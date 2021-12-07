Из оборонного бюджета США убрали новые санкции против "Северного потока -2", но увеличили расходы на военную помощь Украине
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В Конгрессе США отказались от новых санкций против российского трубопровода "Северный поток-2" и российских физлиц, подозреваемых в нарушении прав человека. Однако увеличили финансирование на военное сдерживание России.
Об этом говорится в опубликованном во вторник, 7 декабря, заявлении процедурного комитета Палаты представителей Конгресса США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Санкции против "Северного потока-2", которые собирались заложить в оборонный бюджет США на 2022 год, убрали из согласованного проекта.
"Законопроект Палаты представителей содержал положение, предписывающее президенту ввести санкции в отношении "Северного потока-2". Исправление Сената не содержало аналогичного положения. Соглашение не включает это положение", - сказано в документе.
Конгресс США также отказался вводить санкции против российского госдолга и российских физлиц, подозреваемых в нарушении прав человека. Ранее в оборонном бюджете было положение о введении таких санкций, но Сенат отклонил его.
В то же время, согласованный проект предусматривает $4 млрд на инициативу военного сдерживания России и $300 млн на военную поддержку Украины. В документе говорится, что он "включает $4 млрд на Европейскую инициативу сдерживания (EDI) и дополнительные инвестиции для целей EDI". Эта сумма на $569,8 млн больше, чем запрос Белого дома.
Проектом также предусмотрено "300 млн долларов на инициативу содействия безопасности Украины, которая обеспечивает поддержку и содействие украинским вооруженным силам, — увеличение по сравнению с бюджетным запросом в 250 млн долларов".
Кроме того, Сенат поддержал инициативу продлить запрет на деятельность признающих суверенитет России над Крымом.
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ЗРАДА
Собственно, благодаря имбицилам73%, сп-2 стал возможен.
Були поставлені: близько 20 000 літаків; бронетехніки 20 000 штук, протитанкових гармат більше 5000 штук; автоматичної зброї 131 633 штуки; пістолетів 12 997 штук; гвинтівок 8218 штук; вибухові речовини: 345 735 тонн; детонаторів 903 000 штук; радіостанцій 4338 одиниць; радіолокаторів 2074 одиниці; торпедних катерів 202 одиниці; вантажних суден 90 одиниць; підводних човнів 4 одиниці; товарних вагонів 11 075 штук; локомотивів 1981 штуку; тракторів 8071 штуку; металорізальних верстатів 38 100 штук; телефонів 2 500 000 штук; продовольства 4 478 000 тонн; різних машин і обладнання на 1 078 965 000 доларів....і ін. на мільярди $ .
Україні би хоча б частину цих $ 900 млрд ... такої майже безоплатної допомоги по ленд- лізу, і кремлівські фашисти -)(уйла, як і раніше точно такі ж самі як і фашисти Рейху Гітлера. Вони теж були б вже давно гарантовано знищені на нашій святій суверенній але тимчасово окупованій Українській землі Криму і Донбасу...