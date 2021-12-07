ДШВ приступают к подконтрольной эксплуатации шести мобильных минометных установок БАРС 8ММК, - Укроборонпром. ФОТО
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Десантно-штурмовые войска ВСУ приступают к подконтрольной эксплуатации шести мобильных минометных установок БАРС 8ММК разработки и производства ГП "Укроборонсервис".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.
"Установка оснащена минометом калибра 120 мм с максимальной дальностью стрельбы осколочно-фугасной миной до 7100 м. Новейшее оборудование позволяет автоматически наводить оружие на цель, восстанавливать положение ствола после выстрела, определять собственные координаты и т.п. условия стрельбы с учетом информации бортовой метеостанции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что существенным преимуществом БАРС 8ММК является скорость перехода из производного положения в боевое и наоборот. На это уходит втрое меньше времени, чем для подобного вооружения, которое есть в ВСУ, несмотря на то, что экипаж вдвое меньше расчета штатного буксировочного миномета.
Техника предназначена для поддержки действий механизированных подразделений при борьбе с рейдовыми отрядами, диверсионно-разведывательными группами, для контрбатарейной борьбы и т.д.
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А чому їх досі 6? Чому не 160? Саботаж призначенців зєлєнскава?
А шо, само дурне? Сам не розумієш і не бачиш чи просто прикидаєшся типу - "а ви дакажитє" ?
"Техніка призначена для підтримки дій механізованих підрозділів під час боротьби з рейдовими загонами, диверсійно-розвідувальними групами, для контрбатарейної боротьби тощо."
Только ракеты и достаточное кол-во дронов: боевых, разведчиков, камикадзе. Был вариант якобы в реале - на базе Луаза стоит вертолетная пусковая установка для ракет. К ней автоприцеп с боеприпасами...
Идиоты. Народные деньги - в унитаз. 100%
Все ведущие армии мира уже давно это имеют и используют. Хватит нести бред
Палива лишилось 30% від потреби. Це не саботаж. Це диверсія на найвищому рівні, тобто державна зрада!