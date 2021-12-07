Из оборонного бюджета США убрали новые санкции против "Северного потока -2", но увеличили расходы на военную помощь Украине

В Конгрессе США отказались от новых санкций против российского трубопровода "Северный поток-2" и российских физлиц, подозреваемых в нарушении прав человека. Однако увеличили финансирование на военное сдерживание России.

Об этом говорится в опубликованном во вторник, 7 декабря, заявлении процедурного комитета Палаты представителей Конгресса США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Санкции против "Северного потока-2", которые собирались заложить в оборонный бюджет США на 2022 год, убрали из согласованного проекта.

"Законопроект Палаты представителей содержал положение, предписывающее президенту ввести санкции в отношении "Северного потока-2". Исправление Сената не содержало аналогичного положения. Соглашение не включает это положение", - сказано в документе.

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Конгресс США также отказался вводить санкции против российского госдолга и российских физлиц, подозреваемых в нарушении прав человека. Ранее в оборонном бюджете было положение о введении таких санкций, но Сенат отклонил его.

В то же время, согласованный проект предусматривает $4 млрд на инициативу военного сдерживания России и $300 млн на военную поддержку Украины. В документе говорится, что он "включает $4 млрд на Европейскую инициативу сдерживания (EDI) и дополнительные инвестиции для целей EDI". Эта сумма на $569,8 млн больше, чем запрос Белого дома.

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Проектом также предусмотрено "300 млн долларов на инициативу содействия безопасности Украины, которая обеспечивает поддержку и содействие украинским вооруженным силам, — увеличение по сравнению с бюджетным запросом в 250 млн долларов".

Кроме того, Сенат поддержал инициативу продлить запрет на деятельность признающих суверенитет России над Крымом.