делать? Комаров отгонять?
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08.12.2021 00:04 Ответить
ну пусть будут минометы...А где их применять? До Днепра город на городе городом погоняет та лесонасаждения кругом....Куда вы стрелять будете минами? Или вы думаете, что ордынцы будут ходить в атаку чистым полем шеренга за шеренгою со штыками наперевес?
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08.12.2021 00:11 Ответить
А что в городах мины не летают? Не понятна мысль.
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08.12.2021 01:11 Ответить
Мммммм! Какой хорошенький - вот первая мысль, которая меня посетила. ))))) Неужели больше бойцам не надо будет копать ям для плиты, разворачивать эту херовину в боевое положение и обратно? Прям глаз радуется! Больше минометов, хороших и ... лучших!
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08.12.2021 04:02 Ответить
Побільше б таких машинок.Щоб пацаки навіть не мріяли полізти до нас
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08.12.2021 04:18 Ответить
Только полные идиоты могли задумать дорогущую машину для одной минометной трубы. Ну подумайте сами: десяток этих "пукалок" приехало и стрельнуло, или десяток "Градов" залп сделали???((( А по цене???(((
Идиоты. Народные деньги - в унитаз. 100%
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08.12.2021 07:51 Ответить
А що таке "настильність траєкторії" знаєш? Міну можна покласти зверху у двір , обгороджений кам"яними стінами - - ти зможеш це зробить за допомогою "Граду", що летить як артснаряд? Міномети з самого початку задумувалися як засіб ведення бою проти противника, що захищений з боків окопами, траншеями і стінами Тому і називалися - "траншейні бомбомети" І били по "навісній" траєкторії!
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08.12.2021 09:55 Ответить
Аха стопудов) Эстония недавно такие же израильские системы закупила. Эстонцев точно нельзя заподозрить в махинациях, у них все продумано.
Все ведущие армии мира уже давно это имеют и используют. Хватит нести бред
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08.12.2021 12:46 Ответить
Ох и медленно. Ох и медлятина прет.....
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08.12.2021 11:07 Ответить
Тільки палива для них не буде! Бо в 2021 тендери на закупівлю палива провели тільки в серпні, Карл! А в листопаді 70% тендерів скасували.
Палива лишилось 30% від потреби. Це не саботаж. Це диверсія на найвищому рівні, тобто державна зрада!
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08.12.2021 12:44 Ответить
 
 